Гевонд Андреасян: «В детском кино мы поднимаем бренд и потом монетизируем его, поэтому сначала снимаем сериалы»

Продюсер фильма «Манюня: Приключения в Москве» рассказал БК о дальнейшем развитии франшизы и сложностях при работе с детским кино

Новый полнометражный проект франшизы о Манюне Кинокомпании братьев Андреасян, семейная приключенческая комедия МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ Дениса Гуляра, превзошла по стартовым результатам сборы вышедшей в декабре МАНЮНИ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Дополнительный шум картина вызвала благодаря участию Евгения Петросяна и воссозданному с помощью нейросети образу Юрия Никулина. О причинах роста интереса зрителей к сиквелу, подробностях рекламной кампании, дальнейшем развитии франшизы и сложностях при работе с детским кино БК рассказал продюсер фильма Гевонд Андреасян.

Поздравляем вас со стартовыми результатами фильма МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ! Как вы оцениваете первый уикенд картины?

Спасибо за поздравление! Будучи продюсерами, мы всегда ожидаем хороших сборов, но в этот раз цифры удивили даже нас, потому что все же и дата была не пустая, и фильмы коллег-конкурентов работали вокруг. Мы рады хорошим результатам и уже поздравили друг друга с показателями премьерного уикенда.

Третий фильм франшизы значительно превзошел результаты второго, хотя тот и стартовал в декабре. В чем вы видите причины прироста интереса зрителей?

Я хотел бы обратить внимание на то, что ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ мы считаем вторым фильмом, а НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ – первым. МАНЮНЮ В КИНО мы не называем полноценным фильмом во франшизе, потому что во время пандемии по просьбе кинотеатров мы просто смонтировали из пяти эпизодов сериала полный метр и выпустили его на большие экраны. Что касается прироста интереса, то прежде всего нам кажется, что с каждым фильмом мы приобретаем новую аудиторию. ПРИКЛЮЧЕНИЯМ В МОСКВЕ значительно помогло то, что к Новому году на Okko вышел третий сезон сериала. Десять очень хороших новых серий подняли бренд на другой уровень. На интерес зрителей работает то, что телеканал «Солнце» показывает все сезоны сериала. Многие зрители отмечают в отзывах, что подсели на «Манюню», увидев проект на «Солнце». Зрители телеканала и платформы Okko сильно отличаются, и получается, что у сериала теперь есть две разные аудитории. При этом, естественно, бесплатный просмотр привлекает более массовую публику. Кроме того, второй фильм более масштабный. Его бюджет производства намного выше стоимости предыдущей картины, хотя бы потому, что снимать в Москве недешево, особенно город в прошлом, ГУМ, Кремль.

Как появилась идея пригласить на одну из ролей Евгения Петросяна? Как вы в целом оцениваете его участие в картине?

С Евгением Вагановичем мы дружим уже несколько лет и давно хотели снять его в кино. И когда мы искали актера на роль Григория Савельевича, то решили предложить ему сценарий. Потом мы встретились, рассказали ему, насколько это важная роль. Евгений Ваганович много лет работал на эстраде, на сцене, является не только большим артистом, но и продюсером. Ему понравилась идея, что его дети теперь смогут увидеть его и в кино, и мы начали работать.

Еще одним героем фильма стал персонаж Юрия Никулина. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили задействовать его образ? Как он был воссоздан?

Первоначально мы нашли артиста, который был похож на Юрия Никулина, насколько это было возможно. Затем обратились к внуку великого артиста, тоже Юрию, с предложением попробовать с помощью искусственного интеллекта придать актеру внешность Никулина. Если бы результат понравился и нам, и семье, то мы бы его реализовали, если нет, то оставили бы просто актера. Что бы мы ни выбрали в итоге, актер бы сыграл Юрия Никулина или искусственный интеллект, мы приняли решение не педалировать в рекламной кампании участие Никулина, оставив такой приятный сюрприз для зрителей. То есть дело было не в деньгах, не в приобретении прав, у нас вообще не было никакого желания как-то хайповать на этой теме. Мы безумно благодарны семье Никулина за то, что они пошли нам навстречу и дали добро доработать героя с помощью искусственного интеллекта. Я изучал «сарафан» и вижу, что появление Никулина в кадре вызывает разную реакцию у зрителей – говорят, что это хорошо, неожиданно, кто-то считает, что это лишнее. Но самое важное, что, увидев реакцию зала, дети спрашивают у своих родителей, чем она вызвана, и взрослые объясняют, рассказывают им о Никулине, даже показывают старые фильмы с его участием. Это дань уважения, дань памяти великому артисту, и точно не хотелось замешивать в это какие-то манипуляции, особенно финансовые.

