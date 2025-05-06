Тимур Вайнштейн: «Честное большое военное кино всегда будет вызывать зрительский интерес»

Один из генеральных продюсеров фильма «В списках не значился» рассказал БК о том, чем картина выделяется на фоне военных лент предыдущих лет

Военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ с Владимиром Машковым в одной из ролей показала пятый старт этого года и третий результат премьерного уикенда среди картин о Великой Отечественной войне. Бюджет проекта, над производством которого объединились 1-2-3 Production, «Газпром-Медиа», Кинокомпания ТЕМП, телекомпания НТВ, Театр Олега Табакова и «ТРОМЕДИА», достиг 1 млрд рублей. Один из генеральных продюсеров фильма Тимур Вайнштейн рассказал нам о том, чем картина выделяется на фоне военных лент предыдущих лет и вернет ли В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ интерес кинематографистов и зрителей к жанру.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ? Каковы были ваши ожидания?

Наверное, не только я, но и мы все – и «Централ Партнершип», и рынок – видим, что фильм стартовал по верхней планке ожиданий. Мы, безусловно, очень довольны этим фактом. Сборы за первые четыре дня проката – около 240 миллионов рублей: это достаточно важный для нас результат. Очень приятно, что нынешний первый майский уикенд оказался третьим за всю историю подобных уикендов в российской киноиндустрии. И здорово, что эти показатели обеспечили отечественные фильмы. Сборы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ показывают, что картина нашла отклик у зрителей. Идет очень хороший «сарафан». Особенно это приятно в преддверии большого праздника. Уверен, что картина продолжит свое яркое путешествие, будет и дальше показывать хорошие результаты и увеличивать кассу.

Фильм показал лучший старт среди военных релизов со времен Т-34 и СТАЛИНГРАДА. Чем проект выделяется на фоне схожих картин предыдущих лет, как вы думаете?

Я бы еще отметил, что Т-34 выходил в новогодние праздники, а премьера СТАЛИНГРАДА состоялась очень давно, более десяти лет назад. В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ – первый большой военный фильм, который вышел на майских праздниках и собрал такую кассу. Когда мы только решили запустить этот проект и представить его к юбилею Победы, многие коллеги нас останавливали, говоря, что военное кино не собирает и зрители на него не ходят в кинотеатры. Но нам показалось, что нужно делать хорошее кино вне зависимости от жанра. Если зрителям понравится картина и будет хороший «сарафан», то они обязательно придут. Нам это удалось, что еще раз доказывает: военное кино люди также готовы смотреть. Сейчас мы очень много работаем со зрителями в кинотеатрах, снимаем их, и могу сказать, что люди выходят со слезами на глазах, приходят с семьями, с детьми. И это мне кажется самым главным – военное кино не просто показало выдающиеся результаты в своем жанре, но и оказалось семейным. Люди показывают картину детям, потому что наша память и наша история для них имеют важное значение. Тем более – если это сделано на высоком уровне. Кроме всего прочего, проект выделяется масштабностью военных сцен. Я давно не видел такой постановки в российском, да и не только в российском кино. Мы построили невероятно огромную декорацию в «Москино», фрагмент Брестской крепости площадью 42 тысячи квадратных метров. Это позволило снимать масштабные военные сцены. И зрители не просто погружаются в историческую эпоху, они оказываются в центре огромного честного экшна. Поэтому я думаю, что картину ждет долгая судьба не только в кинопрокате, но и на телевидении, и в онлайн-кинотеатрах.

Фильм же еще снимался в Беларуси?

Да, мы снимали в Минске мирный Брест, в Бресте снимали сцены в подвалах. А саму Брестскую крепость, разрушенную в первые дни войны, построили в «Москино». Это три основные точки съемок картины.

В СССР экранизировали много повестей Бориса Васильева, но не «В списках не значился». Почему вы решили взяться именно за нее? Чем вас зацепила эта история? В чем вы видите ее актуальность для современного зрителя?

