Создатели фильма «Кентавр»: «Мы хотим вернуть в кинозалы молодежь»

Авторы главной российской картины лета рассказали о том, как она создавалась

Фильмом открытия седьмого фестиваля нового российского кино «Горький fest» стал экшн-триллер КЕНТАВР, созданный при поддержке онлайн-кинотеатра Okko. Главные роли в картине исполнили Юра Борисов и Анастасия Талызина. Режиссер Кирилл Кемниц, продюсеры Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко рассказали БК, какую эволюцию прошел проект на пути к экрану, в чем его сильные стороны и как разрабатывалась рекламная кампания фильма.

ДМИТРИЙ ЛИТВИНОВ, продюсер

Как к вам попала идея картины? С чего начался данный проект?

К нашей продюсерской группе как-то попал сценарий Миши Зубко и Кирилла Кемница, в которым мы сразу почувствовали потенциал. Это был удивительный сценарий экшн-триллера, в этом жанре картин в России практически нет. Мы научились делать психологические триллеры, хорроры, но именно динамичных, остросюжетных триллеров у нас, к сожалению, мало. Нам сразу пришла идея, что Илья Найшуллер может выступить креативным продюсером проекта, в том числе экшн-сцен, и под его чутким руководством данный фильм станет для Кирилла полноценным режиссерским дебютом. Мы немного доработали проект с точки зрения жанра и коммерческой привлекательности, более четко сфокусировали его на целевой аудитории. Итоговая коммерческая конфигурация – сценарий Михаила Зубко, режиссер Кирилл Кемниц и мы вместе с Екатериной Кононенко и Ильей Найшуллером в роли продюсеров – была предложена партнерам из Okko. Она им сразу понравилась, и проект был довольно быстро запущен.

Какие вы получили отклики на ленту после «Российского кинобизнеса»?

Мы не побоялись показать кино на форуме. Это было нашим общим решением с партнерами из «Атмосферы кино». Мы в картине уверены, и нам было важно продемонстрировать эту уверенность партнерам-кинотеатрам. Они смогли сами оценить фильм по достоинству и убедиться, что мы будем вкладываться мощно в его маркетинг. После показа профессиональной аудитории наш оптимистичный прогноз по росписи в реальности был превзойден на 25–30 процентов и приближен к показателям росписи ТЕКСТА.

Какие есть секретные пружины или козыри у проекта, которые могут гарантировать фильму сильный «сарафан» и длинный прокат?

Мы сняли фильм в таком жанре, в котором спойлеры категорически недопустимы, поэтому даже после показа на форуме «Российский кинобизнес» попросили профессиональную аудиторию по возможности не обсуждать сюжет картины в соцсетях. Хочется зрителям дать возможность самим насладиться получившимся аттракционом. По законам жанра, в начале картины много саспенса, но ближе к концу зритель получит возможность сполна насладиться масштабным, хорошо поставленным найшуллеровским экшном.

Какие у вас ожидания по сборам фильма?

Сейчас сложно что-либо в этом направлении сказать по массе понятных причин. К примеру, давно не выходило похожих картин, ТЕКСТ был последним примером. Забегать вперед не хочется, но мы знаем, что качество проекта на высоком уровне, а по ряду косвенных признаков, тем же рейтингам ожидания мы видим, что он может на многое рассчитывать. Кроме того, количество пиратских проектов в ближайшие месяцы скорее всего сократится. Все идет к тому, что иностранные картины начнут появляться в российских кинотеатрах в соответствии с зарубежным графиком цифровых релизов. И пусть исторически сложилось так, что лето не было основным периодом для проката российского кино, КЕНТАВР оказался едва ли не самым крупным релизом летнего киносезона. И так как мы абсолютно уверены в прекрасном «сарафане», то видим возможность в том, чтобы собрать неплохую кассу в ближайшие два месяца.

Какие новые подробности рекламной кампании вы можете сейчас раскрыть?

Мы делаем упор на диджитал-кампанию по продвижению, так как нам важно охватить именно молодежную аудиторию. В этом нам помогает как «Яндекс», так и Rambler. Большой объем партнерской рекламы предоставляет Оkko, в этом будут задействованы их внутрихолдинговые ресурсы, но не только они. Будет много анонсов в телепередаче «Такое кино». Также будет много наружки в Москве и крупных городах, она заметна уже сейчас. Главное, что фильм получил очень широкую узнаваемость благодаря прекрасному трейлерингу, который продолжался без малого четыре месяца. Суммарно мы получили более 5 миллионов контактов на трейлеринге, в том числе на ДЖОНЕ УИКЕ 4.

Как выстроилось ваше сотрудничество с «Атмосферой кино»?

