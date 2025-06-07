Названы лауреаты конкурса короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink

Приз за лучший фильм достался ленте «Антоша из шестой»

6 июня в Москве состоялась торжественное подведение итогов Конкурса короткометражного кино Художественного театра, который проводится совместно с онлайн-кинотеатром Wink.

Награда за лучший фильм досталась ленте Виктории Беляковой «Антоша из шестой». Помимо этого, картина также была удостоена спецприза онлайн-кинотеатра Wink.

Напомним, что в этом году тема конкурса получила название «Че о че» (Чехов о человеке) – в год 165-летнего юбилея писателя начинающим авторам предложили поразмышлять о произведениях Чехова в формате коротких метров длительностью до 165 секунд.

Полный список лауреатов

• Лучший фильм – «Антоша из шестой», реж. Виктория Белякова (Киношкола «Индустрия»)

• Режиссура – «Эта женщина», реж. Павел Винокуров (Институт кино НИУ ВШЭ)

• Актерская работа – «Сцены между нами», реж. Александр Титов (Московская школа кино)

• Операторская работа – «Волшебная обсерватория», реж. Виктория Ильенко (ВГИК)

• Идея – «Че и че», реж. Мария Русанова (ВГИК)

• Спецприз Художественного руководителя «Я в тебя ВЕРЮ» – «Эта женщина», реж. Павел Винокуров (Институт кино НИУ ВШЭ)

• Спецприз онлайн-кинотеатра Wink – «Антоша из шестой», реж. Виктория Белякова (Киношкола «Индустрия»)

Фото: кадр из фильма «Антоша из шестой»