Кинофестиваль в Гатчине отменил показ фильма «Во сне ты горько плакал» Николая Солодникова

Премьера и встреча с режиссером была запланирована на 18 июня

Кинофестиваль «Литература и кино», который пройдет в Гатчине с 17 по 21 июня, убрал из расписания показ фильма ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ и встречу с режиссером Николаем Солодниковым.

Предполагается, что это произошло из-за обращения представителей общественного движения «Зов народа», которые потребовали отменить показ и призвали не поддерживать творчество людей, «занимающих антипатриотическую и антироссийскую позицию».

Главную роль в картине по мотивам рассказов Юрия Казакова исполнил Иван Ургант. Производством фильма, премьера которого должна была пройти в Гатчине 18 июня, занимался Фонд Александра Сокурова «Пример интонации».

Фото: кадр со съемок фильма ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