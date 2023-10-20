Ситора Алиева: «Главной стартовой площадкой для немейнстримных игровых фильмов остаются кинофестивали, предлагающие зрителю главное – экспертную оценку»

БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России

Что такое российское авторское кино в нынешней ситуации турбулентности и абсолютной непредсказуемости? Реально ли привлечь отечественного зрителя на просмотр такого кино в кинотеатры? Или это невозможно и лучше прокатывать арт-кино сразу онлайн? Какие меры поддержки требуются продюсерам, режиссерам и кинотеатрам, которые занимаются арт-кино и арт-мейнстримом? БК инициирует большой индустриальный разговор о том, как будет выживать авторское кино в современной России.

Главный редактор БК Юлия Шампорова поговорила с программным директором секции полнометражных дебютов фестиваля «Короче» Ситорой Алиевой для того, чтобы понять, что нужно предпринять, чтобы российское арт-кино обрело зрителя и прокатчика.

Авторскому кино всегда было сложно пробиться в кинотеатры, а после пандемии стало еще сложнее. Здесь и рост цен на билеты (в некоторых странах – до 40%), и общее снижение интереса (во Франции, одной из самых синефильских стран, «не-блокбастеры» смотрят люди 50-70 лет), и крайне ограниченные рекламные бюджеты независимого кино. Поэтому главной стартовой и рекламной площадкой для необычных и немейнстримных игровых фильмов, для эксперимента и документалистики, для короткого метра были и остаются кинофестивали, предлагающие зрителю главное – экспертную оценку.

Фестивалей сейчас едва ли не больше, чем фильмов, конкуренция идет достаточно жесткая: на самом крупном сайте-агрегаторе фестивалей есть информация почти о десяти тысячах самых разных смотров (но надо учесть, что там есть и «мертвые души»). Свои кинопоказы проводят не только синематеки или киноинституции, но и университеты, музеи (для музеев современного искусства свой кинозал и лекторий – обязательная часть экспозиции). А уже свой обычный кинофестиваль есть практически в любом населенном пункте планеты. Есть классические, которые проводятся в течение недели-двух в одном городе, а есть кочующие или растянутые на несколько месяцев. Есть тематические, есть смешанные…

Но у этого разнообразия есть и обратная сторона – не все фестивали одинаково полезны. Несколько раз мы сталкивались с ситуацией, когда смотры просто не сообщали авторам, о том, что их фильм отобран, и показывали в зале просмотровку. Также есть и обычные мошенники, когда создается сайт фейк-фестиваля, собираются деньги за прием заявок – и все! Причем суммы немалые: еще пять лет назад некий российский ноунейм смотр требовал по две тысячи рублей за заявку.

В этом всем действительно сложно разобраться, и тут на помощь могут прийти фестивальные агентства; они могут помочь, например, с выбором смотров, подходящих конкретному фильму. Вообще же, стратегию продвижения и маркетинга фильма его создатели начинают разрабатывать еще на стадии пре-продакшена, до съемок.

Именно так мы работаем над своим проектом – докудрамой УЛЫБНИСЬ!, которая получила поддержку Министерства культуры. В данный момент мы уже завершаем производство. Автор фильма – Марианна Киреева – режиссер, серьезный педагог, лауреат ТЭФИ; знаток архивного кино. Она нашла невероятно интересную историю о встрече Чарли Чаплина с советской делегацией, приехавшей перенимать опыт и грезившей построить свой Голливуд в Крыму; в ее составе был и кинорежиссер Фридрих Эрмлер. Его фильм ОБЛОМОК ИМПЕРИИ к этому моменту был показан в Голливуде, а Чарли Чаплин после показа подписал поздравительную телеграмму в адрес Эрмлера. А уже после личной встречи – в том числе, под влиянием их многочасового разговора, великий Чаплин изменил финал своего фильма НОВЫЕ ВРЕМЕНА. Это исторический факт: изначальный, негативный финал сценария в своей книге приводит биограф Чаплина, Дэвид Робинсон.

Главный герой нашего фильма именно Фридрих Эрмлер. Имя Чарли Чаплина знает весь мир, а Эрмлера… за рубежом, понятно, завсегдатаи синематек, а в России – только специалисты по кино. И это парадоксально: ведь он снял и ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ (удостоенный в 1946 Гран-при в Каннах в составе конкурсной программы советских кинофильмов), и НЕОКОНЧЕННУЮ ПОВЕСТЬ 1955 года с Сергеем Бондарчуком и Элиной Быстрицкой (ее до сих пор регулярно показывают по телевизору, лента есть во множестве подборок советского кино в онлайн-кинотеатрах).

Встреча Эрмлера и Чаплина – отправная точка нашего фильма и, одновременно, маркетинговый ход; мы отталкиваемся от одного гения и переводим сюжет к другому. Поэтому очень хочется включить в нашу ленту и тот самый финал НОВЫХ ВРЕМЕН, и сейчас мы ведем переговоры с обладателями прав.

УЛЫБНИСЬ! задумывался как документальный фильм, но сейчас его с полным правом можно считать экспериментальным: там есть не только фотографии, документы и хроника, но игровые эпизоды, и материалы художественных лент того исторического периода. И это такой огромный объем, который невозможно уместить в бюджет документальной ленты. С уже имеющимся материалом мы обратились в Start и получили деньги на завершение – формат, возможно, и не их, но идея понравилась. Таким образом, у нас уже есть платформа для показа – и подписчики этой платформы, которые узнают о фильме через сервис рекомендаций. А еще наш зритель – посетитель фестивалей и синематек, поэтому мы немало надежд возлагаем на фестивали.

Мы надеемся попасть на смотры архивного кино, на экспериментальные и документальные фесты, и, возможно, в специальные программы фестивалей игрового кино. Да, это очень нелегкая задача, но одна из магистральных тенденций последних лет – исчезновение граней между игровым и неигровым, доком или экспериментом, и наш фильм как раз попадает в это «между». Фестивали заинтересованы в новизне; возможно, в нашем случае это сработает. Ну и конечно, присутствие в фильме Чарли Чаплина – очень привлекательный для зрителя момент, «замануха», и мы бы очень хотели попасть и на зарубежные смотры, это стало бы огромным подспорьем. Мы, конечно, не планируем собрать как АВАТАР в кинотеатрах или ролик про котиков в интернете, но мы хотим привлечь того зрителя, которому интересно будет узнать что-то новое и про Чаплина, и про Эрмлера.

Все интервью в рамках спецпроекта доступны по ссылке.

Фото: Анна Темерина