Сусанна Альперина: «Мы направили прожектор на тенденцию делать документальное кино на стримингах»

БК поговорил с программным директором фестиваля ORIGINAL+Doc о возросшем интересе индустрии к неигровому кино

Второй фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc пройдет в Москве с 23 по 26 августа. В рамках киносмотра будут вручены призы в десяти номинациях, в том числе за самый ожидаемый документальный проект, за самую оригинальную историю и за самое оригинальное режиссерское видение. В преддверии фестиваля БК поговорил с его программным директором Сусанной Альпериной о возросшем интересе индустрии к неигровому кино и об уникальных чертах российской документалистики.

Почему российскому документальному кино стримингов и особенно сериалам понадобился свой фестиваль? С вашей стороны это скорее альтруистическое желание его популяризировать или документалистика – это контент, с которым уже стало выгодно работать?

Документальный контент стриминговых сервисов – это абсолютно отдельный жанр: не авторское кино и не телевизионное, к которому привыкли многие зрители. У меня были задача, намерение и желание зафиксировать тенденцию. Когда мы делали первый фестиваль ORIGINAL+, в программе был всего один документальный сериал – «Эльбрус. Точка невозврата» от «Иви», получивший потом, кстати, приз АПКиТ, и это было очень ярко и важно. Затем я вдруг увидела, что наши онлайн-кинотеатры и стриминги стали снимать много дока. Я подглядела идею на фестивале Canneseries, где документальную программу вынесли отдельным пунктом. В какой-то момент я осознала, что если такого уже много в мире, значит, и у нас тоже. Начала исследовать явление, и в прошлом году мы с командой сделали первый фестиваль документального контента стримингов ORIGINAL+Doc. Оказалось, это очень перспективно: в отличие от ORIGINAL+, на ORIGINAL+Doc в конкурс мы берем не по одному проекту от каждого сервиса, а по два. Проектов оказалось реально много, и уже было из чего выбрать.

С какими результатами вы провели первый фестиваль по количеству зрителей, активности смотрения, освещению в прессе?

Мой личный моральный итог в том, что ненавидимое мною слово «документалка» практически перестали употреблять. А слово «доки», которое я часто использую, что называется, ушло в народ (смеется). Читаю и смотрю разные интервью, дискуссии и анонсы, где коллеги говорят «доки», и радуюсь. Помимо шуток, главный результат фестиваля – мы вызвали неподдельный интерес индустрии. Мы не просто подсветили тенденцию, но направили на нее прожектор. После того, как провели первый фестиваль, выяснилось, что направление востребовано. Как я это почувствовала? Во-первых, позвонил Алексей Учитель и попросил сделать программу на «Послании к человеку» из документальных проектов стримингов. Мы провели очень интересную программу из двух частей. Премьеры составили Индустриальный день, где также была организована дискуссия представителей ведущих стриминговых платформ. А не премьеры составили блок параллельных спецпоказов. Туда вошли сериал «Кино 3.0» от Premier, который был на ORIGINAL+Doc, а до этого – на ММКФ, фильм АРХИТЕКТОР: ИСТОРИЯ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА И ЕГО ФИЛЬМОВ, привлекший наибольшее внимание на фестивале, сериал «Большая битва», получивший приз за самую оригинальную героиню на ORIGINAL+Doc. Был организован спецпоказ с бойцами MMA. А у АРХИТЕКТОРА состоялся показ на «Ленфильме», что очень важно семье Германа. То есть у нас получилась довольно большая программа. И в этом году на «Послании к человеку» мы снова планируем провести Индустриальный день, и снова набираются премьеры несмотря на то, что в основном конкурсе ORIGINAL+Doc тоже участвуют только премьерные проекты.

Что очень важно, после «Послания к человеку» ко мне обратилось еще несколько фестивалей – часть из них только что создана, часть уделяет повышенное внимание документальным фильмам. И мы сделали гостевые программы, в частности, показали сериал, посвященный Раисе Горбачевой, ГОРБАЧЕВА Родиона Чепеля от Premier как яркий пример стримингового дока. Заодно мы его подсветили, потому что многие фильмы-сериалы зачастую лежат на стримингах и нуждаются в том, чтобы о них дополнительно рассказали. На специальный день кинопоказов Российской креативной недели в этом году я собрала программу из трех стриминговых доков, которые мы также ярко подсветили. Это АНОНИМНАЯ ТЕЛЕГА от KION, «Поуехавшие» от Wink и «Быть женщиной» от Okko. А знаменитый и любимый многими Beat Film Festival расширил свою концепцию: если раньше там были в основном фильмы, посвященные музыке, то сейчас есть картины по урбанистике, психологии и другим направлениям. Также в рамках этого фестиваля мы сделали специальный гостевой день и представили две громкие премьеры: документальный сериал «Давка-82. Тайная трагедия СССР» от Premier и режиссерскую версию проекта «Дедлайн» от KION.

