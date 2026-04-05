Фестиваль «Золотой ворон»: индустриальная программа

В сессии «Культурный диалог в Арктике: кинематограф как драйвер развития креативных индустрий и международного сотрудничества» приняли участие художественный руководитель фестиваля «Золотой ворон» Филипп Абрютин, ведущий продюсер фестиваля Оксана Лахно, представитель Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа Екатерина Кузнецова, генеральный директор красноярского учреждения культуры «Енисей кино», член жюри конкурса «Киновзлет!» Ирина Белова, киновед, представитель Крымской кинокомиссии, член жюри конкурса «Киновзлет!» Елена Куценко, представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев, продюсер, бренд-директор Института ИИ Кино (КНР), член жюри короткометражного конкурса «Золотого ворона» Лян Дзяшань, китайский режиссер, продюсер и сценарист, член жюри полнометражного конкурса Цяо Лян, турецкая кинематографистка, участница конкурса полнометражного игрового и неигрового кино Гюльтен Таранч. Модератором сессии выступила журналист Мария Токмашева.

Филипп Абрютин отметил, что во время работы индустриальной площадки фестиваля организаторам важно не только рассказывать о пути и перспективах развития самого «Золотого ворона», но и слышать гостей, приезжающих на мероприятие, поскольку они могут делиться опытом развития индустрии, отдельных кинокомиссий в стране и потенциала международного сотрудничества.

Оксана Лахно добавила, что кинофестиваль фактически работает круглый год и не ограничивается показами конкурсной программы в кинотеатре «Полярный». По ее словам, культурная программа для зрителей Чукотки продолжается и после фестивальных дней, включая спектакли, концерты и кинопоказы. Офлайн-аудитория смотра составляет около 79 тысяч зрителей, при этом активно развивается и онлайн-направление: так, индустриальную программу в сети в прошлом году посмотрели около 2 млн человек. Она также отметила важную составляющую смотра – работу с детьми и молодежью. Так, в рамках фестиваля под кураторством педагогов «Союзмультфильма» уже в третий раз работает лаборатория, где дети создают анимационные ролики. Кроме того, активно работает лаборатория документального кино и лаборатория сценарных работ.

Представитель Департамента культуры и туризма Чукотский автономный округ Екатерина Кузнецова отметила, что в первую очередь важно активнее интегрировать региональный компонент в анимацию, поскольку это позволит создавать этнографические сюжеты, знакомящие широкую аудиторию с уникальной культурой региона. Ведомству также интересны образовательные проекты, включающие разработку как мультсериалов, так и коротких информационных роликов, посвященных традициям, природе и культуре территории. В рамках самого смотра Кузнецовой хотелось бы видеть больше питчингов и панельных дискуссий, где можно обсуждать такие актуальные темы, как рибейты и кинокомиссии, а также вопросы локаций, логистики, инфраструктуры и кадров.

Успешным опытом работы кинокомиссии и системы рибейтов поделилась генеральный директор красноярского учреждения культуры «Енисей кино» Ирина Белова. Она рассказала, что в Красноярском крае с 2014 года существует грант на документальное кино, который на данный момент составляет 10 млн рублей в год. Кроме того, в регионе активно действует кинокомиссия и выплачиваются рибейты. На такую компенсацию съемочным группам в краевом бюджете заложено 50 млн рублей. При этом по итогам 2025 года съемки принесли региону 186 млн рублей. В Красноярском крае в последние годы снималось сразу несколько популярных сериалов, а одним из самых свежих проектов стала фантастика ВЕСЕЛЬЧАК У с Александром Петровым.

В Крыму, как рассказала представитель местной кинокомиссии Елена Куценко, сумма рибейтов гораздо скромнее – до 10 млн рублей. Однако там активно помогают в организации киносъемок. Так, одним из недавних фильмов, который снимался на территории республики, стала лента ВЕТЕР Сергея Члиянца. При этом важным для всех регионов, по мнению Куценко, является не только сопровождение столичных киногрупп, но и возможность возрождать собственное кинопроизводство.