То есть это было ваше решение – не использовать его образ в рекламной кампании?

Да, это было бы неэтично по отношению к Юрию Никулину, его семье, и это было бы обманом зрителя.

А как вообще организовать использование образа актера? Вам пришлось покупать права на него у семьи?

Нет, конечно. Возможно, кому-то приходится покупать права, но в нашем случае мы поговорили с семьей, объяснили, что хотим отдать дань уважения актеру. С их стороны возражений не последовало. Обсуждение денежных вопросов ни в каком виде не возникло. Мы просто подписали бумагу, что они не против использования образа. Эта бумага нужна была для предоставления в министерство культуры, чтобы не возникло каких-то претензий.

Как сериал показывает себя на Okko и на «Солнце»?

На «Солнце» сериал стал рекордсменом по доле аудитории. И если бы он не пользовался спросом на Okko, то у нас не заказали бы три сезона, все-таки это недешевый контент. Более того, Okko соинвестирует во все полнометражные фильмы. Даже пошли разговоры о четвертом сезоне, но мы не смогли его сделать, так как дети взрослеют и мы не успеваем написать продолжение сериала. Поэтому мы приняли решение снять в этом году два полных метра – ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ и ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА – и на этом завершить фильмы и сериалы про Манюню. В основе сценария ПРИКЛЮЧЕНИЙ В ДЕРЕВНЕ лежит оригинальная история, написанная Наринэ Абгарян и сценаристами, а ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ будет сниматься еще по книге. Через год выйдет мультсериал на 26 серий, на 2026-й запланирован релиз полнометражного мультфильма.

Когда к производству проекта присоединился телеканал «Солнце», принадлежащий Yellow, Black and White? Каким образом продюсеры участвуют в производстве МАНЮНИ?

Еще начиная работать над первым фильмом, мы договорились объединить усилия с командой телеканала «Солнце», Start, All Media Company. Коллеги обладают хорошей экспертизой в создании детского контента, так как работали над франшизой о ПОСЛЕДНЕМ БОГАТЫРЕ и ЧЕБУРАШКОЙ. Над МАНЮНЕЙ мы работаем вместе – они участвуют и финансово, и делятся своим опытом. Их редакторы и продюсеры читают сценарии и дают свои комментарии. Самое важное, что мы вместе с командой Александра Ильина работаем над маркетингом картины, разгоняем и придумываем активности. Таким образом над проектом идет масштабная коллективная работа. В принципе, очень важно и полезно выходить из собственных коконов, зоны комфорта и чему-то учиться друг у друга.

Чем продвижение второго фильма отличалось от продвижения первого? Какие ресурсы в целом были задействованы?

Наверное, самое удачное, что было в продвижении этого фильма – прикрепление трейлера московского фильма к новогодней МАНЮНЕ. Такого мы раньше не делали, и это сработало. Когда я мониторил отзывы новогодней картины, то часто читал, что зрители первого фильма планируют на лето просмотр московской МАНЮНИ. Читая впечатления зрителей сейчас, я тоже часто вижу реплики, что в календаре детей стояла дата выхода МАНЮНИ. Получается, они поставили ее туда еще с Нового года, и этот метод очень эффективен. Что касается глобального маркетинга, то в рекламных возможностях продвижение обоих фильмов было схожим, все то, что мы делали по новогоднему фильму, то же самое по деньгам, по возможностям делали здесь. Единственное, здесь было чуть больше внутренних инструментов в лице Евгения Вагановича Петросяна и самой Москвы. Все же Москва – уникальный город из нашего детства, о котором мы все слышали и мечтали с самого раннего возраста. Мне кажется, вообще особенность МАНЮНИ в том, что взрослые приводят детей на фильм, чтобы показать им свое детство. Он очень достоверный, а так как советское детство было у всех немного похожим, то оно легко здесь считывается. А для детей в МАНЮНЕ много, как мы называем, невидимого экшна. Казалось бы, экшн должен быть драйвовым и динамичным, чтобы герои бежали, стреляли и сражались, но он может быть и внутренним. Сегодняшние дети, увидев такую жизнь, как показана в МАНЮНЕ, сразу начинают думать и фантазировать, а как эти дети выживали без гаджетов, как все у них было устроено? Вот это для них гиперэкшн в собственной голове. Очень много всего, что мы видим, дети видят по-другому и допридумывают эти истории. Поэтому я думаю, что для детей здесь есть тот самый аттракцион, который они, наверное, слава богу, никогда не увидят в реальной жизни (смеется).

