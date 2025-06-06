top banner

Подведены итоги IV Международного форума кинопроизводителей

Автор: БК

6 июня 2025

В рамках мероприятия также состоялся питчинг игровых и документальных проектов

Со 2 по 5 июня в Красноярске состоялся IV Международный форум кинопроизводителей ведущих продюсеров России и зарубежья.

Его главная цель – стимулировать развитие киноиндустрии в Красноярском крае и привлекать федеральные компании к кинопроизводству на территории региона, а также обмен опытом.

За четыре дня в Красноярске, Дивногорске, Канске и Минусинске прошло более 20 мероприятий: кинопоказы, мастер-классы, локейшн-туры и деловые встречи, которые собрали 1400 участников. В этом году, объявленном перекрестным Годом культуры России и Китая, впервые с официальным визитом прибыла делегация из КНР.

На заключительной дискуссионной сессии «Планы кинопроизводства в 2026-2028 году» было подписано семь соглашений между «Енисей кино» и кинокомпаниями о намерениях о сотрудничестве и взаимодействии по развитию кинематографии в Красноярском крае.

В рамках форума также состоялся питчинг игровых и документальных проектов, для участия в котором было подано 98 заявок из 26 городов, в том числе Еревана и Будапешта. Победителем в секции «Документальное кино» и обладателем денежного приза в 500 тыс рублей на производство стал проект ЛАПТА – ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ Ивана Волошина. В игровой категории награда и премия в 1 млн рублей досталась проекту ПАПА, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ Матвея Кипниса. Помимо этого, некоторые участники питчинга получили спецпризы от экспертов.

Международный форум кинопроизводителей ведущих продюсеров России и зарубежья был организован КГАУК «Енисей Кино» при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

Фото: пресс-служба форума

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2025 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 мая – 1 июня 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: все новинки выступили ниже ожиданий
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Названы победители фестиваля «Новое движение»
Подробнее
На фестивале «Новое движение» начал работу кинорынок авторского кино
Подробнее
Кинорынок авторского кино фестиваля «Новое движение»: вторая половина презентаций
Подробнее
В рамках фестиваля «Медвежонок» прошла деловая программа «Почти готово»
Подробнее
Касса четверга: «Соловей против Муромца» продолжает лидировать
Подробнее
На фестивале «Новое движение» стартовала деловая программа
Подробнее
Стали известны лауреаты третьего фестиваля «Медвежонок»
Подробнее
Министерство культуры и Фонд кино поделились планами развития Центров документального кино «Форпост»
Подробнее
Юра Борисов может сыграть в новом фильме Луки Гуаданьино
Подробнее
Касса России: пиратские релизы снова на вершине
Подробнее
В Перми открылся международный фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 3»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 июня
Подробнее
Тимофей Кочнев заменит Глеба Калюжного в новом сезоне «Вампиров средней полосы»
Подробнее
СПбМКФ 2025 открыл аккредитацию и объявил первых участников
Подробнее
Ценные случайности: итоги Канн-2025
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Балерина» опережает «Ворона» и «Мастера»
Подробнее