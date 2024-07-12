Андрей Апостолов: «Сюжеты даже реалистичных фильмов все равно имеют скрытую в фундаменте сказочную природу»

Расскажите, пожалуйста, про фестиваль этого года. Чего ждать участникам и зрителям? В чем особенности восьмого смотра?

Тематическая рамка фестиваля в этом году посвящена сказке. Это, конечно, не касается конкурсной программы, которая состоит из лучшего, что было прислано на отбор, и из того, что мы своими силами раздобыли. А вот внеконкурсная, деловая и образовательная программы так или иначе будут следовать сказочной теме. Сказка сейчас – самый модный жанр в российском кино и сериалах, и мы попытались исследовать этот лежащий на поверхности тренд. Кажется, еще пару лет эта тенденция будет в силе, и нам хочется попробовать отрефлексировать ее и как-то зафиксировать, пока она еще только на взлете. Подумать о дальнейших перспективах жанра и о том, что может прийти ему на смену.

Что касается конкурсной программы, то тут я обратил бы внимание на доминирование короткометражных игровых фильмов. Особенность нашей конкурсной программы состоит в совмещении короткометражного и полнометражного, игрового и неигрового кино. Обычно это совмещение разных видов и форматов сбалансировано, то есть примерно все сегменты представлены одинаково. Но вот в этом году получился крен на короткометражное игровое кино, и мне кажется, это неслучайно и показательно. Может быть, документальное и полнометражное игровое кино сейчас более стандартизировано и отформатировано, а короткометражное предоставляет пространство поиска, эксперимента и дает больше воздуха. Более того, множество очень достойных и симпатичных отборочной комиссии фильмов остались за рамками фестиваля.

Как выглядят эти эксперименты? Что интересует молодых режиссеров?

По-разному. Прежде всего в коротком метре есть обращение к каким-то непривычным жанрам, с которыми, может быть, сложнее работать в полнометражном кино, в том числе с точки зрения бюджета. В последнее время в большом количестве появляются условно фантастические и антиутопические фильмы. Конкурсные работы «Мусор» Алексея Митягина, «Побег» Олега Шашкова относятся к этим жанрам. «Белая лошадка» Даши Лихой – вообще кино на грани видеоарта. В полном метре такого не увидишь. В этом смысле короткометражное кино как будто бы сейчас богаче и разнообразнее в формальном смысле.

Еще в конкурсе много регионального кино. Это значит, что его качество стало высоким? Или таким образом вы хотели отдать должное региональному кинематографу?

На этот счет я придерживаюсь принципиальной позиции. Поскольку я интересуюсь региональным кино и слежу за его развитием, даже сам по себе термин «региональное кино» мне кажется не совсем корректным и немного уничижительным. Когда мы говорим «региональное кино», то сразу подразумеваем, что есть кино центральное, федеральное, а вот слово «региональное» как будто сразу делает какую-то скидку. Я как раз ратую за то, что мы не должны делать этих скидок и не должны включать в конкурсную программу фестивалей фильмы, которые нам кажутся не очень качественными, но зато сделаны в регионах. Это, наоборот, только усиливает ощущение периферийности такого кинематографа. Так что представленные в конкурсе проекты, а это и красноярский фильм про Хакасию «Там, где наш дом: Хакасия» Владимира Тарасова и Дмитрия Квашнина, и лента работающего в Республике Марий Эл режиссера Андрея Огородникова «Невесомое», и пермская картина «Мусор», и якутские фильмы «Торбаса» Никиты Давыдова и КОРОЛЬ ЛИР Сергея Потапова не нуждаются в каком-то специальном резервуаре под названием «региональное кино». Уверен, на общем уровне они смотрятся достойно, а может быть, даже более выгодно и приоритетно. Пермь так вообще сейчас выдвигается как столица российского кинопроизводства, без скидок на регион.

Если говорить про игровые проекты, прослеживается ли какая-то сквозная тема в отобранных в конкурсную программу фильмах?

На самом деле мы даже стремимся к тому, чтобы не было сквозных мотивов, чтобы фильмы не рифмовались между собой. РЭДРАМ Ирины Эстерлис – очень личное и очень женское кино, экспериментальное, на стыке фильма и видеоперформанса. Я ТЕБЯ СЛЫШУ Вахтанга Жоржолиани – наоборот, предельно ироничная и условная картина в духе Дюпье. В отличие от этих экспериментальных работ, ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА – совсем другое кино, ближе к фильмам широкого проката. Это фирменный арт-мейнстрим Алены Званцовой с ее особым юмором. Якутский фильм КОРОЛЬ ЛИР с узнаваемым стилем Сергея Потапова, классика якутской театральной режиссуры, связан с театром и снят в более классическом формате.

