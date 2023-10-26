Андрей Апостолов: «Прокатчикам и представителям платформ требуется съездить за год на пять-шесть различных площадок, чтобы ничего не упустить»

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России.

Главный редактор БК Юлия Шампорова побеседовала с программным директором фестивалей «Горький fest» и «Выборг» («Окно в Европу») Андреем Апостоловым для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

Первая объективная сложность для продвижения авторского кино – в текущие тревожные турбулентные времена зритель ждет от кино какого-то отдохновения и развлечения. Поэтому в прокате срабатывают эскапистские проекты, сказки и фэнтези, то есть какие-то вымышленные миры, куда зритель охотно отправляется. Это может быть блокбастер ЧЕБУРАШКА, или, например, БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР, или АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – фильмы, которые при другой прокатной конъюнктуре не собрали бы так много. Но зрителю сейчас как раз и требуется легкое, незамысловатое, праздничное кино, то есть здесь работает фактор социального фона. А авторское кино воспринимается заранее как проблемное, связанное с реальностью, от которой зрителям хочется убежать.

Вся эта ситуация с уходом мейджоров вроде как дает возможность по-другому посмотреть на авторское кино, по-другому с ним начать работать дистрибьюторам, но пока на деле этого не происходит. И недоверие к авторскому кино существует не столько у зрителей, которые с ним и не встречаются нигде, помимо фестивальных площадок, но и у самих игроков индустрии. Они заранее настроены, что авторское кино не вызовет какого-то большого зрительского внимания. И чтобы это поменялось, нужны какие-то переломные события, должны выйти какие-то прецедентные фильмы. Таким не стал, к сожалению, КЕНТАВР. Это идеальный арт-мейнстрим. С одной стороны, это зрительский экшн-триллер. В то же время в нем есть авторское начало, интересные решения, прекрасные актерские работы, но фильм не стал переломным. Есть ощущение, что собирает сейчас чистый жанр с фантастическими элементами, предполагающими некое смещение реальности. А фильмы, остающиеся на территории реальности, не собирают. И вот уже в Выборге, а теперь и на «Маяке» мы видим, как даже в чистом артхаусе стали появляться гибридные жанровые элементы, например, обращение к научной фантастике. Это может быть фактором сближения фильма и зрителей, когда аудитория будет идти на авторское кино за счет его жанровой упаковки.

Зрители пойдут на ЧУВСТВА АННЫ или КОНТАКТЫ как на научную фантастику, а встретятся с серьезным авторским высказыванием и авторской вселенной. Авторы явно не случайно заигрывают с жанрами – они ищут контакта со зрителем. И мне очень интересно, как сработает в прокате фильм СВЕТ, тоже такая гибридная история. С одной стороны, это авторское кино, но в котором снялась абсолютно народная актриса Елена Яковлева, и для зрителей фильм совершенно доступен. Неслучайно именно этот фильм получил в Выборге и главный приз от жюри, и приз по итогам зрительского голосования. И теперь главный вопрос в том, как фильм преподнесут, как его отработает дистрибьютор как маркетинговый кейс. Я очень горд, что фильм нашел прокатчика именно благодаря успеху на нашем фестивале. На кейс этого фильма можно будет в дальнейшем ориентироваться, он будет показательным, как именно арт-кино и арт-мейнстрим могут сегодня работать в прокате. Мне кажется, в ближайшей время это покажут именно СВЕТ, ФРАУ и ЧУВСТВА АННЫ.

Безусловно, каждый арт-фильм нуждается в особой стратегии продвижения. У фильмов СВЕТ и ОТПУСК В ОКТЯБРЕ маркетинг можно строить вокруг звезд. Эффект звездности даже в авторском кино никто не отменял, на него можно делать большую ставку. В первом фильме есть Елена Яковлева, в нашем фильме студии «Ленфильм» ЛЕТОМ АСФАЛЬТ ТЕПЛЫЙ снялись Виктория Исакова и Мария Мацель, мы тоже будем делать акцент именно на этом, а в ОТПУСКЕ все та же Мацель в главной роли, Ткачук на втором плане и на несколько секунд появляется в эпизоде Юра Борисов, но и это позволяет напечатать его имя на постере.

Второй прием – заигрывание с жанром. Здесь даже можно немного обхитрить зрителя. ГОД РОЖДЕНИЯ вполне можно преподносить как мюзикл, КОНТАКТЫ – как фантастику. Зритель может и будет немного обманут, но он не будет разочарован. Но главное, что остается для авторского кино, да и не только для авторского, – «сарафан», и его важно обеспечивать самому за счет специальных показов. Этот элемент продвижения остается до сих пор недооцененным.

