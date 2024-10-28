Обзор новинок проката на уикенде 31 октября – 3 ноября 2024 года

Последний октябрьский уикенд ознаменуется стартом осенних школьных каникул в большинстве регионов страны. Для кинотеатров это означает тотальное доминирование семейного контента. Лидировать продолжит сказка ОГНИВО, а на статус ключевой новинки претендует картина ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (CRP). Главные факторы потенциального успеха ленты Олега Асадулина – использование в названии известного анимационного советского бренда, актерский состав во главе с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной и говорящий попугай с голосом Гарика Харламова. Создатели небезосновательно рассчитывают, что за счет повышенной активности семейной аудитории в период каникул даже в условиях усиления жанровой конкуренции ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ соберет на старте больше прямого аналога Я – МЕДВЕДЬ (62,4 млн за первый уикенд).

Также многочисленная семейная аудитория сможет посмотреть сразу два европейских мультфильма, ДИПЛОДОЧЕК И ВОЛШЕБНЫЕ МИРЫ (AK) и ЛЕС ЧУДЕС (VLG). Анимационные проекты должны стать первым выбором для родителей с самыми маленькими детьми. И хотя мультфильмам придется конкурировать не только друг с другом, но и с российскими семейными фильмами, они наверняка смогут повторить показатели недавних проектов ЭММА В МИРЕ ЛАМ (12,3 млн на старте), ЛЕНИВАЯ СЕМЕЙКА (10,5 млн), ОЗИ: ГОЛОС ДЖУНГЛЕЙ (14,1 млн) и других аналогов.

Максим Острый, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Французская анимация, в том числе в случае с ЛЕСОМ ЧУДЕС, не подводит – она достаточно сильно отличается от студийной голливудской, и в то же время является вполне зрительской. Конкретно картина Алексиса Дюкора и Венсана Паронно полна тонкого юмора, а ее герои впечатляют разнообразием и надолго запоминаются. При этом мультфильм вообще не склонен нагружать зрителя сложными эмоциями – это в первую очередь достаточно остроумное приключение для детей».

Сразу две отечественные драматические истории попробуют привлечь на свои сеансы целевую аудиторию. Спортивная ретро-драма ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (NMG) нацелена на регионального зрителя и поклонников футбольного клуба «Спартак». Новинка призвана сработать на уровне таких предшественников, как ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (50,8 млн) и ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн). ВЕЧНАЯ ЗИМА (CP) – драма для более взыскательного зрителя. Премьера ленты состоялась на недавно прошедшем фестивале «Маяк». Если месседж фильма попадет в нерв современному зрителю, картина Николая Ларионова выступит по верхней границе ожиданий от релизов подобного направления. Здесь ориентиром может служить картина Евгения Григорьева ПОДЕЛЬНИКИ (9,8 млн).

Вероника Скурихина, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «ВЕЧНАЯ ЗИМА – отличный пример зрительского фестивального кино. Качественная драма говорит со зрителями на близкие им темы, которые, возможно, они сами в реальной жизни артикулировать не могут. Среди других плюсов проекта – яркие актерские работы и оптимистичный финал, который потенциально обеспечит фильму хороший «сарафан». Комфортный хронометраж в 70 минут не позволит зрителям устать от тяжелой эмоциональной истории, а кинотеатрам обеспечит удобство росписи».

Еще одна премьера для подготовленной аудитории, набравшая к выходу заметный фестивальный флер, – мелодрама ВРЕМЯ ЖИТЬ (VLG). История любви и борьбы со смертельной болезнью с участием Эндрю Гарфилда и Флоренс Пью привлечет зрителей крупных городов, предпочитающих российскому кино зарубежное. Очевидный референс для новинки – ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ (35,4 млн).

Также в кинотеатрах выйдет очередной фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. РЕИНКАРНАЦИЯ ОТЦА (EXP). Из-за обилия премьер среднего кассового потенциала релизу компании «Экспонента» будет непросто получить широкую роспись. Новинка напрашивается на сравнение, к примеру, с таким предшественником, как ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (8,9 млн). Конкуренцию ей составит КАДАВР от «Кинологистики».

Ценители жанра аниме смогут посмотреть на уикенде ОГЛЯНИСЬ (CIPA) – ленту Киётаки Осиямы на основе манги культового автора Тацуки Фудзимото. Мировая премьера проекта состоялась на крупнейшем мировом фестивале анимации во французском городе Анси, где фанаты жанра и критики новое аниме встретили с восторженным единодушием. Это сулит ленте сильный «сарафан». Последним заметным аниме в российском прокате стал КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ (3,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть мелодраму ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ (NKI), комедию ПРАВО НА ЛЕВО (RWV), боевик ДВОЙНАЯ ИГРА (SBF), триллер ПРОКЛЯТЫЙ ОСТРОВ (KAP), фантастику ШАМБАЛА. КОНЕЦ ВРЕМЕН (RR), драму ЮРКА (CS) и очередной выпуск и МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 175. ОСЕННИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (MVK, с 02.11).

Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ

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28.10.2024 Автор: Никита Никитин