Мы очень довольны этим партнерством и планируем его продолжать. Наш следующий совместный релиз – новый фильм Александра Велединского под названием 1993, который выйдет 21 сентября. Картина снята по мотивам книги Сергея Шаргунова. Недавно стало известно, что телеканал «Россия» поддержит данный проект большими объемами промо и рекламы. Мы ведем переговоры еще по ряду картин. Команда «Атмосферы кино» – суперпрофессионалы. Особенно нам нравится сотрудничество с ними в области маркетинга, здесь им совершенно точно можно безоговорочно довериться. Решения по маркетингу, как правило, занимают очень много времени, и возможность опереться на команду профессионалов с большим опытом выпуска голливудских релизов является огромным подспорьем для нас.

Как обстоят дела с международными продажами КЕНТАВРА?

Мы только-только начали переговоры с нашими различными партнерами, включая коллег из латиноамериканского региона, а также других дружественных стран. Глобально мы представим картину на AFM, но и до этого, я уверен, уже будет совершен ряд сделок. Считаю, мы ничего не потеряем, даже если откроем международные продажи после проката, так как цифры отечественного бокс-офиса будут крайне показательны для западных покупателей.

По-вашему, насколько оправдана сегодня ставка на саспенс-кино в эпоху торжества семейного контента?

Из-за ухода с рынка голливудских релизов из кинотеатров произошел серьезный отток молодежной аудитории. Мы видим одной из своих продюсерских, да и в целом индустриальных задач – вернуть в кинозалы именно молодежь. Эту задачу мы решали, и когда выпускали наши хорроры, и с нашим недавним МОЛОДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Успех семейного кино – безусловно, важный тренд, он поддерживает нашу киноиндустрию в целом, но молодежное кино совершенно точно должно занимать свое заслуженное экранное время в кинотеатрах, чтобы молодые люди не растеряли саму привычку ходить в кино. Важно не отпускать руку с пульса и беспрерывно воспитывать новые поколения кинозрителей.

ЕКАТЕРИНА КОНОНЕНКО, продюсер

С чего для вас начался проект КЕНТАВР?

С Кириллом Кемницем мы дружим давно, он наш многолетний партнер, делал часть компьютерной графики еще в ХАРДКОРЕ. Он принес Илье Найшуллеру сценарий, как он сказал, экспериментального кино. Они хотели закрепить на автомобиле снаружи и внутри GoPro-камеры и снять скромное кино за 10 миллионов рублей. С одной стороны, это звучало интересно, но не очень понятно. Когда молодая команда продумывает свое первое кино, она пытается что-то оптимизировать, сэкономить, это понятно. Илья дал почитать сценарий, у меня до этого долго не доходили руки, но как только я его прочла, то сразу поняла эту историю. С этого момента мне не хотелось никаких экспериментов, было очевидно, что это стопроцентный жанровый хит, в нем была полноценная драматургия и так далее. Дмитрий Литвинов и Илья Найшуллер поддержали мою идею, что КЕНТАВР должен стать большим коммерческим кино. Кроме того, нам сильно помогли партнеры с сервиса Okko, без их поддержки фильм не состоялся бы. В итоге молодая съемочная команда полностью оправдала наше продюсерское доверие, сняв, на наш взгляд, главный «сарафанный» хит этого лета.

Как проходили съемки фильма?

Съемочная группа подвергла себя серьезному стрессу, снимая только по ночам на протяжении почти тридцати смен. Это тяжелая нагрузка – и психологическая, и физическая. В итоге благодаря нашему продюсерскому супервайзингу, прекрасной работе Кирилла и других членов съемочной группы получилось хорошее кино, которым мы остались очень довольны. Принято говорить, что с деньгами каждый сможет снять что-то стόящее. Я так не считаю, скорее, наоборот: с деньгами, особенно в нашей индустрии, нужно уметь обращаться. Есть масса примеров, как при больших возможностях не получилось большое кино. Важно оправдать ожидания продюсеров и доверие инвесторов, и Кириллу в этом смысле остается выразить огромную благодарность. Отдельное спасибо актерам, многие из которых в нашем ночном кино не побоялись сменить амплуа. Юра Борисов поменял свой образ героя на неоднозначного персонажа. В фильме очень классные Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник. Отдельно хочу упомянуть Мишу Зубко, взошедшую новую звезду сценарного мастерства.

Вы делаете большую ставку на интригу и просите посмотревших избегать спойлеров при публичном обсуждении картины. Почему?

В любом хорошем триллере должна быть захватывающая развязка. А в нашем она получилась даже более захватывающей, чем в классическом триллере. Мы заботимся о зрителе.

Почему именно «Горький fest» выбран вами для премьеры?

