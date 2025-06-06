KION рассказал о новинках июня

Второй сезон «Нереалити», «Кракен», «Легенды наших предков»

Одна из главных июньских новинок, которая уже появилась в онлайн-кинотеатре KION – второй сезон сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой, Николаем Фоменко, Ингой Оболдиной и другими.

Также зрителей стриминга ждут фантастический экшн КРАКЕН, фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ и другие лицензионные проекты.

Уже на сервисе:

«Нереалити», 2-й сезон (комедия, реж. Леонид Тележинский)

Прошел год с тех пор, как звезда телевидения и самая яркая жительница Кострова Рита Валеева развернула свою «ниву» и вернулась в родной город, чтобы заботиться о дочке Гале, чье воспитание она упустила, пока строила карьеру и жила «за периметром». Чтобы вернуть расположение дочки и доказать всем вокруг, что она может быть «добропорядочной костровчанкой», Рита резко изменила свое поведение, нашла работу, помогала землякам и никак не реагировала на травлю, которую развернули против нее жители Кострова. Для них Рита — это аномалия и «человек из телевизора», в чью личную жизнь они не считают зазорным вмешиваться.

«Ералаш» (детский юмористический киножурнал)

Собрание веселых историй о мальчишках и девчонках, а также их родителях, которые знакомы каждому школьнику. Герои попадают в неожиданные и смешные ситуации, придумывают забавы и находят остроумные решения бытовых задач. Более сорока лет киножурнал пользовался популярностью и оставался актуальным для многих поколений подрастающих зрителей.

«Молодая гвардия» (военная драма, реж. Леонид Пляскин)

Молодой партизан Виктор Третьяков со школьными друзьями решает организовать отряд сопротивления фашистам. Они называют его «Молодая гвардия» и привлекают в него знакомых юношей и девушек. Через некоторое время к молодогвардейцам присоединяются разведчики, засланные в город для сбора сведений — Любовь Шевцова и Артист. В течение долгого времени «Молодой гвардии» удается успешно совершать диверсии, но им противостоит опытный и коварный враг, которому в конце концов удается разоблачить молодогвардейцев.

С 12 июня:

КРАКЕН (фантастический экшн, реж. Николай Лебедев)

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат командовал пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое секретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен — гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее высоким интеллектом. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

С 13 июня:

ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (фэнтези, реж. Иван Соснин)

Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.

С 20 июня:

«Подразделение» (триллер, реж. Дэни Де Ла Торре, Оскар Сантос)

​​Для предотвращения нападения террористической группы на Испанию после ареста их лидера создается секретное подразделение полиции.

«Отверженные» (мелодрама, реж. Том Шенкленд)

Жан Вальжан – осужденный за кражу хлеба беглый каторжник, на протяжении долгих лет скрывается от инспектора Жавера. Жавер, в свою очередь, свято верит в справедливость закона и считает делом чести поимку беглого вора. Параллельно с их противостоянием развивается трагичная история Фантины и ее незаконнорожденной дочери Козетты. После смерти Фантины Жан Вальжан, считающий себя в ответе за ее судьбу, забирает Козетту и заботится о ней как о родной дочери.

С 23 июня:

«Бандит, ставший старшеклассником» (дорама, реж. Ли Сон-тхэк)

47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как страшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.

Фото: кадр из сериала «Нереалити»