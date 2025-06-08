Обзор изменений графика релизов на неделе 2-8 июня 2025 года

Перевыпуск «Терминатора 2», а также официальные релизы «Пилы X» и «Воображаемого друга»

На минувшей неделе «Иноекино» объявило о том, что вновь покажет на больших экранах фантастический боевик ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ. Лента Джеймса Кэмерона в 4К-реставрации 2021 года дебютирует в прокате 14 августа. Помимо этого, компания заявила на 31 июля нуар БАНДА АУТСАЙДЕРОВ Жана-Люка Годара.

«Парадиз» поставил на 20 ноября экшн STRANGLEHOLD с Роном Перлманом. Южнокорейская фантастика НАЙТИ КОРОЛЯ ушла с 23 июля на 27 ноября. Ранее там стояла пародийная комедия FACKHAM HALL, которой теперь пришлось переместиться на 30 октября. Триллер БУХТА БЭРРОНА сдвинулся с 14 на 28 августа. Последнюю дату ранее занимал хоррор АСТРОНАВТ с Кейт Мара – его новым местом в графике стало 16 октября. В свою очередь, освободившееся 14 августа застолбил хоррор ВЕДЬМИНА ДОСКА (прошлая дата – 21 августа). Два проекта компании сдвинулись на более ранние даты: THE INCREDIBLE SHRINKING MAN – с 4 декабря на 23 октября, а ВЫЖИВШИЙ – с 30 на 13 ноября.

«КИНО.АРТ.ПРО» официально выпустит в российский прокат несколько проектов Lionsgate – ПИЛА X (17 июля), ДЕВУШКА МИЛЛЕРА (7 августа) и ВООБРАЖАЕМЫЙ ДРУГ (25 сентября). В числе других новинок компании – казахстанская комедия ПАТРУЛЬ. МИССИЯ ТАМБИ (26 июня) и ФАСОЛЬ (11 сентября). Картина КРОВАВЫЙ МАТЧ временно выбыла из прокатного графика, ее релиз был запланирован на 3 июля.

Четыре новинки заявил World Pictures – ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 (10 июля), ЗАКЛЯТИЕ. ПОСЛЕДНИЙ РИТУАЛ (24 июля), СУЩНОСТЬ (6 ноября) и SUFFOCATION (27 ноября). Хорроры ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК и АСТРАЛ. ВЛАСТЬ ТЬМЫ поменялись местами – теперь они дебютируют 16 и 30 октября соответственно. СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ переместилась с 14 августа на 3 сентября, а ее место занял другой хоррор АСТРАЛ. ЗЕРКАЛА (прошлая дата – 28 августа). Слэшер МОКРЯЧОК ПОПАЙ ушел с 3 июля на 7 августа, хоррор ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ – с 10 июля на 13 ноября, фильм ужасов ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ – с 24 июля на 2 октября, а картина NIGHT SILENCE – с 28 ноября на 4 декабря. Из сетки релизов также временно выбыл проект THE CURSED LAND, запланированный к выходу на 31 июля.

Global Film выпустит 4 сентября мелодраму ПОД ЗВЕЗДАМИ ИТАЛИИ с Тони Коллетт, Алексом Петтифером и Энди Гарсиа. Приключенческая комедия МОЯ ПАНДА ушла с 17 июля на 7 августа.

АО «Синема Парк» заявило аниме МИСТЕР РОБОТ на 26 июня и аниме ГАЧИАКУТА на 4 июля.

Три новинки у «Кинологистики» – ТРИ ПРИНЦЕССЫ (14 августа), РУСАЛОЧКА. НАЧАЛО ПРИКЛЮЧЕНИЙ (11 сентября) и ХИЩНИКИ (18 сентября). Картина СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР. ВОЗВРАЩЕНИЕ сдвинулась с 24 июля на 4 сентября, а РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР – с 14 августа на 31 июля. Экшн СЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ выбыл из графика, ранее он был заявлен на 17 июля.

«ПилотКино» поставило на 31 июля ленту 28 ДНЕЙ.

Фото: кадр из фильма ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