Можно вспомнить кейс МЕЖСЕЗОНЬЯ, которое на одних только специальных показах заработало более миллиона рублей. Имя режиссера Александра Ханта массовому зрителю ничего не говорило, там не было ни одного известного актера, сам фильм можно назвать несколько маргинальным, аутсайдерским, он делался без государственных денег, но за счет правильного таргетирования и привлечения необходимой аудитории ребята смогли сотворить культовое кино. И в ОТПУСКЕ В ОКТЯБРЕ или, например, НИШЕ также есть потенциал культовости, маргинальной легендарности. При этом МЕЖСЕЗОНЬЕ – уникальный маркетинговый кейс еще в том смысле, что, помимо правильных маркетинговых активностей, сам фильм попал в молодежную аудиторию. Одна из проблем нашего современного авторского кино в том, что оно существует исключительно в пределах конкретной социальной прослойки – интеллигентных людей, гуманитариев, но оно мало работает на молодежь.

Поездив в этом году по многим смотрам, я заметил, что фестивальная публика стареет. Например, я очень люблю нашу выборгскую публику, тех зрителей, которые полюбили как досуговую практику смотреть кино на фестивале 20–30 лет назад, и с тех пор остаются ей верны. Но новое поколение, судя по разговорам, уже скептически к этому относится, предпочитая корейское кино и аниме. И вот МЕЖСЕЗОНЬЕ – как раз пример фильма, который говорит с молодежью на их языке, в стилистике «ТикТока» и клипа. Вокруг этого фильма сложилась именно фан-база, о фильме люто спорят, есть его адепты, есть критики. Но важен сам факт того, что фильм вызывает резонанс, это сегодня крайне редкое явление. Мы видели, например, как фильм ВЫЗОВ превратился в факт общественной жизни страны, но этому сильно помогал административный ресурс. А интерес к МЕЖСЕЗОНЬЮ создавался именно снизу, через соцсети, дизайн, стикерпаки и так далее.

Еще одна сложность в отношении авторского кино сегодня – конкуренция с сериалами. Они делаются в той самой гибридной форме, именно сериалы – наш арт-мейнстрим сейчас. Например, как классифицировать проект «Лада Голд»? Сегодня авторское кино в онлайне замещается сериалами, а в кинозритель идет за аттракционом и спецэффектами. Вот и получается, что авторское кино живет только на фестивалях. Посмотрим, как сегодня фестивали в новой реальности станут влиять на конъюнктуру проката и индустрию. Раньше попадание фильма даже на международный фестиваль не обеспечивало ему в прокате ровным счетом ничего. И в этом году, если честно, я могу вспомнить несколько кейсов, когда продюсеры, наоборот, отказывались отдавать свой проект на фестивали, в том числе во внеконкус, поскольку считали, что участие в фестивале может плохо повлиять на будущий прокат. Фестивальные лавровые венки зрителей могут только отпугнуть. Убежденность продюсеров и прокатчиков в том, что любой намек в фильме на интеллектуальность, сложность, проблемность отпугивает зрителя – не самый правильный подход и недооценка публики.

Фестиваль «Окно в Европу» всегда стремился привлекать прокатчиков к фестивальному кино. Во-первых, не будем забывать, что фестиваль долгие годы проводится при участии компании «Парадиз» и Геворга Нерсисяна, а это компания-дистрибьютор, которая понятным образом сфокусирована на прокатном потенциале. Также важно, что Выборг – городской фестиваль, что позволяет во время премьеры сразу замерить реакцию на картину обычной городской аудитории. Мы специально с этого года ввели на фестивале обсуждения фильмов после показов, что должно быть крайне полезно для прокатчиков и закупщиков. Раньше дистрибьюторы на пространство фестивального кино не обращали внимания, а из всех смотров ездили только на «Кинотавр». Он собирал все фестивальные сливки за год плюс там проходил кинорынок. А теперь сложилась крайне интересная демократическая горизонтальная ситуация, когда прокатчикам и представителям платформ требуется съездить за год уже на пять-шесть различных площадок, чтобы ничего не упустить. Поэтому мы в Выборге специально пытаемся уделить особое внимание именно тем фильмам, у которых еще нет прокатчика, чтобы по итогам фестиваля он у картин появился.

И в этом году эти усилия были небезрезультатны, минимум два-три фильма обрели себе прокатчиков именно по итогам фестиваля.

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Фото: Геннадий Авраменко