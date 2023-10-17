Игорь Толстунов: «Ни один продюсер не идет в арт-проект с намерениями потерять деньги»

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России.

Главный редактор БК Юлия Шампорова поговорила с продюсером Игорем Толстуновым для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

Необходимо признать: на авторское кино, если мы понимаем под ним радикальное художественное высказывание, и даже на арт-мейнстрим, то есть на драмы, говорящие о нас сегодняшних или пытающиеся что-то нам рассказать про жизнь, никогда и нигде не было полных залов. Это нормально. Далеко не всем эти вопросы бытия интересны. Так устроена жизнь. Поэтому, когда мы говорим, что арт-хаус мало собирает, мы должны признать – мало собирает и будет мало собирать. Но если мы хотим, чтобы он существовал, с этим надо долго, упорно и внимательно работать.

Это просто формулируется, но это тяжелый труд, и кто-то должен им заняться, теряя в начале этого пути деньги, это 100%. Если вы в своем кинотеатре отдадите экранный ресурс, пусть даже в маленьком зале, под арт-хаус, можете быть уверены, что, если вы будете просто сидеть и ждать, когда к вам придут многочисленные любители сложного кино, вы их никогда не дождетесь. Вы будете терять деньги и говорить: «Нет, давайте мы лучше будем показывать какую-нибудь комедию и соберем 20 зрителей в зале вместо двух».

С потенциальным зрителем арт-кино надо работать максимально широко, просто имея в виду, что это всегда ручная работа, точечная. Прокатчики, правообладатели, продюсеры этих фильмов не могут себе позволить организовать рекламную компанию на десятки и тем более сотни миллионов рублей. Это было бы просто глупо с их стороны. Надо работать с теми, кто готов смотреть такое кино. Надо их искать. Начинать надо с молодежи. Я не готов сейчас давать рецепты дистрибьюторам и продюсерам таких фильмов. Но когда у нас случается подобный проект, мы, конечно, начинаем консультироваться с кинотеатрами.

Мне кажется, что если бы это было нужно государству в нашей стране (а наверное, это важно – воспитывать своего зрителя, по крайней мере, такие намерения декларируются уже последние лет двадцать), то было бы правильно помогать через дистрибьюторов или через кинотеатры, которые готовы прокатывать такое кино. Давать им поддержку. Эта поддержка, на самом деле, не такая великая: на каждый такой фильм каждому кинотеатру давать 50-100 тысяч рублей, просто чтобы у них была возможность информировать своих зрителей о том, что можно посмотреть по-настоящему художественное кино. Знаете, как работают, например, рестораны? Они начинают формировать базу клиентов, стараются заполучить клиента и работают над системой лояльности. Вы оставляете свои координаты, потом вы получаете от ресторана или магазина информацию. Они пытаются вас зацепить. И кинотеатр должен также работать, потому что кинотеатр – это магазин. Я и не только я, уже много раз это говорил. Нравится нам это или нет, но это магазин, на полку которого выкладывают фильм, на определенное время. Владельцам кинотеатров важно, чтобы с полки смели товар. Что им для этого делать? Конечно, проще поставить условного АВАТАРА или БАРБИ, и все будет хорошо (хотя мы видим, что и их сборы без рекламы не такие впечатляющие). В общем, кинотеатр, постепенно набирая базу, мог бы создать для себя такой круг лояльных покупателей.

Мы много лет, с 90-х годов, любим говорить, как хорошо во Франции и как хорошо было бы сделать так, как там. Но мы не Франция. Их система поддержки кинематографа вписана во всю систему экономического, политического и общественного устройства страны. Да, начиналось это как просто некая мера поддержки. Но сейчас ее база – это очень сложно устроенная система ручейков и шлюзов, которые позволяют направлять средства на поддержку национального кинематографа. Поэтому они производят по 200-250 фильмов в год. Это же очень много!

Я не согласен с позицией, что сложное содержательное кино зрители не станут смотреть в кинотеатрах, но будут его с удовольствием смотреть дома. На платформах подобное кино не смотрят так же активно, как комедийные фильмы и сериалы, и это нормально. Этот сегмент с трудом реализуется всегда и везде. Другое дело, что в той же Европе это кино чуть лучше финансируется за счет разных фондов, то есть на те же безвозмездные деньги. И там чуть лучше со зрителем актуального кино. Но во Франции система по поддержке кино и воспитанию зрителя возникла после войны и работает уже 80 лет. И если мы создадим аналогичную систему, то ее нужно будет постоянно поддерживать. Непрогнозируемость поддержки (как в России) не будет способствовать развитию арт-кино. Но без такого кино невозможно двигаться вперед, потому что именно авторы создают современный киноязык и формируют смыслы, которые затем используются в коммерческом кино.

Зритель, который хочет смотреть арт-кино, есть, по всей России может набраться 3-4 миллиона таких людей, но им нужно создать для этого удобные условия. И это должно нарабатываться со временем, создать систему сразу ни у кого не получится. Можно создать супермаркет для кино, а можно кинобутик, в котором будут показывать, условно, фильмы из программы фестиваля «Маяк» или победителей больших международных киносмотров. Но это большая планомерная работа, в которую надо вкладываться не только деньгами, но и своим интеллектуальным ресурсом, должна иметься заинтересованность владельцев кинотеатров, его директоров и так далее. Но кинотеатрам не будет выгодно все это делать на какую-то столетнюю перспективу. Да и не будет такого, что зрители массово пойдут на фон Триера и Каурисмяки. Но создать свой зрительский пул кинотеатрам под силу. Не нужно, чтобы каждый кинотеатр становился арт-площадкой. Вот нам рассказали, что их сейчас по стране около 50-ти. Значит, нужно сделать так, чтобы это число начало расти. Но таких площадок все равно не будет тысяча. А дальше уже нужно работать со зрителем, которого нужно информировать и информировать точечно. Тем более это сегодня почти ничего не стоит.

Фестивали позволяют получить доступ пусть не к широкой, но к целевой аудитории авторского кино, то есть тем зрителям, которые ориентируются на мнение экспертного сообщества. И этих людей немало. Для такой аудитории как раз важны фестивальные «веточки». В отличие от зрителя массового коммерческого кино, эта аудитория любопытна и постепенно запомнит имена новых режиссеров.

Когда продюсер снимает арт-кино, он всегда должен понимать, как он будет собирать бюджет. Есть Минкульт, есть онлайн-платформы, которые готовы участвовать в проектах, есть телеканалы, меценаты и так далее, но это не шведский стол, где можно набрать себе в тарелку завтрак, так не бывает. Автору всегда нужно доказывать, что он достоин поддержки. И вопрос в том, насколько запросы продюсера и автора проекта могут быть удовлетворены имеющимися источниками финансирования. Ни один продюсер не идет в арт-проект с намерениями потерять деньги. Если продюсер при этом рисует себе в финансовом плане арт-проекта какие-то немыслимые доходы от кинопроката в сотни миллионов рублей, то он просто не профессионален.

Фото: Геннадий Авраменко