Более того, я сейчас езжу по фестивалям и вижу на них, например, такой фильм, как АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. ПОСЛЕСЛОВИЕ... от Kino1TV, который я нашла для прошлого ORIGINAL+Doc. Мне его принесли скауты, даже создатели не помнили, что он у них есть (смеется). Фильм сейчас был в программах фестиваля «Окно в Европу» в Выборге и фестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге. Мне по душе такая дружба смотров. Более того, мы сами сейчас берем в программу несколько проектов, показанных на других фестивалях, именно в знак нашей дружбы, но еще и потому, что они кажутся знаковыми. То есть направление выросло. Важно и то, что победившие у нас истории становятся все более заметными. Фильм о фильме РЕАЛЬНОСТЬ «ВОЗДУХА» о создании картины ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего мы «сосватали» Первому каналу. Да и все проекты как-то подсветились. А еще у нас была возможность в прошлом году показать некоторые проекты с экрана на воде. Мы взяли туда как образец лицензионного дока на онлайн-платформах картину КИТЫ: СТРАЖИ ПЛАНЕТЫ, которую озвучивал Сергей Бурунов (он входил у нас в основное жюри). Представьте: люди катаются на катамаранах и лодках, и вдруг на экране поплыли киты... Это был невероятный эффект!

Что нужно было подтянуть, чтобы в этом году фестиваль стал более заметным событием?

В этом году партнером фестиваля выступает Московская международная неделя кино и поддерживает его площадкой. Это Музей Москвы – двор и кинотеатр «Москино Музейный», где ранее был Центр документального кино. Это место наполнено традициями хорошего неигрового кино, и хочется хоть как-то их продолжить нашим фестивалем. Небольшой зал на 90 человек выстроен как идеальный зал для доков. Параллельно пройдут показы во дворе: мы ставим там второй экран, любой желающий может зайти и посмотреть фильмы. Также придумали «оживлять» документальные картины, чтобы привлечь к ним как можно больше внимания и подогреть интерес. На фестивале запланированы специальные активности, которые будут создавать эффект дополненной реальности к фильму. Например, к показу картины ЗУРАБ от Premier мы хотели пригласить самого Церетели, но ему уже 90 лет, так что просто проведем мастер-класс по рисованию по его картинам, хотя и без его участия. Так что даже если посетители не посмотрят фильм ЗУРАБ, у них, по крайней мере, возникнет интерес и к ленте, и к творчеству этого художника, и к живописи в целом. Документальный сериал «Со всеми бывает» от KION будет сопровождать дискуссия, потому что хочется выйти за пределы проекта и поговорить о психологических состояниях человека подробнее. Вести разговор после показа будет главный редактор журнала Psychologies. Под несколько проектов мы проводим чтения: например, к фильму ЗОЯ. ЗОЛОТОЙ ВЕК ЗОИ БОГУСЛАВСКОЙ от Kino1TV состоится мастер-класс по чтению стихов Андрея Вознесенского. А под проект «Тайны Карениной» (у нас, кстати, будет премьера тизера, потому что очень хочется привлечь внимание к этому доку, который уже можно смотреть на KION и Wink, у нас он вне конкурса) мы организуем чтения романа Льва Толстого и книги Павла Басинского, по которой снят сериал. Также мы сделали выставку постеров документальных фильмов, но не тех, которые есть в конкурсной и внеконкурсной программах, чтобы показать весь спектр доков российских стримингов.

Второй фестиваль – как второй фильм франшизы, как второй сезон сериала, это всегда особое ощущение и отношение: а получится ли снова удивить и привлечь публику и прессу? Поэтому вопрос именно об ощущениях: какие они у вас относительно программы, которую удалось собрать на второй ORIGINAL+Doc?