Все-таки наша задача – представить спектр, срез разных путей, разных форм существования российского кино в современных реалиях. Сам по себе формат такого всеядного конкурса, соединяющего абсолютно разные виды кино, что непривычно для фестиваля, как раз предполагает максимальную дифференциацию, чтобы фильмы были не похожи друг на друга. Иногда на фестивале авторского полнометражного кино, даже в случае сильной программы, может возникнуть ощущение, что смотришь один и тот же фильм. Даже если это в итоге выявляет какие-то тенденции, все равно может утомить. Вот на фестивале «Горький fest» такого не случается. Если представить идеального зрителя, который отсматривает все фильмы конкурсной программы от начала до конца, то он столкнется с каскадом, калейдоскопом, американскими горками. Он увидит абсолютно разные картины, и скорее всего не заядлому синефилу не все из них понравятся. При этом прелесть в том, что здесь любой найдет кино по своему вкусу. Честно говоря, я не могу представить себе зрителя, которому ничего не понравится.

Так как вы позиционируете «Горький fest» как фестиваль нового российского кино, то как бы вы его охарактеризовали в 2024 году?

Разнообразное. Как ни странно, ироничное, что для меня было неожиданно. Среди попавших в конкурс и участвовавших в отборе картин оказалось много фильмов с отчетливой иронией или даже самоиронией авторов. Зачастую эскапистское, как бы бегущее от реальности, не только в каких-то ее актуальных социально-политических проявлениях, а просто с точки зрения фактуры, то есть кино даже чисто на визуальном уровне уходит в какие-то вымышленные миры. И мне кажется, это связано не только со стремительно и драматически меняющейся реальностью, которую люди не успевают отрефлексировать, а еще и с развитием технологий искусственного интеллекта, и в том числе с активной интеграцией искусственного интеллекта в кино. В результате у людей возникает все больше желания уходить от «реальной реальности» в иллюзорное пространство. Неслучайно поэтому внеконкурсная программа посвящена сказкам. Казалось бы, конкурс к сказкам отношения не имеет, тем не менее тренд на уход от реальности возникает и в авторском кино посредством желания создавать какие-то свои, уже авторские, более личные, фэнтезийные, более ироничные, но все равно альтернативные миры.

Сравнивая старые и новые версии сказок в секции «Сказка. Вчера, сегодня», что вы можете сказать о новых сказках? Каковы их характерные черты и отличия от старых?

Между старыми и новыми сказками существует такой большой временной и технологический разброс, что сложно сравнивать мультфильм «Летучий корабль» и полнометражный фильм ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ или сказку ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 1938 года и картину 2023-го. Поэтому мы не собираемся проводить прямые параллели. Когда между фильмами проходит почти сто лет, это уже совершенно разные явления. Скорее мы хотели продемонстрировать желание современного российского кино подчеркнуть свою преемственность и вписаться в большую, долгоиграющую традицию. Ведь на самом деле можно по-разному определять точку отсчета современной российской киноиндустрии. С большими основаниями можно говорить, что она начинается где-то на рубеже девяностых и нулевых годов, когда возникают мультиплексы, возвращается серьезная государственная поддержка кинематографа и появляются первые российские блокбастеры, условно говоря, начиная с фильма БРАТ 2 или с СИБИРСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА. Вместе с тем эта очень молодая российская киноиндустрия хочет продемонстрировать преемственность по отношению к советскому кинематографу и более широкую, обратившись к русскому фольклору, а также к богатому, тоже ушедшему в фольклор популярному кинематографу и мультипликации позднесоветского телевидения. Ведь многие хиты последних лет основаны на культовых сюжетах и персонажах советского телевидения времен застоя и перестройки – Чебурашке, Алисе Селезневой, бременских музыкантах и так далее.

Вы называете героями нашего времени Ягу и Кощея. Почему именно они стали таковыми, на ваш взгляд?

Конечно, тут есть доля иронии. Понятно, что Яга и Кощей – герои нашего времени не в печоринском или багровском смысле, а в смысле абсолютно универсальных персонажей, встраиваемых в любую концепцию. Они кажутся мне интересными в динамике развития последних лет нашего кино, потому что фильмов и сериалов с Кощеем и Ягой снято бесконечное множество. Вроде бы, и чему здесь удивляться? Действительно, это главные фольклорные персонажи, в советском кинематографе они также были активно представлены. Георгий Милляр воплотил у Александра Роу множество таких образов, кстати, играя то Кощея, то Бабу Ягу, в этом смысле будучи единым в двух лицах. Но мне здесь показалось интересным другое. В современных фильмах и мультфильмах это абсолютно разные образы, нет никакой преемственности и нет никакой обращенности к фольклору. Кощей и Яга в наше время из персонажей превратились в архетипические бренды, но совершенно бессодержательные, которых разные авторы наделяют совершенно разным, подчас противоположным содержанием. Кощей может быть молодым, старым, бессмертным, уязвимым или, как в мультфильме КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, просто-таки романтическим героем, без всякого зловредного ореола.

