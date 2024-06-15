top banner
  • Главная
  • /
  • Интервью
  • /
  • Максим Балаховский: «Интерес продюсеров к Камчатке с каждым годом все выше и выше»

Максим Балаховский: «Интерес продюсеров к Камчатке с каждым годом все выше и выше»

Автор: Рая Башинская

15 июня 2024

Один из основателей Eastside Documentary рассказал БК о том, как устроено кинопроизводство на Камчатке

Один из основателей Eastside Documentary и продюсер документальных фильмов об экстремальных видах спорта «За пределами. Оставить след», «За пределами. Над водой», «За пределами. Семьдесят первый», «Камчатка: Необыкновенные истории на краю земли» Максим Балаховский рассказал БК о том, как устроено кинопроизводство на Камчатке, как работает местная кинокомиссия и куда обращаться кинематографистам, если они приняли решение снимать кино в регионе. В частности, компании Балаховского «Хелипро» и «Снежная Долина» занимаются организацией съемочного процесса на полуострове. Именно они помогали Art Pictures Studio в работе над финальным эпизодом ВТОРЖЕНИЯ Федора Бондарчука в сентябре 2018 года. Тогда на площадке было задействовано четыре вертолета, более тридцати человек съемочной группы и еще столько же людей – в организации процесса.

Региональной кинокомиссии на Камчатке уже четыре года. Расскажите, пожалуйста, об особенностях ее работы. Как она изменилась с момента старта?

Если честно, как организация кинокомиссия еще не работает в полную силу. Она зарегистрирована, но ее дальнейший функционал находится в процессе обсуждения и согласования с органами власти. Мы пока только двигаемся в направлении налаживания взаимодействия администрации региона и киноиндустрии, ищем модель, которую хотели бы внедрить. Съемочные процессы на Камчатке помогают организовывать наши компании «Хелипро» и «Снежная Долина». Более двадцати лет мы работаем в сфере кинопроизводства, снимая документальные фильмы сами и способствуя проведению съемок приезжающих продюсеров.

Как действовать кинематографисту, если у него появилось желание снимать на Камчатке?

Кинематографисты могут обратиться в нашу компанию. Так, с нами сотрудничал Федор Бондарчук на съемках фильма ВТОРЖЕНИЕ. «Снежная Долина» является крупным туристическим агентством, имеющим в распоряжении две туристические базы, экспедиционное судно и прочее. Наша основная деятельность на Камчатке связана со спортом и активным туризмом, и все наши возможности появились благодаря тому, что мы организуем нестандартные туры и программы, занимаемся сложной логистикой. Мы знаем все локации, способны реализовать вообще любое чудо, которое только может прийти в голову, поэтому к нам и обращаются. Вместе с тем мы всегда были близки к кинопроизводству. Первое документальное кино сняли еще в 1996 году. С тех пор участвуем во всех процессах, связанных со спортом, сноубордингом, – и не только на Камчатке, но и по всему миру. А дальше «сарафанное радио» направляет к нам какие-то студии и появляются новые задачи. В этом году продюсерская компания «Среда» снимала на Камчатке сериал «Аутсорс» Душана Глигорова с Иваном Янковским в главной роли. Мы подбирали им специфическую фактуру. Нужно было передать атмосферу 90-х, а везде уже установлены пластиковые окна, поэтому было сложно найти локации, но мы справились, и создатели остались довольны.

То есть «Среда» приехала на Камчатку за атмосферой 70–80-х годов?

В том числе. Безусловно, можно найти место где-то поближе и с более простой логистикой, но, наверное, создатели фильма искали довольно специфичную атмосферу. В кадр должны были попасть не только какие-то убитые пятиэтажки, наверняка работал какой-то еще параметр и не просто так была выбрана Камчатка. На самом деле есть ошибочное мнение, что Камчатка расположена слишком далеко и до нее сложно добираться. Но билеты к нам иногда стоят дешевле, чем в Сочи. Например, сейчас цена билета составляет 17 тысяч рублей. Поэтому стереотип, что Камчатка находится супердалеко и обходится супердорого по перелету, не соответствует действительности. Текущая программа «плоских» тарифов позволяет спокойно летать. Безусловно, летом возникают сложности, потому что приезжают туристы и люди едут в отпуска. Но если заранее позаботиться о билетах, то попасть на Камчатку довольно просто.

Это важно проговорить, потому что при обсуждении съемок на Дальнем Востоке прежде всего говорят о дороговизне перелета.

По билетам это точно не дорого. А вот по всей остальной логистике, безусловно, может выйти достаточно затратно. Камчатка – обширный регион. И если вы хотите попасть в какие-то самые интересные, самые злачные места, то вам нужен вертолет. И тогда уже, конечно, издержки возрастают.

Природа Камчатки действительно уникальна и представляет интерес для кинематографистов. Но насколько она при этом достижима? Насколько эти вертолеты доступны? Как устроена логистика в регионе?

В принципе, можно найти локации под любой бюджет. Точно есть суперкрасивые и необычные места, до которых можно добраться на машине. По океану можно попасть в какие-то бухты. Мы достаточно бюджетно снимали для L’One клип без вертолетов, с лодками и на джипах. Клип получился достойным и необычным. Вертолеты дают возможность попасть в уникальные по картинке места, где нет людей. В сравнении с другими туристическими объектами Камчатка знаменита своей природой, и это одно из красивейших мест в мире. Поэтому, если есть бюджет, можно показать бешеную фактуру, выдающуюся красоту, что сразу переносит фильм в другое измерение.

Есть ощущение, что на Камчатке в основном снимают документальные фильмы о животных и об экстремальных видах спорта, которыми можно заниматься в океане и в горах, или если картине необходимы необычные природные локации. Согласны ли вы с этим? Что еще можно было бы снимать на Камчатке, на ваш взгляд?

Да, согласен. Камчатка точно знаменита документальными фильмами о природе, спортивным кино, но и художественные фильмы здесь можно снимать. Все местные «лунные» и «марсианские» пейзажи хорошо подходят для фантастики. Думаю, наши локации можно использовать для съемок исторического кино. Это направление вообще никак не раскрыто, и его освоение только впереди. Например, можно было бы сделать кино о казаках на Камчатке. В целом если фильму нужны живописные и необычные локации, то это к нам. Ну и вообще Дальний Восток – все еще слабо используемое пространство. На Курилах так в принципе никто ничего не снимал. А это тоже одно из красивейших мест нашей Родины с потрясающей картинкой. Сахалин, Владивосток, Корякия, Чукотка достойны внимания кинематографистов. Кстати, на Чукотке все это лето будет сниматься полнометражное кино. Сегодня появилось больше возможностей по логистике в связи с возникновением разного вида транспорта, судов, вертолетов, поэтому регион обладает достаточно большим потенциалом.

Насколько в регионе развита кинематографическая инфраструктура? Есть ли сервисные компании, предоставляющие технику и киноаппаратуру в аренду?

Да, киноаппаратуру можно арендовать. Мы, конечно, в целом рассчитываем на свои ресурсы, но и рентал-офисы в регионе есть, много всего начало формироваться в последние годы. Мы сейчас в том числе занимаемся созданием структуры, которая будет над этим работать в рамках кинокомиссии. Камчатская кинокомиссия будет предоставлять информацию о локациях, помогать с логистикой, организацией съемочного процесса, способствовать получению разрешений на съемки от регулирующих органов. На Камчатке это важно, потому что тут проходит государственная граница, имеется множество военных объектов, заповедники и природные парки. Также кинокомиссия будет помогать с оборудованием. И у нашей студии уже есть опыт поиска дублеров и организации массовки. В том числе мы снимали для Федора Сергеевича бэкстейдж съемок ВТОРЖЕНИЯ на Камчатке.

Как съемки ВТОРЖЕНИЯ, большого российского проекта, повлияли на кинопроизводство в регионе? Как в целом проходили съемки?

В целом повлияли не сильно, но для нас это был невероятный опыт, мы многое подсмотрели и многому научились. Основные съемки проходили на природе, в отдаленных местах. Мы задействовали пять вертолетов, организовали палаточный лагерь для съемочной группы в 50–60 человек. Съемки проходили в непростых погодных условиях поздней осенью. Но мы уже в принципе знакомы с такой сложной организацией, так как примерно тем же занимаемся в туризме. Мы сотрудничали с мировыми киностудиями, снимающими документальное спортивное кино – Red Bull Media House, Brainfarm, Pirates Movie Production, Teton Gravity Research и так далее. Недавно вышел документальный фильм про серфинг «На краю света. Камчатка», который австралийцы снимали в партнерстве с нами. Мы приобрели права на этот фильм, выпустили его на большие экраны в апреле и сейчас он доступен на платформе Premier.

Сегодня производится много больших проектов, в том числе сказок с обширной географией съемок. И часто они снимаются на Алтае или в Дагестане. Точно так же они могли бы сниматься и на Камчатке? В чем преимущество вашего региона, как вы считаете?

В первую очередь все зависит от того, что нужно непосредственно продюсерам и режиссеру, какая картинка им необходима. Далее подключаются вопросы логистики и детали организации съемочного процесса. Несмотря на мнение, что Камчатка – это далеко и сложно, у нас многое возможно и ряд вопросов проще реализовать, чем в Москве. Что касается киноаппаратуры, то команда Федора Бондарчука все привезла с собой, то есть оборудование, необходимое для съемок в таких ситуациях, не космическое и для него не нужен грузовой самолет. Все стало более мобильным. Иногда есть запросы на оборудование для света и на что-то еще, но камеры кинематографисты привозят с собой.

Известно ли вам, какой проект снимается на Чукотке?

Снимаем не мы. На Чукотке ресурсы по проживанию и аренде транспорта ограничены. Мы планировали провести там съемки документального спортивного фильма с маунтинбайкерами, но выяснилось, что этим летом все уже забукировано съемочной бригадой какого-то фильма.

Какие еще заметные проекты, кроме ВТОРЖЕНИЯ и «Аутсорса», в том числе еще не вышедшие, снимались или будут сниматься на Камчатке?

Только если в советское время – ЗЕМЛЯ САННИКОВА (смеется).

Недавно в прокат вышел ОГНЕННЫЙ ЛИС, тоже снимавшийся на Камчатке. Известно ли вам что-то о съемках картины?

Да, конечно. Картину снимали наши друзья, семейная пара Дмитрий и Анна Шпиленок. Глобально это очень талантливая семья, несколько поколений которой занимаются созданием наших заповедников и организацией безопасности природы. Эти люди перевели заповедную тематику в совсем другой масштаб. Слава богу, что они есть! Будучи братом директора Кроноцкого заповедника, Дмитрий уже снимал про животных – про медведей, рыбу нерку. Лисы стали логичным продолжением его интересов. Это самоотверженные и талантливые люди, обладающие уникальными возможностями и с пользой применяющие их. Я уверен, что Камчатке сильно повезло с ними. Если бы было больше таких людей, мы снимали бы больше красивых фильмов.

Якутия известна тем, что активно поддерживает местное кино. Вы видите интерес на Камчатке к этому фильму и к своим документальным картинам, когда они выходят в прокат?

Безусловно. Мы тесно взаимодействуем по развитию кинопроизводства в регионе с нашим правительством и лично с губернатором, поэтому многие процессы проходят достаточно гладко.

Вы выступаете продюсером снятого в регионе цикла документальных спортивных фильмов «За пределами». Расскажите, пожалуйста, о значимости проекта для вас. Почему, занимаясь туристическим агентством и будучи спортсменом, вы решили снимать документальное кино?

Мы давно занимаемся съемками спортивных документальных фильмов. В прошлом я  был профессиональным спортсменом и  принимал участие во всех значимых фильмах о сноуборде, которые только существовали в России в то время. Плюс ко всему я являюсь профессиональным гидом, и в этом качестве меня всегда привлекали к организации съемок. То есть я обеспечивал безопасность съемочных бригад, организовывал вертолетные съемки. И не только при создании фильмов о сноуборде, но и в игровых картинах. Я занимался организацией съемочного процесса фильма В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ на Красной Поляне и даже дублировал главного героя во время трюковых сцен. Мы снимали рекламу с Денисом Симачевым Johnnie Walker на Камчатке и водки VEDA в Гренландии. То есть по всему миру я организовываю сложные съемки в горах, с вертолетами, снегоходами.

Все началось с того, что мы приобрели экспедиционное судно «Омега» на Камчатке и в качестве тестовой экспедиции с Димой Литвиновым сняли первое кино про вейкбординг на Курилах «Курилы. Взгляд с воды». Это стало прародителем сериала «За пределами». Мы тогда пригласили вейкбордиста Никиту Мартьянова в качестве главного героя, собрали команду друзей. Кино получилось очень удачным, с хорошим рейтингом. Так мы наладили сотрудничество с минкультом, ИРИ, платформой Premier. После этого мы сделали еще три фильма, объединенных под общим названием «Камчатка: Необыкновенные истории на краю земли»: «Курилы. На южных берегах» про вейкбординг, «Волна 41» про серфинг на Камчатке и «История камчатского сноубординга», летопись сноуборд-движения на Камчатке с середины 90-х. Проект тоже получил высокий рейтинг, большое число просмотров, полные кинозалы. Premier остался доволен результатами, и в 2023 году мы предложили платформе пять фильмов по разным видам спорта: «За пределами. Оставить след» о маунтинбайк-райдерах на Камчатке, «За пределами. Над водой» о вейкбординге, «За переделами. Снежные псы» о гонках на собачьих упряжках, «За пределами. Семьдесят первый» про дрифт и фильм о каяках на Командорских островах, который мы не успели закончить в прошлом году и доснимаем в июле. Идеи этих проектов сформировались уже давно, пришло время их реализовать, так как появились возможности это сделать. В частности, с помощью платформы Premier все это удалось воплотить в жизнь.

Поскольку мы сильно переживаем за Камчатку, Курилы и Дальний Восток, все эти картины являются способом продвижения региона, рекламой наших мест, людей, возможностей. С одной стороны, мы представляем природу Камчатки, но, с другой стороны, показываем ее нетуристические аспекты, демонстрируем ее как место, где можно заниматься активными видами спорта. И поэтому это дает какой-то дополнительный всплеск интереса к региону. Вот сейчас мы начали заниматься развитием хелибайкинга – вида фрирайда, когда летом ребят закидывают в горы на вертолетах, а потом они спускаются на велосипедах. Мы планируем провести первую туристическую поездку с такими спортсменами на Камчатке. До этого по всему миру мы организовывали хелиски, фрирайд по горам с подъемом на вертолете.

А вообще эти фильмы повлияли на развитие туризма и спорта на Камчатке, как вы думаете?

Особенно учитывая сложности с выездом из страны с 2020 года? Сто процентов. После выхода фильма про историю камчатского сноубординга очень многие подоставали сноуборды из своих гаражей, так как давно не катались, и стали приезжать к нам на базу, стало больше прилетать людей. Чтобы понять, что такое сноуборд на Камчатке, нужно знать, что в середине 90-х практически случайно на Камчатке зародилось движение, которое впоследствии превратилось в спорт номер один. До этого были беговые лыжи, горные лыжи, боевые искусства киокусинкай и тхэквондо. И тут буквально с нуля и за какие-то пять лет родилась целая субкультура, объединившая множество разных людей и создавшая очень много параллельных направлений. Сейчас на Камчатке катается несколько тысяч человек. Функционируют государственные школы по серфингу, где тренируется более двухсот детей, и сноубордингу, где тоже учится более 250 детей. Работает несколько туристических баз, объектов – развивается целое отдельное направление в туризме. Собственно, так зародился наш бизнес. Компания «Снежная Долина» управляет двумя базами и является лидирующим туроператором на Камчатке. Мы все выросли из сноуборда и из этой всей культуры экстремального спорта.

Насколько цикл «За пределами» оказался востребован на Premier?

Средний рейтинг фильмов на Premier составляет 8,7 балла. «На волне» набрал 7,6 балла, а у маунтинбайкеров рейтинг достиг 9. Я считаю, это прорыв в документальном кино. Мне точно не стыдно смотреть наши фильмы. В апреле на экраны более тридцати кинотеатров по всей стране вышли «За пределами. Семьдесят первый», «За пределами. Оставить след», «За пределами. Над водой». Показы состоялись в основных регионах при заполненных залах. Все наши партнеры, среди которых «Синема Парк», готовы обсуждать сотрудничество и планировать что-то на следующий год, что свидетельствует о некотором успехе. По итогам закрытых показов для правительства региона нас приводят в пример. Мне кажется, это о чем-то говорит.

В целом как вам помогает администрация региона в производстве и продвижении фильмов?

В первую очередь нам помогают с местными партнерами – вертолетными компаниями, с разрешениями на съемки. К примеру, во время съемок фильма о дрифте нам понадобилось закрыть на полдня морской порт, являющийся режимным объектом. Мало того, мы привезли туда вертолетом машину. Я думал, это из области фантастики, но благодаря поддержке правительства все эти моменты состыковались и съемки состоялись. Письма руководителей региона и поддержка федераций по серфингу и сноубордингу также помогают в общении с минкультом и с Институтом развития интернета.