Готовя в этом году ORIGINAL+Doc, я столкнулась с тем, что у нас очень много документальных фильмов, рассчитанных именно на стриминги. То есть это не телевизионные, не авторские доки, которые, кстати, тоже сейчас переживают подъем, а другое направление – доки, включающие в себя элементы телевизионного и авторского кино. В итоге в процессе подготовки фестиваля мы сделали новую программу. Мы даже не объявляли на нее open-call, поскольку она в некотором роде тестовая, экспериментальная. Структура фестиваля такова: в основном конкурсе представлены одни премьеры, во внеконкурсной программе – документальные фильмы, подчеркивающие тенденции: картины о музыке, истории, спорте, биографические ленты, фильмы о мошенниках и манипуляторах (у нас очень любят сейчас такие делать). А программа «Ищу стриминг» представляет собой не work-in-progress, не питчинг, не конкурс с призами, а биржу доков, куда мною отбирались проекты совершенно эгоистичным путем. Что это значит? Я представила себя руководителем документального направления некоей абстрактной стриминговой платформе и выбрала те фильмы, которые мне было бы интересно рассмотреть для нее. Почему так? Потому что эти работы мне кажутся заметными и очень хочется состыковать обе стороны – творцов и представителей платформ. Выбор был более чем большой, пришлось отсечь несколько привлекательных проектов. Например, в этой программе будут показаны док известного якутского режиссера Дмитрия Давыдова, лента про Дом кино с уникальными кадрами, яркая работа учеников Александра Сокурова. В рамках программы спецпоказов мы впервые представим проект ЖВАНЕЦКИЙ (стриминг объявим дополнительно), который создатели задумывали как фильм-концерт, но на самом деле придумали какой-то новый жанр, и ленту КРЕСТ Сергея Дебижева (также стриминг будет объявлен позже). Это будет московская премьера картины, которую могли видеть только зрители фестиваля «Окно в Европу».

Видите ли вы рост интереса к документальному кино со стороны зрителей? С чем он связан?

При всем буме у кинопроизводителей интерес к документальному кино у широкой аудитории пока не такой, как хотелось бы. Алексей Учитель давал мне интервью для авторского проекта «Русский док» и подчеркнул, что отдельного кинотеатра для документального кино у нас пока нет. Да, доки стали выходить в прокат, в основном доки стримингов, но нет кинотеатра, специальных площадок. Есть еще над чем работать в плане зрительского внимания.

У вас как у программного директора, конечно, есть вотум доверия от платформ и кинокомпаний на предоставление своих эксклюзивов, но что вы сами ищете в современной документалистике? Что вы хотите рассказать зрителям и журналистам программой фестиваля? Есть ли у фестиваля внутренняя драматургия показов?

Драматургия есть. Мы в день показываем в среднем семь проектов. Программу лучше составлять так, чтобы облегчить зрителям восприятие. При том, что вряд ли один зритель на фестивале будет смотреть кино с утра до ночи. Как минимум я поняла, что после одного фильма о музыке лучше не показывать другой фильм о музыке, хотя у нас такие картины и сошлись. Это проект ЮДИ: ТАНЕЦ В ТЕМНОТЕ, который будет у нас после двух кинофестивалей, но в обновленном, прокатном виде – мечтаю к нему привлечь внимание платформ. И следом за ним идет НЕЛЮБИМКА, премьера которой состоялась на ММКФ, – сейчас фильм можно посмотреть на стриминге KION. Мы его подсветим ярким мероприятием – сделаем диджей-сет с группой Niletto.

Но если говорить о программе в целом, то все равно я отбираю ее со стремлением зафиксировать тенденцию. Вижу задачу показать, куда идут наши стриминги. Например, в этом году у нас много фильмов о путешествиях. Когда-то по этому пути шли телеканалы: съемочные группы отправлялись в разные уголки страны и был период, когда приезжали иностранные кинематографисты, которые привозили из России уникальные материалы для своих проектов. А сейчас тенденция делать фильмы и сериалы о путешествиях накрыла стриминги, и в программе фестиваля представлены три фильма на эту тему. Так же, как в прошлом году были картины о музыке, когда сошлись два проекта о группе «Король и Шут» от двух стримингов – «Кинопоиска» и Okko. Я тогда вынесла их во внеконкурсную программу и сделала эдакий double-feature-показ. Наблюдаю тенденцию снимать доки про мошенников, про спорт, про яркие исторические личности и этнические традиции. К тому же обязывает формат фестиваля – он проходит на двух площадках в преддверии «Ночи кино». Летняя атмосфера задает тон.

После первого фестиваля стали ли производители охотнее давать свои ориджиналсы? Они как-то ощутили пользу от фестиваля? Есть ли вообще у фестивалей и их секций документального кино заметный маркетинговый эффект?

