Александр Акопов: «Сегодня зритель требует большего, чем мы ему даем»

Директор Института кино НИУ ВШЭ и соучредитель продюсерской компании Cosmos Studio рассказал о новой линейке программ дополнительного профессионального образования

Осенью Институт кино НИУ ВШЭ запускает новую линейку программ дополнительного профессионального образования. В их числе – курсы «Креативное продюсирование» под руководством Александры Ремизовой, «Исполнительное продюсирование проекта» и «Маркетинг и дистрибуция контента» во главе с Лалой Рустамовой из Bazelevs, «Режиссура» Кирилла Васильева, а также «Основы компьютерной графики и VFX-супервайзинга» совместно со студией CGF и Александром Гороховым. Программа «Исследования кинозрителя» запускается с компанией «Ванта Груп» под руководством Марии Щербаль. Директор Института кино НИУ ВШЭ и соучредитель продюсерской компании Cosmos Studio Александр Акопов объяснил БК Медиа, чем новые программы отличаются от основного курса, а также рассказал о том, что его компания теперь будет заниматься полнометражным кино и микродрамами.

Институт кино НИУ ВШЭ запускает осенью новую линейку программ дополнительного профессионального образования. В чем их целесообразность? Разве креативное и исполнительное продюсирование, а также маркетинг и дистрибуция контента не изучаются в рамках основного курса института?

Изучаются, но новые курсы предназначены не для студентов наших основных программ, а для сторонних слушателей, которые хотят освоить эти профессии. Это может быть интересно тем, кто собирается переквалифицироваться, работает не в кино, но хочет получить профессию, связанную с индустрией, и войти в нее. Кроме того, надо признать, что в отрасли работает много любителей. И в маркетинге, и в исполнительном, и в креативном продюсировании немало людей, которые не получали фундаментального образования. Речь при этом идет не о кратком курсе или коучинге, а о системном изучении предмета в университете. Институт кино в этом смысле – подходящее место для человека, который уже несколько лет занимается маркетингом и хочет систематизировать свои знания. То же касается любой профессии в нашей индустрии. Повышение квалификации – вещь не выдуманная. Я тоже постоянно учусь. Например, лето потратил на освоение нейросети как редактор и как продюсер. И мне это дико нравится. Сейчас мы будем заниматься этим всерьез. Жизнь движется так быстро, что постоянно появляются новые темы, которые необходимо изучать.

Искусственный интеллект скоро будут преподавать и в Институте кино?

У нас уже есть курс по искусственному интеллекту. Сегодняшних студентов не нужно убеждать пользоваться ИИ – они начинают это делать уже на вступительных испытаниях и продолжают на курсовых, дипломных и других работах. Это поколение привыкло к нейросетям. Но в профессии недостаточно просто общаться с искусственным интеллектом. Нужно понимать, какие вопросы ему задавать и как оценивать ответы. Это само по себе непростая задача. Смешно, когда говорят, что искусственный интеллект отберет у людей работу. По моим наблюдениям, он только ее добавляет, потому что выдает огромный объем информации. ИИ работает на уровне очень хорошего опытного редактора. Но после редактора продюсер, режиссер или автор все равно должен решить, принимать ли его предложения, как их интерпретировать и воплощать. А учитывая, что искусственный интеллект раз в пять разговорчивее обычного человека, то есть это такой назойливый сотрудник, который много разговаривает и требует постоянного взаимодействия, то пока он только создает дополнительную работу. Хотя, конечно, способен очень позитивно влиять на качество результата.

Изучив искусственный интеллект как продюсер, как вы оцениваете его перспективы в кинопроизводстве? И что думаете о нейрофильмах, которые уже выходят в прокат?

