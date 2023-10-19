Алексей Федорченко: «Нам нужна сеть из кинотеатров по всей стране, где показывают авторское кино»

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России.

Главный редактор БК Юлия Шампорова поговорила с режиссером Алексеем Федорченко для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

Чтобы люди смотрели авторское кино, его нужно показывать. Но такое кино совсем перестали демонстрировать. Мы снимаем кино, но государственная или частная система, которая должна доводить кино до зрителей, – не работает. Подобно тому, как в человеческом теле до мозга не доходят сигналы от внешних рецепторов, если в организме что-то сломано. Если человек принимает наркотики, это разрушает его систему, и если такой человек держит руку над огнем, он может спокойно смотреть, как она горит, так как сигналы до мозга не доходят. Так и авторское кино не доходит до зрителя, так как нет передатчика, в стране разрушен показ интеллектуального кино. Нам нужна сеть из кинотеатров по всей стране, где показывают авторское кино. Причем эта сеть должна быть модной и максимально элитной, чтобы туда было сложно попасть. Тогда зрители будут туда стремиться.

Чтобы вернуть детей к просмотру, нужно возобновить телепоказ хорошего кино. Условно, чтобы в воскресенье в 12 часов они прибегали к телевизору и садились смотреть, для начала, МОРОЗКО. Постепенно через такие фильмы они выйдут на мировую классику. Но сейчас это уничтожено, этого нет. Сейчас они смотрят клиповое, яркое кино. Вернуть их к авторскому, умному кино – невероятно сложно. Это уже будет не развлечение или отдых, а труд. Зритель всегда хочет только того, что уже видел. Знакомый жанр, знакомое лицо. Чтобы воспринять что-то новое, нужно уже совершать усилие.

Сегодня прокатчики либо ленятся, либо не умеют работать с авторским кино. Они работают только с привычными, стандартными фильмами, но авторские фильмы требуют индивидуального подхода. Требуется искать конкретные сегменты зрителей, которым интересен тот или иной фильм, каким бы он ни был небольшим. Но фестивали все равно очень важны, но не для продвижения кино, а как творческие лаборатории. Когда фестивали проходят много лет, молодежь варится в их творческом бульоне, и постепенно вырастает уже не одно поколение, которое умеет делать и понимает кино. В городах, где есть фестивали, кино развивается лучше, чем в местах, где фестивалей нет.

Мне скучно снимать коммерческое кино, и я решил делать необычное кино без оглядки на зрителя. При этом мне как режиссеру особая поддержка не нужна. Мои фильмы зрителя находят, я по этому поводу совсем не волнуюсь. Каждый год в разных местах проводятся ретроспективы, в том числе за рубежом в различных колледжах, и на них показывают мои фильмы.

Я пока платформы не понимаю, только начинаю их изучать, тесных контактов у меня с ними не было. По сути, это такой же прокат, где есть продюсерский диктат, и где люди, работающие внутри, считают, что зрители глупее их. И поэтому чем проще фильм, тем больше у него зрителей. Так телевизором и платформами создается современная публика.

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Фото: Геннадий Авраменко