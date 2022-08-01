Андрей Апостолов: «Из-за отсутствия голливудского контента индустриальная значимость фестивалей может вырасти»

О специфике программы, актуальных фестивальных трендах и месте «Окна в Европу» в ряду российских кинофорумов БК поговорил с новым программным директором смотра

5 августа новым фильмом Алексея Федорченко МОНЕТА СТРАНЫ МОРАВИ откроется фестиваль «Окно в Европу». В силу паузы, взятой в этом году «Кинотавром», очередной смотр в Выборге привлекает к себе повышенное внимание. .

Как вам поступило приглашение стать новым программным директором фестиваля?

Я давно знаю и люблю фестиваль «Окно в Европу». Приезжаю на него уже без малого десять лет подряд. Для меня важно, что это предложение поступило напрямую от Алисы Струковой, которая составляла программы Выборга много лет. В этом году в ее работу вмешались личные обстоятельства, и она попросила ее подменить. Еще дольше я знаю Армена Николаевича Медведева, моего вгиковского мастера, с ним я, естественно, советовался перед тем, как принять предложение. Возложенные на меня обязанности в чем-то близки моей редакторской и продюсерской деятельности, я ориентируюсь в контексте текущего кинопроцесса. Предполагалось, что это поможет мне справиться с предлагаемыми задачами. Принимая предложение, я не собирался реализовывать каких-то особенных амбиций. Я согласился занять позицию программного директора фестиваля, не рассчитывая, что это продолжится в дальнейшим.

Какие основные задачи вы видите на новом посту?

Я не выступал в роли кризисного менеджера, которому требуются какие-то фундаментальные нововведения. «Окно в Европу» работает долго и успешно, так что задача была в том, чтобы ничего не сломать. Я действительно давно знаю фестиваль, поэтому не видел необходимости изобретать велосипед. Наоборот, старался подстроиться под уже имеющийся формат, уже сформированное направление, воспроизвести интонацию и атмосферу, которые уже давно существуют. Мое назначение не связано со сменой вех, у «Окна в Европу» очень богатая история, ему примерно столько же лет, сколько и мне. Что-то персональное, наверное, невольно привносится, какие-то субъективные вкусы не могут не сказываться. Вероятно, если бы Алиса формировала программу этого года, она сложилась бы иначе, отличалась бы от моей. Но атмосфера фестиваля, надеюсь, будет прежней.

Вы также программировали в этом году «Горький Fest». Не возникло ли здесь конфликта интересов?

На каком-то теоретическом уровне этот конфликт можно вообразить, но на практике его совершенно не наблюдается. Не было ни разу ситуации, чтобы мне приходилось выбирать, на какой фестиваль отправить тот или иной фильм. Все довольно легко и органично распределилось. «Горький Fest» и «Окно в Европу» – два смотра, кардинально различающиеся по своему подходу и истории. И что важно, с Нижним Новгородом у меня совершенно другие отношения. Выборг я знаю давно, свою задачу, как я сказал, видел в том, чтобы все оставить примерно в том же виде. А на фестивале в Нижнем Новгороде я даже ни разу не был, пока в этом году не дебютировал в качестве его программного директора. Конечно, я ознакомился с программами прошлых лет, но не знал атмосферы фестиваля, не знал его изнутри, поэтому в каких-то аспектах, пожалуй, я его перепридумал, но вроде бы получилось неплохо.

Расскажите, пожалуйста, о программе «Окно в Европу» этого года. Какие отличительные черты характеризуют фестиваль?

