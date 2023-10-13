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Дмитрий Литвинов: «Аудиторию авторского кино в России спокойно можно увеличить в три раза»

Автор: Юлия Шампорова

13 октября 2023

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России.

Главный редактор БК Юлия Шампорова поговорила с продюсером Дмитрием Литвиновым для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

Я считаю, что в этом контексте стоит говорить о синергии всей вертикали индустрии. Требуется приучить публику к просмотру авторского и фестивального кино подобно тому, как это произошло в Европе, а в частности, во Франции. Синергия индустрии, если разбирать ее по блокам в вертикальном кейсе, должна выглядеть следующим образом:

Кинотеатры должны проводить событийные показы, тем самым, работая с аудиторией на местах. Эти самые событийные показы должны привлекать не только ядро аудитории кинотеатров, которая приучена к просмотру данного контента, но и находить новую, молодую публику. Ее стоит искать в тех местах, где эта аудитория обитает. Это осуществляется через различные образовательные программы в ВУЗах, чтение лекций и прочую деятельность, которая направлена на развитие культуры в регионе и открытие новых горизонтов для молодой аудитории. За счет этого растет количество зрителей, которые понимают, почему кино является искусством. Это, понятно, обычно проводится при поддержке администраций регионов. И я очень рад, что сегодня в большом количестве городов проводится масса различных фестивалей при поддержке губернаторов, что развивает ситуацию в нужном нам направлении.

Следующее звено в данной цепочке – дистрибьютор. Необходимы правильно разработанные маркетинговые стратегии, как именно работать с артовыми картинами каждому из кинотеатров и прокатчиков. Необходимо организовывать на региональных площадках, готовых работать с таким контентом, приезды звезд, чтобы создавать событийность конкретных показов и конкретных фильмов в регионе. На приезд всегда подтягивается региональная пресса, телевидение, благодаря чему создается определенное инфополе в конкретном городе, и это, безусловно, является драйвером для информирования аудитории о данных картинах.

Наконец, государство через определенные инструменты может поддерживать площадки с арт-контентом. Например, через Фонд кино оно обеспечивает дистрибьюторам, прокатывающим кино в поддерживаемых Фондом кинотеатрах, минимальную гарантию, покрывающую стоимость доставки контента и рекламных материалов в городах с населением менее 100 тысяч человек. Таким образом, мы развиваем смотрение арт-кино в регионах.

Что касается телеканалов, то необходимо вернуться к практике, например, «Закрытого показа» на Первом канале с обсуждением фильма, показываемого в эфире. Очень важно то, что сегодня делает «Пятница» в этом направлении. Они делают ставку на показ больших подборок фильмов определенных режиссеров. Возможно, в будущем они начнут работать и по подборкам российских режиссеров. Первый канал и ВГТРК сегодня имеют отработанную схему работы с блокбастерами. Не всегда их схема выстреливает с другим видом фильмов, как это было с 1993 и СНЕГИРЕМ. Но, я боюсь, без ВГТРК у этих фильмов не было бы даже имеющихся цифр. Зрители сегодня отучены от такого рода контента. Все мы понимаем вклад телеканала «Культура» и «России 1» и всего холдинга в поддержку 1993. Первый на данный момент не поддерживает подобный контент. Но было бы здорово, чтобы все больше игроков целенаправленно выстраивали цепочку реализации прав таким образом, чтобы фильм изначально поддерживался телеканалами в прокате, потом, после выхода на VoD-платформе, в конечном итоге оказывался, например, в «Закрытом показе». Важно, чтобы вся цепочка демонстраторов, начиная с кинотеатров и заканчивая платформами и ТВ вносили значимый вклад в продвижение проектов. Такое происходит, когда платформы и телеканалы имеют доли в проектах, выступая их со-продюсерами и со-инвесторами. В таком случае они вкладывают свои информационные ресурсы и прочие свои мощности в данную цепочку.

И синергия всех упомянутых мною факторов рано или поздно приведет к тому, что мы раскачаем умную аудиторию. Пусть через десять лет, но мы придем к подобию французской или корейской модели, то есть такой схеме, которая позволяет гораздо эффективнее, чем сейчас, прокатывать авторское кино. Как пример я могу привести в пример КЕНТАВР, у которого Okko были в доле. На промо данной картины они дали свои дополнительные мощности, так как им было важно, чтобы эта картина заметно прошла, что в итоге и получилось в рамках заявленного жанра.

Если мы хотим стремиться к французской модели, важно помнить, что во Франции доступ на телевидение разрешен очень ограниченному количеству иностранных картин. Слот Canal+ является практически единственным для этого. Во-вторых, отчисления от проката голливудских картин идут во Франции во множество внебюджетных фондов, которые потом направляются в Unifrance или другие фонды, а они потом направляют их на поддержку французских картин, а том числе на их продвижение. Как мы знаем, Unifrance тратит огромные средства на продвижение французского кино по всему миру.

Принято считать, что аудитория авторского кино в России уже долгие годы остается на отметке в 200 тысяч человек, но при этом с ней никто планомерно не работает. Особенно это касается молодежи больших городов, которой интересно погружаться в детали авторского кино как искусства. Я считаю, этот потенциал не выработан. По моим оценкам, аудиторию в 200 тысяч совершенно точно можно увеличить минимум в три раза. Для этого и нужно сформировать цепочку, где будет и поддержка государства, и поддержка всех игроков рынка, что и вызовет синергетический эффект. Абсолютно все участники цепочки должны отдавать себе отчет, что они целенаправленно растят новую умную публику. Синергия способна вызвать эффект, когда один плюс один дает три.

Я не разделяю точку зрения, что авторское кино нужно смотреть только онлайн. Для многих зрителей это является полноценным хобби, когда они приходят, смотрят авторское кино на большом экране, потом участвуют в обсуждении. Мы, приезжая на фестивали, делаем все то же самое, но просто изнутри индустрии. Но другим зрителям также хочется это смотреть и потом сравнивать, находить метафоры, заимствования, и аллегории в этих фильмах.  

Фото: Ксения Угольникова

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