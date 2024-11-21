AFM-2024: Опрос байеров

НАДЕЖДА МОТИНА

Президент компании Arna Media

Мне кажется, в следующем году рынок вернется в Лос-Анджелес. Выбранный отель Palms стоит вдалеке от основных достопримечательностей Вегаса. Добраться куда-то из него можно только на такси. В Palms прекрасный кинозал, но все остальное сильно ниже уровня других отелей города. Бесконечный шум в лобби, запах дыма, катастрофическая нехватка мест для завтраков и обедов, а также традиционные проблемы с лифтом заставили разочароваться в локации и продавцов, и покупателей. Многие меняли билеты и уезжали раньше. Поскольку в следующем году в Торонто вместе с фестивалем обещают полноценный рынок, интересно посмотреть, что предпочтут покупатели.

Я приехала в Лос-Анджелес за неделю до Кинорынка, поскольку мы снимаем англоязычный проект, и мне было необходимо встретиться с режиссером, с кастинг-директором и актерами. Остановилась в Fairmont в Санта-Монике и обнаружила, что даже без рынка район наполнен жизнью, много людей на улице и в ресторанах тяжело найти столик. После побережья было особенно грустно оказаться запертой в отеле в Лас-Вегасе.

После успехов СОБИРАТЕЛЯ ДУШ и УЖАСАЮЩЕГО 3 рынок захватили ужасы. Было очень смешно буквально каждые 10 минут получать сценарий очередной страшилки. Я насчитала десять проектов от продюсеров СОБИРАТЕЛЯ ДУШ. Не уверена, что все эти фильмы найдут свою аудиторию. Было мало большого коммерческого кино, мало проектов, по которым гарантировали прокат в США. Российские дистрибьюторы традиционно были очень оптимистичны.

На рынке мы посмотрели наш анимационный блокбастер НОЧЬ В ЗООПАРКЕ. Это настоящий праздник анимации в лучших традициях студийных фильмов. Действие захватывает с первых кадров и не отпускает ни на мгновение. Сюжетные повороты заставляют задержать дыхание. Особое удовольствие рассматривать текстуру шерсти и детали животных. Проработка персонажей невероятная. Все-таки студия Mac Guff, подарившая нам ГАДКОГО Я, МИНЬОНОВ, ТАЙНУЮ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ и ЗВЕРОПОЙ, – одна из лучших на планете.

МОЯ МАМА – ВОЛШЕБНИЦА – гимн всем матерям, реальная история одной семьи, растрогала до слез. Это очень сильное, эмоциональное кино, которое дети и родители будут смотреть вместе. А вот ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА с Ребел Уилсон от режиссера МЕХАНИКА и НЕУДЕРЖИМЫХ 2 заставила посмеяться до слез. Очень круто, когда в фильме органично соединяется комедия с угарным боевиком.

Мы купили самый большой проект на рынке – исторический эпик ПОСЛЕДНИЙ ДРУИД (The Last Druid). Рассел Кроу вновь сражается с Римской империей. Римские легионы обнаруживают в кельтских землях древнюю крепость друидов. И предлагают варварам выбор: присягнуть цезарю или пасть от меча. Вы уже догадываетесь, что выберет их предводитель?

Семейная комедия ОСТРОЖНО, ФТУКА! (Fing!) основана на популярной книге, изданной в России. Как и в ПАДДИНГТОНЕ, здесь есть волшебное создание – Фтука. Это самое редкое и очаровательное животное на свете, которое обитает в темных уголках непроходимых джунглей. За ним охотится Дон Висконт в исполнении Тайки Вайтити, влиятельный владелец зоопарка. За спецэффекты отвечает студия Weta, подарившая миру ДЭДПУЛА И РОСОМАХУ, а также ГОДЗИЛЛУ И КОНГА: НОВАЯ ИМПЕРИЯ.