Профессиональная этика не позволяет мне выделять отдельные фильмы, называть своих личных фаворитов, хотя они, не буду скрывать, есть. Могу сказать в целом об общей специфике и тенденциях. Главная для меня гордость – присутствие восьми дебютов в конкурсной программе, которая состоит из одиннадцати фильмов.Это очень здорово, на мой взгляд. Может показаться, что была такая изначальная установка – собрать побольше дебютов, чтобы оправдать традиционный слоган фестиваля «Прогноз на завтра». Конечно, это не так, просто именно эти дебюты объективно проходили по «выборгскому счету». С оглядкой на последние защиты проектов в министерстве культуры и другие признаки можно смело утверждать, что в последние годы уровень наших дебютов ощутимо растет. Именно дебюты задают тон сегодня на фестивалях, с каждым годом они становятся все ярче и профессиональнее. Достаточно вспомнить фильмы БЫК Бориса Акопова, ВИТЬКУ ЧЕСНОКА Александра Ханта и так далее. Подобные картины показывают, что никаких скидок для дебютов делать сегодня уже не надо. И вторая важная тенденция: шесть из восьми дебютов – первые работы женщин-режиссеров. Девушки в этой профессии начинают доминировать – это уже давно и много где отмечается, об этом можно судить по ежегодным наборам режиссерских курсов во ВГИКе и других киношколах. Но в Выборге эта тенденция столь ярко проявилась впервые. Она подкрепляется и внеконкурсными показами – например, дебютной режиссерской работой Светланы Устиновой ВРЕМЯ ГОДА ЗИМА. Отдельное знаковое событие фестиваля – премьера нового фильма Авдотьи Смирновой ПЛОТНИК.

При этом программа собралась подобным образом без моего подыгрывания. Со стороны может казаться, что программный директор сначала придумал какую-то «фишку», а потом подгоняет под нее программу. Но в моем случае по-другому. Сначала ты составляешь лонг-лист из фильмов, достойных попадания в программу, потом лонг-лист превращается в шорт-лист из 10-11 картин, и только потом ты понимаешь, что тут вырисовываются такие вот тенденции.

Также в последнее время много говорят о том, что в нашем обществе стал актуальным вопрос коммуникаций между разными поколениями, поиска общего языка и ценностей. Сейчас этот конфликт проявился особенно остро. Эта примета времени удивительным образом возникла и в нашей программе. И хотя большинство фильмов сняты молодыми людьми, в этих картинах нет черного и белого, за и против. Это попытка нащупать обе правды.

Были ли трудности с формированием программы?

Я не думаю, что программа может формироваться легко. Трудно потом выбранные фильмы расположить по сетке. Трудно компоновать программу так, чтобы, с одной стороны, там не было очевидных повторов, когда фильмы слишком рифмуются друг с другом, а с другой стороны, чтобы эти рифмы неочевидно и подспудно появлялись. Я в одинаковой степени не люблю как фестивали, на которых у тебя складывается ощущение, что ты смотришь один непрерывный фильм, так и смотры, где не возникает ощущения цельности, когда ты посмотрел некое количество разрозненных картин и не смог вынести из них единого впечатления. Фестиваль – это всегда срез. Срез, который моделирует картину актуального состояния нашего кино на текущий момент. И в этом срезе общие тенденции должны выявляться.

Можно ли говорить о смене положения «Окна в Европу» в иерархии российских фестивалей? Есть ли у вас цель воспользоваться шансом в год отмены «Кинотавра»?

При подготовке фестиваля мы на это не ориентировались. Фестиваль существует уже тридцать лет, и он достаточно независим от каких-либо внешних факторов. Пожалуй, какие-то фильмы из нашей текущей программы при другом раскладе могли оказаться на другом смотре. Но, повторюсь, мы не делаем ставку на отсутствие «Кинотавра». Наоборот, хочется, чтобы оставалась достойная фестивальная конкуренция. На мой взгляд, «Окно в Европу» и так находится на высоком уровне. Мне, конечно, хочется, чтобы фестиваль рос и выходил на новый уровень, но не за счет исчезновения конкурентов. Я также отметил бы, что в нынешней ситуации из-за отсутствия голливудского контента статус и индустриальная значимость фестивалей могут заметно вырасти. Из-за дефицита фильмов прокатчики будут гораздо внимательнее относиться к тем же дебютным проектам, которые вызывают резонанс и получают признание на фестивалях, хотя раньше такие фильмы не могли претендовать на широкий прокат. Фестивали перестают быть только внутрицеховым смотрами, но становятся трамплином для выхода в широкий прокат.

О том, что фестивали должны решительнее вставать на коммерческие рельсы, давно говорят в индустрии, но пока этого так и не произошло. Даже фильмы из пула «Кинотавра» при всех усилиях прокатчиков чаще проваливаются в прокате. Вы считаете, что тут возможны перемены?

Да, сейчас к подобным изменениям есть больше предпосылок. Новые условия позволят выработать новые механизмы взаимодействия индустрии и фестивалей. Мы знаем, что фестивальная и индустриальная среды существуют достаточно автономно друг от друга. Люди из индустрии раньше чаще интересовались не самими фестивалями, а отдельными фильмами. Они могли запрашивать просмотровки у создателей, а не приезжать на фестивали, чтобы знакомиться с картинами. Но в сложившихся обстоятельствах симбиоз между киноотраслью и смотрами продолжит укрепляться, потребуется бόльшая сплоченность всей индустрии. Какое-то движение в этом направлении намечается уже сейчас. Еще вчера мы говорили о конкуренции кинотеатров и онлайн-платформ, а сегодня наблюдаем, как онлайн-сервисы делятся с кинотеатрами контентом. Мне кажется, такие необычные симбиотические взаимодействия продолжат возникать и дальше. Так что я жду, что фестивали продолжат получать новое индустриальное звучание. Обратите внимание, что фестиваль в Выборге, пусть и менее масштабный в сравнении с «Кинотавром» или ММКФ, – все же единственный российский смотр, который занимается самым объемным анализом состояния российского кино, включая не только игровое, но и документальное, и анимационное авторское кино.

Есть свои законы, которые диктуются в том числе и географией. Сочи, не будем забывать, – гламурный курорт. Выборг в этом смысле – совершенно другая локация, с другой атмосферой. Возможно, значительно более камерная, в чем-то более интеллигентная. Это накладывает определенные ограничения. И поэтому да, наверное, не все индустриальные возможности, которые можно было бы предусмотреть, в данной локации уместны. В Выборге все отлично в вопросе отношения к режиссерам и фильмам. В нем все замечательно с точки зрения работы с городом. «Окно в Европу» – настоящее событие и праздник для Выборга. Следующий шаг в развитии фестиваля – сделать более насыщенную деловую программу.

Что ждет участников и фестивальную публику на смотре, помимо показов?

Наша программа за пределами показов достаточно разнообразна. Пройдут две творческие встречи, посвященные знаковым фигурам нашего кино. Это Андрей Тарковский, которого мы будем вспоминать в год его девяностолетия. И также мы будем отмечать столетие Станислава Ростоцкого, который не просто классик, но и один из вдохновителей «Окна в Европу». Нам важно, что два этих режиссера олицетворяют два разных полюса нашего кино. Ростоцкий – советский режиссер, а Тарковский – классик авторского кино, более признанный за рубежом. Наш фестиваль их объединит.

Также у нас будет презентация проектов work-in-progress от продюсера Анастасии Разлоговой, которые соединяют в себе семейную направленность и черты авторского кинематографа. Это БИЛЕТ НА «БОЖЕСТВЕННУЮ КОМЕДИЮ» режиссера Антона Адасинского и ОГНИВО ПРОТИВ ВОЛШЕБНОЙ СКВАЖИНЫ, интересная своей стилистикой интерпретация сказки Андерсена. Мы с нетерпением ждем приезда Адасинского, чьи встречи со зрителями всегда превращаются в полноценные перформансы. Также в рамках этой программы пройдет презентация уже готовых проектов. Это второй сезон документально-анимационного сериала «Живые мемории», эмоциональное роуд-муви ЖЕНЩИНЫ И ДОРОГИ. ПУТЬ К СЕБЕ. БАЙКАЛ, которое представляет собой очень красивое видовое кино. Также мы представим международный альманах «Кино за 7 дней» от казанской команды Станислава Ершова. Кроме того, у нас будет премьерный показ документального роуд-муви ВОЛОК. СНЫ О ДОРОГЕ режиссера Сергея Карандашова. Также у нас запланированы творческие встречи с режиссерами Владимиром Хотиненко, Алексеем Учителем и Романом Каримовым.