Я не сомневаюсь, что в коротком видео нейросети вполне способны создавать законченный продукт. Но гораздо бόльшую перспективу вижу в аналитике – прежде всего сценарной. В этой области система уже работает на уровне хорошо обученного специалиста. Поэтому главное, для чего я использую ИИ и что всем рекомендую – дать системе прочитать сценарий, задать правильные вопросы и на основании ответов сделать выводы, что делать. Насколько нейросети способны выдумывать? Простые сюжеты – да. Но нужно понимать, что анализ основан на статистике. Грубо говоря, система изучила десять тысяч фильмов и на этом основании предлагает, как исправить конкретный сценарий. Но если на основе тех же десяти тысяч фильмов она должна создать десять тысяч первый, результат неизбежно будет повторением. Зрители иногда не против повторов: они любят и знакомые вещи, и новые. Но создать принципиально новое чисто статистическими методами невозможно. Поэтому в генеративные свойства ИИ я верю ограниченно: в простых задачах – да, в сложных – нет. А в его аналитические возможности уже не нужно верить – они работают.

А что вы думаете о генерации видеоизображения?

Тут имеются сложности чисто алгоритмические и ограничения в мощностях. Пока превратить генерацию видео в системную индустриальную работу не получается. Неподвижный фон создать можно, причем с фотографической точностью. Но если вы хотите, чтобы листья определенным образом колыхались на ветру, а еще хотите по этому поводу что-то сказать, то это не всегда получается, поскольку генерируется новое изображение, требующее огромного объема информации. Движение вперед есть, тем не менее заменить реальный фон и объект изображением, созданным нейросетью, в большом кино пока не получается. В анимации это возможно, но в игровом полнометражном кино – пока нет. Впрочем, технология развивается с огромной скоростью, и ситуация может измениться уже через несколько месяцев.

Если вернуться к новым курсам Института кино, как будет выстраиваться программа «Исследования кинозрителя»? Насколько для изучения аудитории достаточно опросов «Ванта Груп»?

К сожалению, наука здесь может предложить не так много – в основном статистические методы. Есть метод фокус-групп, когда вы индивидуально разговариваете с людьми, выясняете их субъективное мнение и включаете его в собственную систему представлений о проекте. Можно систематизировать эти неформальные отзывы, но какие выводы можно сделать, получив расклад, что 52 процента зрителей в основном одобрили, а 48 процентов – в основном не одобрили? Да никаких. Даже если бы сто процентов оказались в восторге, к сожалению, это тоже ничего не означало бы. В продюсерской практике бывало множество случаев, когда мы с коллегами считали, что создали гарантированный шедевр. Как кино может провалиться, если в работе над ним принимали участие руководитель телеканала, опытные продюсер, режиссер и автор сценария, прекрасные актеры? А вот выходит и проваливается. И точно так же выпускаешь проект без больших ожиданий, а он неожиданно срабатывает. Зритель, конечно, остается загадкой. Но это не значит, что его не нужно исследовать.

Исходя из ваших наблюдений, что можно сказать о зрителе сегодня?

Прежде всего – что он мало ходит в кино. По статистике, в России кинотеатры посещают в пять раз реже, чем в США. Почему? Количества залов в принципе достаточно, чтобы загрузка была выше. Телевидение по-прежнему смотрят, аудитория онлайн-кинотеатров устойчиво растет, а вот потенциал большого экрана используется не полностью. Это касается и российского, и зарубежного контента. Вторая проблема со зрителем скорее является нашей проблемой. Мы выпускаем слишком мало кино, которое не просто предлагает развлекательный сюжет, но дает пищу для более серьезных эмоций, а иногда и для размышлений. О сегодняшнем российском кинематографе нельзя сказать, что он массово производит то, что Белинский когда-то называл энциклопедией русской жизни. Сегодняшние энциклопедисты заражены специфическим, довольно мрачным взглядом на жизнь – такое ощущение, что все отсидели лет по пять (улыбается). Хотя среди людей, которые действительно прошли через это, я встречал очень веселых и оптимистичных.

Надо честно признать: миссию осмысления человека и окружающей жизни мы сегодня выполняем недостаточно. Большинство продуктов – это довольно искусственно созданные игрушки, похожие на кино. Возможно, поэтому зрители не проявляют к ним высокого интереса. Даже в советское время фильмов, которые были достаточно глубокими, исследовали человека и его жизнь, создавали, конечно, больше. Причем они появлялись вопреки запретам и цензуре. Недавно мы с коллегами обсуждали эту тему и пришли к неожиданному для себя выводу: люди, работавшие в советском кинематографе, просто были несколько грамотнее нас. Именно поэтому мы и организуем образовательные программы – чтобы не только следующее, но уже и нынешнее поколение молодых кинематографистов было лучше нас.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе «Кинопроизводство» под вашим руководством. На чем строится обучение?

