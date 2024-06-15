Максим Балаховский: «Интерес продюсеров к Камчатке с каждым годом все выше и выше»

Один из основателей Eastside Documentary рассказал БК о том, как устроено кинопроизводство на Камчатке

Один из основателей Eastside Documentary и продюсер документальных фильмов об экстремальных видах спорта «За пределами. Оставить след», «За пределами. Над водой», «За пределами. Семьдесят первый», «Камчатка: Необыкновенные истории на краю земли» Максим Балаховский рассказал БК о том, как устроено кинопроизводство на Камчатке, как работает местная кинокомиссия и куда обращаться кинематографистам, если они приняли решение снимать кино в регионе. В частности, компании Балаховского «Хелипро» и «Снежная Долина» занимаются организацией съемочного процесса на полуострове. Именно они помогали Art Pictures Studio в работе над финальным эпизодом ВТОРЖЕНИЯ Федора Бондарчука в сентябре 2018 года. Тогда на площадке было задействовано четыре вертолета, более тридцати человек съемочной группы и еще столько же людей – в организации процесса.

Региональной кинокомиссии на Камчатке уже четыре года. Расскажите, пожалуйста, об особенностях ее работы. Как она изменилась с момента старта?

Если честно, как организация кинокомиссия еще не работает в полную силу. Она зарегистрирована, но ее дальнейший функционал находится в процессе обсуждения и согласования с органами власти. Мы пока только двигаемся в направлении налаживания взаимодействия администрации региона и киноиндустрии, ищем модель, которую хотели бы внедрить. Съемочные процессы на Камчатке помогают организовывать наши компании «Хелипро» и «Снежная Долина». Более двадцати лет мы работаем в сфере кинопроизводства, снимая документальные фильмы сами и способствуя проведению съемок приезжающих продюсеров.

Как действовать кинематографисту, если у него появилось желание снимать на Камчатке?

Кинематографисты могут обратиться в нашу компанию. Так, с нами сотрудничал Федор Бондарчук на съемках фильма ВТОРЖЕНИЕ. «Снежная Долина» является крупным туристическим агентством, имеющим в распоряжении две туристические базы, экспедиционное судно и прочее. Наша основная деятельность на Камчатке связана со спортом и активным туризмом, и все наши возможности появились благодаря тому, что мы организуем нестандартные туры и программы, занимаемся сложной логистикой. Мы знаем все локации, способны реализовать вообще любое чудо, которое только может прийти в голову, поэтому к нам и обращаются. Вместе с тем мы всегда были близки к кинопроизводству. Первое документальное кино сняли еще в 1996 году. С тех пор участвуем во всех процессах, связанных со спортом, сноубордингом, – и не только на Камчатке, но и по всему миру. А дальше «сарафанное радио» направляет к нам какие-то студии и появляются новые задачи. В этом году продюсерская компания «Среда» снимала на Камчатке сериал «Аутсорс» Душана Глигорова с Иваном Янковским в главной роли. Мы подбирали им специфическую фактуру. Нужно было передать атмосферу 90-х, а везде уже установлены пластиковые окна, поэтому было сложно найти локации, но мы справились, и создатели остались довольны.

То есть «Среда» приехала на Камчатку за атмосферой 70–80-х годов?

В том числе. Безусловно, можно найти место где-то поближе и с более простой логистикой, но, наверное, создатели фильма искали довольно специфичную атмосферу. В кадр должны были попасть не только какие-то убитые пятиэтажки, наверняка работал какой-то еще параметр и не просто так была выбрана Камчатка. На самом деле есть ошибочное мнение, что Камчатка расположена слишком далеко и до нее сложно добираться. Но билеты к нам иногда стоят дешевле, чем в Сочи. Например, сейчас цена билета составляет 17 тысяч рублей. Поэтому стереотип, что Камчатка находится супердалеко и обходится супердорого по перелету, не соответствует действительности. Текущая программа «плоских» тарифов позволяет спокойно летать. Безусловно, летом возникают сложности, потому что приезжают туристы и люди едут в отпуска. Но если заранее позаботиться о билетах, то попасть на Камчатку довольно просто.

