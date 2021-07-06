Трейлеры новинок уикенда: у «Черной вдовы» ожидаемо самые высокие цифры

Предстоящий уикенд должен прервать серию неудач в российском кинопрокате за счет выхода первого за последние два года комикса Marvel. В связи с этим других новинок, рассчитанных на широкие зрительские сегменты, на дате не оказалось. Рассмотрим показатели трейлеров лишь двух фильмов: ЧЕРНАЯ ВДОВА (WDS) и БУГИМЕН (EXP).

Ролики сольного проекта Marvel о русской шпионке в исполнении Скарлетт Йоханнсон появились еще больше года назад, соответственно, трейлеринг ЧЕРНОЙ ВДОВЫ был довольно длительным и широким. Но из-за многочисленных переносов релиза у нас имеются лишь данные по последним трейлерам проекта, которые крепились к картинам НОВЫЕ МУТАНТЫ и ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ. В результате, общий потенциальный охват аудитории в кинотеатрах составил 414 тыс. зрителей. На YouTube-канале Marvel Россия три ролика набрали в совокупности 5,6 млн просмотров (187 тыс. лайков и 8 168 дизлайков). А на «КиноПоиске» у дублированного трейлера 588 тыс. просмотров.

Трейлер хоррора БУГИМЕН в кинотеатрах шел хардлоком к разным жанровым проектам: ЗАКЛЯТЬЕ. НОВЫЙ РИТУАЛ, СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС, ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ, ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН и КУКЛА. Таким образом, на больших экранах ролик фильма могли увидеть более 299 тыс. человек. На YouTube три ролика, опубликованные на разных каналах, в общей сложности накопили 460 тыс. просмотров (9 400 лайков и 1 432 дизлайка). В то время как на «КиноПоиске» дублированный трейлер посмотрели 3 311 раз.

06.07.2021 Автор: Дмитрий Некрасов