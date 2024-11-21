AFM-2024: Опрос байеров
БК пообщался с представителями российских компаний, чтобы обсудить итоги AFM
После завершения American Film Market мы обратились к представителям российских компаний, традиционно активно закупающих независимый контент на Россию и СНГ. Выражаем благодарность тем, кто нашел время ответить на вопросы БК.
Расскажите, пожалуйста, как для вас прошел AFM? Каким он был по сравнению с Кинорынком в Торонто? Что вы можете сказать о новой локации в Лас-Вегасе? Как вы оцениваете предложение на рынке? Что происходит с уровнем цен в этом году? Много ли было интересных вам проектов? Что вы уже можете анонсировать в качестве закупок?
НАДЕЖДА МОТИНА
Президент компании Arna Media
Мне кажется, в следующем году рынок вернется в Лос-Анджелес. Выбранный отель Palms стоит вдалеке от основных достопримечательностей Вегаса. Добраться куда-то из него можно только на такси. В Palms прекрасный кинозал, но все остальное сильно ниже уровня других отелей города. Бесконечный шум в лобби, запах дыма, катастрофическая нехватка мест для завтраков и обедов, а также традиционные проблемы с лифтом заставили разочароваться в локации и продавцов, и покупателей. Многие меняли билеты и уезжали раньше. Поскольку в следующем году в Торонто вместе с фестивалем обещают полноценный рынок, интересно посмотреть, что предпочтут покупатели.
Я приехала в Лос-Анджелес за неделю до Кинорынка, поскольку мы снимаем англоязычный проект, и мне было необходимо встретиться с режиссером, с кастинг-директором и актерами. Остановилась в Fairmont в Санта-Монике и обнаружила, что даже без рынка район наполнен жизнью, много людей на улице и в ресторанах тяжело найти столик. После побережья было особенно грустно оказаться запертой в отеле в Лас-Вегасе.
После успехов СОБИРАТЕЛЯ ДУШ и УЖАСАЮЩЕГО 3 рынок захватили ужасы. Было очень смешно буквально каждые 10 минут получать сценарий очередной страшилки. Я насчитала десять проектов от продюсеров СОБИРАТЕЛЯ ДУШ. Не уверена, что все эти фильмы найдут свою аудиторию. Было мало большого коммерческого кино, мало проектов, по которым гарантировали прокат в США. Российские дистрибьюторы традиционно были очень оптимистичны.
На рынке мы посмотрели наш анимационный блокбастер НОЧЬ В ЗООПАРКЕ. Это настоящий праздник анимации в лучших традициях студийных фильмов. Действие захватывает с первых кадров и не отпускает ни на мгновение. Сюжетные повороты заставляют задержать дыхание. Особое удовольствие рассматривать текстуру шерсти и детали животных. Проработка персонажей невероятная. Все-таки студия Mac Guff, подарившая нам ГАДКОГО Я, МИНЬОНОВ, ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и ЗВЕРОПОЙ, – одна из лучших на планете.
МОЯ МАМА – ВОЛШЕБНИЦА – гимн всем матерям, реальная история одной семьи, растрогала до слез. Это очень сильное, эмоциональное кино, которое дети и родители будут смотреть вместе. А вот ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА с Ребел Уилсон от режиссера МЕХАНИКА и НЕУДЕРЖИМЫХ 2 заставила посмеяться до слез. Очень круто, когда в фильме органично соединяется комедия с угарным боевиком.
Мы купили самый большой проект на рынке – исторический эпик ПОСЛЕДНИЙ ДРУИД (The Last Druid). Рассел Кроу вновь сражается с Римской империей. Римские легионы обнаруживают в кельтских землях древнюю крепость друидов. И предлагают варварам выбор: присягнуть цезарю или пасть от меча. Вы уже догадываетесь, что выберет их предводитель?
Семейная комедия ОСТРОЖНО, ФТУКА! (Fing!) основана на популярной книге, изданной в России. Как и в ПАДДИНГТОНЕ, здесь есть волшебное создание – Фтука. Это самое редкое и очаровательное животное на свете, которое обитает в темных уголках непроходимых джунглей. За ним охотится Дон Висконт в исполнении Тайки Вайтити, влиятельный владелец зоопарка. За спецэффекты отвечает студия Weta, подарившая миру ДЭДПУЛА И РОСОМАХУ, а также ГОДЗИЛЛУ И КОНГА: НОВАЯ ИМПЕРИЯ.
АЮР БАЗАРОВ
Креативный директор компании Russian World Vision
На Кинорынке в Торонто мы присутствовали онлайн, но на AFM участвовали полноценно вживую. После прошлогоднего «классического» рынка в Санта-Монике Лас-Вегас стал весьма неожиданным местом для проведения индустриального мероприятия в сфере кино. Санта-Моника со своей близостью к Лос-Анджелесу и Голливудским холмам кажется атмосферно более подходящим местом.
С точки зрения перелетов для российских байеров место более труднодоступное: чтобы добраться туда, нужно было совершить еще один дополнительный перелет внутри США. Атмосфера казино, постоянные очереди у лифтов и большая загруженность гостиничных фудкорта и ресторанов оставили негативные впечатления о месте проведения. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем рынок вернулся в солнечную Калифорнию на свое прежнее место или нашел менее «азартную» точку проведения, нежели Город грехов.
Цены остались на уровне прошлых рынков, по-прежнему весьма высокие. От проектов, если честно, мы ожидали больше, думаем, как и наши коллеги. Ассортимент проектов класса А был достаточно скромным и неочевидным. То же самое можно сказать и о жанровых проектах разного ценового сегмента. Мы совершили несколько сделок, о которых объявим позднее.
АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР
Генеральный директор компании «Пионер»
Первое, что хотелось бы отметить, это, конечно, неудачная локация. Обсуждали с партнерами – все остались крайне недовольны. Даже не учитывая нелюбовь к Лас-Вегасу – локация слишком далекая, пока довольно сыро организованная. Мы однозначно голосуем за Санта-Монику, Лас-Вегас не идет с ней ни в какое сравнение.
Предложение на рынке также оцениваем как довольно скудное. По сравнению с прошлым Кинорынком в Каннах, где приобрести хотелось буквально все, на этом рынке мы обратили внимание лишь на пару проектов. Честно говоря, впервые за последние года два глаза не разбегались. И это даже не из-за завышенного ценника или турбулентности российского рынка, а в целом из-за ограниченного предложения. Многие наши постоянные зарубежные партнеры ничего не анонсировали вообще.
Пока анонсировать ничего не можем, скажем только, что мы работаем над пополнением детско-семейной линейки.
Фото: личный архив спикеров