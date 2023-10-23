Екатерина Филиппова: «Если случается так, что без скандала нельзя, пусть он работает на то, чтобы фильм увидело больше людей»

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России.

Главный редактор БК Юлия Шампорова побеседовала с продюсером Екатериной Филипповой для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

Что бы вы сделали, чтобы в текущем контексте популяризовать авторское кино и привлечь зрителей?

Как бы банально этого ни прозвучало – верить в то, что делаешь и снимать хорошие фильмы. В текущем контексте ничего принципиально не изменилось: аудитория авторского кино и аудитория попкорнового кино никогда не пересекались. На мой взгляд, это две абсолютно разные аудитории, разные способы смотрения, разные целеполагания. Хотя одно не исключает другого и часто бывает так, что человек любит и авторское кино, и смотрит ГАРРИ ПОТТЕРА или фильмы Marvel. Тем не менее они редко встречаются в одном зале кинотеатра. При выпуске авторского кино в прокат нужно применять избирательный и событийный подход. Сложные артовые фильмы заведомо не рассчитаны на широкую аудиторию, и я не вижу смысла мучительно выпускать их на большие экраны, в особенности с нынешними правилами игры в кинопрокате, с тем, как реагирует прокатчик и как проходит, вернее, отсутствует маркетинг. Однако, было бы правильно, не имеющие массового потенциала фильмы все-таки популяризировать и доводить до своего зрителя через Интернет – не только на платформах, но и, например, на YouTube. У артхаусных или особенно арт-мейнстримовых проектов может и должно быть кинотеатральное будущее, для этого нужно развивать репертуарный и событийный кинопоказ. Возможно, дополнительная поддержка со стороны государства, которое главным образом и тратит деньги на их производство, являясь главным продюсером дебютного, авторского, социально-значимого и даже экспериментального кино. Возможно, стоит усилить эту позицию, мягко, но твердо вменив в обязанность федеральным каналам и платформам, у большинства из которых велика доля государственного участия, популяризировать и приобретать такие фильмы на адекватных условиях. В общем, в государственном протекционизме я не вижу ничего дурного. Это последовательная забота об уже потраченных деньгах. Понимая, что нельзя предъявлять одни и те же требования к кинотеатральным сборам зрительского кино и к фильмам, которые не могут собрать массовую аудиторию, а также, учитывая, что смысловые фильмы, даже ориентированные на зрителя, смотрят долго и в раскачку, почему бы не сделать в рамках государственных протекционистских мер кинотеатры репертуарного показа, где такое кино можно было бы смотреть в комфортных условиях. И как-то соединить все это в одну программу. В идеале в крупных городах должно быть несколько кинотеатров с хорошими современными кинозалами, где показывали бы такое кино в каком-то клубном городском формате.

Как вы думаете, у продажи авторского кино в онлайн сегодня больше перспектив, чем у проката?

Если рассуждать с позиции прокатчиков, понятно, с какими трудностями им приходится сталкиваться при выпуске авторского кино – какой это неподъемный труд, какие требуются усилия и каким небольшим зачастую получается конечный результат. В былые времена даже обласканные самыми главными фестивалями и получившие призы на отечественных смотрах картины все равно мало собирали. В принципе я понимаю дистрибьюторов, им нужно каким-то образом зарабатывать деньги. Их бизнес понятен – купил за столько-то и продал за столько-то. А с артовым кино эта схема редко срабатывает, исключения всем известны и немногочисленны – АРИТМИЯ Бориса Хлебникова, из более поздних релизов – нашумевшая АЙТА Степана Бурнашева, собравшая в Якутии потрясающую кассу. Но это Якутия и это долгий разговор. Прокатчиков, конечно, нужно приглашать на фестивали, актуализировать их осведомленность и как-то завлекать в нишу авторского кино. В конце концов, все они и особенно платформы любят красные дорожки. Но это абсолютно не гарантирует, что они будут брать такие фильмы со стороны. Дистрибьюторы и платформеры могли бы учреждать какие-то призы на фестивалях, обеспечивать победителям маркетинг, цифровой и кинотеатральный релиз. В свое время так было несколько раз на «Кинотавре». Почему бы не использовать этот опыт? На «Короче» так сделали в этом году, надеюсь, что это не разовая акция – телеканал Россия и ВГТРК учредили приз – контракт на покупку ТВ-прав и поддержку в прокате. Похвастаюсь, его получил наш фильм-дебют СКАЗКИ ГОФМАНА Тины Баркалая.

Продолжая тему выпусков фильмов… Главная проблема заключается в отсутствии маркетинга для авторского кино. То есть нет упаковки, а прокатчик реагирует именно на нее. Он не хочет тратить время и усилия на ее создание, потому что сталкивается с болезненной реакцией авторов, у которых все должно быть мутным и черным, а требования прокатчиков ставить крупные планы артистов на постере редко встречают понимание. При этом все это стоит колоссальных и неоправданных денег. К примеру, средняя цена плаката на фильм составляет от 150 тыс рублей до бесконечности. Рекламные агентства берут 300-500 тыс и с артовых фильмов тоже. И таких трат очень много. Повторюсь, государственная поддержка выхода в прокат уже финансово поддержанных им же фильмов видится необходимой и логичной. И такая поддержка была у Минкульта, но теперь ее нет.

