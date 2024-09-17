Гевонд Андреасян: «Кинопрокат перестал быть основным источником дохода для жанровых картин с бюджетом до 100 миллионов рублей»

БК поговорил с продюсером ромкома «Любовь зла» о потенциале жанра в кинопрокате и о востребованности Никиты Кологривого

Романтическая комедия ЛЮБОВЬ ЗЛА с Никитой Кологривым в главной роли открывает линейку ромкомов Кинокомпании братьев Андреасян, выходящих в прокат в ближайшие месяцы: ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА с Артемом Ткаченко и Аглаей Тарасовой, ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ с Павлом Прилучным и Марией Горбань, ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ с Дианой Пожарской и Дмитрием Власкиным. О потенциале жанра в кинопрокате и о востребованности Никиты Кологривого БК рассказал продюсер фильма ЛЮБОВЬ ЗЛА Гевонд Андреасян.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма ЛЮБОВЬ ЗЛА? Какие у вас были ожидания?

Фильм стартовал чуть ниже ожиданий, но у нас и не было каких-то высоких эстимейтов. Как правило, проекты с большим кассовым потенциалом не ставятся на начало сентября. Вместе с тем это хороший ромком, который должен привлечь молодежную аудиторию, парочки и зрителей, готовых ходить на Никиту Кологривого и Катерину Ковальчук. Ожидания по первому уикенду были выше на 5 миллионов, но я считаю, что проект доработает, потому что на этой неделе не выходит других ромкомов. Думаю, картина все равно дойдет до своей намеченной цифры.

А как вы работали над привлечением молодежной аудитории и пар?

Именно на этом проекте мы решили провести эксперимент, так как он самый недорогой в нашей линейке и поэтому самый нерискованный. Мы полностью отказались от телевизионной рекламы, сосредоточившись на интернет-продвижении, чтобы проверить, насколько без ТВ может сработать маркетинг. Как показал опыт, все-таки без телевидения пока не обойтись. В будущем нам предстоит выпуск множества фильмов, поэтому требовалось проверить эффективность телерекламы. В дальнейшем мы учтем все полученные нюансы и будем двигаться более точечно. Рекламировать проекты на телевидении и привлекать какие-то новые инструменты. Такие эксперименты необходимы, чтобы на собственном опыте проверять новые идеи и возможности в маркетинге. Могу отметить, что регионы в целом работают лучше, при этом они по-прежнему подвержены влиянию телевидения больше, чем Москва и Питер. Видимо, такое распределение сил сохранится. Также все крупные сети поддерживали проект и показывали трейлер фильма с обращением Никиты Кологривого перед показом такого молодежного контента, как МАЙОР ГРОМ, МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ, БОРДЕРЛЕНДС.

Много фильмов выходит и еще больше снимается с участием Никиты Кологривого. Как вы оцениваете его звездный потенциал?

Не хочу никого обижать, но один актер в поле не воин – кто бы он ни был. Требуется учесть сотни нюансов, чтобы артиста можно было называть кассовым. У Никиты имеется аудитория, при этом он много снимается, и эффект от его участия размывается. Поэтому у зрителя снижается ощущение важности его присутствия в фильмах. Я со спокойствием воспринимаю артистов, которые потенциально способны привлечь аудиторию, потому что без усилий продюсеров это невозможно.

Участвовал ли как-то Кологривый в продвижении картины?

Да, Никита записывал предтрейлерные обращения, давал интервью, посетил премьеру. Как и Катя Ковальчук. В принципе, мне грех жаловаться на актеров – они всегда делают все, что в их силах.

В этом году вы начали активно производить романтические комедии. Учитывая, что ваши проекты всегда в тренде (сказки, детско-семейное кино, экранизации, немного военного кино), считаете ли вы ромкомы потенциально востребованным у зрителя жанром?

Ромкомы обладают своими плюсами и минусами. На больших экранах в этом жанре «выстреливает» один-два фильма в год, но ромкомы считаются одним из самых просматриваемых контентов в онлайн-кинотеатрах. И поэтому они необходимы. Главное, чтобы ромкомы не приносили убытки в прокате. Зато потом они будут долго и счастливо работать на платформах. Их необходимо снимать, просто надо это делать в определенных и правильных бюджетах. С грамотным позиционированием, не смешивать жанры и прочее для того, чтобы ромкомы могли работать и на телеке, и в онлайне, и имели шанс в прокате.

Когда продюсеры представляют на питчинге Фонда кино свои проекты, то часто указывают доходы от реализации онлайн-прав в размере 50–60 миллионов рублей. Действительно ли платформы покупают фильмы за такую стоимость?

Нет, я продаю намного дороже. Наши фильмы стоят дорого.

То есть фильмы при продаже в онлайн-кинотеатры зарабатывают больше, чем в прокате?

При продаже в онлайн-кинотеатры и на телевидение фильмы окупаются и приносят прибыль. Прокат является всего лишь бонусом, дополнительным заработком. Со времен пандемии кинопрокат перестал быть основным источником дохода, но только в случае жанровых картин с бюджетом производства до 100 миллионов рублей. Это не касается таких проектов, как СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, ПРОСТОКВАШИНО и прочих. Крупнобюджетное кино остается рискованным, и ему нужен большой экран.

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера кино»