Реклама фильма наверняка шла на «Солнце». Были ли задействованы другие телеканалы?

СТС и все детские семейные каналы – «Карусель» и другие. На самом деле и первый, и второй фильмы выходили с маленьким рекламным бюджетом, без каких-либо запредельных денег. Это бюджет не блокбастера, а обычной комедии. И поэтому полученные результаты очень дорогого стоят. Бренд действительно случился. Бренд работает. И будет работать дальше. Это самое важное. Были организованы десятки активностей, начиная от мероприятий на ВДНХ и заканчивая фестивалем «Медвежонок». В основном этим занималась команда Yellow, Black and White. Очень много провели эфиров в соцсетях – во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Месяц мы плотно работали. Девочки везде снимались, участвовали, ходили на все каналы. Слава богу, с детьми (спасибо их родителям) нет проблем, как со взрослыми актерами, которые делают две с половиной активности, а потом ссылаются на занятость. Дети-актеры очень помогают проекту.

Как вы оцениваете «сарафан» проекта?

На мой взгляд, реакции зрителей на два фильма отличаются по настроению. Новогодний фильм был волшебным, сказочным, а московская МАНЮНЯ очень реалистичная. С новогодней МАНЮНЕЙ мы понимали, что фильм не сможет долго работать по обстоятельствам росписи и по тематике картины. В случае с московской МАНЮНЕЙ мы уверены в длительном прокате. Конечно, я не могу точно сказать за зрителей, но уже сейчас вижу, что фильм будет мало падать и долго работать. Из приятного – уже в пятницу и субботу картине стали добавлять сеансы. Кинотеатры видят хорошую работу, и прогнозы на дальнейшую работу фильма оптимистичные. Все равно событийных, брендовых проектов в детско-семейном сегменте в ближайшую пару месяцев не наблюдается, по сути, сильных конкурентов у МАНЮНИ нет. Если не брать в расчет «пиратку», но с этим я не могу ничего поделать.

Планируете ли вы поддерживать фильм в медиа после старта, чтобы прокат был долгим?

Прежде всего фильм будет долго поддерживать «Солнце». В целом реклама запланирована на две недели после старта. После второго уикенда мы поймем точнее, какие активности продолжать, а какие добавлять.

Фильм явно соберет больше, чем предыдущая часть, но вообще на какие сборы вы теперь рассчитываете?

НОВОГОДНИМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ дистрибьютор прогнозировал сборы в размере 100 миллионов рублей, фильм собрал 280 миллионов. Эстимейт прокатчика по ПРИКЛЮЧЕНИЯМ В МОСКВЕ составил 250 миллионов рублей, мне кажется, проект соберет больше. А уже насколько больше, не так важно, мы будем счастливы при любых цифрах. Мы сделали максимум, чтобы было хорошо и нам, и кинотеатрам, и зрителям.

1 июня на KION, Wink, «Иви» и Premier вышел еще один ваш долгожданный проект, сериал «Денискины рассказы». Как вы оцениваете его первые результаты? На каком этапе находится полнометражная версия?