По нескольким причинам. Во-первых, Борис Васильев – совершенно выдающийся писатель, фронтовик, мастер военной прозы. По его произведениям сняты очень известные фильмы, которые до сих пор с удовольствием смотрят и любят: ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ, ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА, ОФИЦЕРЫ. Так получилось, что повесть «В списках не значился» не имела столь популярной экранизации. Фильм 1995 года Я – РУССКИЙ СОЛДАТ не стал востребованным у публики. А сегодня без большого кино действительно очень сложно достучаться до зрителя, особенно до молодого. Поэтому нам показалось несправедливым, что без киновоплощения осталось одно из самых, на мой взгляд, пронзительных и одно из самых моих любимых произведений Васильева. Повесть глубоко затрагивает тему человеческой судьбы и морального выбора в условиях войны, честно выделяется своей искренностью и эмоциональной силой. И действительно кажется мне актуальной для современного зрителя.

В свое время был замечательный спектакль «Ленкома» с Александром Абдуловым, который я видел в детстве. Поэтому нам показалось, что сейчас было бы важно экранизировать именно это произведение. Ведь фильм акцентирует внимание на стойкости и несгибаемой воле защитников родины, что является важным посланием в наше время. Важно подумать: «А смог бы я так? Попади я в такую ситуацию, смог бы повести себя, как главный герой, молодой лейтенант Николай Плужников, 18-летний добрый парень, который волею судьбы приезжает служить в Брестскую крепость и вдруг попадает в жернова войны и за триста дней становится другим человеком?» В условиях современных вызовов, конечно, такие темы, как патриотизм, самопожертвование, человечность, будут актуальными. Да и не только сегодня. Поэтому мы надеемся, что в каком-то смысле зрители смогут увидеть в этой картине не только историческую правду, но и получат вдохновение для собственных поступков в жизни.

Как вы оцениваете сотрудничество с Владимиром Машковым? Можно ли назвать фильм его авторским проектом? Как он впоследствии участвовал в продвижении?

Конечно, нет. Не думаю, что сам Владимир Львович посчитал бы правильной такую формулировку. Мы очень давно обсуждали возможность сотрудничества с ним не только как с совершенно выдающимся актером, но и как с худруком «Табакерки», руководителем студии, где молодые ребята учатся не только на актеров театра, но и на актеров кино. Несколько лет мы придумывали такой проект, и вот возникла идея совместного фильма, где Владимир Львович выступил бы как продюсер, сыграл бы как актер и задействовал бы театр и студию. Мы очень довольны результатами этого эксперимента. Владимир Львович был погружен в проект от начала и до конца. Для вхождения в роли молодые актеры театральной школы поехали на двухнедельные сборы, жили в обстоятельствах, приближенных к условиям быта молодых ребят во время войны, в палатках, питались той же едой, учились обращаться с тем же оружием. Поэтому, с одной стороны, нельзя не оценить огромное участие Владимира Машкова и его влияние на весь процесс, с другой стороны – это авторский проект большой команды. Замечательный режиссер Сергей Каратаев тоже работал с актерами, проводил репетиции. Но Владимир Львович как педагог и учитель ребят духовно участвовал во всем этом процессе. На съемках был всегда рядом и сейчас во время продвижения фильма принимает активное участие. Для нас это очень важно, потому что он является тем человеком, которому доверяют зрители. Когда они видят, что он выступает одним из главных действующих лиц фильма, то верят ему и с удовольствием идут в кинотеатры.

Картина стала фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля. Какую ценность это имело для продюсеров? Насколько повлияло на узнаваемость проекта, по вашему мнению?

Статус фильма открытия ММКФ имел для нас огромную ценность. С одной стороны, это оценка высокого качества и значимости картины, с другой стороны – показ на фестивале вызвал дополнительный интерес среди зрителей и кинокритиков, что дало еще одну возможность для продвижения фильма. Кроме всего прочего, премьера на фестивале помогла привлечь внимание на международной арене, что несомненно очень хорошо работает на узнаваемость фильма. Мы благодарны, что наш проект выбрали и что Владимиру Машкову был вручен приз за выдающиеся заслуги в актерском мастерстве. После премьеры на кинофестивале уже пошел очень хороший «сарафан», а это создало дополнительный интерес аудитории.

Вы упомянули международную арену. Значит ли это, что фильм будет продаваться в другие страны?

Не уверен после сообщения Дональда Трампа о том, что надо вводить стопроцентный налог на иностранные фильмы. Кстати, думаю, это связано и с нашим проектом тоже, потому что несколько дней назад президент США заявил, что Америка внесла самый значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Узнав о нашем фильме, он понял, что нужно запрещать иностранное кино, потому что если бы картина вышла в Америке, то зрители там вдруг поняли бы, что слова Трампа неправдивы (смеется). На самом деле у фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ будет международный прокат. Он выйдет на территории СНГ, сейчас мы работаем с азиатским рынком. «Централ Партнершип» активно этим занимается. Тема картины должна заинтересовать международную аудиторию.