О возможностях международного сотрудничества рассказал китайский кинематографист, член жюри полнометражного конкурса игрового и неигрового кино Цяо Лян. Режиссер отметил, что его коллеги в Китае постоянно ищут новые способы удивить зрителей и уже снимали фильмы в самых разных природных условиях – от пустынь и снежных гор до тропических лесов, однако в Заполярье работать им еще не доводилось. По его словам, такие бескрайние пейзажи, как на Чукотка, в Китае невозможно найти, и если для режиссера это означает открытие новой локации, то для продюсера – важное конкурентное преимущество. Он также с иронией добавил, что, когда Голливуд снимает Арктику, это зачастую похоже на съемку в павильоне с искусственным ветром, тогда как на Чукотке можно увидеть настоящую Арктику и подлинную жизнь, которую зритель способен отличить от ее имитации. В качестве конкретных форм сотрудничества Лян предложил рассмотреть три варианта. Первый – когда китайская команда отвечает за финансирование, дистрибуцию и творческий состав, а Чукотка предоставляет локации и оказывает консультационную поддержку. Второй – формат «полярного репортажа», то есть съемок документального кино о жизни коренных народов Арктики. Такие просветительские фильмы разного хронометража – от коротких роликов до сериалов, – как считает кинематографист, вполне могут заинтересовать китайских зрителей. Третий, более сложный формат – использование местных легенд и образа жизни для создания художественных произведений в разных жанрах, в том числе фэнтези.

Турецкая участница конкурса полнометражного игрового и неигрового кино Гюльтен Таранч также верит во взаимодействие кинематографистов разных стран. В Измире она сама основала и теперь возглавляет фестиваль женщин-кинематографистов, где проходит школа создания сценариев. Этот опыт, как считает Таранч, можно расширить в международном ключе.

Возможности международного сотрудничества в последние годы существенно расширяются за счет использования искусственного интеллекта, который становится одновременно и вызовом, и инструментом, сокращающим срок препродакшена проектов, а также позволяющим оценивать потенциал для дистрибуции, уверена продюсер, бренд-директор китайского Института ИИ Кино Лян Дзяшань. Она добавила, что ИИ позволяет упростить процессы озвучивания, субтитрирования и дубляжа проектов – как предназначенных для дистрибуции в разных странах, так и для презентации на международных питчингах. Кроме того, ИИ дает возможность проводить анализ сценария и формировать маркетинговый план продвижения будущего проекта, что является важным элементом продюсерской экспертизы и инвестиционного анализа. Лян Дзяшань также видит потенциал в применении ИИ для реставрации и переработки советской классики, а также, что особенно важно для Чукотки, в создании пейзажных фонов, которые можно будет предлагать производителям кино, видеороликов и видеоигр по всему миру. Кроме того, Лян Дзяшань предложила создать на Чукотке российско-китайский образовательный проект, связанный с изучением возможностей искусственного интеллекта.

О перспективах развития международного сотрудничества Лян Дзяшань также рассказала во время своего мастер-класса. Кроме нее, в рамках международной кинолаборатории выступил белорусский продюсер, руководитель программной дирекции фестиваля «Лістапад» и генеральный директор «Киновидеопроката» Владимир Карачевский, который рассказал о развитии проката, перспективах копродукции на территории стран СНГ и особенностях коммуникации между регионами.

Представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал о проблемах проката и возможностях, которые он открывает для уникального кино, созданного талантами из регионов. Эксперт отметил, что в киноиндустрии наблюдается серьезный кризис, начавшийся еще в период коронавирусной пандемии, когда произошел значительный отток зрителей в стриминговые сервисы, и многие из них так и не вернулись из-за нехватки интересного контента. По его словам, речь идет прежде всего о массовом коммерческом прокате, тогда как фестивальное кино развивается по собственной траектории, и в Россия существует множество сильных смотров, обеспечивающих аудиторию качественными фильмами. Исаев также подчеркнул, что уход Голливуда невозможно полноценно компенсировать, из-за чего возник «жанровый голод»: индустрия сосредоточилась на производстве сказок, которых уже стало слишком много. В результате, даже относительно заурядные, по его мнению, проекты вроде ГОРНИЧНОЙ и ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3 способны собирать в прокате 1,5-2 млрд рублей. Он уверен, что отечественный зритель «изголодался» по «среднему кино» – например, детективам и триллерам, а также привел в пример якутские картины, которые стабильно вызывают интерес у местных зрителей и порой получают лучшие сборы, чем столичное фестивальное, семейное кино или анимация.

05.04.2026 Автор: БК