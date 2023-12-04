Екатерина Бордачева: «По количеству участников и уровню подготовки мероприятий мы приблизились к 2019 году»

Генеральный директор и креативный продюсер Международного кинорынка и Форума «Российский кинобизнес» рассказала БК об итогах завершившегося в Москве конвента

Генеральный директор и креативный продюсер Международного кинорынка и Форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева рассказала БК об итогах завершившегося в Москве индустриального конвента и его дальнейших перспективах.

Как Кинорынок прошел в этот раз, по вашим оценкам? Какие основные моменты вам хотелось бы отметить?

По количеству участников и уровню подготовки мероприятий, как со стороны дистрибьюторов, так и по числу резидентов со стороны кинопоказа, мы приблизились к 2019 году. Ежедневно форум посещало более 700 участников. За три дня Кинорынок принял 1470 участников и гостей из сферы кино, инвестиций, рекламы, ТВ и медиа. Как независимым организаторам (без прямой поддержки со стороны госинститутов) нам было крайне сложно в кризисные 2020 и 2022 годы, но мы боролись, искали новые форматы и точки роста, и благодаря поддержке наших постоянных партнеров смогли преодолеть этот период и выйти на новый виток развития. Мне хотелось бы искренне поблагодарить всех партнеров и коллег за выбор нашего мероприятия! Все, что происходило на презентациях и в целом в Цифровом деловом пространстве – не только про контент и бизнес, но и про шоу, про креатив. В поисках новых каналов продвижения фильмов прокатные компании во взаимодействии с производителями, особенно национального кино, обращались к эстетике кинопроизведений, используя их уникальный мир как инструмент позиционирования. Как, например, ОНЕГИН и МАСТЕР И МАРГАРИТА «Атмосферы кино», ЕЛКИ 10 или МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ «НМГ Кинопроката», или ПАРНИ С ТАТУИРОВКАМИ «Экспоненты Фильм». С 2019 года в новом формате мы провели шесть Кинорынков в Москве и один – в Алма-Ате. В 2023-м организовали и реализовали три кинофорума. Это прямой показатель стабилизации рынка.

Приехали ли гости из СНГ?

Да, приехал 21 представитель кинотеатров из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как вы оцениваете возвращение в ЦДП?

За четыре года мы в третий раз сотрудничаем с площадкой Цифровое деловое пространство. И в этот раз мне нечего сказать, кроме слов благодарности за партнерство и профессиональную помощь от менеджмента до персонала всех направлений. Мы были в тесном контакте несколько месяцев, постарались охватить и реализовать каждую возможность внутри ЦДП: аудитории, лектории, залы, смарт-помещения, парк оборудования. В очередной раз пространство высоко оценили гости, участники, партнеры.

Так как в прошлом году партнерское кинопроекционное оборудование от европейских компаний стало недоступно, какую технику вы теперь монтируете в ЦДП?

Благодаря команде «Азия Синема» нам удалось достичь в большом зале ЦДП максимально возможного качества кинопроекции и звука. Это не только мое мнение, но и впечатление сотен профессионалов – участников рынка. При этом звуковая система впервые была синхронизирована с аудиосистемой, установленной в ЦДП. Команда компании «Азия Синема» за 10 часов превратила конференц-зал в кинозал высокого технологического уровня. Уверена, впереди нас ждет много проектов!

Расскажите, пожалуйста, как прошла деловая программа. Почему вы решили обсудить в ее рамках вопрос инвестиций в кинобизнес? Возможно ли это сейчас и рентабельно ли, по вашим оценкам?

Идея проведения конференции по темам, актуальным сегодня для рынка кинопоказа, принадлежит Арсению Кузьминичу из «Азия Синема», за что ему отдельное спасибо. Эти топики стали основой для открывающей первый день деловой программы, которую мы с удовольствием поддержали. Одним из главных спикеров стал председатель АВК Алексей Воронков. Обсуждение актуальных тем привлекло на площадку и новых представителей кинотеатров: помимо букеров и маркетологов, форум посетили владельцы кинотеатров и топ-менеджеры. Также я рада поддержать и стать частью идеи и проекта Ольги Трифоновой, международного эксперта по кинотехнологиям, по созданию независимой системы и структуры – секции «Инвестиции в кино». Впервые в России в рамках «Российского кинобизнеса» состоялось мероприятие, посвященное развитию частного финансирования кино. По обратной связи мы понимаем, что эта секция имеет перспективу стать регулярной.

Расскажите, пожалуйста, подробнее об инвест-платформе. В чем вы видите задачи этой инициативы?

Организатор форума ООО «Кинобизнес» является со-партнером этой инициативы. В начале будущего года мы планируем запуск платформы и анонс питчингов проектов. Глобальная задача – сформулировать понятный путь и прозрачный механизм привлечения частных инвестиций не только в кинопроизводство, но и в кинопрокат, где, например, существует кассовый разрыв от точки покупки проекта до его релиза, связанный с рисками и объемом оборотных активов.

Изначально вы собирались провести программу «#Поиск». Почему в итоге отказались от этой идеи?