А с портом у вас в каком году все получилось?

В 2023-м.

У некоторых продюсеров в настоящее время возникают проблемы со съемками кораблей из-за текущей ситуации со спецоперацией. Так как Камчатка находится далеко от всего этого, то, возможно, корабли можно было бы снимать у вас, как вы думаете?

Думаю, да. Нельзя сказать, что у нас все просто в силу близости границы и военных объектов. Но наши административные ресурсы точно позволяют сделать очень многое.

Какие проблемы и задачи вы видите на пути развития камчатской киноиндустрии? Когда вообще заработает кинокомиссия?

Я рассчитываю на то, что она заработает уже совсем скоро, потому что, в принципе, все административные аспекты уже запущены. Вот сейчас мы обсуждали вопросы кинокомиссии с губернатором. Вариантов много по рибейтам, по способам взаимодействия с правительством, привлечению продюсеров в регион. В принципе, мы понимаем, как выстроить работу, и уже начали все действия, необходимые для функционирования кинокомиссии. Готовим базу локаций, чтобы продюсерам и режиссерам было проще отбирать фактурные места, собираем лист рентального оборудования и самое главное – обсуждаем взаимодействие с правительством на тему зачета налогов или какого-то финансового стимулирования. Губернатор точно заинтересован и поддерживает работу в этом направлении, понимая все плюсы развития кинопроизводства. Я уверен, ситуация уже созрела. По факту сейчас нам нужно выстраивать весь процесс, договориться с правительством о каких-то конкретных вещах, а интерес со стороны продюсеров с каждым годом все выше и выше.

А как вы в целом оцениваете уровень развития кинопроизводства на Дальнем Востоке?

Могу сказать только про Камчатку: там кинопроизводство скорее отсутствует, за исключением деятельности нашей компании. Мы организовываем съемки приезжающих продюсеров, таких как компании Art Pictures Studio и «Среда». Местные кинематографисты снимают только документальные фильмы о спорте и природе. Да и то съемки в заповедниках сложно организовать сторонним компаниям. Мы взаимодействуем с заповедником и дружим с ним, поэтому у нас многое получается.

Вы упомянули Red Bull Media House. Насколько часто к вам обращаются кинопроизводители из других стран?

До 2022-го обращались каждый год. Сейчас – нет. Только планирует приехать австралийская компания, снимавшая «На краю света. Камчатка». Фильм «выстрелил», стал мировым хитом и лучшим серфовым кино прошлого года во всем мире. Зная нас, понимая имеющиеся возможности, они вместе с нами готовятся в следующем году снять проект на Курилах. Надеюсь, все получится.

Насколько документальное кино сейчас востребовано в России, на ваш взгляд?

С уходом голливудских студий сегодня в России востребован любой качественный контент. Более того, благодаря документальному кино люди видят и понимают, что в России можно посмотреть и что в России можно делать. Притом это не просто какое-то природное документальное кино, где показывают классические туристические объекты, фильмы о спорте вдохновляют на новые идеи и дают новую мотивацию для действия.

Фото: Андреас Монсбергер, кадры из фильмов ПРИТЯЖЕНИЕ и НА КРАЮ СВЕТА. КАМЧАТКА и со съемок сериала «Аутсорс»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Продюсерская компания «Яр&Ко» займется экранизациями сказок Корнея Чуковского
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 июня 2024 года
Подробнее
Летняя тень: какое влияние пиратский Голливуд может оказать на российский прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Непослушники» в упорной борьбе вырывают победу
Подробнее
Касса России: «Непослушники» возглавили прокат
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 млн рублей из-за сериала «Супергерл»
Подробнее
Софья Митрофанова назначена на должность генерального директора «МТС Медиа»
Подробнее
Александр Сокуров откроет свою мастерскую в Армении
Подробнее
Елена Бальмонт покидает пост генерального директора «МТС Медиа»
Подробнее
В рамках ПМЭФ состоялась сессия о работе российской анимации за рубежом
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июня 2024 года
Подробнее
На ПМЭФ состоялась дискуссия о кинодистрибуции в страны БРИКС
Подробнее
Режиссер «В поисках Немо» сделает новую «Историю игрушек»
Подробнее
Европейские телеканалы стали тратить меньше денег на производство контента
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Голос из космоса»
Подробнее
Названы победители XI премии АПКиТ
Подробнее