Они мне и так их охотно давали, мы очень хорошо с ними сотрудничаем. И, например, то, что в этом году нет проектов от «Иви» – просто показатель того, что им нечего было дать. Платформы понимают, что документальные проекты не приносят им таких денег, как игровые сериалы, а также фильмы, но осознают, что, зарабатывая на таких проектах, они могут позволить себе тратить деньги на док. Делают фильм о фильме или фильм о сериале, чтобы взаимно подогревать интерес одного формата к другому и наоборот. Все платформы зашевелились в направлении оригинального и лицензионного дока. В фестивале примут участие руководители документальных направлений стриминговых платформ, представители недавно созданной структуры НМГ ДОК. Конкретно им пока нечего показать, но есть интерес к процессу. Мы помогаем зазвучать именам режиссеров, раскрываем с новой стороны тех, кто делает док.

Если говорить о проектах этого года, есть ли такие, которые были сняты или были спешно смонтированы под фестиваль? Или пока что платформам проще предоставить лучшее из текущего потока?

Я их называю «проекты из печки», с пылу с жару. Это было и в прошлом году, хотя тогда мы проводили фестиваль в первый раз. До сих пор благодарна студии «Видеопрокат» за то, что они поверили в нас, и свой первый документальный сериал «Большая битва» отдали прямо с монтажного стола – торопились к фестивалю. Любопытная статистика: в прошлом году лидерами по доку оказались Premier и Okko, каждый из них предоставил по несколько проектов, и было из чего выбрать. У Start есть очень яркие документальные проекты, в частности, фильмы и даже сериалы о фильмах ЧЕБУРАШКА или ВЫЗОВ, но, к сожалению, с премьерой к фестивалю они оказались не готовы, поэтому стриминг представлен во внеконкурсной программе. А чемпионом в этом году стал KION: там конкретно и всерьез взялись за документальное направление, и в итоге от стриминга представлено два фильма в конкурсной программе, два – во внеконкурсной и еще от двух я отказалась скрепя сердце. Возвращаясь к «проектам из печки»: документальные сериалы «Право женщин на море» от платформы «Смотрим», «Эдем на Земле» от Wink, «Со всеми бывает» от KION мы берем, что называется, прямо с монтажного стола. Фильм ЖВАНЕЦКИЙ намеренно хотели сделать к фестивалю, за что я благодарна создателям. То есть у фестиваля постепенно создается репутация, и к нему хотят успеть.

Существуют ли в современной российской стриминговой документалистике очевидно востребованные темы? Есть ли такие, к которым авторы пока боятся или не знают, как подступиться?

Наши стриминги идут по пути мировых: они увидели, что, скажем, «Король тигров» привлекает внимание на Netflix, и пытаются сделать похожее, пусть и на другую тематику. Они видят, что на зарубежных стримингах классно идут фильмы-концерты, и создают проекты о музыкальных группах, потому что это вообще беспроигрышный вариант. Еще до волны доков на стримингах, когда у нас не было принято финансово вкладываться в документальное кино, в прокат выходил фильм ПРО РОК и собирал приличные деньги для этого направления. Так же произошло, например, и с проектом МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. Сегодня я вижу мало доков, что называется, на злобу дня – как будто эта тема еще не осмыслена нашими творцами. Часто скатываются в пропаганду и уходят полностью с территории искусства. Мы, к сожалению, сейчас наблюдаем эту тенденцию и на мировых фестивалях, где призы получают документальные фильмы, которые от искусства абсолютно далеки, но важны в политическом плане. Все-таки важно, чтобы творчество главенствовало в работе, и именно такое киновысказывание хочется приглашать на фестиваль.

В чем вообще уникальность российской документалистики, если она есть? Или для нее характерен универсальный международный киноязык?

Давайте не забывать, что русский док, пусть и короткометражный, был номинирован на «Оскар». Я про «Вызов» Максима и Евгении Арбугаевых. Это все запомнили. И хотя, как я уже говорила, российская стриминговая документалистика идет за мировыми платформами, свое лицо у нее все равно есть. Его определяют наш менталитет, наша школа документального кино. Потому что на стриминги приходят авторы, которые уже как-то заявили о себе в документалистике или являются носителями традиций. Ну и выбор тем. Британский АФЕРИСТ ИЗ TINDER и наша ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ. ДОК – это разные проекты, хотя оба принадлежат стримингам. Наши локации, наши суровые природные условия, наши люди дают тему для огромного количества интересных фильмов и сериалов об испытаниях. Следует сказать, что для России документальный сериал – пока что непривычный формат. Мы привыкли смотреть фильмы. И у нас есть понятие «фильм о фильме» или «фильм о сериале» – жанр не новый, он просто перешел на стриминги с телеканалов – так к какому-то крупному проекту в поддержку снимается документальная «добавка». И я обратила внимание, что в документальных фильмах стали популярны герои в масках, как было, например, в проекте АНОНИМНАЯ ТЕЛЕГА. В конкурсе фестиваля представлен документальный сериал «Как победить букмекера» от Okko – там герои также в масках. И это только два примера.