Это важно проговорить, потому что при обсуждении съемок на Дальнем Востоке прежде всего говорят о дороговизне перелета.

По билетам это точно не дорого. А вот по всей остальной логистике, безусловно, может выйти достаточно затратно. Камчатка – обширный регион. И если вы хотите попасть в какие-то самые интересные, самые злачные места, то вам нужен вертолет. И тогда уже, конечно, издержки возрастают.

Природа Камчатки действительно уникальна и представляет интерес для кинематографистов. Но насколько она при этом достижима? Насколько эти вертолеты доступны? Как устроена логистика в регионе?

В принципе, можно найти локации под любой бюджет. Точно есть суперкрасивые и необычные места, до которых можно добраться на машине. По океану можно попасть в какие-то бухты. Мы достаточно бюджетно снимали для L’One клип без вертолетов, с лодками и на джипах. Клип получился достойным и необычным. Вертолеты дают возможность попасть в уникальные по картинке места, где нет людей. В сравнении с другими туристическими объектами Камчатка знаменита своей природой, и это одно из красивейших мест в мире. Поэтому, если есть бюджет, можно показать бешеную фактуру, выдающуюся красоту, что сразу переносит фильм в другое измерение.

Есть ощущение, что на Камчатке в основном снимают документальные фильмы о животных и об экстремальных видах спорта, которыми можно заниматься в океане и в горах, или если картине необходимы необычные природные локации. Согласны ли вы с этим? Что еще можно было бы снимать на Камчатке, на ваш взгляд?

Да, согласен. Камчатка точно знаменита документальными фильмами о природе, спортивным кино, но и художественные фильмы здесь можно снимать. Все местные «лунные» и «марсианские» пейзажи хорошо подходят для фантастики. Думаю, наши локации можно использовать для съемок исторического кино. Это направление вообще никак не раскрыто, и его освоение только впереди. Например, можно было бы сделать кино о казаках на Камчатке. В целом если фильму нужны живописные и необычные локации, то это к нам. Ну и вообще Дальний Восток – все еще слабо используемое пространство. На Курилах так в принципе никто ничего не снимал. А это тоже одно из красивейших мест нашей Родины с потрясающей картинкой. Сахалин, Владивосток, Корякия, Чукотка достойны внимания кинематографистов. Кстати, на Чукотке все это лето будет сниматься полнометражное кино. Сегодня появилось больше возможностей по логистике в связи с возникновением разного вида транспорта, судов, вертолетов, поэтому регион обладает достаточно большим потенциалом.

Насколько в регионе развита кинематографическая инфраструктура? Есть ли сервисные компании, предоставляющие технику и киноаппаратуру в аренду?

Да, киноаппаратуру можно арендовать. Мы, конечно, в целом рассчитываем на свои ресурсы, но и рентал-офисы в регионе есть, много всего начало формироваться в последние годы. Мы сейчас в том числе занимаемся созданием структуры, которая будет над этим работать в рамках кинокомиссии. Камчатская кинокомиссия будет предоставлять информацию о локациях, помогать с логистикой, организацией съемочного процесса, способствовать получению разрешений на съемки от регулирующих органов. На Камчатке это важно, потому что тут проходит государственная граница, имеется множество военных объектов, заповедники и природные парки. Также кинокомиссия будет помогать с оборудованием. И у нашей студии уже есть опыт поиска дублеров и организации массовки. В том числе мы снимали для Федора Сергеевича бэкстейдж съемок ВТОРЖЕНИЯ на Камчатке.

Как съемки ВТОРЖЕНИЯ, большого российского проекта, повлияли на кинопроизводство в регионе? Как в целом проходили съемки?

В целом повлияли не сильно, но для нас это был невероятный опыт, мы многое подсмотрели и многому научились. Основные съемки проходили на природе, в отдаленных местах. Мы задействовали пять вертолетов, организовали палаточный лагерь для съемочной группы в 50–60 человек. Съемки проходили в непростых погодных условиях поздней осенью. Но мы уже в принципе знакомы с такой сложной организацией, так как примерно тем же занимаемся в туризме. Мы сотрудничали с мировыми киностудиями, снимающими документальное спортивное кино – Red Bull Media House, Brainfarm, Pirates Movie Production, Teton Gravity Research и так далее. Недавно вышел документальный фильм про серфинг «На краю света. Камчатка», который австралийцы снимали в партнерстве с нами. Мы приобрели права на этот фильм, выпустили его на большие экраны в апреле и сейчас он доступен на платформе Premier.