Сейчас структура предложения выглядит иначе, чем несколько лет назад. Кино, производимое на внутреннем рынке, в значительной степени более востребовано дистрибьюторами. Бόльшая часть проектов, которые мы планировали предложить кинопрокатным компаниям и представителям вторичных рынков, уже в той или иной степени получила перспективу проката.

Вы говорили о том, что прежние подходы к организации Кинорынков сейчас не работают. Расскажите, пожалуйста, как они изменились?

Для успешного проведения мероприятия такого уровня мало объявить или подвинуть куда-то даты. Программирование Кинорынка требует отличных знаний букинга, маркетинга и опыта в сфере продвижения кино.

Изменились ли каким-либо образом с вашей стороны условия для участников с учетом текущей экономической ситуации? Как в целом теперь формируется ценообразование?

Мы подняли стоимость участия по разным видам аккредитаций до 20 процентов лишь с намерением создать максимально комфортные условия для участников. Для представителей кинотеатров – в меньшей степени, для остальных категорий – чуть в большей. От доступности кейтеринга до линии выхода на сцену важно все, нет мелочей. Штаб форума начинает активную подготовку за три месяца до начала. А по правде, мы и не останавливаем работу. Ценообразование как в сфере креативной экономики, так и в других формируется исходя из базовых затрат и прогнозируемых доходов, необходимых для роста мероприятия или проекта.

Ознакомившись с презентациями прокатчиков и поговорив с ними, какие тренды вы видите на кинорынке сегодня?

Все тренды были намечены в 2022-м и в начале 2023 года: прогрессивное развитие национального кинематографа плюс расширение репертуарного предложения за счет независимого зарубежного контента. Больше видим азиатского продукта в жанре поп-фан, аниме, фестивальных хитов, семейной анимации. Европейское кино как сегмент, имеющий неиссякаемый зрительский интерес, остается одним из локомотивов.

Каковы ваши ожидания от нынешней «новогодней битвы»? Как вы оцениваете представленные проекты?

Пожалуй, я оставлю свой прогноз при себе. Всем желаю ожидаемых сборов! Новогодние каникулы – это прежде всего настроение и свободное время, которое общими усилиями должно быть конвертировано в проданные билеты. Изменения в составе лидеров точно будут, чему наше мероприятие всегда способствует!Если оглянуться на «Летний выпуск» – слова подтверждаются делом.

Каким будет следующий год для киноиндустрии, по вашему мнению?

К сожалению или к счастью, я не политолог. Душевная организация не позволяет мне глубоко осмыслить часть внешней политики, которая оказывает ключевое влияние на все сферы деятельности, тем более кинобизнес. Если исходить из показателей запуска отечественных кинопроектов и планов выпусков, кинорынок находится на этапе восстановления и подъема.

После одного из Кинорынков в прокат вышел ряд заметных казахстанских фильмов. Сейчас такие проекты можно отобрать только на Eurasian Film Market? Насколько Кинорынок в Казахстане оказался интересен российским прокатчикам? Каким в целом вы видите его перспективы?

Eurasian Film Market станет регулярным осенним ивентом в Центральной Азии. Мы с моей коллегой и партнером Еленой Ларионовой уже начали подготовку следующего конвента. Скоро объявим даты 2024 года. В сентябре 2023-го первый рынок посетили 251 компания и 362 участника. Как мне кажется, это отличное начало! Мы собрали каталог из двухсот новых фильмов Центральной Азии, ряд которых куплен на территорию РФ и СНГ, а небольшая часть отправится на международные рынки. Результаты для старта заметные и вдохновляющие.

Когда состоится весенний Кинорынок? Можете ли вы рассказать какие-то подробности о нем?

Мы в переговорах. До конца года расскажем подробности. Весенний рынок нужен и интересен многим игрокам. У нас всегда есть выбор организовать один более масштабный ивент или весенний конвент и летний выпуск, ориентированные на якорные релизы этих периодов.

Какие преимущества дистрибьюторам дает представление своих проектов на Кинорынке, а не в рамках отдельного дня, как делают ЦПШ и «Вольга»? В этот раз и Capella Film организовал свою презентацию, хотя этот прокатчик часто проводит собственные дни, и «Наше кино», которое все равно планирует отдельное мероприятие в январе. Насколько в таких обстоятельствах складывается репрезентативная картина и насколько нужен именно Кинорынок, на ваш взгляд?

Кинорынок наиболее эффективный и результативный инструмент – это факт. И в мире, и в нашей стране Кинорынки дают полноценное представление о состоянии отрасли. Когда конкурентное окружение обращается к покупателям сообща, возрастают охват клиентов, концентрация мнений, коллективный прогноз ожиданий и способы анонсирования продукта, что влияет на дальнейшую судьбу каждого фильма. Дни прокатчиков и другие форматы точечных нишевых встреч проводятся, и это нормально. Здорово, если у компании есть ресурс обратиться к ряду партнеров индивидуально с целью укрепления связей или с целью повлиять на качество росписи фильма. Мы выбираем партнеров, которые выбирают нас, и вместе создаем каждый раз уникальное событие, уникальную среду для подъема на еще одну ступень по лестнице кинобизнеса.

Фото: из личного архива