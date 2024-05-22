Петр Ануров: «Российскому зрительскому кино не хватает настоящих продюсеров»

Глава компании «Кинослово» рассказал БК о своих ближайших проектах и поделился впечатлениями от первого в этом году питчинга

Компания «Кинослово» представила на прошедшей в Фонде кино очной защите проектов лидеров три фильма. Это сиквел ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА с подзаголовком ЗЛАЯ ВЕДЬМА Игоря Волошина о путешествии героев в Фиолетовую страну и встрече с колдуньей Бастиндой, музыкальный байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА Феликса Умарова с Юрой Борисовым в главной роли и новая картина Ильи Маланина, дебютировавшего в режиссуре с драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ, приключенческий экшн БИТВА МОТОРОВ об автомобильных гонках в начале XX века. Глава компании Петр Ануров рассказал БК подробнее о своих ближайших проектах и поделился впечатлениями от первого в этом году питчинга.

Судя по опубликованному на этой неделе тизеру ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, фэнтези-существа там выглядят достойно. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как они создавались? В истории же не только множество волшебных персонажей, но и разнообразные миры. Как вы работали над их созданием?

Да, мы выпустили первый тизер фильма, и он будет прикреплен в хардлоке ко всем ближайшим большим релизам «Централ Партнершип», начиная со СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Реакцией на ролик мы очень довольны, она вселяет дополнительную уверенность в правильности выбранного стиля при создании сказочных героев фильма, миров и визуального уровня картины. Во время съемок приходилось комбинировать разные технологии, и этот сложный процесс продолжается сейчас в постпродакшне. Огромный объем работы пришелся прежде всего на долю нашего партнера и продюсера фильма, студии CGF Александра Горохова. Именно тот уровень, которого они достигли как в создании full-CG-персонажей, так и в возможности конструирования сказочных миров, убедил нас в том, что нам под силу рассказать эту историю по-настоящему кинематографично и увлекательно. Кроме графики, мы использовали сложные декорационные формы, пластический грим Петра Горшенина, SFX-технологии, специальные костюмы, где-то работали дрессированные животные с их последующей доработкой на компьютере. Пока фильм не готов, рано говорить о результате, но то, что мы имеем возможность видеть, уже сейчас восхищает и по беспрецедентности задачи, и по уровню реализации.

ВОЛШЕБНИК – крупнобюджетное сложнопостановочное кино. Были ли при его создании использованы какие-то технологии, которые работают на индустрию и развивают ее дальше?

Наша студия, как и партнеры на этом проекте, старается делать что-то новое и интересное на всех своих фильмах, искать новые технологии, новые лица, новые локации, новых режиссеров, ставить себе сложные творческие, организационные и технологические задачи. Мне кажется, нам довольно часто удается применить что-то, что используется индустрией в дальнейшем, «входит в моду», но здесь, конечно, судить коллегам и зрителям. Получится ли это на ВОЛШЕБНИКЕ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, имеет смысл говорить после выхода фильма. Думаю, вся работа над дизайном картины будет полезна индустрии.

В центре истории – приключения девочки Элли. Насколько играющей ее юной актрисе Екатерине Червовой удается удерживать внимание и вызывать сопереживание у зрителя, на ваш взгляд?

Нам повезло с Катей Червовой, она актриса по рождению – живая, яркая, смелая, симпатичная, с целеустремленным характером. Действительно, перед ней стояла сложная задача взаимодействия в кадре с актерами, чьих лиц она не видела, с животными, макетами будущих героев. И нам кажется, она справилась прекрасно. В опубликованном тизере мы видим ее в сцене из начала фильма, где она предстает своенравным ребенком. Мы сознательно ушли от образа ванильной девочки-принцессы в начале фильма и сделали ее живым ребенком, с которым могут впоследствии ассоциировать себя современные дети. Надеемся, они увидят, как меняется героиня в процессе ее приключений, и будут воспринимать историю не только как радостный аттракцион, но и почувствуют важные вещи, заложенные в книге Александра Волкова и в нашем фильме: размышления о дружбе, отношениях с родителями, выполнении своих обещаний и о многом другом.

На питчинге Фонда кино говорили о том, что ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА будет более масштабным, чем первый фильм. Можете ли вы рассказать, чего ждать зрителям?

Мы изначально задумали ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА как трилогию, поэтому во втором фильме появятся новые, еще более масштабные локации, новые герои и экшн-сцены – похищение героев летучими обезьянами, битва в замке Бастинды и прочее.

Какие у вас ожидания перед выходом картины ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА?

Про ПРОРОКА уже можно сказать, что он получается. Это был огромный вызов для нашей команды: фильм про человека, являющегося символом русской культуры, в сложном жанре, с вкраплением музыкальных номеров, написанных с оригинальной современной музыкой и текстами, от режиссера-дебютанта в полнометражном кино. Все это вместе звучало как безумие, но мы знали, какой путь нам предстоит, и мечтали его пройти. Хочется верить, что за эту любовь и смелость Александр Сергеевич нас в какой-то момент благословил, и все стало получаться. С нетерпением ждем, как картину примут зрители и профессионалы индустрии, но мы искренне верим в успех этого проекта. А пока идет большая работа над музыкой, монтажом, графикой.

