top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 10-13 ноября 2022 года

Юные маги, одинокие старики, злые соседи и другие

Очередная российская семейная фантастическая картина, ВОЛШЕБНИКИ (NKI), очевидным образом претендует на лидерство на уикенде. В пользу проекта говорят ее многочисленная целевая аудитория, запоминающийся концепт и явная востребованность жанра. Ориентирами по стартовым сборам могут служить недавние КРАСНАЯ ШАПОЧКА (46,2 млн) и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (40 млн).

Любителей хорроров на этой неделе ждет сразу несколько проектов. Наиболее привлекательным среди них выглядит НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (CPF). Картина не имеет отношения к популярной франшизе, однако сюжетно, очевидно, смотрит в ее сторону. В качестве референса в данном случае можно назвать МАЯК (15,7 млн).

Конкуренцию этому фильму ужасов постараются составить СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ (EXP) и СТРИМЕРЫ (PRD). Первый выделяется фантастической составляющей, второй – уклоном в юмор и пародию.

На взрослую аудиторию рассчитан российский триллер ПО-МУЖСКИ (CP). Его главная приманка – перевоплощение популярного комедийного актера Антона Лапенко и его выступление в серьезном жанре. Картина постарается повторить цифры недавних ПОДЕЛЬНИКОВ (9,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть детектив ГОЛОСА (RR), драмы ДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ (ART) и НАКАНУНЕ (PNR), триллер ЗАГОВОР В КАИРЕ (PVZGL), мелодраму ЗВЕЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬ (RWV), вестерн ЗЕМУН (VLG), хоррор ПРОКЛЯТИЕ. МЕРТВАЯ ЗЕМЛЯ (KNLG), мультфильм ЯРКО В КИНО: ВЫПУСК 1. «ЯРКИЕ ПРЕМЬЕРЫ» (CP), а также перевыпуск ЭКСТАЗА (INK).

08.11.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее
ТВ-3 и компания 1-2-3 Production начали прием заявок на участие в новом хоррор-акселераторе
Подробнее
«Кинопоиск» анонсировал обновления библиотеки ноября 2022 года
Подробнее
«Иви» анонсировал новинки ноября 2022 года
Подробнее
Совет Федерации может создать реестр недружественных правообладателей
Подробнее
Kion презентовал новинки ноября 2022 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сердце пармы» и «Либерея» вновь на вершине чарта
Подробнее
Sony Pictures отказалась от идеи полного ухода из России
Подробнее
«Яндекс» представил финансовый отчет за третий квартал 2022 года
Подробнее
Megogo начал возвращать деньги пользователей за замороженные подписки
Подробнее
Число подписчиков Paramount+ выросло до 46 млн домохозяйств
Подробнее
Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» получил новую дату проката
Подробнее
Прибыль Sony Pictures по итогам третьего квартала 2022 года составила $202 млн
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» четвертую неделю подряд лидирует в прокате
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 ноября 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Петр I» опередил всех
Подробнее
В доходах IMAX растет доля сборов хитов из Индии и других стран
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 ноября
Подробнее
Plan B ведет переговоры о сделке с французской медиагруппой Mediawan
Подробнее
Касса четверга: «Любовники» забирают бронзу на старте
Подробнее