Обзор новинок проката на уикенде 10-13 ноября 2022 года

Очередная российская семейная фантастическая картина, ВОЛШЕБНИКИ (NKI), очевидным образом претендует на лидерство на уикенде. В пользу проекта говорят ее многочисленная целевая аудитория, запоминающийся концепт и явная востребованность жанра. Ориентирами по стартовым сборам могут служить недавние КРАСНАЯ ШАПОЧКА (46,2 млн) и КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я (40 млн).

Любителей хорроров на этой неделе ждет сразу несколько проектов. Наиболее привлекательным среди них выглядит НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (CPF). Картина не имеет отношения к популярной франшизе, однако сюжетно, очевидно, смотрит в ее сторону. В качестве референса в данном случае можно назвать МАЯК (15,7 млн).

Конкуренцию этому фильму ужасов постараются составить СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. ЗНАКИ (EXP) и СТРИМЕРЫ (PRD). Первый выделяется фантастической составляющей, второй – уклоном в юмор и пародию.

На взрослую аудиторию рассчитан российский триллер ПО-МУЖСКИ (CP). Его главная приманка – перевоплощение популярного комедийного актера Антона Лапенко и его выступление в серьезном жанре. Картина постарается повторить цифры недавних ПОДЕЛЬНИКОВ (9,8 млн).

Также зрители смогут посмотреть детектив ГОЛОСА (RR), драмы ДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ (ART) и НАКАНУНЕ (PNR), триллер ЗАГОВОР В КАИРЕ (PVZGL), мелодраму ЗВЕЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬ (RWV), вестерн ЗЕМУН (VLG), хоррор ПРОКЛЯТИЕ. МЕРТВАЯ ЗЕМЛЯ (KNLG), мультфильм ЯРКО В КИНО: ВЫПУСК 1. «ЯРКИЕ ПРЕМЬЕРЫ» (CP), а также перевыпуск ЭКСТАЗА (INK).

08.11.2022 Автор: Максим Острый