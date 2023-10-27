Антон Малышев: «Самое простое, что можно сделать для авторского кино сейчас – возобновить его поддержку в прокате»

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России.

Главный редактор БК Юлия Шампорова побеседовала с исполнительным директором фонда «Кинопрайм» и продюсером фестиваля «Маяк» Антоном Малышевым для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

Самое простое, что можно сделать для авторского кино сейчас – возобновить его поддержку в прокате, как это было пару лет назад. Тогда Министерство культуры его поддерживало в размере до 4 млн рублей. Дистрибьюторы несут расходы в связи с выпуском фильмов в прокат, и эта инициатива позволит технически их закрывать. Это важно, чтобы количество фильмов, выходящих в кинотеатрах, росло.

Во-вторых, необходимо начать планомерную работу со зрителем, необходимо прививать правильную привычку смотреть умное, интересное, разнообразное кино. Причем не только российское, но и лучшие мировые образцы авторского кинематографа, они тоже должны присутствовать в отечественных кинотеатрах. Как сказал Дмитрий Литвинов, у нас есть около пятидесяти площадок, которые работают авторскими картинами. Но в этом списке не были учтены все экраны, например, музеи. Включая, например, зал Третьковки. Так или иначе, уже сформирована базовая сеть, и ее важно насытить координацией. Есть наиболее успешные кейсы новосибирской «Победы», московского «Художественного» и других площадок, этими кейсами нужно делиться. Мне хочется, чтобы представленные пятьдесят площадок уже сейчас активно взаимодействовали. Должно возникнуть киноклубное движение, это будет крайне полезно. Мы уже получили некоторый опыт, помогая разным площадкам с привозами режиссеров и обсуждениями картин. Реакция зрителей выражается на это полными залами. И это очень греет душу самим режиссерам. И я согласен, что было бы здорово вернуть на Первый канал «Закрытый показ», и вообще любые форматы, связанные не просто с показом, но и с обсуждением на телевидении авторских картин.

Что касается маркетинга, я точно знаю, что работают нестандартные ходы, которые поддерживают событийность и эксклюзивность показов. Необходимо вызывать у зрителей не только чувство сопричастности, но и чувство, скажем так, элитарности данного досуга. Это совершенно точно работает в плюс. Зритель может понимать, что он несильно отдохнет за просмотром того или иного фильма, но если картина была на фестивалях и получила приз, то у любого человека это вызывает интерес, положительные эмоции. Я не согласен с коллегами, которые не готовы смотреть авторские фильмы в кинотеатрах, а смотрят его с девушкой дома. Как показывает опыт, с девушкой точно можно сходить на что-то авторское, например, на театральную постановку, если у последней есть элитарный статус.

Я категорически не согласен с тем, что 200 тысяч зрителей авторского кино – печальная цифра. 200 тысяч человек в нашей стране, которые постоянно смотрят авторское кино, хотя для этого нужно прилагать серьезные усилия – неплохая база. И это довольно осознанная фанатская база. Другое дело, что ее надо расширять, с этой аудиторией требуется работать. И в этом смысле с точки зрения монетизации прав кинопрокат является для продюсера сегодня скорее бонусом, способом заработать деньги сверх затраченного бюджета. Основные расходы на производство сегодня отбиваются за счет онлайн-прав и телевидения, а международка и кинопрокат – это бонус. Но если две из десяти авторских картин все же выстреливают и собирают больше, чем планировал продюсер, то это компенсирует то, что не заработали остальные восемь.

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Фото: Ксения Угольникова