Директор по кинопрокату «НМГ Кинопрокат» Марина Бодягина: «Избыток сказок так же губителен для кинопроката, как и их недостаток»

БК поговорил о подготовке «По щучьему велению» к премьере и узнал дальнейших перспективах релиза

Выход сказочного блокбастера ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ принес кинотеатрам долгожданное оживление у касс. Новинка собрала на старте внушительные даже по прежним временам 399 млн рублей. Директор по кинопрокату компании «НМГ Кинопрокат» Марина Бодягина рассказала БК о подготовке долгожданного блокбастера к премьере и поделилась своими соображениями о дальнейших перспективах релиза.

Как вы оцениваете первый уикенд ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ? Каковы были ваши предстартовые ожидания?

Наши ожидания были, конечно, нескромными. Мы давно и планомерно готовили этот релиз, воодушевленные с детства любимой сказкой, приобретшей современное звучание. Наши партнеры разделили наш энтузиазм: показывали ролики, разместили рекламу, хорошо поставили картину в кинотеатрах. В прогнозах мы ориентировались прежде всего на КОНЬКА-ГОРБУНКА и ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, и когда увидели, как растут предварительные продажи, а затем получили первые цифры, окончательно убедились в том, что наши ожидания сбываются.

Какие ресурсы были задействованы при продвижении?

В кампании принимали участие сразу два крупных холдинга – ВГТРК и НМГ, которые все свои ресурсы направили на продвижение фильма на протяжении июня – октября, то есть кампания была по-настоящему широкой. На телеканалах «Россия», «Россия-Культура», СТС, РЕН ТВ, Пятый, а также по всем диджитал-ресурсам, включая сайты и соцсети, было множество эфиров, редакционной и информационной поддержки. На начало октября пришелся пик кампании, когда о фильме говорили и писали все и везде.

Что кажется вам наиболее удачным в продвижении релиза?

У нас изначально был очень хороший материал: кто не знает историю о Емеле на печи? Главным было поднять рекламную волну, и здесь сотрудничество двух крупных медийных холдингов сыграло ключевую роль.

Как вы будете поддерживать фильм для дальнейшего проката?

У нас планируется выход характер-постеров, продолжается рекламная кампания на ТВ, в диджитале, а также используются прочие инструменты и возможности. Кроме того, планируется выход клипа на саундтрек к фильму. Главное – у нас отличный «сарафан», и мы рассчитываем на него: людям нравится картина, и они об этом рассказывают друг другу, идут в кино повторно, тем более сейчас начались школьные каникулы. Хорошие отзывы – показатель силы фильма.

Согласны ли вы с тем, что в текущих условиях проката фильмы стали дольше работать в кинотеатрах? Как вы это оцениваете? Какие у вас прогнозы на множитель проката и финальные сборы?

Сейчас рынок кинопроката крайне изменчив, нестабилен и малопредсказуем. Не так много времени прошло после тектонических сдвигов, таких как ковид и уход мейджоров, и пыль еще не успела осесть. Так что делать какие-то выводы о трендах и закономерностях еще преждевременно. Тем не менее есть вещи, которые по-прежнему играют важную роль в кинопрокатной судьбе фильма – это празднично-каникулярные дни. Наша стратегия при датировании ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ состояла в том, чтобы первый уикенд был поддержан активной фазой рекламной кампании, а на втором включились бы факторы школьных каникул и длинного ноябрьского уикенда. Все это вкупе позволяет рассчитывать на максимальный охват аудитории в первые две недели, а впоследствии за счет крайне положительного «сарафана» фильм должен получить долгую кинотеатральную жизнь и высокий множитель проката. Мы уверены в том, что по своим финальным сборам картина займет достойное место среди крупнейших кассовых релизов этого года.

Ожидаете ли вы, что ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ доработает до Нового года? Есть ли у вас ставка на то, что картина может остаться в кинотеатрах и в «новогоднюю битву»? Каковы, по-вашему, перспективы проекта в «новогодней битве»?

Как показывает практика, сейчас ничего нельзя загадывать и ни в чем нельзя быть уверенным до конца. Может, фильм плавно войдет в Новый год. Если кинотеатры продлят или возобновят его показ на новогодних каникулах, он совершенно точно окажется к месту и по настроению.

В сказочном направлении сегодня условно можно выделить два направления: крупнобюджетные блокбастеры и ряд среднебюджетных фильмов. Что позволяет выделиться первым на фоне вторых? Не размывают ли более бюджетные постановки сказочный жанр в восприятии зрителя?

Очевидно, что в распоряжении у продюсеров крупнобюджетных сказок есть больший набор инструментов и ресурсов в плане подбора актеров, создания спецэффектов и прочего. Кроме того, такие фильмы, как правило, имеют масштабную рекламную кампанию. Разумеется, эти факторы привлекают к ним особое внимание аудитории и позволяют выделиться на фоне других картин подобного жанра. Сейчас сказки очень популярны у зрителей, однако злоупотреблять этим нельзя. Избыток сказок в кинопрокате так же губителен, как и их недостаток. В какой-то момент зритель может просто пресытиться сказочными персонажами и переключиться на что-нибудь другое.

Фото: из личного архива