Вы сказали, что сказки будут популярны еще где-то два года. Почему вы так думаете?

Учитывая, сколько сказочных проектов находится в производстве, этой моды точно хватит где-то на два года. И главное, хватит контента для того, чтобы ее подпитывать, так как в какой-то момент естественным образом наступит постепенное исчерпание идей, потому что все-таки сказок, которые вышли за рамки фольклорных сборников и стали действительно актуальными по сей день сюжетами, на самом деле не так много. Вот такой джентльменский набор сказочных историй и образов будет, во-первых, иссякать, а во-вторых, нам не избежать зрительской усталости от фильмов-сказок, так как аудиторию все-таки нужно снабжать чем-то новым.

Как вы думаете, почему именно сейчас сказки оказались так востребованы?

Обдумывая сказочный бум и задавая себе тот же вопрос, я понял, что на самом деле попытки создавать сказки происходили и в первое десятилетие 21-го века. И, кстати, тоже во многом с оглядкой на позднесоветскую культуру. Даже когда мы говорим про Буратино или Карлсона, это все равно уже адаптированные под советское прошлое персонажи. Были новые подходы к Хоттабычу, была попытка освежить и по-новому поработать с Карлсоном, более удачной была экранизация «Незнайки на Луне», воспринимавшаяся как знак возрождения российского кинематографа. Но тогда индустрия не была к этому готова, с одной стороны, технически, а с другой стороны, все эти сказочные фильмы представлялись попыткой ответить Голливуду. В то время уровень технического отставания от Голливуда и уровень лояльности аудитории к российскому кино были совсем иными. Сказочные попытки нулевых годов воспринимались более настороженно и скептически. Мол, куда нам до замечательных советских оригиналов или до голливудских аналогов, российские картины постоянно сравнивали с ГАРРИ ПОТТЕРОМ. Сегодня фильмы-сказки являются не столько ответом Голливуду, сколько его замещением, и в этом смысле какая-то востребованность им обеспечена, потому что это зрелищные проекты, а зритель зрелища ждет и, может быть, где-то недополучает. К тому же за это время кредит доверия и уровень лояльности аудитории российскому кино все-таки сильно возросли.

Уже давно нет вот этого предубеждения, что при просмотре российского фильма столкнешься с чем-то недостаточно качественным. Теперь люди точно знают, что в СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД будут отличная графика и любимые актеры. Ведь за эти годы возникла и новая система звезд, и участие в картине Александра Петрова и Юры Борисова подогревает интерес зрителей. Также люди идут на МАЙОРА ГРОМА. Может быть, фильм собрал чуть меньше, чем заслуживает, но уровень технической работы, постановки драк, трюковых сцен в нем точно не уступает Голливуду. В этом смысле сказочный тренд закономерно совпадает с выходом российского кинематографа на очень высокий уровень технических возможностей.

Как сказочный тренд в целом влияет на индустрию, на ваш взгляд?

Это будет легче проанализировать чуть позже, уже оглядываясь назад, когда мы будем видеть последствия тренда и что придет ему на смену. Но само по себе интересно, что в индустрии возникла конкуренция за определенные сказочные сюжеты, потому что срабатывает фактор первоочередности. К примеру, две компании работают над «Сказкой о царе Салтане», еще у двух компаний в разработке имеется «Морозко», у двух других – «Лукоморье». Более или менее всем игрокам очевидно, что это достаточно скоротечный тренд, и надо успеть застолбить те или иные сюжеты, пока это еще интересно зрителю.

В то же время, думаю, здесь есть понимание какой-то социальной ответственности индустрии. Долгое время от детского и от семейного контента открещивались, потому что в прокате присутствовали полнометражные мультфильмы и большой поток голливудской продукции. В таких условиях с российским семейным кино было сложно рассчитывать на широкий прокат. Сейчас главенствует абсолютно полярная тенденция, когда магистральный тренд современного российского кинематографа – снимать семейные фильмы и кино для детей.

В чем прелесть такого кино для кинематографистов? Оно долгоиграющее. Вот когда снимается какой-нибудь замечательно актуальный авторский фильм, чаще всего он остается явлением своего поколения. Даже если становится культовым общественным явлением. Могу сказать, что моему сыну фильм КУРЬЕР уже не совсем понятен, картина все равно существует в контексте перестроечного времени и происходивших тогда процессов. А в случае с фильмами-сказками есть надежда на то, что называют плевком в вечность. Если не в вечность, то, по крайней мере, на несколько поколений. Мы уже испытали это на себе. Я не рос в советское время, но рос на советских фильмах-сказках, то есть они пережили советский период. Вот сейчас будут экранизировать сказки Чуковского, например, и если родители читают их своим детям из поколения в поколение уже десятилетиями, почему же точно так же они не смогут смотреть эти сказки?