Это базовая программа Института кино. Основной предмет изучения – драматургия, которую мы рассматриваем как фундамент для работы сценаристов, режиссеров и продюсеров. На «Кинопроизводстве» мы изучаем сюжет, персонажей и конфликт: как сделать так, чтобы зрителю было интересно, как обеспечить вовлеченность, использовать неопределенность, саспенс и десятки других драматургических механизмов, чтобы зритель не мог оторваться от экрана. Сценаристы, режиссеры и продюсеры учатся по одной программе, а специализация происходит только на дипломе, потому что драматургия пронизывает все три профессии. Возможно, это и есть главная мысль программы. Продюсер, который не понимает, как переписать сцену, заметно недобирает в профессиональных компетенциях. Я плохо представляю режиссера, не понимающего драматургию. Но режиссер – это вообще отдельная профессия, которая в два раза сложнее любой другой в нашей индустрии, и, возможно, раз в десять сложнее большинства профессий. Режиссер должен одновременно владеть знаниями и навыками сценариста и продюсера, а также собственными уникальными умениями. Если после базового курса у человека хватает внутреннего ресурса и он готов к бесконечным сражениям за художественную правду, можно идти в режиссуру.

В этом году впервые выпустились бакалавры Института кино – сценаристы, режиссеры, продюсеры, а также актерский специалитет. Что вы думаете по поводу первых выпускников? Поступили ли они в магистратуру или начали работать в кино?

Дипломы со специализацией сценариста, режиссера или продюсера получили 25 человек. Каждый выпускник участвует в производстве трех дипломных фильмов, а режиссеры снимают три картины хронометражем 12–15 минут. Но наш принцип – создавать не короткометражки, а proof of concept, то есть фрагменты полнометражного фильма или сериала. Это важно, потому что фрагмент большого художественного произведения отличается от собственно короткометражки масштабом. Работая над такими отрывками из большого кино, студенты все равно мыслят категориями фильма или сериала. И этот подход работает. В этом году наши выпускницы с дипломной работой попали в Канны на Short Films Corner. Для нас это важный результат.

То есть вы довольны первым выпуском?

Доволен и недоволен. Все-таки наш институт прежде всего учит зрительскому кино. На дипломах мы, конечно, даем больше свободы, поэтому девочки сделали совсем не зрительский сюжет. С одной стороны, я должен их предупредить, а с другой – не могу не гордиться тем, что они попали в Канны. Они все это прочувствовали, потому что Канны – место для кинематографистов полезное. Оно стимулирует воображение и пробуждает амбиции в хорошем смысле слова. Поэтому участвовать стоит в любом фестивале – не важно, в Каннах, Калининграде или Иваново.

Получается, несколько лет они изучали зрительское кино, а в итоге сняли авторское высказывание?

Авторское высказывание по законам зрительского кино. Не могу сказать, что оно слишком авторское. Скажем так, это артхаус, то есть вполне коммерческое кино для узкой аудитории. Из немассового там только тема смерти. Сам сюжет при этом комедийный: молодой человек получает в наследство от бабушки похоронное бюро и превращает его в своего рода цирк. Он придумывает шоу-перформанс, который повышает самооценку людей за счет того, что человек ложится в гроб, а вокруг собираются близкие и говорят о нем приятные слова. Идея остроумная, для Канн просто замечательная, с мировыми перспективами. Но нельзя сказать, что такое кино может работать для массовой аудитории. Я очень рад за выпускниц и надеюсь, что они трезво воспринимают признание своего таланта. Важнее вопрос, чем они будут заниматься дальше. Некоторые привыкают ездить по фестивалям и забывают, что реальная индустрия находится чуть в стороне.

Остальные выпускники в итоге поступили в магистратуру или уже начали работать в кино?

