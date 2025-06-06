Кинофестиваль в Гатчине отменил показ фильма «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова
Автор: Илья Кувшинов
6 июня 2025
Премьера и встреча с режиссером была запланирована на 18 июня
Кинофестиваль «Литература и кино», который пройдет в Гатчине с 17 по 21 июня, убрал из расписания показ фильма ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ и встречу с режиссером Николаем Солодниковым.
Предполагается, что это произошло из-за обращения представителей общественного движения «Зов народа», которые потребовали отменить показ и призвали не поддерживать творчество людей, «занимающих антипатриотическую и антироссийскую позицию».
Главную роль в картине по мотивам рассказов Юрия Казакова исполнил Иван Ургант. Производством фильма, премьера которого должна была пройти в Гатчине 18 июня, занимался Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».
Фото: кадр со съемок фильма ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ
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