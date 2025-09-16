Обзор новинок проката на уикенде 18–21 сентября

Главной новинкой уикенда станет экранизация романа Стивена Кинга ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG). Постапокалиптический триллер по сюжету напоминает упрощенную версию ГОЛОДНЫХ ИГР: в мире будущего проходит ежегодное соревнование на выносливость. Единственный выживший получает деньги, славу и возможность исполнить заветное желание. Фильм не может похвастаться звездным кастом, что несколько снижает его уровень событийности. Однако лента выходит в российский прокат через неделю после мировой премьеры, а это добавляет ей баллов. Ориентирами по сборам здесь могут служить такие успешные жанровые аналоги, как ЕРЕТИК и ОБЕЗЬЯНА (74,5 млн рублей у обеих картин на первый уикенд).

Еще одно видение будущего представлено в фантастическом фильме АЛЬТЕР (NMG). Международную команду актеров, в которой есть в том числе и российские артисты, возглавляет Том Фелтон – звезда франшизы ГАРРИ ПОТТЕР. Это динамичный экшн-боевик с социальным подтекстом: гений-изобретатель создает экзоскелет, который позволяет ему встать на защиту слабых и отомстить своим обидчикам. Трейлер демонстрирует довольно высокое качество продакшна, а кассовые ожидания от новинки сопоставимы со стартовыми показателями ЭРЫ ВЫЖИВАНИЯ (15,5 млн) и МЕГАН. К ВАШИМ УСЛУГАМ (7,3 млн).

В комедийном жанре главным предложением станет романтическая лента КЛЕВЫЙ УLOVE (CAO). Классический сюжет о том, как три подруги ищут себе выгодную партию, а находят настоящие чувства, разыгран в антураже соревнований по спортивной рыбалке. В кадре – известные в заданном жанре артисты и сочная летняя атмосфера. Однако снижение зрительского интереса к российским комедиям в целом позволяет сделать прогнозы лишь на уровне недавних примеров, ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ (25 млн рублей после первых выходных) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн рублей по итогам первого уикенда).

После переноса, почти через год после запланированного срока в прокат выходит экспериментальная драма Роберта Земекиса ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ (GF). Фильм давно доступен на торрентах, поэтому рассчитывать на массовый интерес здесь не приходится. Однако свою аудиторию в крупных городах картина должна привлечь. В качестве ориентиров здесь можно назвать ленты ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (9,2 млн рублей на старте) и ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (5,4 млн за первый уикенд).

Поклонников хорроров на уикенде ждет ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА (EXP), обыгрывающий сюжетный концепт известной франшизы. Наиболее очевидные аналоги в данном случае – ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (10,8 млн рублей за первые выходные) и ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА (9,7 млн на старте).

Поклонники подлинного фестивального кинематографа могут оценить сборник новелл АНГЕЛЫ НЕ ЖУЖЖАТ (K24) или посмотреть отреставрированную копию одного из главных фильмов Федерико Феллини НОЧИ КАБИРИИ (PNR).

Также в прокат выйдут хоррор АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ (KNLG), экшн ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ (PRD), триллер НА ВЫСОТЕ СТРАХА (SBF) и европейская комедия ТЕ ЕЩЕ КАНИКУЛЫ, ИЛИ ОТПУСК НА ВСЕ СТО (CIPA).

Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

16.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина