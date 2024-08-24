Алексей Фурсин: «Мы делаем акцент на выстраивании и развитии международных связей»

БК попросил руководителя Департамента культуры Москвы поделиться своими ожиданиями от Московской международной недели кино

С 23 по 28 августа в столице пройдет Московская международная неделя кино. Мероприятие впечатляет своими масштабами, и в силу этого должно стать ярким событием как для обычных жителей города, так и для представителей индустрии. Деловая часть форума продлится два дня, 26 и 27 августа, в Цифровом деловом пространстве и включит в себя обсуждение международного сотрудничества в сфере кинематографии, работы кинокомиссий и особенностей локального контента в контексте глобального рынка. В преддверии форума БК попросил руководителя Департамента культуры Москвы Алексея Фурсина поделиться своими ожиданиями от Московской международной недели кино.

Московская международная неделя кино охватит событиями практически весь город. Анонсировано множество показов, заявлено более сорока стран-участниц, двери для посетителей обещают открыть не менее ста различных киноплощадок. Можно ли сказать, что подобное мероприятие в индустрии кино проводится в Москве впервые?

Москва действительно впервые объединит сразу несколько направлений в рамках большого кинособытия – выставочную, деловую программу для представителей индустрии, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы для всех желающих. В рамках Недели кино пройдет даже выставка технологий для медиаиндустрии.

Для нас проведение первой Московской международной недели кино – очень важный момент. Мы долго догоняли, импортозамещали, начинали строить с нуля… Сейчас появилось понимание, что на этом этапе нам уже действительно есть чем поделиться с коллегами из других стран, и они тоже это понимают: крупнейшие иностранные продакшны заинтересованы в сотрудничестве, обмене опытом, съемках на наших площадках. Несмотря на зарубежные санкции, к нам приехали представители 47 государств мира, включая международные кинокомиссии, которые помогают киностудиям в своих странах организовывать съемки фильмов и сериалов за рубежом.

Обычно такие крупные события в киноотрасли предусматривают какую-то конкурсную программу.

Неделя кино в этом смысле не похожа на другие события в этой сфере. У нас нет общей конкурсной программы и акцент мы делаем скорее на выстраивании и развитии международных связей. И еще на знакомстве москвичей со сферой кино через образовательные мероприятия и кастинги. Для нас это в том числе часть работы по решению проблемы кадров – в киноиндустрии на всех уровнях она стоит достаточно остро. Но при этом наша Неделя кино станет точкой сборки сразу для девяти профессиональных кинофестивалей со своими конкурсными программами и номинациями. Короткометражки, документальные, молодежные фильмы, веб-сериалы, анимация – некоторым из этих направлений будет посвящено даже по несколько фестивалей.

Можно ли подробнее рассказать про деловую программу, которая пройдет в Цифровом деловом пространстве?

Москва уже закрепила за собой статус безусловного центра российского кинопроизводства: здесь снимается 90 процентов отечественного контента. Но следующий для нас этап – сделать наш город международным кинохабом. Мы учитывали это и при формировании деловой программы. Условно ее можно поделить на четыре тематических направления: глобальные рынки, сценарное дело, сотрудничество и продвижение (в рамках этого трека проведем питчинги российских проектов), кинопроизводство. Деловые мероприятия Недели кино пройдут в Цифровом деловом пространстве 26 и 27 августа. Важно, что откроется она пленарным заседанием с участием представителей министерств креативной экономики и культуры из зарубежных стран – Бразилии, Индии, Панамы, Ирана и Узбекистана.

Что вы лично для себя будете считать идеальным результатом Московской международной недели кино?

Думаю, индикаторов того, что все прошло успешно, для меня будет два. Когда у нас была встреча со СМИ еще до начала Недели кино, журналисты спросили о том, станет ли это событие регулярным. Честно скажу: ни сейчас, ни на тот момент готового ответа у меня не было. Хотелось бы, чтобы Неделя кино оказалась полезной и нашим, и зарубежным киностудиям, партнерам, режиссерам, кинотеатрам, зрителям и прошла так, чтобы ее продолжение даже не вызывало бы сомнений. И еще один момент: у нас уже была история с индийской делегацией, которая приезжала в Москву еще весной. Я не раз об этом рассказывал, но Неделя кино в моем представлении должна этот кейс масштабировать и повторить в других странах. Тогда индийцы были настолько удивлены современной Москвой, ее возможностями, ее отличием от того, что они видели в кино, что всю дорогу от аэропорта они, не переставая, снимали наш город, снимали наши локации в кинопарке, чтобы поделиться этими кадрами со своими соотечественниками. У них был настоящий шок от того, что они увидели. Хочется, чтобы наши зарубежные гости отправлялись из Москвы с таким же новым, может быть, даже ошеломляющим впечатлением о нашем городе как будущей столице мировой киноиндустрии. Кстати, экскурсии для иностранных делегаций по улицам Москвы и нашим объектам инфраструктуры для съемок мы тоже запланировали.

Фото: пресс-служба Московской международной недели кино