Магистратуру для наших выпускников-бакалавров мы сможем открыть только года через два, когда наберется необходимое количество людей. Сейчас магистратура Института кино в основном рассчитана на тех, кто приходит из других отраслей и хочет получить базовые навыки в кинопрофессиях. По сути, сегодняшняя программа магистратуры представляет собой сокращенную версию бакалавриата. Для наших выпускников и талантливых ребят из других профильных вузов мы планируем специализированную магистратуру по трем направлениям: сценарное мастерство, режиссура и продюсирование. На каждое направление будем принимать по шесть-восемь человек. Вести курс будут опытные представители индустрии по своему профилю – фактически это будет индивидуальная мастерская. Сегодня четыре года бакалавриата по кинопроизводству и действующая магистратура в Институте кино не предполагают систему мастеров, принятую в творческих вузах. Каждый предмет ведет специалист именно в этой области. В новой магистратуре студент будет работать непосредственно под рукой большого мастера, а большой мастер не может заниматься с 25 студентами. Он должен уделять каждому достаточно внимания, чтобы магистрант действительно чувствовал индивидуальное сопровождение.

То есть даже в таком прогрессивном практическом образовании необходима система мастеров?

На этапе шлифовки мастерства – да, конечно. В бакалавриате на начальном этапе преподавателей должно быть много и они должны быть разными: студентам важно попробовать разные подходы и понять, что у них получается. А специализированная магистратура рассчитана уже на тех, кто определился и в ком преподаватели увидели потенциал сценариста, режиссера или продюсера. С таким человеком имеет смысл работать индивидуально.

На сайте Института кино указано: «95 процентов трудоустройств через шесть месяцев после выпуска». Это маркетинговая формулировка или реальный показатель? Насколько востребованы выпускники?

Это реальный показатель: в индустрии по-прежнему не хватает специалистов, а наши выпускники хорошо подготовлены. И это часть традиции вышки. Здесь подготовка к трудоустройству считается одним из важнейших процессов в университете, если не главным. Зачем мы учим людей? Чтобы они получили работу. Поэтому мы постоянно знакомим студентов с будущими работодателями, объясняем и на практике показываем, с какими сложностями они столкнутся при трудоустройстве. Наши выпускники специально подготовлены к этим ситуациям. Например, наша главная рекомендация – не отказываться ни от какой работы. Пусть для дипломной работы ты придумал супергеройский фильм с бюджетом в 50 миллионов долларов, который должен выйти по всему миру и собрать 800 миллионов, но твоей первой работой будет рерайтинг нескольких сцен в сериале с бюджетом 15 миллионов рублей за серию. И ты должен быть счастлив получить эту работу, потому что тот, кто поручил ее тебе за деньги, фактически признал тебя профессионалом. Получить оплачиваемую работу сразу после университета – большое достижение. Так происходит во всех творческих и многих других профессиях. Выпускнику архитектурного вуза не поручают сразу крупный объект; музыканта после консерватории не сразу берут в оркестр Большого театра.

Каждый год мы проводим большое мероприятие – спиддейтинг, где выпускники знакомятся с представителями индустрии. Поскольку соучредителем Института кино является Ассоциация продюсеров, мы несем ответственность не только перед студентами, но и перед отраслью. Поэтому приглашаем продюсеров, специалистов по творческим кадрам из продюсерских компаний и телеканалов, агентов. Сначала выпускники показывают дипломные работы, затем проходят короткие личные встречи за круглыми столами. Представители индустрии могут увидеть, как ребята общаются, какие проекты предлагают, насколько профессионально себя ведут. Такое знакомство не гарантирует работу, но дает выпускникам опыт разговора с реальными работодателями, а профессионалам – возможность понять, готовы ли они поручить этим людям задачу уже завтра. Мы действительно прикладываем много усилий, чтобы после выпуска человек как можно быстрее получил оплачиваемую работу. Разумеется, это обычно не та работа, которую представляешь себе в детских мечтах. Никто не посадит 21-летнего выпускника в режиссерское кресло большого фильма. Для этого нужно поработать в индустрии лет десять. Чтобы написать первый профессиональный сценарий, после университета тоже требуется хотя бы лет пять практики. Как бы хорошо мы ни преподавали, университет остается искусственной средой. В реальной работе возникают задачи, с которыми невозможно заранее столкнуться в учебном процессе. Для меня показатель качества подготовки – то, как потенциальные работодатели отзываются о наших выпускниках: они отмечают, что ребята говорят на профессиональном языке.