Расскажите, пожалуйста, о секции «Взрослые сказки» и почему вы выбрали туда каждую из картин.

На эту программу действительно была сделана отдельная ставка, хотя и не все фильмы, которые хотелось, удалось представить в силу технических сложностей. Как минимум секция была придумана, чтобы разбавить поток развлекательного детско-юношеского кино, потому что все-таки фестиваль – это более серьезная, ориентированная на авторское киноплощадка. А с другой стороны, хотелось напомнить, что сказка присутствует везде. И через эти фильмы продемонстрировать, что сказочный тренд – это своего рода обнажение приема, когда кино уже непосредственно начинает говорить на языке сказки. Но даже когда в фильмах нет Кощея и Бабы Яги, нет каких-то явных указаний на сказочность, Белогорья или сказочного леса, все равно приемы, образы, структура наследуют методу, описанному Проппом в «Морфологии волшебной сказки». Так или иначе даже сюжеты реалистичных фильмов все равно имеют скрытую в фундаменте сказочную природу. Потому что сказка – это абсолютно универсальный способ рассказывания истории, который мы впитываем с детства и который мы воспроизводим впоследствии уже во взрослом возрасте. Так что и БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА Андрея Кончаловского, несмотря на полудокументальность картины, содержат в себе сказочные образы и приемы. И даже неигровой фильм ОТЦЫ Юрия Мокиенко. Сказка может быть документальной, драматической, реалистической, криминальной, как СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ Романа Михайлова или даже БРАТ Алексея Балабанова. Я абсолютно убежден, что Данила Багров – очередная вариация на тему Иванушки-дурачка. Он появляется в истории ниоткуда, абсолютно как фольклорный герой, и отправляется в традиционное сказочное путешествие, где встречает злодеев, которых низвергает, и других людей, которые нуждаются в его помощи. При этом он лишен какого-то внутреннего содержания и рефлексии, во многом потому, что является сказочным героем.

И во всех фильмах программы есть какие-то сказочные отголоски: СЛЕЗЫ КАПАЛИ Георгия Данелии, СКАЗКА СТРАНСТВИЙ Александра Митты (тоже вроде бы сказка, фэнтези, но абсолютно взрослое, драматическое кино), сказочная фантасмагория ПАРАД ПЛАНЕТ Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, как и ГОРОД ЗЕРО Карена Шахназарова. Мне все-таки хотелось подчеркнуть, что сказочный бум последнего времени – не только блокбастерный тренд. Не только ушлые большие продюсеры поняли, что можно собирать многомиллиардную кассу со сказочными историями. Нет, это то, что сейчас более-менее растворено в воздухе. Действительно 2022-й, 2023-й, 2024-й стали годами сказки в нашем кино. Свою СКАЗКУ снял Александр Сокуров, СКАЗКИ ГОФМАНА сделала Тинатин Баркалая – не только на уровне названия, но и на уровне самой фактуры это абсолютно сказочная история. Любовь Мульменко мы знали как мастера реалистических и бытовых историй. И как драматург, и как режиссер она обычно работала с максимально приближенным к реальности кинематографом. А ее новая картина ФРАУ – абсолютная сказка, что подчеркивается и на уровне визуального решения, и в выборе музыки, и в актерской игре.

А почему, как вы думаете, авторов тоже интересуют сказочные приемы?

На поверхности лежит стремление к эскапизму. Не то чтобы даже желание спрятаться от реальности или непонимание, поиск какого-то языка для описания современности, а скорее желание обратиться к более универсальным и общедоступным формам, потому что время текучей современности, время глобальных изменений порождает дифференциацию. Люди замыкаются в свои сообщества, в какие-то круги по интересам, со своими вкусами, убеждениями или предубеждениями. А сказка еще привлекательна своей универсальностью. Фильм ФРАУ на самом деле немного собрал в кинотеатрах, но я не слышал ни одного негативного отзыва. За счет этой сказочной структуры и тональности в картине есть какая-то даже, не побоюсь этого слова, народность. Мне кажется, это еще и попытка режиссеров, оставаясь на территории авторского кино, искать какие-то более универсальные и общедоступные пути. Делать кино более дружелюбное для зрителя, который не хочет сильно включаться в переживания фильма, что обычно подразумевает авторское кино. Эта сказочность оставляет ему ощущение кинематографического аттракциона.