Стали известны победители IV Национальной премии интернет-контента

Обладателем награды в категории «Игровой сериал более 30 минут» стал шпионский боевик «ГДР»

5 июня в Москве состоялась церемония вручения IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимых проектов в Рунете.

Обладателем награды в категории «Игровой сериал более 30 минут» стал шпионский боевик «ГДР», а в номинации «Игровой сериал до 30 минут» – детский детектив «Любопытная Варвара».

Список некоторых лауреатов

• Игровой сериал более 30 минут – «ГДР»

• Игровой сериал до 30 минут – «Любопытная Варвара»

• Лучший non-scripted проект – «Папаши»

• Документальный проект – «Нефть»

• Короткометражный проект – «Про людей и про войну. Кресты»

• Видеоролик до 3 минут – «Настоящий Дед Мороз»

• Проект в вертикальном формате – «Осталась одна Таня»

• Спецноминация «Культурный код» – сериал «Последний богатырь: Наследие»

• Спецноминация «Время героев» – сериал «По зову сердца»

• Спецноминация «Сила в правде» – документальный сериал «У края бездны»

• Анимационный контент – «Белые сны»

• Подкаст – «История России»

• Музыкальный трек – Miravi, «Воля»

Фото: кадр из сериала «ГДР»