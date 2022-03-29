Обзор новинок проката на уикенде 31 марта – 3 апреля 2022 года

После того, как дату покинул российский проект АМПИР V, в роли главной новинки уикенда должен выступить французский детектив МЕГРЭ И ТАИНСТВЕННАЯ ДЕВУШКА (ARM). Пониженная конкуренция и приманка в виде Жерара Депардье в главной роли вполне в состоянии обеспечить фильму долгую работу в длину. Референсом на старте могут служить проекты ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (11,7 млн) и ДЕВУШКА В ЛАБИРИНТЕ (13,3 млн).

Основным предложением для семейной аудитории станет мультфильм ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (MD). Его главные герои – ожившие обитатели мусорного ведра, ищущие способ снова стать нужными. В условиях наличия сильного конкурента (ФИННИКА) новинка постарается повторить стартовые цифры ленты АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ (13,3 млн).

Любителей фильмов ужасов на этой неделе ожидает ПОСЛЕДНЕЕ ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА (EXP). У подобных проектов в России есть сложившаяся лояльная аудитория, которая вполне в состоянии обеспечить релизу старт на уровне фильмов ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ (10 млн) или ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНЬ (13,8 млн).

На избирательную публику рассчитан фильм Рюсукэ Хамагути СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ (EXP). Экранизация рассказа Харуки Мураками только что получила премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм», так что проект стартует на самом гребне соответствующей медийной волны. Ближайшим референсом ему может служить драма ПЫЛАЮЩИЙ (4,5 млн).

Также зрители смогут посмотреть комедию БАБКИ (KNLG), боевик ОСАДА (PRD), драмы РОМАН СЛУЖАНКИ (BN) и ЧУПАКАБРА (SMKT), а также комедию ЭТОТ НОВЫЙ МИР (AOF).

29.03.2022 Автор: Максим Острый