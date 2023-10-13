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«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»

Автор: Юлия Шампорова

13 октября 2023

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? «Авторское кино – не то, от которого тошнит, а аудиторию авторского кино в России спокойно можно увеличить в три раза», – считают наши собеседники.

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России. Главный редактор БК Юлия Шампорова поговорила с продюсером Игорем Толстуновым, режиссером Алексеем Германом, продюсером Дмитрием Литвиновым, режиссером Михаилом Местецким, режиссером Алексеем Федорченко, программным директором секции полнометражных дебютов фестиваля «Короче» Ситорой Алиевой, писателем и сценаристом Александром Цыпкиным, исполнительным директором Фонда «Кинопрайм» и продюсером фестиваля «Маяк» Антоном Малышевым, программным директором «Горький-fest» и «Выборг» («Окно в Европу») Андреем Апостоловым и продюсером Екатериной Филипповой для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

• Дмитрий Литвинов: «Аудиторию авторского кино в России спокойно можно увеличить в три раза»

Следующее интервью будет опубликовано на сайте во вторник, 17 октября.

Фото: постер фильма ЧУВСТВА АННЫ

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