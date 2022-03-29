top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 31 марта – 3 апреля 2022 года

Мегрэ, дьявол, оживший мусор и другие

После того, как дату покинул российский проект АМПИР V, в роли главной новинки уикенда должен выступить французский детектив МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (ARM). Пониженная конкуренция и приманка в виде Жерара Депардье в главной роли вполне в состоянии обеспечить фильму долгую работу в длину. Референсом на старте могут служить проекты ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (11,7 млн) и ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ (13,3 млн).

Основным предложением для семейной аудитории станет мультфильм ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (MD). Его главные герои – ожившие обитатели мусорного ведра, ищущие способ снова стать нужными. В условиях наличия сильного конкурента (ФИННИКА) новинка постарается повторить стартовые цифры ленты АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (13,3 млн).

Любителей фильмов ужасов на этой неделе ожидает ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (EXP). У подобных проектов в России есть сложившаяся лояльная аудитория, которая вполне в состоянии обеспечить релизу старт на уровне фильмов ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (10 млн) или ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (13,8 млн).

На избирательную публику рассчитан фильм Рюсукэ Хамагути СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (EXP). Экранизация рассказа Харуки Мураками только что получила премию «Оскар» в категории  «Лучший международный фильм», так что проект стартует на самом гребне соответствующей медийной волны. Ближайшим референсом ему может служить драма ПЫЛАЮЩИЙ (4,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть комедию БАБКИ (KNLG), боевик ОСАДА (PRD), драмы РОМАН СЛУЖАНКИ (BN) и ЧУПАКАБРА (SMKT), а также комедию ЭТОТ НОВЫЙ МИР (AOF).

29.03.2022 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Фильм «Ампир V» не выйдет в российский прокат 31 марта
Подробнее
Госдума приняла закон о полной финансовой поддержке дебютантов
Подробнее
Евгений Никишов прокомментировал уход из 1-2-3 Production
Подробнее
Светлана Максимченко обсудила с представителями кинотеатров меры господдержки отрасли
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 21 по 27 марта
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей
Подробнее
Киностудия КИТ в апреле начнет прием заявок на питчинг комедийных сериалов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Финник» уверенно возглавил чарт
Подробнее
«Кинотавр» не состоится в 2022 году
Подробнее
Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина»
Подробнее
Иван Гродецкий покинул должность гендиректора more.tv
Подробнее
Президентом Каннского кинофестиваля назначена Айрис Кноблох
Подробнее
«Бэтмен» по сборам в СНГ уверенно обошел «Чудо-женщину» и «Лигу справедливости»
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 марта 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Финник» и другие семейные релизы на взлете
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 марта
Подробнее
Официальная касса России: первое место вновь занял «Анчартед: На картах не значится»
Подробнее
Касса четверга: «Финник» занял первое место
Подробнее