Есть коммерческие фильмы и есть некоммерческие. Ожидания от этих фильмов абсолютно разные. Не надо пытаться смешивать одно с другим. Они создаются для разных зрителей. Перевоспитать аудиторию, которая хочет смотреть только Marvel, и заставить ее смотреть фильмы морального беспокойства, зачастую болезненные и не развлекательные, особенно в нынешней жизни - невыполнимая задача. С артовым кино необходимо аккуратно и продуманно работать. В идеальном мире, возможно, нужен какой-то специальный прокатчик для этого. К примеру, компания «ПРО:взгляд» сделала себе имя на удачной росписи фестивальных мировых хитов и впоследствии выпускала культовое российское артхаусное кино, получавшее призы на крупных фестивалях – АРИТМИЮ, ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ и другие. Но и «ПРО:взгляд», в итоге, ушел из этой ниши. Они продолжают привозить западный контент, так как знают, как с ним работать. С российским артхаусом возиться никто не хочет.

При этом вы представляли в этом году несколько авторских фильмов на разных фестивалях. Какова ваша мотивация заниматься такими проектами? И как вы продумываете дальнейшую маркетинговую стратегию по привлечению зрителей?

Одним из них была НИНА Оксаны Бычковой, созданная в партнерстве с платформой KION и продюсером Игорем Мишиным. Картина была тепло принята в основном конкурсе международного кинофестиваля в Шанхае и получила призы в Выборге. Но Оксана всегда умела работать со зрителями. Безусловно, это авторское высказывание, ориентированное на зрителя. Это красивое нежное кино с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро в главных ролях, оно нравится и зрителю, и прокатчикам. В кино этот фильм можно будет увидеть с 30 ноября, прокатчик «Наше кино». У меня нет каких-то сверх ожиданий по поводу сборов, но я понимаю, что своего зрителя этот фильм обязательно найдет. Другая наша картина, СКАЗКИ ГОФМАНА Тины Баркалая – получила приз телеканала «Россия 1» на фестивале «Короче». Там абсолютно звездный каст – Екатерина Вилкова, Евгений Цыганов, Максим Стоянов, Алексей Гуськов, Ксения Кутепова. Это практически feel-good movie. Оно фантазийное, безусловно, авторское, но это точно не производственная драма, снятая на бетонном заводе в Челябинске.

Я всегда беру проекты, которые мне нравятся. Просто надо понимать, что, если ты начинаешь снимать артхаусные фильмы, ориентированные на узкого зрителя, нужно быть готовым к тому, что его не возьмут ни прокатчик, ни платформы. То есть не нужно ставить перед собой невыполнимые задачи, не путать круглое с квадратным и не пытаться из одного сделать другое. И надо идти до конца.

Есть мнение, что порой скандалы могут способствовать популяризации фильма для широкой аудитории. Попав в невольный скандал с НИНОЙ, как вы считаете, насколько это работающий маркетинговый инструмент, или лучше этого избегать?

Всю жизнь я считала, что лучше этого избегать. В принципе я не конфликтный человек и максимально стараюсь выстраивать отношения с режиссерами таким образом, чтобы обе стороны были довольны. Поэтому для меня это новый опыт. И да, по факту я думаю, что любой шум и паблисити идут на пользу фильму. Мы сделали пресс-клиппинг и поняли, что, если бы захотели получить такое количество публикаций по поводу фильма даже такого замечательного режиссера, как Оксана Бычкова, даже по сценарию такого замечательного автора, как Любовь Мульменко, даже с такими замечательными артистами, и даже с участием в основном конкурсе фестиваля в Шанхае, вряд ли это было бы возможно. При этом все эти скандалы, как правило, происходящие в рамках киносообщества, мало затрагивают аудиторию, которая ходит в кино. А практически мы это проверим в тот момент, когда фильм выйдет в прокат. В этом смысле важно, чтобы скандал происходил вовремя. Любая информация, любой эксклюзив живет максимум две недели. Как бы цинично это ни прозвучало, я считаю, что классно все, что работает на проект. Все должно быть во благо. Поэтому если случается так, что без скандала нельзя, пусть он работает на то, чтобы фильм увидело больше зрителей.

Насколько продажа авторского кино на платформы может конкурировать с прокатом? И может быть выгоднее для продюсеров?

Ни под влиянием сначала пандемии, ни потом наступившей турбулентной среды, платформы вообще не перестали зарабатывать. В ежегодных отчетах их показатели неуклонно идут вверх, и все у них очень неплохо. И мы видим бум онлайн-рынка. В закупках «иного» контента, платформы, очевидно, «cговорились» друг с другом.

Самая главная мысль, которая должна резюмировать все споры и сомнения по поводу целесообразности развивать авторский кинематограф — это та теплица, которая взращивает таланты, радостно и сразу после первого удачного показа на фестивале попадающие на эксклюзив платформ. Поэтому мы фактически оказываем неоценимую услугу сериальщикам – куем им кадры. Все лучшие коммерческие и сериальные режиссеры начинали с «Кинотавра» и «Выборга» – и Жора Крыжовников, и Клим Шипенко, и многие другие.

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Фото: Анна Темерина