Мне действительно было важно, чтобы сериал был продан не на одну площадку, а на четыре платформы, для того, чтобы проект увидело максимальное число людей. Потому что передо мной стоит задача заняться популяризацией «Денискиных рассказов» в кинематографическом формате. «Денискины рассказы» из того рода контента, который будет долго работать, потому что дети будут его пересматривать. Проект отличается от «Манюни» тем, что он более спокойный и более детский. Но при этом он обладает огромным преимуществом, потому что является брендом пяти поколений. Если первые книги о «Манюне» появились двенадцать лет назад, то «Денискины рассказы» были опубликованы еще в конце 50-х. Поэтому проект будут смотреть все поколения – и дедушки с бабушками, и мамы с папами, и дети. Всем интересна экранизация этих рассказов. В книге более шестидесяти рассказов, из них легендарные – десять-двенадцать. В этом сезоне зрители увидят три-четыре из них, потом еще несколько – в полнометражной версии. «Денискины рассказы», мне кажется, попали в культурный код всех россиян. Это ностальгия другого уровня. К тому же все онлайн-кинотеатры перед покупкой проводят большие фокус-группы для своей аудитории, и так как это недешевый контент, они не купили бы его, если бы столкнулись с негативной реакцией и у них были плохие прогнозы. Пока у меня нет точных результатов по выходу проекта, но коллеги говорят, что цифры хорошие.

А как онлайн-кинотеатры реагируют, когда вы говорите, что хотите продать сериал на как можно большее количество платформ, и получается, что это уже не эксклюзив для них?

Это вопрос денег. Эксклюзив стоит совершенно других средств, поэтому в финансовом плане я всегда иду на уступки для того, чтобы охватить максимум площадок. На одной платформе было бы сложно довести проект до народа. Более того, я продал его четырем видеосервисам и на свои деньги купил огромную рекламную кампанию сериала на телевидении с призывом искать проект в онлайн-кинотеатрах страны. Это необходимо, чтобы сформировать узнаваемость бренда перед релизом полного метра, который должен состояться в следующем году. Фильм будет сниматься в августе, актеры и локации согласованы. А как фильм будет соотноситься с сериалом? Мы выбрали для фильма несколько историй, которые складываются в единый сюжет с путешествием, деревенской жизнью, каникулами с бабушкой и дедушкой. И если сериал наполовину состоит из современной жизни и наполовину – из прошлого, то фильм полностью сосредоточится на 50-х. Только в начале и в конце будет по три минуты действие в современности. Сериал должен быть более продолжительным и поучительным, с большим количеством нюансов, чтобы зритель хотел его пересматривать. А фильм не может быть таким, как сериал, он должен быть более динамичным, иначе детям будет скучно смотреть его на большом экране.

Вы уже несколько лет занимаетесь производством детских фильмов и сериалов. Какие выводы вы сделали для себя на текущий момент?

Снимать детское кино сложнее, чем обычное. Естественно, мы совершаем какие-то ошибки, а потом исправляем их. Вся индустрия сейчас учится заново снимать детское кино, потому что за последние тридцать лет оно перестало существовать. Поэтому я рекомендую коллегам десять раз подумать, прежде чем что-то снимать, потому что в детском кино все сложнее. И всегда делюсь опытом, чтобы они не повторяли наших ошибок. С детьми трудно работать – они обаятельные, но им сложно находиться на площадке по восемь часов. Самое важное, что зритель хочет видеть такое кино, у него есть аудитория. Это мы в какой-то момент все забыли, перестали его снимать, и нам стало казаться, что оно никому не нужно. Просто надо сначала поднимать бренд, даже если он уже существует, и только потом пытаться его монетизировать. Вот поэтому мы сначала снимаем сериалы. Одно дело – просто снять фильм по «Денискиным рассказам», а другое – выпустить, дай бог, удачный сериал, показать двенадцать серий, а спустя год представить полнометражную версию. Тогда сериал, поверьте, приведет дополнительных зрителей.

От каких ошибок в создании детского кино вы в первую очередь предостерегли бы коллег?

Наверное, в первую очередь предостерег бы от сложностей экспедиций. Вообще с детьми надо стараться не выезжать в экспедиции и все снимать в цивилизации. Не дай бог что-то пойдет не так. Если взрослый актер, даже заболев, может продолжать работать, то ребенок – конечно, нет. Детей надо особенно беречь, тем более в экспедициях, когда они бегают, суетятся, могут подхватить вирус или пострадать от аллергии. Если дети болеют, то группа может неделю простаивать, а каждый день съемок обходится в миллионы рублей. И бюджеты проектов с детьми могут непредсказуемо увеличиваться. В съемках с детьми много опасностей и их сложно прогнозировать.

Фото: пресс-служба КБА