Сегодня производится много больших проектов, в том числе сказок с обширной географией съемок. И часто они снимаются на Алтае или в Дагестане. Точно так же они могли бы сниматься и на Камчатке? В чем преимущество вашего региона, как вы считаете?

В первую очередь все зависит от того, что нужно непосредственно продюсерам и режиссеру, какая картинка им необходима. Далее подключаются вопросы логистики и детали организации съемочного процесса. Несмотря на мнение, что Камчатка – это далеко и сложно, у нас многое возможно и ряд вопросов проще реализовать, чем в Москве. Что касается киноаппаратуры, то команда Федора Бондарчука все привезла с собой, то есть оборудование, необходимое для съемок в таких ситуациях, не космическое и для него не нужен грузовой самолет. Все стало более мобильным. Иногда есть запросы на оборудование для света и на что-то еще, но камеры кинематографисты привозят с собой.

Известно ли вам, какой проект снимается на Чукотке?

Снимаем не мы. На Чукотке ресурсы по проживанию и аренде транспорта ограничены. Мы планировали провести там съемки документального спортивного фильма с маунтинбайкерами, но выяснилось, что этим летом все уже забукировано съемочной бригадой какого-то фильма.

Какие еще заметные проекты, кроме ВТОРЖЕНИЯ и «Аутсорса», в том числе еще не вышедшие, снимались или будут сниматься на Камчатке?

Только если в советское время – ЗЕМЛЯ САННИКОВА (смеется).

Недавно в прокат вышел ОГНЕННЫЙ ЛИС, тоже снимавшийся на Камчатке. Известно ли вам что-то о съемках картины?

Да, конечно. Картину снимали наши друзья, семейная пара Дмитрий и Анна Шпиленок. Глобально это очень талантливая семья, несколько поколений которой занимаются созданием наших заповедников и организацией безопасности природы. Эти люди перевели заповедную тематику в совсем другой масштаб. Слава богу, что они есть! Будучи братом директора Кроноцкого заповедника, Дмитрий уже снимал про животных – про медведей, рыбу нерку. Лисы стали логичным продолжением его интересов. Это самоотверженные и талантливые люди, обладающие уникальными возможностями и с пользой применяющие их. Я уверен, что Камчатке сильно повезло с ними. Если бы было больше таких людей, мы снимали бы больше красивых фильмов.

Якутия известна тем, что активно поддерживает местное кино. Вы видите интерес на Камчатке к этому фильму и к своим документальным картинам, когда они выходят в прокат?

Безусловно. Мы тесно взаимодействуем по развитию кинопроизводства в регионе с нашим правительством и лично с губернатором, поэтому многие процессы проходят достаточно гладко.

Вы выступаете продюсером снятого в регионе цикла документальных спортивных фильмов «За пределами». Расскажите, пожалуйста, о значимости проекта для вас. Почему, занимаясь туристическим агентством и будучи спортсменом, вы решили снимать документальное кино?

Мы давно занимаемся съемками спортивных документальных фильмов. В прошлом я был профессиональным спортсменом и принимал участие во всех значимых фильмах о сноуборде, которые только существовали в России в то время. Плюс ко всему я являюсь профессиональным гидом, и в этом качестве меня всегда привлекали к организации съемок. То есть я обеспечивал безопасность съемочных бригад, организовывал вертолетные съемки. И не только при создании фильмов о сноуборде, но и в игровых картинах. Я занимался организацией съемочного процесса фильма В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ на Красной Поляне и даже дублировал главного героя во время трюковых сцен. Мы снимали рекламу с Денисом Симачевым Johnnie Walker на Камчатке и водки VEDA в Гренландии. То есть по всему миру я организовываю сложные съемки в горах, с вертолетами, снегоходами.

Все началось с того, что мы приобрели экспедиционное судно «Омега» на Камчатке и в качестве тестовой экспедиции с Димой Литвиновым сняли первое кино про вейкбординг на Курилах «Курилы. Взгляд с воды». Это стало прародителем сериала «За пределами». Мы тогда пригласили вейкбордиста Никиту Мартьянова в качестве главного героя, собрали команду друзей. Кино получилось очень удачным, с хорошим рейтингом. Так мы наладили сотрудничество с минкультом, ИРИ, платформой Premier. После этого мы сделали еще три фильма, объединенных под общим названием «Камчатка: Необыкновенные истории на краю земли»: «Курилы. На южных берегах» про вейкбординг, «Волна 41» про серфинг на Камчатке и «История камчатского сноубординга», летопись сноуборд-движения на Камчатке с середины 90-х. Проект тоже получил высокий рейтинг, большое число просмотров, полные кинозалы. Premier остался доволен результатами, и в 2023 году мы предложили платформе пять фильмов по разным видам спорта: «За пределами. Оставить след» о маунтинбайк-райдерах на Камчатке, «За пределами. Над водой» о вейкбординге, «За переделами. Снежные псы» о гонках на собачьих упряжках, «За пределами. Семьдесят первый» про дрифт и фильм о каяках на Командорских островах, который мы не успели закончить в прошлом году и доснимаем в июле. Идеи этих проектов сформировались уже давно, пришло время их реализовать, так как появились возможности это сделать. В частности, с помощью платформы Premier все это удалось воплотить в жизнь.

Поскольку мы сильно переживаем за Камчатку, Курилы и Дальний Восток, все эти картины являются способом продвижения региона, рекламой наших мест, людей, возможностей. С одной стороны, мы представляем природу Камчатки, но, с другой стороны, показываем ее нетуристические аспекты, демонстрируем ее как место, где можно заниматься активными видами спорта. И поэтому это дает какой-то дополнительный всплеск интереса к региону. Вот сейчас мы начали заниматься развитием хелибайкинга – вида фрирайда, когда летом ребят закидывают в горы на вертолетах, а потом они спускаются на велосипедах. Мы планируем провести первую туристическую поездку с такими спортсменами на Камчатке. До этого по всему миру мы организовывали хелиски, фрирайд по горам с подъемом на вертолете.

А вообще эти фильмы повлияли на развитие туризма и спорта на Камчатке, как вы думаете?

Особенно учитывая сложности с выездом из страны с 2020 года? Сто процентов. После выхода фильма про историю камчатского сноубординга очень многие подоставали сноуборды из своих гаражей, так как давно не катались, и стали приезжать к нам на базу, стало больше прилетать людей. Чтобы понять, что такое сноуборд на Камчатке, нужно знать, что в середине 90-х практически случайно на Камчатке зародилось движение, которое впоследствии превратилось в спорт номер один. До этого были беговые лыжи, горные лыжи, боевые искусства киокусинкай и тхэквондо. И тут буквально с нуля и за какие-то пять лет родилась целая субкультура, объединившая множество разных людей и создавшая очень много параллельных направлений. Сейчас на Камчатке катается несколько тысяч человек. Функционируют государственные школы по серфингу, где тренируется более двухсот детей, и сноубордингу, где тоже учится более 250 детей. Работает несколько туристических баз, объектов – развивается целое отдельное направление в туризме. Собственно, так зародился наш бизнес. Компания «Снежная Долина» управляет двумя базами и является лидирующим туроператором на Камчатке. Мы все выросли из сноуборда и из этой всей культуры экстремального спорта.

Насколько цикл «За пределами» оказался востребован на Premier?

Средний рейтинг фильмов на Premier составляет 8,7 балла. «На волне» набрал 7,6 балла, а у маунтинбайкеров рейтинг достиг 9. Я считаю, это прорыв в документальном кино. Мне точно не стыдно смотреть наши фильмы. В апреле на экраны более тридцати кинотеатров по всей стране вышли «За пределами. Семьдесят первый», «За пределами. Оставить след», «За пределами. Над водой». Показы состоялись в основных регионах при заполненных залах. Все наши партнеры, среди которых «Синема Парк», готовы обсуждать сотрудничество и планировать что-то на следующий год, что свидетельствует о некотором успехе. По итогам закрытых показов для правительства региона нас приводят в пример. Мне кажется, это о чем-то говорит.

