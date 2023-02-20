Фаррух Туляганов: «Кинопрокатный рынок Узбекистана в ближайшие три года должен вырасти в пять раз»

Об особенностях развития кинопрокатного рынка в крупнейшей по численности населения республике Центральной Азии БК побеседовал с владельцем и управляющим самой крупной сети кинотеатров Узбекистана

После начала СВО в странах СНГ начали происходить удивительные метаморфозы с национальными экономиками. Приток денег от новых эмигрантов из России запустил маховик роста. Этот фактор совпал с восстановлением экономической активности, связанной со снятием ковидных ограничений. На кинопрокате все это, разумеется, не могло не отразиться – рынки Центральной Азии (по крайней мере, те, которые отличаются большей прозрачностью) зафиксировали рекорды посещаемости и валовых сборов. Не стал исключением Узбекистан – страна с одним из самых высоких показателей темпов экономического роста на постсоветском пространстве. ВВП Узбекистана в 2022 году увеличился на 5,7%. Об особенностях развития кинопрокатного рынка в крупнейшей по численности населения республике Центральной Азии БК побеседовал с владельцем и управляющим самой крупной сети кинотеатров Узбекистана Фаррухом Тулягановым.

Верно ли мы понимаем, что в прошлом году наблюдался рекордный объем сборов для рынка Узбекистана за всю историю?

Да, на протяжении всего прошлого года в кинотеатрах Узбекистана происходил настоящий бум киносмотрения. Еще до выхода АВАТАРА и ЧЕБУРАШКИ, которые произвели фурор на нашем рынке, в стране «выстрелили» второй ДОКТОР СТРЭНДЖ, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА и другие комикс-блокбастеры. За первые десять месяцев мы собрали 12,472 миллиарда сумов. [Около 80 млн рублей. – Прим. БК] Вместе с кассой ноября и декабря, когда вышли ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, КОТ В САПОГАХ 2 и АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ, наша киносеть совершенно точно перешагнула планку в 15 миллиардов сумов. [96 млн рублей. – Прим. БК] Учитывайте также, что большую часть года половина наших площадок в силу разных причин работала не на полную мощность. Сборы нашей сети – примерно 80 процентов всего бокс-офиса Узбекистана. Таким образом, примерный тотал нашего рынка за прошлый год составляет 18,5 – 19 миллиардов сумов. [119–122 млн рублей. – Прим. БК] Это исторический рекорд для узбекистанского рынка. До этого лучшим был 2017 год. Тогдашнюю точную сумму я вам не назову, на тот момент рынок Узбекистана не отличался прозрачностью.

Какие фильмы стали самыми успешными у вас в прошлом году?

Самый кассовый фильм – конечно, АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. Он собрал 4 миллиарда сумов. [25,64 млн рублей. – Прим. БК] Проект превзошел предыдущего лидера, последнего ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, в два с половиной раза. Не могу не отметить, что не слабее ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА в Узбекистане выступил российский ЧЕБУРАШКА, который, начиная с 1 января, собрал 1,5 миллиарда сумов. [9,615 млн рублей. – Прим. БК] Недавний КОТ В САПОГАХ 2 тоже собрал почти миллиард сумов. [6,41 млн рублей. – Прим. БК]

Стали ли для вас сборы ЧЕБУРАШКИ сюрпризом? Какие еще российские фильмы востребованы в Узбекистане?

Да, ЧЕБУРАШКА наc всех очень поразил, теперь он самый кассовый российский фильм в истории кинопроката Узбекистана. До этого у нас неплохо показывали себя ХОЛОП, фильмы франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и другие российские комедии, но все они выступали в пять раз слабее ЧЕБУРАШКИ.

Сколько всего кинотеатров в вашей сети? Сколько в них залов? В каких городах они располагаются?

Всего у нас восемь кинотеатров, в которых в общей сложности 35 залов. Семь из этих площадок находятся в Ташкенте и один кинотеатр на два зала – в Бухаре. Вообще, в Узбекистане живет 36 миллионов человек, из них активной киноходящей аудитории от силы миллион. У нашего рынка огромный потенциал для роста.

Сейчас в Ташкенте меньше десяти современных кинотеатров, а можно, по моим расчетам, без особых затруднений довести в городе их число до пятидесяти. Мы не боимся конкуренции. Я знаю, что ряд российских игроков с интересом присматривается к Узбекистану. Мы будем только рады, если площадок в Ташкенте и других городах страны станет больше. Места пока хватит всем.

Сколько стоит открыть кинотеатр в Узбекистане?

Открытие кинотеатра в Ташкенте будет стоить от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Отбить эти инвестиции можно в течение трех лет. Но если улыбнется удача – и в течение одного года. К примеру, переоборудование нашего флагманского кинотеатра стоило 200 тысяч долларов. В нем четыре не самых больших зала, самый вместительный из них – на шестьдесят мест. И как раз эти затраты мы смогли отбить всего за один год. В наших ближайших планах – открыть в течение года три новых кинотеатра в совокупности на двенадцать залов. Площадки будут располагаться в Ташкенте и Самарканде. В столице появятся сразу два новых кинотеатра. Самарканд для нас – новая территория, там у нас никогда не было кинотеатра.

Все ваши кинотеатры имеют разные названия Salom, «Ривьера», Next. Почему вы не собираете их под единым брендом?

Пока мне хочется названием подчеркивать уникальность каждого места, особенность каждой конкретной локации. Ташкент – многонациональный город, в нем живет очень много разных людей. Мне хочется, чтобы кинотеатры в разных частях города отражали это многообразие. Но я не исключаю возможности, что в скором времени мы объединим все кинотеатры под единым названием. Мы уже зарегистрировали товарный знак Salom Cinema, по названию нашего первого кинотеатра, принесшего нам удачу. Под этим брендом, возможно, в течение года начнут работать все наши площадки.

Мы выяснили, что рынок Узбекистана на большом подъеме. Каковы ваши прогнозы – как именно он будет развиваться в наступившем году?

Недавно в Алма-Ате мне довелось побывать на презентации дистрибьютора «Интерфильм», который представляет в СНГ интересы компаний Warner Bros., Paramount и Universal. Представление проектов выдалось очень насыщенным, стало понятно, что в этом году фактически каждые две недели мейджоры будут выпускать очень сильные, перспективные фильмы. После презентации я спросил у представителей другого мейджора, компании «Меломан», ждать ли от них аналогичного представления пакетов компаний Disney и Sony. И мне ответили, что да, у них не меньше столь же сильных проектов. Так что я ожидаю, что наступивший год будет даже лучше предыдущего, но насколько точно он будет рекордным – трудно спрогнозировать.

Цифры роста в Узбекистане высоки из-за эффекта низкой базы. Но все больше зрителей чаще начинают приходить в кино, объем аудитории постоянно растет. Неудивлюсь, если у касс будут случаться скандалы из-за нехватки билетов, все-таки у нас пока не очень много кинотеатров в стране.

Что вам мешает настроить систему онлайн-бронирования с целью избежать очередей?

Во-первых, большинство залов в наших кинотеатрах не очень большие, мест в них немного, и они прилично заполняются и традиционным способом. Во-вторых, за услуги эквайринга в Узбекистане высокая комиссия, до 4 процентов. В-общем, на нашем рынке пока нет в этом острой необходимости, потому что продажа билетов и так идет успешно. Хотя, безусловно, за этим будущее, и мы пристально следим за всеми трендами. У нас уже был опыт продаж онлайн, мы налаживали бета-версию системы в сотрудничестве с грузинским банком TBC, когда он только заходил на наш рынок. Мы запускали систему и начинали продавать билеты. Но в Узбекистане зрители приходят в кино вдвоем, а билеты покупают через кресло. То есть залы заполнялись только наполовину. Зрителей, которые ходят в кино по одному, очень мало, продать одно отдельное место между двумя занятыми потом практически невозможно. Также у нас в стране зрители не любят садиться на боковые места, хотя я постоянно всем объясняю, что качество просмотра от этого не зависит, особенно в случае, если в зале парящий экран. Для меня важен не столько заработок, сколько возможность дарить людям полноценный киноопыт. Я был готов даже возвращать деньги тем зрителям, которые выходили бы через 5–10 минут после начала сеанса из зала с парящим экраном, если бы их что-то не устроило. Но все равно люди отказывались садиться на боковые места, как быя их ни уговаривал.

Почему в Узбекистане до сих пор нет залов IMAX?

Еще в 2018 году я был готов вложиться в открытие местного кинозала IMAX. Стоит это от 1,5 до 2 миллионов долларов. Мы вели переговоры, я предлагал представителям IMAX построить фирменный зал в отдельно стоящем здании, не в торговом центре. Но тогда не нашлось партнера, готового вложиться в покупку участка земли под отдельный кинотеатр. Однако скоро это получится у наших уважаемых коллег. Они заключили контракт на постройку зала IMAX в новом торговом центре, в котором изначально, уже на стадии проекта, предусмотрено помещение под кинотеатр и конкретно – под фирменный зал IMAX.

Какова рентабельность в кинотеатрах вашей сети?

Средняя рентабельность нашей сети – 30–33 процента.

Какова средняя заполняемость ваших залов в прошлом году?

Примерно 40 процентов. Как я понимаю, это очень неплохой показатель, учитывая, что в России средний показатель заполняемости до ухода мейджоров был около 26 процентов.

Что в Узбекистане происходит со средней ценой билета? Наблюдается ли тенденция к росту?

Нет, как раз этого не наблюдается. Больше того, я вам скажу, что буду стараться сдерживать цену билета, чтобы продолжать привлекать новых зрителей. При существующем уровне рентабельности я не вижу смысла в повышении, мы и так неплохо зарабатываем. Цена на вечерние сеансы во всех кинотеатрах Узбекистана одинаковая – 50–55 тысяч сумов (300–350 рублей), в зависимости от того, новинка это или холдовер. Места в VIP-залах стоят 75–100 тысяч сумов (480–640 рублей).

Существует ли в Узбекистане проблема навязывания форматов от дистрибьюторов?

К счастью, нет. Поначалу они, конечно, старались давить на нас. Как только мы подключились к Comscore, дистрибьютор прислал роспись одного мультфильма, словно в сутках не 24 часа, а все 40. Пришлось выходить с ними на связь и уговаривать сокращать формат. Но сейчас мы уже пришли к комфортному формату работы с обоими нашим мейджорами.

Кто у вас занимается росписью?

У нас есть исполнительный директор, которая постоянно находится на связи с прокатчиками и расписывает с ними вместе все форматы. Но иногда я сам составляю расписание, как это было раньше, так как мне очень нравится делать свою работу.

Как реагируют зрители и участники рынка на ценности и идеи, продвигаемые частью современных голливудских картин, которые не совпадают с консервативными взглядами?

Недавно нам пришлось убрать из расписания фильм ВАВИЛОН – причем от нас это потребовало не государство, а возмущенные зрители. Когда происходит что-то подобное, как правило, прокатчики понимают нас и разрешают снимать фильм без лишних вопросов, чтобы не навредить нам как партнерам. На нашем рынке де-юре существует практика выдачи прокатных удостоверений, но де-факто все устроено иначе по сравнению с Россией. По закону мы обязаны перед стартом фильма подать в «Узбеккино» заявление на получение прокатного удостоверения. Но если какой-то конкретный ответ – например, запрет – не приходит спустя десять дней, то мы начинаем показывать фильм. Предполагается, что заявка на фильм как бы остается на рассмотрении. Закон дает чиновникам право ответить на наш запрос в течение тридцати дней, к этому моменту прокат фильма обычно уже заканчивается.