Со спиддейтинга прошло два месяца. Появились ли конкретные договоренности?

Дальше начинается индивидуальная история каждого выпускника. Через полгода мы обязательно подведем статистику. По прошлым выпускам магистратуры могу сказать, что, конечно, не все остались в индустрии, но около 70 процентов так или иначе продолжают в ней работать. Это высокий показатель, особенно если учитывать, что выпуск был большим – около пятидесяти человек.

А вот что вы думаете по поводу случая Юрия Хмельницкого, выпускника «Индустрии», первым фильмом которого стал большой проект ЛЕД 3?

Это исключение, которое замечательно подтверждает правило. При наличии рядом опытного продюсера, понимающего возможности молодого режиссера, дебютировать в крупном кино вполне возможно. Я говорю лишь о том, что не стоит заранее рассчитывать именно на такой сценарий, иначе неизбежны разочарования. Стремиться к нему, конечно, нужно, и я желаю удачи любому выпускнику, которому доверят большую работу.

Вы говорите, что выпускники Института кино были в Каннах, на «Пилоте» и «Короче». В целом современные фестивали – работающий инструмент для начинающих кинематографистов? Учитывая, что концепция вашего института – готовить авторов зрительского кино, в чем вы видите функционал и пользу фестивалей для своих выпускников?

Наши выпускники участвуют практически во всем, что происходит, но мы придерживаемся простого принципа: учим не воспринимать слишком серьезно ни фестивальные призы, ни их отсутствие. Важно сформировать здоровое отношение к тому, наградили тебя или нет, чтобы результаты участия в фестивале не повлияли отрицательно на мозг и самооценку. При всем уважении к любым фестивалям, включая Каннский, киносмотры – это не сама индустрия. Это отдельное мероприятие, которое вручает призы по своим правилам. Индустрия – это производственные компании, телеканалы, стриминговые сервисы, дистрибьюторы, занимающиеся кинопрокатом. Главные профессиональные призы находятся там: когда выпускнику дают реальную оплачиваемую работу, а созданный проект находит аудиторию и зарабатывает. Поэтому прежде всего мы ориентируемся на индустриальный, а не фестивальный успех.

С другой стороны, фестивали полезны тем, что туда приезжает много разных и интересных людей. А наша профессиональная деятельность связана со знакомством с большим количеством людей. На фестивале можно встретить продюсеров, режиссеров, сценаристов, единомышленников – тех, кто впоследствии может помочь, подсказать, предложить сотрудничество. Одна из важнейших вещей, которую человек выносит из университета – его записная книжка. Если в записной книжке оказывается пятьдесят фамилий сокурсников, то скорее всего именно эти люди будут сопровождать его профессиональную жизнь.

Как эксперт в кинообразовании можете ли вы сказать, чего в первую очередь не понимают в кинопроизводстве молодые авторы?

Не то чтобы не понимают, но воспринимают пока только на словах. Очень сложно примириться с мыслью, что только время и реальный опыт делают из человека специалиста. Количество строчек, которые ты написал. Количество строчек, которые у тебя вычеркнули. Количество скандалов, которые были с редактором. Количество договоренностей, которые ты смог достичь с редактором и с продюсером. Это все долго и местами неприятно, но только время решает. Как сказал великий древний грек, царских путей в геометрии нет. Так и в нашей индустрии точно нет никаких царских путей. В теории драматургии у героя есть задача, конфликт и разные препятствия. Есть препятствия в виде антагониста – человека, выступающего против героя. Но есть еще очень простые вещи: пространство, время. Время – страшный антагонист. И оно, конечно, работает против наших выпускников, которые торопятся и, будучи молодыми людьми, хотят получить все и сразу. Но надо понимать, что для всего требуется время.