Как в целом проходило продвижение фильма? На какие ресурсы в особенности вы делали акцент?

Активно и масштабно. Думаю, все это видели. «Газпром-Медиа Холдинг» обеспечил картине совершенно беспрецедентную поддержку. В январе этого года стартовала масштабная телевизионная кампания на НТВ, в рамках которой было показано огромное количество роликов. Потом подключились ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», «Матч ТВ». Потрясающая поддержка была на радиостанциях холдинга, digital-ресурсах, на Rutube, Premier. Проект активно рекламировал онлайн-кинотеатр «Иви», наш партнер по фильму. Все это будет продолжаться на всех ресурсах в течение мая. Сейчас на НТВ крутятся ролики, где Владимир Львович поздравляет всех с 9 Мая и приглашает в кино. Скоро они будут показаны на всех телеканалах холдинга. Также была социальная поддержка, в рамках которой фильм получил наружную рекламу и сотрудничество со многими партнерами. Пиар-продвижение за счет участия актеров в различных мероприятиях, в том числе церемонии открытия Московского кинофестиваля и различных выставок. Кроме всего прочего, мы уверены, что одним из важнейших элементов продвижения стало участие в мероприятии общества «Знание» Владимира Львовича с режиссером Сергеем Коротаевым и исполнителем главной роли Владиславом Миллером. Там же присутствовал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он посмотрел ключевые фрагменты фильма, отметил, что это произведение искусства, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже посмотрел кино целиком и очень хвалил и что в ближайшее время он тоже посмотрит. И мне кажется, это создало дополнительный резонанс вокруг картины. Спасибо нашему президенту за поддержку.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге проекта?

Мне кажется, самой удачной была идея сделать большое военное кино и выпустить его к юбилею Победы. И дать возможность большой аудитории вместе с детьми посмотреть масштабное честное кино в дни, когда все будут об этом говорить. Хотя не все разделяют эти ценности. Некоторые представители нашей индустрии с грустью вспоминают времена, когда на первомайские праздники и на 9 Мая на экраны выходили МСТИТЕЛИ, и расстраиваются из-за отсутствия пиратского кино в эти дни сейчас. Удивительно, что люди так рассуждают вместо того, чтобы радоваться, что российское кино собрало за уикенд около миллиарда рублей, и этот уикенд, как я уже говорил, показал третий результат за всю историю майских праздников. Мне кажется, необходимо и важно делать хорошее кино на патриотические темы, и оно должно выходить в такие дни, чтобы у аудитории нашего поколения была возможность вместе с детьми смотреть картины о подвигах русских людей именно в майские дни, в эти святые, важные дни для страны. Есть разное время для проката разного кино. Но в такие дни, в такие годы именно так и должно быть.

Как вы думаете, удастся ли сборам фильма превысить миллиард рублей?

Посмотрим, как пройдет следующий уикенд. В принципе, внутренне мы в этом не сомневаемся, потому что все предпосылки имеются: интерес к кино большой, рекламная поддержка активно продолжается, «сарафан» идет очень хороший. Сборы за миллиард станут совершенно неожиданными для людей, которые не ждут, что военное кино может собирать большую кассу в нашей стране, а мы докажем, что может.

Защите Брестской крепости посвящен еще один современный военный фильм, БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ Александра Котта. Использовали ли вы эту картину как ориентир в плане визуала, экшна, характеров?

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ – замечательное кино, но мы не ориентировались на него. Нам удалось построить уникальную декорацию, и это сразу дало возможность снимать немного по-другому. Потрясающий оператор Игорь Гринякин вместе с режиссером придумал визуальный стиль нашего фильма, поэтому не могу сказать, что мы как-то вдохновлялись БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТЬЮ. Нам было важно передать то, что написано в книге Бориса Васильева, перевести на большой экран ту эмоцию, которая есть в повести. Это самое сложное. Мы скорее больше обращали внимание на советское военное кино, снятое по произведениям Васильева, – с точки зрения эмоций и смыслов.

Какую эмоцию из книги Васильева вы хотели передать?

Честность. Человек прошел войну и знал, что было на самом деле. И вот эта честная нота войны – основное, что есть в книге. Когда веришь этим персонажам. Без наигранного героизма. Ведь война – это все вместе: и страх, и героизм, и подвиг.

