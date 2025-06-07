top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Названы лауреаты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink

Названы лауреаты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink

Автор: БК

7 июня 2025

Приз за лучший фильм достался ленте «Антоша из шестой»

6 июня в Москве состоялась торжественное подведение итогов Конкурса короткометражного кино Художественного театра, который проводится совместно с онлайн-кинотеатром Wink.

Награда за лучший фильм досталась ленте Виктории Беляковой «Антоша из шестой». Помимо этого, картина также была удостоена спецприза онлайн-кинотеатра Wink.

Напомним, что в этом году тема конкурса получила название «Че о че» (Чехов о человеке) – в год 165-летнего юбилея писателя начинающим авторам предложили поразмышлять о произведениях Чехова в формате коротких метров длительностью до 165 секунд.

Полный список лауреатов
• Лучший фильм – «Антоша из шестой», реж. Виктория Белякова (Киношкола «Индустрия»)
• Режиссура – «Эта женщина», реж. Павел Винокуров (Институт кино НИУ ВШЭ)
• Актерская работа – «Сцены между нами», реж. Александр Титов (Московская школа кино)
• Операторская работа – «Волшебная обсерватория», реж. Виктория Ильенко (ВГИК)
• Идея – «Че и че», реж. Мария Русанова (ВГИК)
• Спецприз Художественного руководителя «Я в тебя ВЕРЮ» – «Эта женщина», реж. Павел Винокуров (Институт кино НИУ ВШЭ)
• Спецприз онлайн-кинотеатра Wink – «Антоша из шестой», реж. Виктория Белякова (Киношкола «Индустрия»)

Фото: кадр из фильма «Антоша из шестой»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 26 мая – 1 июня 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: все новинки выступили ниже ожиданий
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Тимофей Кочнев заменит Глеба Калюжного в новом сезоне «Вампиров средней полосы»
Подробнее
Названы победители фестиваля «Новое движение»
Подробнее
На фестивале «Новое движение» начал работу кинорынок авторского кино
Подробнее
В рамках фестиваля «Медвежонок» прошла деловая программа «Почти готово»
Подробнее
Кинорынок авторского кино фестиваля «Новое движение»: вторая половина презентаций
Подробнее
Ценные случайности: итоги Канн-2025
Подробнее
Юра Борисов может сыграть в новом фильме Луки Гуаданьино
Подробнее
Министерство культуры и Фонд кино поделились планами развития Центров документального кино «Форпост»
Подробнее
Стали известны лауреаты третьего фестиваля «Медвежонок»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Балерина» опережает «Ворона» и «Мастера»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 июня
Подробнее
Касса России: пиратские релизы снова на вершине
Подробнее
СПбМКФ 2025 открыл аккредитацию и объявил первых участников
Подробнее
Кассовый успех «Minecraft в кино»: в чем секрет?
Подробнее
Официальная касса России: засланцы из Голливуда
Подробнее
Шоураннер «Андора» назвал официальный бюджет сериала
Подробнее
Количество просмотров детского контента на Rutube выросло в шесть раз
Подробнее

Новости по теме

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
Названы номинанты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink
Подробнее
Сериал «Ландыши» получит второй сезон
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках апреля
Подробнее