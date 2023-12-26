Дмитрий Литвинов: «Бюллетень кинопрокатчика» стал основным официальным источником получения данных в медиаиндустрии в сегменте кино и сериалов»

Издатель БК рассказал, что побудило его приобрести «Бюллетень кинопрокатчика» и чем обернулся в итоге этот шаг спустя почти двадцать лет

Почти 20 лет назад вышел первый номер электронной рассылки, которая впоследствии получила название «Бюллетень кинопрокатчика». За прошедшие с тех пор два десятилетия его замысел постоянно менялся вместе со всей киноиндустрией, став неотъемлемой ее частью. Под занавес юбилейного года вместе с непосредственными участниками 20-летнего развития БК мы решили вспомнить, как все начиналось.

Издатель БК Дмитрий Литвинов рассказал, что побудило его приобрести «Бюллетень кинопрокатчика» и чем обернулся в итоге этот шаг спустя почти двадцать лет.

Расскажите, пожалуйста, как БК появился в вашей жизни?

В 2001 году я ушел из кинотеатров «Победа» и «Пионер», где занимался маркетингом, и открыл рекламное агентство Planeta Inform. Через некоторое время партнеры предложили нам приобрести пакетом журналы «Бюллетень кинопрокатчика» и Action! В «Бюллетене» мы видели особую перспективу, хотя на тот момент журнал находился в плачевном финансовом состоянии. Нам понравился концепт журнала. Изначально он был очень узкоспециализирован и ориентирован исключительно на кинотеатры, но в этой специализации мы видели возможность дальнейшего расширения аудитории на смежные индустрии, в частности, вскоре на него подписались директора телеканалов. Будучи рекламщиками, мы взаимодействовали со всеми крупными игроками рынка, делали маркетинговые кампании кинотеатральных релизов, поэтому видели, что можем развить этот журнал и перенаправить на него финансовые потоки. Впоследствии уже в течение года мы вывели его на окупаемость.

Что бы вы назвали основными вехами развития журнала?

Переход на двухразовую в неделю рассылку. Выпуск печатных номеров ко всем кинорынкам, а с конца нулевых – появление промежуточных. Развитие сайта и создание баз данных. Расширение аудитории за счет начала анализа развивающегося рынка VOD-платформ и за счет обзоров кинопоказа на телеканалах. Рост «Телеграма». Превращение «Бюллетеня» из просто журнала в мультиформатное медиа с основным отраслевым аналитическим центром.

Какие итоги вы можете подвести спустя двадцать лет работы журнала?

«Бюллетень кинопрокатчика» стал основным официальным источником получения данных в медиаиндустрии в сегменте кино и сериалов. Развил отраслевой телеграм-канал с полным обзором выходящих картин, бокс-офиса, кинопроизводства, рейтингов и прочего. Журнал на еженедельной основе предлагает аналитику рынка. В настоящее время работает одна из лучших команд, труд которой я очень ценю. Платная подписка охватывает более двух третей всего медиарынка. Количество подписчиков в телеграм-канале превысило 16 тысяч и говорит о том, что нас читают практически все, кто работает в медиаиндустрии.

Чем для вас в целом стал «Бюллетень кинопрокатчика»?

Для меня это важный индустриальный проект, который не приносит мне прямого дохода, но при этом важен для всего рынка в силу того, что независимо освещает все происходящие в отрасли процессы. В журнал вложено очень много сил, и это моя дань индустрии. Я вижу в этом свою задачу как бизнесмена, работающего в отрасли.

В чем секрет успеха БК, по вашему мнению?

Секрет успеха в том, что БК честно и объективно раскладывает достоинства и недостатки контента. Оперативно предоставляет как зарубежные, так и российские новости. Предлагает профессиональную аналитику статистики сборов, показателей релизов, а также отслеживает производственные запуски. Селективно выбранная, думающая аудитория профессионалов индустрии понимает сложные процессы и модели, о которых рассказывает БК. Мы не можем рассчитывать, что станем каким-то большим бизнес-медиа, потому что все равно узкоспециализированы на медиаиндустрии и, в частности, на кинобизнесе. С другой стороны, именно эта нишевость дает возможность рассмотреть и проанализировать глубинные процессы киноиндустрии.

Какие вы видите перспективы «Бюллетеня кинопрокатчика» в дальнейшем?

Мы планируем расширять присутствие БК в смежных с кино отраслях. Увеличить аудиторию за счет более глубокой аналитики растущего рынка VOD-платформ. Также хотелось бы давать больше обзоров и информации о международных рынках, происходящих там изменениях и их влиянии на наш бизнес в новой парадигме жизни без мейджорских студий. Мы по-прежнему будем составлять рейтинги кинематографистов. Продюсерские студии должны в ближайшее время обеспечить необходимый для российских телеканалов и платформ объем контента, поэтому мы будем освещать текущий бум кинопроизводства и более глубоко разбираться в кинопроизводственных вопросах, которые сейчас являются основными для индустрии. Нам хотелось бы еще более глубоко расширить свою аудиторию, рассмотрев все аспекты медиарынка в целом как системы потребления контента зрителями. Развить и усилить аналитический центр за счет проведения качественных и количественных исследований по предпочтениям зрительской аудитории.

Фото: Геннадий Авраменко