Алексей Герман-младший: «Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России.

Главный редактор БК Юлия Шампорова поговорила с режиссером Алексеем Германом-младшим для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

В последние годы ситуация с привлечением зрителя к авторскому кино и выстраиванием системы альтернативного проката только ухудшается. Я считаю, что мы смотрим на эту проблему не с той стороны. Проблема состоит не в том, что зритель должен меняться – он не изменится. Средний IQ в XXI веке снижается, это известно. Новые коммуникативные технологии для общения зрителя с авторским кино не возникнут, этого не будет.

Соответственно, мы должны задать себе несколько вопросов. Во-первых, почему люди стали меньше ходить в кино (помимо очевидных причин – отъездов и пр.)? Во-вторых, почему наше авторское кино похоже друг на друга? Да, где-то появляются инопланетяне, где-то особняком стоит якутское кино, и там есть энергия, но, тем не менее, в общем оно довольно однотипное, довольно вялое и смотреть его неинтересно. Мы должны понять, что авторское кино – это не то кино, которое существует по квоте или в резервации, и не то кино, которое очень скучное и от него тошнит. Авторское кино в своей глубине есть авторское высказывание. Это авторское высказывание не обязано состоять из штампованных длинных кадров, штампованных диалогов, штампованных средней степени убедительности показов провинции, штампованного отсутствия эмоций и штампованного апломба. Я думаю, что мы неправильно учим людей, причем не только молодых, неправильно им объясняем и неправильно готовим к миру. Говоря про авторское кино в нынешней ситуации оглупления населения, когда все меняется, в том числе международное сотрудничество, надо понимать, что смотреть его надо как на БЕШЕНОГО БЫКА Скорсезе, как на ТАКСИСТА. Я понимаю, что они дорогие, но давайте что-то другое найдем – хоть молодого Кустурицу. Это все то, где есть энергия, движение и вызов.

Продюсеры – хорошие ребята, многих из них я знаю, они очень стараются, но они тоже привыкли жить в этой комфортной истории, в которой они приехали на фестиваль, показали, вышли на платформе и все чудненько. Я боюсь, так не получится. Я боюсь, это все начнет затухать с годами. При этом есть отличный фестиваль «Маяк», который старается собрать индустрию и думать над тем, куда развиваться авторскому кино. Надо на авторские фильмы смотреть самим авторам как на осознанное высказывание, связанное с ощущением справедливости или несправедливости, с художественной проблематикой. Искусство определяет уникальность. Если все время или несколько раз делать что-то не уникальное, то лучше этим не заниматься. Авторское кино должно быть уникальным, энергичным, не обязательно быстрым, не обязательно клиповым, но внутри него должна быть заложена энергия. Оно должно быть в хорошем смысле парадоксальным и творчески смелым. А иначе мы сравниваем две работы молодых режиссеров, и одну ругаем, а второй восторгаемся, а по сути, если вдуматься, одна просто чуть лучше второй. Но на самом деле мы вглядываемся в микроскопических насекомых и пытаемся понять, какое из них больше или меньше на 3 микрона. Так не надо. Мы путаем это поколение, и они не понимают, что они делают. Это большой вопрос к образованию. Но посмотрим, сейчас новое поколение приходит, оно будет значительно мощнее. Я думаю, те, кому сейчас от 19 до 24 лет, будут гораздо лучше тех, кто более старенькие.

Мне кажется, что в реальности в большом количестве стран есть точно такая же проблема, в Европе есть точно такая же проблема с образованием и идентичностью. Но мы не просто небольшая или средняя европейская страна, мы нечто другое. Это может нравиться или не нравиться, но мы нечто другое – с другими вызовами, с другими потенциями. При этом мы, возможно, будем довольно долго существовать изолированно, в определенных условиях развития творческого таланта. И по идее, мы должны конкурировать, мы же себя позиционируем как третью страну в мире, давайте честно скажем, как третью империю: Штаты, Китай и мы.

В любом случае, у нас много страхов, но у нас очень много амбиций. Это было исторически так, на протяжении столетий. Серьезная русская культура всегда была новаторской, начиная с литературы и заканчивая живописью. Мы же сейчас повторяем копии копий. Мы делаем какое-то среднее авторское кино. А авторское кино предназначено для другого. Это новые горизонты, это открытие новых лиц, новых актеров, это смелость. У нас же все работает в категориях понравится журналисту условных «Сеанса» или «КиноТВ» или не понравится. А оно не про это. Мы забыли первопричины, мы забыли первоосновы.

При этом, по сравнению с Советским Союзом мы не закрыты вообще. Я смотрю все последние новинки в прекрасном качестве. Так что должна быть конкуренция идей, проектов, пусть внутренняя. Авторское кино – это не про то, как печальная девочка или печальный мальчик живут в непонимании времени, родителей и вселенной. Да, огромное число печальных и непечальных людей так живут, это безусловно тема искусства. Но это должна быть тема яркого, энергичного искусства. Было множество прекрасных фильмов, более или менее поздних, про подростков, про бунт – Гас Ван Сент условный, что-то такое. А не вялое сидение на кухне пятиэтажки, которое совершенно одинаковое во всех фильмах. Я не против сидения на кухне самого по себе, но давайте как-то энергичней, как-то пронзительней, как-то смелее. Это стало таким мелким бизнесом. Вот сериалы у нас уже крупный бизнес, и все говорят: «Какой великий сериал, посмотри!» Я смотрю, и переключаю на какой-то другой сериал из недружественных стран. Это поколение должно спасаться! Я не говорю, что все плохо, я говорю, что так вяло мы слоника не продадим.

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Фото: Анна Темерина