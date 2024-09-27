Анна Бочарова: «Людям интересно документальное кино, потому что им хочется смотреть реальные истории и изучать мир вокруг»

БК пообщался с директором по маркетингу и кинопрокату компании «Русский Репортаж» о будущих релизах

Прошлогодний мультфильм Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА стал самым успешным проектом компании «Русский Репортаж», освоив за пятнадцать недель проката 466 млн рублей и заинтересовав 1,2 млн зрителей. Вышедшая в июле комедия Кантена Дюпье ВТОРОЙ АКТ заняла пятое место среди самых успешных проектов дистрибьютора. В целом в 2024 году компания впервые попала в десятку лучших дистрибьюторов России. В октябре «Русский Репортаж» собирается выпустить документальный фильм ЛЕ-МАН’55. ТАЙНАЯ КАТАСТРОФА, из которого планирует сделать большое событие. Картина рассказывает о трагедии, произошедшей на знаменитой автомобильной гонке, которая привела к десяткам человеческих жертв. БК выяснил у директора по маркетингу и кинопрокату компании Анны Бочаровой, как «Русский Репортаж» будет работать с релизом, насколько документальное кино востребовано в прокате и изменилась ли стратегия закупок прокатчика после успеха МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ.

Недавно завершился Венецианский кинофестиваль и фестиваль в Торонто. Можете ли вы уже рассказать о каких-то приобретениях?

В этом году мы не посещали фестиваль в Торонто физически, но пристально следили за лайнапом производителей контента. Там состоялась премьера нашего фильма МИСТЕР К с Криспином Гловером в главной роли. Мы представим клаустрофобный детектив Талулы Шваб о застрявшем в отеле герое в начале следующего года. Позиционируем фильм как глубокую психологическую, философскую историю, которая вызовет интерес у искушенной аудитории, любящей экспериментальное кино. Также творчество Франца Кафки интересно в России, а значит, привлечет его поклонников в кино, потому что сюжет построен на столпах его великих абсурдистских теорий. Широкую публику может заинтересовать позиционирование «герой против системы». Это история борьбы человека с непонятной и мощной системой, что вызывает чувство несправедливости и сочувствие к герою. Страх оказаться в ловушке – универсальный человеческий страх. Наши зрители будут сопереживать герою, ведь каждый хоть раз испытывал страх перед неизвестностью, замкнутыми пространствами или невозможностью выйти из сложной ситуации.

Как повлиял на закупочную стратегию компании невероятный успех мультфильма Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА? Может быть, вас теперь больше привлекает анимация, так как ПРОСТО СУПЕР тоже стал одним из самых кассовых проектов компании?

Успех МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ стал значительным событием для нашей компании, потому что сборы картины практически приблизились к полумиллиарда рублей. Но нельзя сказать, что это достижение кардинально повлияло на закупочную стратегию. Мы всегда выделяли анимационные проекты, потому что мультфильмы привлекают как детскую, так и взрослую публику. При работе с фестивальным кино аудитория уже ограничена, с другими художественными фильмами, если, к примеру, возрастной рейтинг составляет 18+, то значительная часть зрителей, потенциальных посетителей кинотеатров, также отрезается от просмотра. Анимационные фильмы – универсальный контент. Релиз МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ еще раз на практике подтвердил мысль о том, что качественная анимация в комбинации с правильно выстроенной рекламной кампанией может выходить за рамки целевой аудитории и вполне себе становиться кассовым хитом.

Одной из тенденций в кинопрокате стало то, что с момента, как зрители вернулись после пандемии в кинотеатры, анимационные фильмы демонстрируют стабильный рост интереса среди публики всех возрастов. Последний хит Pixar, мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2, заработал в мире 1,7 миллиарда долларов, став девятым самым кассовым фильмом в истории. Проект опередил ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II и стремительно превзошел результаты БАРБИ, игрового хита прошлого года. Цифры подтверждают, что мультфильм привлек разные сегменты аудитории. С анимацией нужно правильно работать, следует всегда держать ее в фокусе, потому что с коммерческой точки зрения это выигрышный продукт. Таким образом, анимация конкурирует с игровым кино и приносит высокие доходы, привлекая и детей, и взрослых. Мультфильмы можно смотреть с семьей, с друзьями и в одиночку. В комбинации этих факторов длительность проката значительно увеличивается. Тот же МАЛЬЧИК И ПТИЦА работал в прокате достаточно долго. Конечно, на это повлиял ряд факторов, в том числе то, что проект не вышел вовремя на стриминге ввиду ряда ограничений со стороны правообладателя. Но даже если бы цифровой релиз состоялся, думаю, люди все равно ходили бы в кино и смотрели картину на большом экране. Более того, после успеха МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ так же хорошо показывают себя в прокате и предыдущие проекты Хаяо Миядзаки.

Много ли мультфильмов представлено на независимом рынке? Какие проекты привлекают ваше внимание?

Сегодня на рынке представлено множество проектов совершенно разного качества. Мы часто рассматриваем разнообразные предложения правообладателей: и аниме, и жанровую 3D-анимацию, и рисованную анимацию. Специфика такова, что у каждого вида мультфильмов имеется свой зритель. Есть какие-то универсальные проекты, как ГОЛОВОЛОМКА, есть хорошее аниме. МАЛЬЧИК И ПТИЦА – тоже аниме, но не совсем классическое. Нам часто кажется, что аниме предполагает странный или депрессивный сюжет, рисованных персонажей с большими выразительными глазами, которые сложно воспринимаются, там большой объем насилия и агрессии, но проекты могут быть очень разными. Все же мы стараемся рассматривать картины, которые будут универсальными для разных аудиторий, потому что, кажется, это ключ к коммерческому успеху и своеобразной миссии по контентной дистрибуции на той или иной территории. Все же независимые прокатчики не только зарабатывают деньги, но и показывают классный контент для переживания эмоций, получения информации, расширения каких-то знаний о жизни, о мире, о межличностных отношениях.

А вот выходящий в ноябре мультфильм ЛЕСНЫЕ СПАСАТЕЛИ рассчитан на совсем маленьких детей или будет интересен более старшим ребятам школьного возраста?

ЛЕСНЫЕ СПАСАТЕЛИ будут интересны детям от двух до восьми лет и их родителям. Можно даже со старшими братьями и сестрами прийти посмотреть на большом экране добрую сказку про зверей с очень хорошим посылом, с какой-то нравственностью, получить удовольствие и порцию светлого вдохновения. Потому что, конечно, дети сегодня потребляют огромное количество контента на телефонах и экранах телевизоров, если родители разрешают, но когда они приходят в кино, то приобщаются к культуре киносмотрения, когда вместе с другими ребятами смотрят что-то на большом экране и разделяют с ними эмоции, кто-то хихикает, кто-то что-то обсуждает. Более того, детям полезно социализироваться в таком возрасте. Допустим, в моем детстве не было такого массового киносмотрения, и я даже немного завидую этим детям, которые приобщаются к культуре кино с такого возраста.

Какие в целом вы сделали для себя выводы после релиза МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ в плане маркетинга? Может быть, какие-то ходы, примененные при продвижении проекта, показались вам настолько эффективными, что вы используете их теперь постоянно?

На самом деле это какая-то мечта – иметь универсальный мануал по выпуску фильмов. Условно говоря, готовя релиз хоррора ВУДУ. ШЕПОТ ТЬМЫ, мы хотели бы открыть такое «пособие» и выполнить эту инструкцию, потому что получили подтверждение на практике с МАЛЬЧИКОМ И ПТИЦЕЙ. Но так это не работает. Просто на примере МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ мы поняли, что хороший контент, правильная рекламная кампания и огромный труд – это путь к успеху. Все же в настоящее время существует определенный набор обязательных маркетинговых инструментов, которые использует при продвижении фильмов каждая уважающая себя компания. Но для каждого релиза все равно приходится придумывать кастомизированную стратегию, потому что привести зрителей в кинотеатр становится все сложнее. И одни и те же инструменты в полном объеме как некий мануал мечты, к сожалению, нельзя переносить из релиза в релиз, так как это неэффективно. Безусловно, мы всегда подключаем диджитал, четко работаем с сегментированием аудитории, стараемся придумывать какие-то нестандартные и неочевидные решения. А все остальные инструменты меняются в зависимости от релиза, жанра, месяца выхода, общей загрузки рынка, от количества конкурентов на дате и прочих вводных.

Можете ли вы рассказать, что входит в этот базовый набор диджитал-рекламы?

Прежде всего мы используем медиасервисы «Яндекса», потому что, собственно говоря, это единственное, что осталось на рынке. Посевы во «ВКонтакте», в «Телеграме», работа с релевантными каналами и пабликами, потому что именно там наша аудитория в первую очередь, ну или во вторую, видит новости о том или ином событии и может узнать о том или ином фильме. Конечно, раньше были более эффективные диджитальные средства, но сейчас они, к сожалению, недоступны.

Ближайшим релизом «Русского Репортажа» станет комедия МОЙ МАРЧЕЛЛО. Какую аудиторию она привлечет в кинотеатры, по вашим ожиданиям?

Комедия МОЙ МАРЧЕЛЛО выходит в прокат к столетию легендарного Марчелло Мастроянни. Уже факт того, что релиз приурочен к такому событию, выделяет фильм на фоне остальных картин, потому что существует символическая связь с великим актером именно в этот период: фильм выходит в прокат 26 сентября, а день рождения Мастроянни – 28 сентября. Зрителями картины прежде всего станут любители классического европейского кино, представляющие себе значимость актера для мирового кинематографа. Это же икона кино, известная по фильмам ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ и СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ, что добавляет МОЕМУ МАРЧЕЛЛО некую культурную и историческую ценность. То, что фильм выходит не просто в память о Мастроянни, а к его столетию, уже стимулирует людей осознать масштаб его личности и какое влияние он в том или ином виде оказывал на кино целый век. Также проект станет событием для аудитории старше 50 лет, для зрителей, выросших на фильмах с Мастроянни. Жанр фильма комедийный и ностальгический, то есть комедия и ностальгия станут якорями, которые позволят заполнить залы, чтобы люди получили особые эмоции и переживания.

Зрителей 25–45 лет, ядро киноходящей аудитории, мы привлекаем с помощью кампании, делающей акцент на современном юморе картины и универсальности представленных отношений, культурных различиях, семейных ценностях. То есть на сочетании современности и прошлого, приправленном именами великих и тех, у кого есть своеобразный культурологический бенчмарк. Надеемся, этой аудитории как минимум будет интересно ознакомиться с таким материалом. И, конечно, МОЙ МАРЧЕЛЛО привлечет любителей фестивального кино, так как премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале.

Что вы используете в рамках кастомизированной кампании к этому фильму?

По этому фильму достигнуты договоренности о партнерстве с крупнейшими социальными сетями России «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там мы будем прицельно сегментировать аудиторию и таргетируем диджитальное продвижение на обозначенные категории людей, чтобы донести до них информацию о фильме. Все эти анонсы будут максимально кастомизированными для того, чтобы привлечь эти сегменты людей к просмотру картины в кинотеатрах. Впервые за долгое время мы даже решили использовать соцсеть «Одноклассники», потому что, кажется, там можно найти аудиторию 50+, которая нам тоже нужна.

Также мы проведем премьерный показ в необычном формате. Перед фильмом лекцию об итальянской культуре и кинематографе прочитает Илектра Канестри, постоянный лектор Московского музея современного искусства и преподаватель Британской высшей школы дизайна. Гости мероприятия в общей сложности проведут в кинотеатре практически четыре часа, из которых полтора часа займет лекция. Это достаточно смелое решение, но мы хотим поэкспериментировать с таким форматом. Все-таки на этот фильм зрители должны приходить осознанно, а не принимать решение о просмотре спонтанно, выбирая картину уже в кинотеатре. Поэтому в своей кампании мы максимально оттаргетировали все сообщения, чтобы привлечь только ту аудиторию, которой этот контент действительно будет интересен и полезен, и она целенаправленно купит билеты именно на этот фильм.

Проект выходит на уикенде с четырнадцатью другими релизами. Что вы думаете о таком массиве фильмов на каждом уикенде? Насколько это усложняет работу?

Сейчас это уже тенденция: каждый четверг выходит огромное количество фильмов. Сначала мы их считали, сейчас даже перестали считать, потому что их просто много. И это только анонсированные, а есть еще множество релизов, которые не заявлены официально. Так происходит феноменальное размытие бокс-офиса. Еще острее становится проблема борьбы за зрителя, и теперь при работе над каждым релизом должен быть применен какой-то новый интересный прием в плане маркетинга и букинга. Соответственно, должна быть проведена масштабная работа, чтобы не просто добиться постановки релиза в расписание кинотеатров. Необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить обязательства перед площадками и привести зрителя. Конечно, это также зависит от времени сеанса и самого кинотеатра. Все же коллеги стараются работать с целевыми площадками, потому что большая роспись не гарантирует того, что зритель будет счастлив и выберет тот или иной сеанс в том или ином городе. В общем, работать становится сложнее. Что с этим делать? Наверное, работать больше (смеется).

Приходится ли вам как-то сдерживать себя в продвижении МОЕГО МАРЧЕЛЛО, учитывая, что в фильме женщина притворяется мужчиной?

Наша команда даже не думала, что могут возникнуть какие-то проблемы по этому поводу, потому что это неотъемлемая часть более глубокой, важной и трогательной истории о жизни и о семье. Фильм затрагивает темы взаимоотношений между родителями и детьми, процесс сепарации и самоопределения, поиск собственного «я». Кьяра Мастроянни настолько тяжело переживает утрату отца, что, с одной стороны, стремится отделиться от него, а с другой стороны, желает стать им, потому что он – икона и тот, с кем ее сравнивают. Она исследует, хочет ли быть похожей на него, перенять его мимику и манеру речи, играть такие же роли. В фильм заложен абсолютно иной посыл, нежели идея о том, что женщина переодевается в мужчину. Мы уже настолько стараемся пропустить все через фильтр, что даже какие-то обычные вещи вызывают настороженность. Когда я вижу в мультфильме радугу или друзья хотят запостить в соцсети фотографию красивой радуги, сразу начинаю немного переживать (смеется).

Насколько часто вам приходится вырезать какие-то сцены из фильмов, чтобы картины соответствовали российским законам?

Приходится вырезать. Часто. Так как мы работаем в большей степени с иностранным кино и ввиду того, что российское законодательство становится более жестким от недели к неделе, хронометраж потенциально вырезанного авторского замысла тоже увеличивается. Можно сказать, что существует прямая зависимость хронометража и количества новых ужесточений законов.

Уже месяц YouTube работает с проблемами. Как это повлияло на вашу работу?

Использование YouTube в целом крайне удобно, потому что платформа предоставляет возможность загружать трейлеры, присылать коллегам на сохранение ролики, видеоматериалы, интегрировать их в те или иные форматы. Даже если загрузить трейлер в «VK Видео», его потом сложно посмотреть, если нет аккаунта. Кажется, что он есть у всех, но нет. И потом ролик некомфортно пересылать партнерам. Мы сейчас загружаем видео с нашего YouTube на Rutube. Пока сложно прогнозировать, в каком объеме мы будем работать с альтернативными платформами. Но с функциональной точки зрения на текущий момент YouTube удобнее других платформ в демонстрировании и шеринге промоматериалов по фильмам.

Основной площадкой для публикации трейлеров стал «ВКонтакте»? Некоторые ваши трейлеры во «ВКонтакте» получают сотни тысяч просмотров. От чего это зависит?

Мы используем «VK Видео». Количество просмотров зависит от партнерских взаимоотношений с социальной сетью по релизам. То есть при партнерстве по выпуску фильмов в прокат мы заключаем ряд договоренностей, и коллеги уже помогают с просмотрами, таргетингом, показами и прочим. Мы не закупаем и не накручиваем просмотры (смеется), а партнеримся и стараемся, чтобы трейлер увидел тот самый человек с определенным сетом интересов, которого потенциально привлечет наш фильм. У вас там 15 тысяч подписчиков. Насколько удобно анализировать аудиторию в этой соцсети? Аудиторию этой социальной сети анализировать можно, в частности, нам доступны данные пользователей нашего сообщества во «ВКонтакте». Но это сообщество составляют люди, которые любят и ждут наши релизы. Они на связи с моими коллегами, задают вопросы, получают информацию, приходят потом в кино. То есть делать предметный аналитический разбор с точки зрения их возраста, пола, места жительства и интересов нам не надо, потому что мы это видим по реакциям, по запросам и по обратной связи от новостей и других маркетинговых материалов. Гораздо важнее получать от «ВКонтакте» данные по аудитории в момент запуска рекламных кампаний. За последние два года соцсеть сделала большой апгрейд в рекламных кабинетах и в доступной аналитике. Там мы получаем доступ к информации о том, куда льем трафик, куда тратим деньги, кто потенциально увидит наш анонс, видеофрагмент и так далее.

Каким зрителям будет интересен выходящий в октябре документальный фильм ЛЕ-МАН’55. ТАЙНАЯ КАТАСТРОФА? Как вы будете позиционировать картину?

В России имеется огромное количество фанатов гонок. Гонка в Ле-Мане – легендарное соревнование, которое известно большому числу людей, и как раз киноходящей аудитории. Перед покупкой мы анализировали этот сегмент, и поэтому были очень воодушевлены, когда права на фильм достались нам. С точки зрения гендерного распределения проект в большей степени заинтересует мужчин, но мы не забываем, что они приводят с собой в кино девушек, поэтому гендерное различие немного балансируется.

Результаты фильмов FORD ПРОТИВ FERRARI Джеймса Мэнголда в России и экшн-драмы ГРАН ТУРИЗМО Нила Бломкампа, которая в нашей стране уже не выходила, являются важным показателем интереса аудитории к гоночному кино. И такое кино, предлагающее зрителю экшн, драйв и адреналин, лучше всего смотреть на большом экране. Фильмы про гонки отстраиваются от других жанровых и в особенности документальных проектов, потому что там используется большое количество архивных материалов, а шум мотора болида на большом экране в темном зале производит особое впечатление.

ЛЕ-МАН рассказывает о самой страшной катастрофе в истории автоспорта, произошедшей в 1955 году и повлиявшей на автоспорт на все последующие десятилетия. После нее правила безопасности стали совершенно другими. Очень интересно наблюдать, какими гонки были до нее и как все изменилось потом, как страшная трагедия повлияла на целое поколение. Поэтому у нас достаточно большие ожидания от проката этого документального фильма.

Мы действительно верим в этот проект, потому что нашли выдающихся партнеров по продвижению релиза. Договорились о поддержке с тремя каналами, идеально подходящими для промо и позиционирования фильма, представления его именно для целевой аудитории. О нем будет рассказывать крупнейшее спортивное СМИ «Чемпионат», ведущий портал про гонки в России F1 News и спортбар «Гаснут огни» Алексея Попова, легендарного комментатора «Формулы 1». Его аудитория – это то, что нам нужно. Если прийти в его бар, то можно увидеть, с каким трепетом и обожанием эти люди смотрят на него.

Это первый за последние два года док «Русского Репортажа». Почему вы решили вернуться к документальному кино и почему кинотеатрам нужно взять этот проект?

Кинотеатрам нужно расписать этот проект, потому что мы взяли на себя существенные обязательства при выпуске фильма в прокат и прилагаем целенаправленные усилия по его продвижению. Мы очень много вкладываем в рекламу картины, обеспечили ей крутых партнеров, прицельно работаем с нужной аудиторией. Бюджет промо этого фильма превосходит стандартные объемы поддержки документального кино.

Мы поверили в проект, потому что это качественное кино с душераздирающей и в то же время крайне интересной и захватывающей историей. Режиссер фильма имеет непосредственное отношение к произошедшим событиям, потому что два его дяди погибли во время этой гонки. Это стало поводом для расследования и создания документальной картины. Мы видели проект в Торонто на Hot Docs Film Festival в конце апреля и убедились, что это потрясающая картина, произведшая фурор на фестивале. На всех трех сеансах в огромном зале не было ни одного свободного места. Фидбэк аудитории был ошеломительным, и вдвойне захотелось показать проект в России.

Более того, документальное кино сейчас в тренде. Мне хочется посмотреть, как этот фильм пройдет в России, но в мире я вижу интерес людей к документальным фильмам, потому что им хочется смотреть реальные истории и изучать мир вокруг. Тот же Netflix отстроился от других стримингов как раз за счет обилия качественных документальных фильмов. Людям сегодня хочется чего-то реального. Все мы живем в такое время, когда происходит много тяжелых событий. С одной стороны, от этого хочется уйти в фантастические миры, чтобы поверить в лучшее, с другой стороны, хочется столкнуться с реальностью, быть максимально компетентным, чтобы понимать, что происходит вокруг и почему. Это нужно в том числе для того, чтобы отрефлексировать, на что человек может повлиять и что может сделать, чтобы улучшить мир. То есть документальные фильмы учат людей какой-то персональной ответственности за свою жизнь и за жизнь близких.

Да, документальное кино востребовано на стримингах. Но как вы оцениваете зрительский интерес к нему в кинопрокате?

Конкретно в этом кейсе оцениваю высоко, потому что это документальный фильм о гонках. Гонки – не футбол и не волейбол, а спорт, который классно выглядит и производит наибольшее впечатление при просмотре на большом экране с определенным саундом, когда зритель погружается в эту атмосферу. В фильме есть не только развлекательный аспект, но и образовательный, повод для последующей рефлексии, так как лента задает такие вопросы, на которые возникает очень много интересных и не совсем комфортных ответов. Этот момент осознания каких-то жизненных истин, думаю, важен для каждого человека.

Какую специфику в маркетинге при работе с документальным кино вы можете отметить?

Специфики на самом деле нет. Как и при работе с другими релизами, необходимо продумывать стратегию и реализовывать ее. Но тут абсолютно нет нужды рассказывать о фильме всем, надо стремиться достучаться именно до своей аудиторией, то есть не палить из пушки по воробьям. Нужно четко понимать, кому эта информация может быть интересна, и приводить их в кино.

В России есть предубеждение по поводу документального кино, просто потому, что это не на сто процентов развлекательный контент, и зрителю необходимо подключать мозг. Наша культура киносмотрения другая, но не будем забывать, что люди меняются, поколения сменяются. И как раз новое поколение, которое мы хотели бы привлечь в кинотеатры, смотрит проекты Netflix, Max и Amazon Prime. Они прекрасно понимают разницу между просмотром контента на диване на ноутбуке и в кино на большом экране. Когда хорошие, качественные документальные фильмы выходят в прокат, эти зрители приходят в кинотеатры.

Недавно в прокате работал ОГНЕННЫЙ ЛИС, тоже документальный проект с большим продвижением, который показал очень высокие результаты, так что можно предположить, что отношение к доку меняется.

Да, но ОГНЕННЫЙ ЛИС снят совершенно в другом жанре и рассчитан на семейный просмотр с детьми. Тем более в его случае действовали программы поддержки со стороны правительства и муниципалитетов с призывом посмотреть картину. Фильм прославляет российскую природу, замечательные красивые пейзажи, и лисы там оказались очаровательными. Мы реалистично оцениваем возможный бокс-офис и не прогнозируем ЛЕ-МАНУ такие сборы, какие были у ЛИСА, но верим, что фильм обладает кассовым потенциалом. Это качественный проект на интересную тему, которая привлекает внимание и вызывает желание сходить в кино. Плюс предстоит большая маркетинговая кампания и выделяется существенный бюджет, чтобы добраться до своего зрителя.

В рамках кампании в данный момент мы обсуждаем специальный показ на единственной сертифицированной трассе «Формула 1» в Сочи. Также проведем большую зрительскую премьеру с Алексеем Поповым, потому что хотим предоставить зрителям возможность задать вопросы и обсудить фильм. По нашему убеждению, такие специальные события с участием экспертов вокруг проекта, проводимые перед его выходом в прокат, становятся хорошими инструментами. Во-первых, они показывают, что прокатчик заинтересован в релизе картины, верит в ее потенциал, видит к ней интерес со стороны площадок и зрителей. Во-вторых, после показов разносится «сарафанное радио»: если фильм хороший и нравится зрителям, то они рассказывают о его премьере друзьям и знакомым, делятся отзывами в социальных сетях. Такой пользовательский контент помогает фильму впоследствии найти своего будущего зрителя.

«Русский Репортаж» с 2021 года не выпускал российское кино. Почему компанию не привлекают отечественные картины?

Ввиду того, что бόльшую часть пакета компании, на 99 процентов, составляют иностранные закупки, мы обладаем своеобразным фокусом и экспертизой в этом сегменте. Так сложилось, что у каждой дистрибьюторской компании есть какая-то своя «фишка», они чем-то известны и, собственно говоря, потом в рамках формированного имиджа работают тем или иным контентом. На самом деле за последний год мы рассматривали множество российских проектов, но как-то не случилось совпадения. Не потому что проекты были плохими – нет, фильмы были отличные, но не возникало какого-то интереса, вдохновения для работы. Когда к нам приходят проекты, их отсматривает руководство, коллеги и я, и мне всегда важно обсуждать с командой фильмы для того, чтобы нам всем было интересно с ними работать. Хочется, чтобы каждый человек, каждая единица коллектива раскрывала свои профессиональные возможности и чтобы картины как-то откликались у каждого. И вот одним из таких проектов стала РЕПЛИКА Амира Исаева. Когда нам предложили ее рассмотреть и на встрече с коллегами показали видеоматериалы, стало понятно, что это может быть наше кино. Потом, уже в процессе, когда мы поближе пообщались с командой, больше узнали о фильме и посмотрели его, то поняли, что хотим работать с этой картиной. Поэтому 14 ноября выпускаем в прокат фантастическую драму РЕПЛИКА с Никитой Ефремовым, Софьей Лебедевой, Владислав Ценевым в главных ролях. Это фильм про то, что автор уникальной технологии копирования человеческого сознания тайно создает реплику жены своего брата. Картина рассказывает про гениев в российской науке, про любовь, про борьбу за жизнь, про детей и затрагивает множество сложных проблем, которые привлекут зрителей в кино. Мы в восторге от проекта и ждем его премьеры. Сроки подготовки к прокату ограничены, тем не менее мы сделаем все возможное, чтобы осуществить классное промо и рассказать будущим зрителям и представителям кинотеатров о фильме.

Почему «Русский Репортаж» принял решение не участвовать в «Кино Экспо» в октябре?

Мы и в прошлом году его пропустили, хотя выпускали тогда МАЛЬЧИКА И ПТИЦУ и подготовили большие визуальные решения, придумали «фишки» с QR-кодами с дополненной реальностью (AR), но именно презентацию не провели. Для презентации нужны хорошие видеоматериалы, а у нас пока нет роликов для проектов следующего года. О прокате РЕПЛИКИ мы договорились уже после того, как прошли сроки для подтверждения участия в «Кино Экспо», но сейчас обсуждаем возможность все-таки показать проект коллегам в начале октября. А представить материалы по фильмам 2025 года мы сможем на декабрьском или уже весеннем московском Кинорынке.

На какие проекты в 2025 году вы делаете ставку? Известно о четырех ближайших, в интервью вы уже анонсировали два новых. Может быть, есть какие-то картины, о которых вы сможете рассказать без видеоматериалов?

Хотелось бы представить проекты концентрированной вспышкой с видеороликами, потому что там действительно есть о чем рассказать. Но еще рано их заявлять. Могу сказать, что мы выпустим еще один документальный фильм, подарок для фанатов МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ под названием ХАЯО МИЯДЗАКИ И ПТИЦА. Картина расскажет о создании мультфильма и развитии студии Ghibli. Это потрясающий документальный фильм, и, думаю, с ним мы сможем составить конкуренцию ОГНЕННОМУ ЛИСУ и даже превзойти его по боксофису (смеется). В 2025 году мы выпустим в прокат американский психологический триллер PLEASE, DON’T FEED THE CHILDREN с Мишель Докери и Зои Коллетти, режиссером которого стала Дэстри Эллин Спилберг. В нашем лайнапе будет еще один документальный проект – TWIGGY. Супермодель Лесли Хорнби, радикально изменившая образ женщины в моде и обществе, поделится подробностями своего головокружительного триумфа в богемном Лондоне эпохи «Битлз» и мини-юбок.

Пиратский контент этим летом спас кинотеатры. Что вы думаете по этому поводу? На ваш взгляд, неофициальные релизы увеличивают поток зрителей в кинотеатрах или же только забирают зрителей у легальных картин?

Пиратский прокат – действительно сложная и многоуровневая проблема. Нелегальные релизы однозначно забирают зрителей у официальных картин. С другой стороны, нельзя изолировать людей в России от выходящего в мире кино, иначе они останутся без доступа к мировой культуре. Особенно при работе в креативной индустрии необходимо смотреть, что производят мейджорские студии, что происходит за рубежом и что нравится людям там. Будучи правообладателем и профессионалом, я категорически против сложившейся в прокате ситуации. Мне сложно психологически купить билет на предсеансовое обслуживание, так как это противоречит моим ценностям правообладателя. В целом я как будто вернулась в 2013 год, когда работала в «Двадцатый век Фокс СНГ» и боролась с пиратством, делая все, чтобы фильмы для домашнего просмотра приобретали, а не просто скачивали в интернете. Только сейчас это касается не интернета, а кинотеатров. Тогда я и помыслить не могла, что пиратский контент окажется на большом экране. С точки зрения этики и интеллектуального права мне больно за этим наблюдать. Как сотрудник «Русского Репортажа» я прекрасно понимаю, что теперь должна выстраивать график релизов так, чтобы учитывать возможное появление альтернативного контента. Потому что он отнимет значимый сегмент потенциальной аудитории у наших релизов. Приходится принимать в расчет, что экранного времени будет меньше, и еще ряд вводных, прямо влияющих на финальный бокс-офис.

Конечно, я понимаю коллег из кинотеатров, которые зарабатывают на этом деньги. Единственное, мне бы очень хотелось, чтобы эти деньги инвестировались потом в оборудование, которое сейчас сложно достать, чтобы зрителям было комфортно получать киноопыт. Важно учитывать, что аудитория стала избалованной и при первом же дискомфорте в кинозале предпочтет посмотреть дома стриминг. Поэтому важно не только экспериментировать со вкусом попкорна, но даже в текущих сложных условиях проводить реновацию кресел, следить за экраном и так далее. Тот же ГРАН ТУРИЗМО я посмотрела в Казахстане, и хотя фильм мне очень нравился, мне было трудно сфокусироваться на нем, потому что в центре экрана IMAX было огромное пятно. Очень важно уважать зрителя, следить, чтобы ему было удобно и комфортно в кинозале, потому что это либо пролонгирует культуру хождения в кино, либо убивает. Если человеку некомфортно в кинотеатре, то он лучше заплатит за подписку и будет смотреть фильм у себя дома, в удобных условиях, заказав доставку любимой еды. Как раз молодому поколению очень важен комфорт, они уже не знают, что это такое, когда включили экран – и слава богу, спасибо на этом. У этого поколения более высокие требования к качеству сервиса, потому что дети, выросшие с iPhone и Samsung, разбираются в разрешении видео и будут обращать внимание, есть ли пятна на экране.

Как бы то ни было, финальное слово по поводу пиратского проката останется за регулятором. Только государство сможет решить, как это будет в дальнейшем выглядеть, в каком формате будет существовать и будет ли существовать вообще. Собственно говоря, так же, как оно сейчас влияет на хронометраж картин, который остается после соблюдения всех законов.

Фото: пресс-служба компании «Русский Репортаж»