Как на роль Пушкина вы выбрали Юру Борисова? Удалось ли ему воплотить образ великого русского поэта?

Юра Борисов как идея появился вместе с первым синопсисом фильма. И я очень рад, что он решился сыграть эту роль. Несмотря на отсутствие портретного сходства, Юра очевидно обладает рядом преимуществ: его тридцатилетний возраст и моложавая внешность позволяли ему сыграть одновременно и двадцатилетнего юного поэта, и отца большого семейства перед смертью в 37 лет. К тому же я не знаю, кто из этого поколения так убедительно может воплотить гениальность. Юра – невероятный артист. Он настолько глубоко погрузился в образ, что к середине съемок абсолютно вся группа была уверена, что он и есть Александр Пушкин. Я убежден, что большинство будущих зрителей испытают те же эмоции, восторг и восхищение его работой.

БИТВА МОТОРОВ – фильм на необычную в России тему. Чем вас заинтересовал этот проект?

Это наш новый dream-project, классная история, основанная на реальных событиях. Фильм затрагивает дико привлекательную фактуру автомобильных гонок начала XX века и рассказывает историю создания в России автомобиля мирового уровня талантливыми, страстными людьми, любящими свою страну. Двух главных героев, надеемся, сыграют две звезды – Иван Янковский и Юра Борисов. Съемки картины пройдут в Сербии, Черногории и любимом Петербурге. Все это делает проект невероятно интригующим, что мы уже почувствовали после питчинга в Фонде кино.

На представленных в этом году питчингах у проектов указаны очень высокие бюджеты. По вашему опыту, насколько выросла стоимость производства фильмов? Каков диапазон бюджетов у такого исторического кино, как ПРОРОК, сказочного, как ВОЛШЕБНИК, и исторически-приключенческого, как БИТВА МОТОРОВ?

К сожалению, нельзя не признать, что стоимость производства стабильно и уверенно растет. Причинами тому являются и инфляционные процессы, и высокий объем производства сериалов и кино в России, и в целом растущее качество и масштаб проектов. К этому также добавились санкционные издержки, которые давят на стоимость материалов, оборудования и технологий. Я не назову конкретные цифры бюджетов, они разные, как можно видеть на презентациях на питчинге, но, думаю, рост затрат на производство больших фильмов может составлять суммарно до 100 процентов за последние четыре года.

При этом бюджет продвижения блокбастеров не превышает 150 миллионов рублей, что, кажется, не изменилось за последние годы. Достаточно ли этой суммы для рекламы крупнобюджетных картин?

Эта статистика доступна дистрибьюторам и, как правило, является коммерческой тайной. Думаю, можно сказать, что определенный рост затрат на выпуск больших фильмов за последние годы тоже произошел. В целом то, что Фонд кино увеличил финансирование кинопроизводства и проводит теперь по два питчинга в год, как-то повлияло на ваши производственные планы? Фонд кино однозначно продолжает быть системообразующим институтом российской индустрии зрительского кино. И спасибо огромное всем тем, кто делает возможным не только сохранение фонда, но и развитие его возможностей в текущих условиях. Несмотря на активизацию медиахолдингов и онлайн-компаний, без поддержки Фонда кино экономика оригинальных сложнопостановочных проектов все еще либо убыточна, либо находится в зоне огромного риска для частных компаний и госкорпораций в области медиа. Конечно, наличие двух конкурсов в год дает возможность кинокомпаниям быть более мобильными в графиках девелопмента и производства. Надеюсь, это также сказывается на готовности подаваемых на конкурсы пакетов проектов, в том числе сценариев. Если что-то не вполне готово весной, можно, не теряя год, подготовиться к осеннему конкурсу. А выросшие возможности Фонда кино позволяют всей индустрии планировать большее количество проектов, которые так необходимы рынку после ухода иностранных мейджоров. Мы тоже стараемся развивать больше проектов.

Как дела у компании «Медиаслово», в которой вы являетесь партнером?

«Медиаслово», где ключевой фигурой и главным продюсером всех проектов является мой друг и партнер Данила Шарапов, демонстрирует яркий рост всех показателей. Компания остается независимой и ее уверенно можно назвать одним из лидеров сложного, конкурентного рынка производства сериалов для онлайн-платформ и телеканалов. Проекты «Медиаслова» успешно выходят практически на всех платформах, награждаются профессиональными призами, многие из них получают продолжения в виде последующих сезонов, становясь франшизами.

Чего российской киноиндустрии сейчас не хватает, на ваш взгляд?

Главная ценность нашей индустрии – это люди, талантливые, упорные, со вкусом, видением, знанием и пониманием профессии. Несмотря на то, что за последние годы ярко заявил о себе ряд новых кинематографистов, а благодаря росту производства многие талантливые люди получили возможность сделать свои дебюты и сыграть большие интересные роли, все равно сохраняется острый дефицит режиссеров, сценаристов, актеров, представителей других профессий. К тому же, о чем редко говорят, российскому зрительскому кино очень не хватает продюсеров. Как бы это ни прозвучало из моих уст. Нам нужно больше настоящих продюсеров.

Фото: пресс-служба компании «Кинослово», кадры из фильмов ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА