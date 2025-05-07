Официальная касса России: время побед

Главной премьерой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стала масштабная лента В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Она ожидаемо возглавила прокат, собрав за первый уикенд 235 млн рублей и показав пятый по успешности старт текущего года. Экранизация повести Бориса Васильева выступила лучше, чем недавние экшн-картины: КРАСНЫЙ ШЕЛК (196 млн), КРАКЕН (169 млн) и ЗЛОЙ ГОРОД (139 млн). Среди других фильмов про ВОВ проект с Владимиром Машковым занял третье место после СТАЛИНГРАДА (510 млн), выходившего в 2013 году, и новогоднего релиза Т-34 (736 млн).

«Мы все – и «Централ Партнершип», и рынок – видим, что фильм стартовал по верхней планке ожиданий. Мы, безусловно, очень довольны этим фактом», – прокомментировал успех ленты один из генеральных продюсеров фильма Тимур Вайнштейн. – «Сборы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ показывают, что картина нашла отклик у зрителей. Идет очень хороший «сарафан». Особенно это приятно в преддверии большого праздника. Уверен, что картина продолжит свое яркое путешествие, будет и дальше показывать хорошие результаты и увеличивать кассу».

Глубоководный приключенческий фильм КРАКЕН продолжает триумфальное шествие в прокате. Не располагающая к дачам и шашлыкам погода в Центральной России, праздничные выходные и хороший «сарафан» помогли ленте заработать еще 223 млн рублей. Это на 25,2% больше и без того выросших сборов прошлой недели. Всего за три недели проект с Александром Петровым и Виктором Добронравовым почти достиг тотала ближайшего аналога КРАСНЫЙ ШЕЛК: 682 млн против 683 млн рублей. Средняя посещаемость составила 29 человек на сеанс – это лучший показатель в топ-10.

Замкнула тройку лидеров комедия БАТЯ 2. ДЕД. На пятой неделе фильм пополнил копилку еще на 104 млн рублей, прибавив к сборам прошлой недели 10,4%. Общий бокс-офис достиг 1,480 млрд, превысив тотал экшна ЭКИПАЖ (1,429 млрд) и опередив график сборов таких отечественных релизов, как ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (1,363 млрд) и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (1,278 млрд) за аналогичный период.

С четвертой строчки стартовала городская сказка СОКРОВИЩА ГНОМОВ. Фильм с Никитой Кологривым собрал за первые выходные 80,8 млн. Это больше, чем у предыдущего похожего проекта актера, ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (69,4 млн), но меньше, чем у идущего до сих пор в прокате жанрового аналога ЖДУН (93,8 млн).

Семейная комедия ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ показала положительную динамику на второй неделе проката, прибавив 4,2%. Экранизация сборника историй Виктора Драгунского освоила еще 60,6 млн рублей, а суммарно заработала уже 132 млн, максимально приблизившись к сборам ближайшего аналога МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (134 млн по итогам двух уикендов) также от Кинокомпании братьев Андреасян.

Свежий отечественный мультфильм МАРАКУДА показал второй старт среди анимационных релизов текущего года. Приключения сына вождя доисторического племени привлекли за первый уикенд 43,3 млн рублей, лишь немного уступив недавнему ЗВЕРОПОИСКУ (46,5 млн), который также выпускала «Вольга». Анимация, созданная совместно кинокомпаниями СТВ и студией «Сказка», выступила лучше их предыдущих проектов: БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (34,7 млн) и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (31,8 млн).

Хоррор ОНО. НОВАЯ ГЛАВА на второй неделе показал небольшое падение 15,6% и заработал 23 млн рублей, увеличив общую кассу до 64,5 млн рублей. Фильм с участием Эшли Грин и Шона Эшмора официально стал самым успешным релизом «Кинологистики», опередив по сборам схожую по жанру зимнюю премьеру АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» (51,3 млн рублей)

Фэнтези ОЧИ стартовало в формате превью с суммы в 17,4 млн рублей. Новый фильм студии А24 заработал больше, чем схожий КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (15,2 млн) за полноценный уикенд, и теперь возглавляет персональный топ «Экспоненты Фильм» среди игровых семейных релизов.

Отечественное фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ начало работу с девятого места и заработало за первые выходные 17,2 млн. Новый фильм режиссера Ивана Соснина опередил сборы его предыдущего роуд-муви ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ (10,1 млн) и показал цифры на уровне документального хита ОГНЕННЫЙ ЛИС (17,6 млн).

Замкнул топ-10 триллер СЕРФЕР. Новый фильм с Николасом Кейджем заработал 12,7 млн рублей, что практически равно стартовым показателям прошлогоднего релиза с участием актера ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (12,5 млн).

Также в прокат вышли комедийный триллер НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (11-е место, 10,3 млн), якутская военная драма АЛДАН (12-е место, 7,5 млн), психологическая драма ВСЕ ОТТЕНКИ КРАСНОГО (13-е место, 5,4 млн) и хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: НЕКРОНОМИКОН (14-е место, 5,3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 872 млн рублей, с учетом стран СНГ – 952 млн. Это на 90,2% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 185,5% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате третью неделю лидировала фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД.

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

07.05.2025 Автор: Вероника Cкурихина