На работе ваших площадок как-то отразились две волны эмиграции из России, случившиеся в 2022 году?

Точное количество приехавших в Узбекистан оценить не возьмусь, но это явно больше пятидесяти тысяч человек только в Ташкенте. Это много, но пока не могу сказать, что такие зрители предъявляют какие-то особые требования к нашему репертуару. Они вместе со всеми смотрят голливудские новинки. А посещаемость менее зрелищных фильмов по-прежнему оставляет желать лучшего.

Как изменения последних месяцев повлияли на каналы коммуникации с киноаудиторией и рекламный инструментарий, который вы используете?

В Узбекистане есть все федеральные российские телеканалы, так что до ухода мейджоров с российского рынка наши зрители могли видеть телевизионную рекламу голливудских блокбастеров. После 24 февраля маркетинговые кампании мейджоров на телевидении в СНГ закончились и не возобновились до сих пор. Вкладываться в рекламу на телеканалах Узбекистана «Меломану» и «Интерфильму» нерентабельно. Поэтомуситуация с продвижением контента осложнилась. Конечно, у каждого кинотеатра есть свой аккаунт в Instagram [признана экстремистской организацией в РФ – Прим. БК], и информацию о новинках самая активная часть аудитории узнает оттуда или из других социальных сетей. Но этого мало.

Как у вас обстоят дела с национальным контентом? Растет ли доля узбекского кино в валовом бокс-офисе?

С конца 1990-х и до самого конца 2000-х годов в Узбекистане наблюдался взрыв интереса к национальному кино. Люди, например, охотно смотрели комедии про взаимоотношения родственников. В 2008-м невероятно успешно прошла в прокате комедия СУПЕРНЕВЕСТКА. Помню, как тогда зрители сидели буквально на полу и в проходах, лишь бы посмотреть картину. Подобные фильмы собирали полные залы, кинотеатров не хватало, продюсерам приходилось отдельно брать в аренду концертные залы, чтобы показывать там кино. Доля голливудских фильмов на тот момент, в середине нулевых, едва доходила до 3–5 процентов. Но к концу десятилетия такие простые национальные комедии стали отовсюду критиковать, они не нравились различным общественным и государственным деятелям. Их возмущали фильмы в духе анекдотов про тещу. Люди, которые их снимали, были вынуждены уйти в шоу-бизнес. Результатом этой тенденции стало то, что в прошлом году в наших кинотеатрах вышло всего три узбекских фильма, у двух из которых сборы стремились к нулю.

Подводя итог, как вы оцените емкость рынка Узбекистана на горизонте пяти лет?

У нашего рынка есть огромный потенциал для дальнейшего экспоненциального роста. Как только в 2021 году мы начали предоставлять открытую отчетность по сборам в Comscore, на наш рынок сразу зашло несколько международных игроков, в том числе из России, Киргизии, Казахстана. Благодаря этому в скором времени в Узбекистане наконец появится первый IMAX. Чем выше прозрачность, тем больше новых инвестиций и новых игроков. Соответственно, больше новых кинотеатров, куда смогут приходить люди. Так что наш кинопоказ точно еще не достиг максимальной емкости. Тут также стоит учитывать, что далеко не все кинотеатры до сих пор отчитываются в Comscore, поэтому значительная часть выручки пока не отображается в отчетностях.

Если не произойдет никаких катаклизмов, рост рынка будет продолжаться. Помимо низкой базы, есть еще одна точка роста – это сегмент национального кино. В любой момент тут может произойти кассовый прорыв. Если выйдет какая-то особенно удачная узбекская картина, зрители выстроятся на нее в самые длинные очереди из возможных. Так что я жду, что рано или поздно кто-то из молодых режиссеров произведет революцию в узбекском кино. В общем, рынок за три ближайших года у нас должен вырасти в пять раз – и это можно считать консервативным прогнозом.