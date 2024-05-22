Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Игра» обгоняет «Сто лет тому вперед»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Среди множества релизов текущей недели мы рассмотрим долгожданный кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА (CP) и мультфильм ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (NKI).

Новая приключения Игоря Грома МАЙОР ГРОМ: ИГРА предварительно заработали внушительные 20,1 млн рублей. Новинка совсем немного не дотянулась до зарубежного боевика ДЖОН УИК 4 (21,2 млн рублей, стартовые сборы – 302,5 млн) и превзошла недавние российские блокбастеры ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн) и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (12,6 млн рублей, стартовые сборы – 308 млн). Также далеко позади осталась первая часть франшизы МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 105 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ДЖОН УИК 4 21,158 МАЙОР ГРОМ: ИГРА 20,057 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 12,573 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 3,300

Предпродажи мультфильма ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ составили 1,2 млн рублей. Это меньше данных проекта ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (1,437 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн), но ощутимо превосходит показатели других аналогов ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ (543,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), МАРМАДЮК (457,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 28,4 млн) и ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 (413,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 1,437 ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ 1,199 ПЕРНАТЫЙ ПАТРУЛЬ 0,544 МАРМАДЮК 0,458 ТРИО В ПЕРЬЯХ 2 0,413

Фото: кадр со съемок фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА

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22.05.2024 Автор: Никита Никитин