Имеются ли уже в новой документалистике какие-то современные звезды? И вообще, документальное кино может быть звездным?

Да, как звезду я выделила бы Ангелину Голикову-Ашман, которая занимается документалистикой на KION, она и продюсер, и автор фильмов. И Сергей Мирошниченко – корифей отечественного документального кино – так или иначе, но его ученики все равно фигурируют в документальных проектах стримингов. Юлия Бобкова – ее фильм ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ из цикла «История российских тюрем» победил на ММКФ, а потом «приземлился» на KION. Я отнесла бы к звездам новой документалистики «Студию Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, потому что у них идут активные поиски в направлении, они ищут себя и свой стиль. Один из моих самых любимых документальных сериалов прошлого года – «Как я познакомился со своей мамой», премьера которого состоялась в моей программе на Индустриальном дне фестиваля «Послание к человеку». Я люблю их док «Тайны Карениной», там продюсеры Анна Колчина и Анастасия Корецкая просто выложились, как и режиссер Иван Юдин, и остальные. Просто док снять легко, а они ищут форму. Сериал важен тем, что привлечет внимание нового поколения к «Анне Карениной». И это не «желтое» направление, в которое порой впадают на телевидении в угоду зрителям. Я имею в виду, когда док был не про жизнь и творчество героя, а про «женился-влюбился-разошелся». Новое поколение зрителей в широкой массе классический документальный фильм не посмотрит, а такой сериал, как «Тайны Карениной», их заинтересует, потому что там молодые актрисы, и они искренне обсуждают жизнь героини и ее чувства. Это другой документальный язык. Школа Марины Разбежкиной – сильнейшая. Но у нас, к сожалению, нет такого, чтобы стриминги стояли в очередь за ее выпускниками. Однако есть студия «Амурские волны» и Родион Чепель, тоже звезда нового дока, и вот за такими проектами, как фильмы Чепеля, наши стриминги выстраиваются. Режиссер картины АНОНИМНАЯ ТЕЛЕГА Дмитрий Богданов – тоже интересный автор. Сценарист Катя Строганова сотрудничает с Киностудией Горького и делает крайне интересные доки – например, в прошлом году в нашем конкурсе состоялась премьера ее работы БЕЙ ПЕРВОЙ! от Start о женском футболе в Дагестане. У Киностудии Горького документальное кино очень своеобразное, это не док стримингов в чистом виде, но время от времени на платформах оно «приземляется». Недавно два их проекта, которые я рассматривала и на наш фестиваль, победили на смотре ФАНК. В нашей программе «Ищу стриминг» есть фильм Киностудии Горького ХИРУРГ ПАВЛОВ БОИТСЯ КРОВИ, где молодой и очень харизматичный врач рассказывает о своей работе порой шокирующе, но весьма правдиво. Режиссеры Константин Смилга, Артем Гряник, Сергей Кальварский-младший – также звезды дока.

Можем ли мы уже говорить о каких-то характерных признаках, по которым несложно вычислить, какой док какой платформе принадлежит?

Да, у каждого стриминга свое лицо. На платформе Premier предпочитают такие «острые» доки, как «Давка-82. Тайная трагедия СССР», который соединил спорт и социальную тематику. Такой же «Кинопоиск»: если они делают документальное кино, то с острыми углами. Яркий пример – их сериал «Время «Спартака». На KION поняли, что могут зацепить музыкой: там есть проекты про Децла, про Арбенину, та же НЕЛЮБИМКА. Okko берет объемно, любит научпоп и глубокое исследование проблем. В прошлом году на нашем фестивале победил их сериал «История российских компьютерных игр». Все надеюсь его «сосватать» одному из телеканалов. А какой у них документальный сериал AIDAN.doc, посвященный художнице Айдан Салаховой! На Start предпочитают статусные документальные проекты – это та же «История российских финансов» или «Российский хоккей. Сила внутри».

Фото: пресс-служба фестиваля ORIGINAL+Doc