В целом как вам помогает администрация региона в производстве и продвижении фильмов?

В первую очередь нам помогают с местными партнерами – вертолетными компаниями, с разрешениями на съемки. К примеру, во время съемок фильма о дрифте нам понадобилось закрыть на полдня морской порт, являющийся режимным объектом. Мало того, мы привезли туда вертолетом машину. Я думал, это из области фантастики, но благодаря поддержке правительства все эти моменты состыковались и съемки состоялись. Письма руководителей региона и поддержка федераций по серфингу и сноубордингу также помогают в общении с минкультом и с Институтом развития интернета.

А с портом у вас в каком году все получилось?

В 2023-м.

У некоторых продюсеров в настоящее время возникают проблемы со съемками кораблей из-за текущей ситуации со спецоперацией. Так как Камчатка находится далеко от всего этого, то, возможно, корабли можно было бы снимать у вас, как вы думаете?

Думаю, да. Нельзя сказать, что у нас все просто в силу близости границы и военных объектов. Но наши административные ресурсы точно позволяют сделать очень многое.

Какие проблемы и задачи вы видите на пути развития камчатской киноиндустрии? Когда вообще заработает кинокомиссия?

Я рассчитываю на то, что она заработает уже совсем скоро, потому что, в принципе, все административные аспекты уже запущены. Вот сейчас мы обсуждали вопросы кинокомиссии с губернатором. Вариантов много по рибейтам, по способам взаимодействия с правительством, привлечению продюсеров в регион. В принципе, мы понимаем, как выстроить работу, и уже начали все действия, необходимые для функционирования кинокомиссии. Готовим базу локаций, чтобы продюсерам и режиссерам было проще отбирать фактурные места, собираем лист рентального оборудования и самое главное – обсуждаем взаимодействие с правительством на тему зачета налогов или какого-то финансового стимулирования. Губернатор точно заинтересован и поддерживает работу в этом направлении, понимая все плюсы развития кинопроизводства. Я уверен, ситуация уже созрела. По факту сейчас нам нужно выстраивать весь процесс, договориться с правительством о каких-то конкретных вещах, а интерес со стороны продюсеров с каждым годом все выше и выше.

А как вы в целом оцениваете уровень развития кинопроизводства на Дальнем Востоке?

Могу сказать только про Камчатку: там кинопроизводство скорее отсутствует, за исключением деятельности нашей компании. Мы организовываем съемки приезжающих продюсеров, таких как компании Art Pictures Studio и «Среда». Местные кинематографисты снимают только документальные фильмы о спорте и природе. Да и то съемки в заповедниках сложно организовать сторонним компаниям. Мы взаимодействуем с заповедником и дружим с ним, поэтому у нас многое получается.

Вы упомянули Red Bull Media House. Насколько часто к вам обращаются кинопроизводители из других стран?

До 2022-го обращались каждый год. Сейчас – нет. Только планирует приехать австралийская компания, снимавшая «На краю света. Камчатка». Фильм «выстрелил», стал мировым хитом и лучшим серфовым кино прошлого года во всем мире. Зная нас, понимая имеющиеся возможности, они вместе с нами готовятся в следующем году снять проект на Курилах. Надеюсь, все получится.

Насколько документальное кино сейчас востребовано в России, на ваш взгляд?

С уходом голливудских студий сегодня в России востребован любой качественный контент. Более того, благодаря документальному кино люди видят и понимают, что в России можно посмотреть и что в России можно делать. Притом это не просто какое-то природное документальное кино, где показывают классические туристические объекты, фильмы о спорте вдохновляют на новые идеи и дают новую мотивацию для действия.

Фото: Андреас Монсбергер, кадры из фильмов ПРИТЯЖЕНИЕ и НА КРАЮ СВЕТА. КАМЧАТКА и со съемок сериала «Аутсорс»