Трейлеры новинок уикенда: у «Круиза по джунглям» второй в этом году показатель охвата

Предстоящий уикенд ознаменуется стартом нового проекта студии Disney. При этом других крупных новинок не ожидается. Рассмотрим показатели трейлеров фильмов КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (WDS), КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (VLG) и ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (EXP).

Прикрепления трейлера КРУИЗА ПО ДЖУНГЛЯМ начались осенью прошлого года с фильма МУЛАН. В общей сложности ролик был прихардлочен к семи релизам, помимо названной МУЛАН это были ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, ДУША, РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН, МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, КРУЭЛЛА и ЧЕРНАЯ ВДОВА. Суммарный охват аудитории у ролика составил более 22 млн человек. Это второй показатель 2021 года после сказки КОНЕК-ГОРБУНОК (23 млн). На YouTube у проекта тоже внушительные цифры. На трех различных каналах трейлер накопил 7,2 млн просмотров (42 608 лайков и 1 006 дизлайков). К этому можно прибавить 109 193 просмотра ролика на «КиноПоиске».

Ролик боевика с Кейт Бекинсейл в главной роли КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ шел хардлоком к недавнему проекту ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ. Это дало ему потенциальный охват аудитории в более чем 20 тыс. зрителей. На трех различных YouTube-каналах трейлер был просмотрен более 765 тыс. раз (и там у него 4 473 лайка и 430 дизлайков). А на «КиноПоиске» у него 8 579 просмотров.

Первое прикрепление трейлера мультфильма ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ состоялось еще в 2019 году, а всего, по нашим данным, ролик шел хардлоком к двум релизам: МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ и ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ. В кинотеатрах его могли увидеть более 264 тыс. человек. На YouTube трейлер на трех разных каналах получил 43 тыс. просмотров (881 лайк и 634 дизлайка), в то время как на «КиноПоиске» – 2 707 просмотра.

27.07.2021 Автор: Дмитрий Некрасов