Выйди наш фильм в другой момент времени, он точно участвовал бы в «Сандэнсе», на SXSW в техасском Остине или в Торонто, в условной программе Midnight Madness. В текущих условиях это пока невозможно, но и держать кино в долгом ящике тоже нельзя. Вместе с нашими партнерами-дистрибьюторами из «Атмосферы кино» мы рискнули встать на июльскую дату, на которой в прежние годы выходили американские блокбастеры. КЕНТАВР стартует 13 июля, и при этом мы закончили работу над картиной буквально неделю назад. И вот в этот промежуток времени между сдачей фильма и его выходом в кинотеатрах нам предложили эксклюзивно представить свою работу первым зрителям. Большое спасибо организаторам «Горький fest», что предоставили такую возможность, выбрав наше кино для открытия смотра.

КИРИЛЛ КЕМНИЦ, режиссер

С чего для вас начинался данный проект?

Мы вместе с Мишей Зубко разрабатывали несколько проектов, и особенно интересной нам показалась история одного знакомого Миши, таксиста. То есть у нас изначально был реальный прототип главного героя, вокруг которого мы стали строить историю. И как-то однажды я позвонил Илье Найшуллеру за каким-то советом, но случайно прямо по телефону провел пятнадцатисекундный питчинг (смеется). Илье идея показалась стόящей, и он попросил отправить ему сценарий. Через неделю Илья мне позвонил и сказал, что он и его партнеры Дима Литвинов и Катя Кононенко в восторге от сценария, и они хотят выступить продюсерами фильма. Так все и закрутилось.

Что вас заинтересовало в этом проекте? Какой личный мотив вас связал с данной историей?

Во-первых, я фанат историй про одинокого человека в большом городе. В Москве, как вы знаете, живет где-то 15 миллионов человек, но многие здесь чувствуют себя одинокими. Во-вторых, я очень люблю герметичные истории, они дисциплинируют и обязывают тебя очень качественно поработать над драматургией. Мне нравятся удачные фильмы в данном направлении, вроде проектов ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО, КУБ, ЛОК. Для меня кино – это в первую очередь история, а уже потом визуал, спецэффекты, трюки и прочее. В случае такого кино ты вынужден работать в очень стесненных условиях, рамки заставляют тебя придумывать оригинальные решения. В итоге на этом проекте для меня все сошлось. Конечно, у нас не совсем локальная история – у героев много перемещений по городу, в фильме большое количество локаций и так далее. Но в отправной точке нашей концепции мы честны: два человека едут в машине, и между ними идет изощренная психологическая игра.

На какие референсы вы опирались при разработке визуальной составляющей картины?

Я любитель корейского кинематографа, их драм, боевиков, триллеров. Даже в жанровом кино у них очень много глубины, романтизма, нуара. Пытаясь выработать в итоге что-то свое, мы опирались на фильмы наподобие ГОРЕЧЬ И СЛАДОСТЬ, ДРАЙВ Рефна или ТЕКСТ Клима Шипенко.

Как вам работалось с Юрой Борисовым и другими звездами фильма?

Всю дорогу, пока я снимал этот фильм, я просил одного: Господи, дай мне всю жизнь работать с такими актерами! С таким коллективом артистов работалось идеально. Со всеми сложились прекрасные как профессиональные, так и человеческие отношения. Юра не поленился и сделал себе лицензию таксиста, несколько вечеров поработал прямо за баранкой, покатался, потаксовал. В этой же машине мы втроем репетировали – я, Юра и Настя Талызина. Мы садились в наше такси, катались по городу и репетировали их общие сцены прямо на ходу в городе. Юру я хотел видеть в фильме с самого начала, а актрису на вторую главную роль мы выбирали очень долго. Настя пришла на пробы самой последней, но сразу стало понятно, что это наша героиня. Спасибо огромное кастинг-директору, которая заставила меня дождаться этих проб, пока Настя освободится после других съемок.

Как сложилось ваше сотрудничество с продюсерами?

Илью Найшуллера я знаю двадцать лет, мы познакомились еще в институте. Катю Кононенко я тоже знаю давно, еще со времен ХАРДКОРА. С ними и Дмитрием Литвиновым работалось очень легко, между нами было четкое распределение обязанностей, кто за что отвечает, никаких проблем не возникло. По творческим вопросам мы работали с Ильей, на многие вещи наши взгляды сошлись, ожесточенных споров между нами не было. Спасибо ему огромное за то, что он очень уважительно относился к моему мнению и видению фильма. Видимо, так как Илья – в первую очередь сам режиссер, он понимал, что мне нужна свобода в творческом плане и что ему как продюсеру нужно доверять своему режиссеру.