Какой в целом должна быть экранизация, чтобы зритель остался доволен?

Экранизация должна быть такой, чтобы после просмотра человек захотел перечитать книгу. А с точки зрения истории выдающегося писателя, который знал, как сделать военное произведение честным и любимым аудиторией, нам было важно с уважением подойти к первоисточнику и максимально соответствовать истории. Поэтому сценарист Олег Антонов очень внимательно отнесся к оригинальному материалу, сохраняя его дух и основные идеи. Дальше актеры изучали мотивы персонажей, погружались в историю того времени. В совокупности все эти элементы способствовали созданию гармоничного произведения, которое может считаться успешной экранизацией и может заставить зрителей полюбить литературный источник. Кстати, мы надеемся, что выход нашего фильма вернет в школьную программу повесть «В списках не значился», как было во времена моей учебы.

В последние годы военные фильмы не становились блокбастерами. На ваш взгляд, вернет ли В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ интерес к жанру?

Почему кто-то решил, что военное кино не собирает и не может собирать кассу? На мой взгляд, это довольно странный стереотип, не имеющий под собой оснований. С помощью фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ мы доказываем, что честное большое военное кино всегда будет вызывать зрительский интерес – и не только в контексте 80-летия Победы, а ежегодно. Особенно на майских праздниках люди готовы смотреть такое кино о войне.

Патриотизм и сплочение сейчас становятся важными темами для общества. И этот фильм рассказывает не только о героизме и мужестве, но и подчеркивает значимость исторической памяти. И все большие картины о Великой Отечественной войне отвечают этим интересам. Уверен, что патриотизм, который пронизывает сюжет, а не декларируется на словах, и показан честно визуально, способен вызывать сильнейшие эмоции и чувство гордости за свою страну. Все хотят испытывать это чувство. И новым поколениям это важно, они должны ценить подвиги предков. Но не надо их заставлять, пусть смотрят сами. Я вижу сейчас, как молодое поколение идет в кинотеатры, эмоционально реагирует, советует смотреть это кино.

Я не считаю, что военное кино не вызывает зрительского внимания, просто у нас редко выходят большие военные фильмы. Надеюсь, благодаря нашей картине в индустрии перестанут бояться и начнут делать масштабные военные ленты, понимая, что они могут собирать кассу, как В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, Т-34, СТАЛИНГРАД. Это важно не только с точки зрения патриотизма, исторической памяти, но и с точки зрения хорошего зрительского кино.

В последние годы выходили ПРАВЕДНИК, ДЕВЯТАЕВ и ВОЗДУХ, и их сборы не превышали 650 миллионов рублей, не говоря уже о других военных картинах.

Не все фильмы должны собирать миллиарды. Военное кино и не должно конкурировать со сказками, рассчитанными на большую семейную аудиторию с маленькими детьми. Но не только сказки же нам снимать. При поддержке Фонда кино и «Москино» можно создавать большие фильмы и «отбивать» вложенные в производство средства. Конечно, было бы лучше, если бы была поддержка Фонда кино конкретно в этом направлении.

Бюджет В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ достиг миллиарда рублей. Удастся ли его вернуть, как вы думаете?

Фильм поддержали Фонд кино и «Москино». Конечно, не в том объеме, который нам хотелось бы, потому как нам кажется, что такие фильмы должны поддерживаться в объеме более 50 процентов от бюджета. Наша картина вышла к 80-летию Победы, и это единственное большое кино, которое шло в эти дни во всех кинотеатрах. Кинотеатральные сборы как минимум помогут нам окупить свои затраты. Но цели заработать и не было. У военного кино действительно огромные бюджеты: если ты хочешь создать масштабный исторический фильм, то должен вложить существенные средства. Большой военный блокбастер невозможно снять дешево. Конечно, это рискованное производство. Проще сделать недорогую комедию и заработать на ней. Или сказку. Поэтому в нашем случае вопрос действительно достаточно сложный, но «Газпром-Медиа Холдинг» и телеканал НТВ не боятся рисковать, особенно с проектами, которые нам кажутся важными с социальной точки зрения. Будет прекрасно, если нам удастся заработать миллиард рублей и окупить свои затраты, что уже кажется нам достижимой задачей.

Фото: пресс-служба Кинокомпании ТЕМП