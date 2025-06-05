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Стали известны победители IV Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

5 июня 2025

Обладателем награды в категории «Игровой сериал более 30 минут» стал шпионский боевик «ГДР»

5 июня в Москве состоялась церемония вручения IV Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) для авторов социально значимых проектов в Рунете.

Обладателем награды в категории «Игровой сериал более 30 минут» стал шпионский боевик «ГДР», а в номинации «Игровой сериал до 30 минут» – детский детектив «Любопытная Варвара».

Список некоторых лауреатов
• Игровой сериал более 30 минут – «ГДР»
• Игровой сериал до 30 минут – «Любопытная Варвара»
• Лучший non-scripted проект – «Папаши»
• Документальный проект – «Нефть»
• Короткометражный проект – «Про людей и про войну. Кресты»
• Видеоролик до 3 минут – «Настоящий Дед Мороз»
• Проект в вертикальном формате – «Осталась одна Таня»
• Спецноминация «Культурный код» – сериал «Последний богатырь: Наследие»
• Спецноминация «Время героев» – сериал «По зову сердца»
• Спецноминация «Сила в правде» – документальный сериал «У края бездны»
• Анимационный контент – «Белые сны»
• Подкаст – «История России»
• Музыкальный трек – Miravi, «Воля»

Фото: кадр из сериала «ГДР»

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