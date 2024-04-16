Обзор новинок проката на уикенде 18–21 апреля 2024 года

Лидером уикенда станет российская фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Картина производства студий «Водород», Art Pictures Studio, «Централ Партнершип» и «НМГ Студии» (при участии Okko, «Союзмультфильма» и «России 1») явным образом претендует на звание главного весеннего блокбастера. В пользу проекта говорят бренд, звездный актерский состав и яркий трейлер. В событийности ленты также сомневаться не приходится. Ее прямые референсы – ВТОРЖЕНИЕ и ПРИТЯЖЕНИЕ (435 млн рублей и 394 млн на старте соответственно).

Максим Острый, автор БК: «СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД – настоящий подарок для кинотеатров в апреле и мае. Это отличное кино для всей семьи и для зрителей, которым так не хватало в прокате больших блокбастеров. Единственный относительный недостаток проекта – это недетский хронометраж, однако «сарафан» и невысокая конкуренция за роспись должны его полностью нивелировать».

На аудиторию, которая придет в кино за зрелищем более серьезным и суровым, рассчитана историческая драма МЕЧ КОРОЛЯ (PNR). Главную роль в ней исполнил традиционно любимый в России Мадс Миккельсен. Сеттинг может несколько отпугнуть публику, однако у картины высокие зрительские оценки, что может означать в будущем позитивный «сарафан». В качестве ориентиров здесь можно назвать проекты ВОЙНА ТОКОВ (17 млн рублей на старте) и МОЛЧАНИЕ (10,6 млн на старте).

Триллер ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (EXP) станет основным предложением на уикенде для любителей остросюжетного кино. Главную роль в продолжении довольно успешного релиза 2021 года (начавшего прокат в свое время с 9,5 млн рублей) вновь исполнил Эрик Бана.

Байопик ПО ФРЕЙДУ (CPF) с Энтони Хопкинсом и Мэтью Гудом в главных ролях нацелен на избирательную публику, в первую очередь в крупных городах. Рассказ о встрече Зигмунда Фрейда и Клайва Льюиса постарается повторить цифры картин ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ (12,6 млн рублей на старте) и ВОЙНА ТОКОВ (17 млн на старте).

Поклонников хоррора на этой неделе ждет ПАУТИНА СТРАХА (AK). Французский фильм ужасов отличается от собратьев по жанру тем, что это история не про призраков или маньяков, а про смертоносных пауков. На старте новинка постарается опередить проект ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ (10 млн рублей).

Также зрители смогут посмотреть документальный релиз ЗА ПРЕДЕЛАМИ. СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ (PIFD), боевик КРОВЬ В ОБМЕН НА ПЫЛЬ (PRD), комедию ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН (CS), очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 168. ИДЕМ НА ПИКНИК (MVK, с 20.04), триллер СУДНАЯ НОЧЬ В АРКАДИИ (PRD) и мультфильм ТИ-РЕКС. КОРОЛЬ ДИНОЗАВРОВ (SBF).

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

16.04.2024 Автор: Максим Острый