top banner
  • Главная
  • /
  • Интервью
  • /
  • Эдуард Илоян: «Тема перевоспитания мажора остается актуальной в обществе»

Эдуард Илоян: «Тема перевоспитания мажора остается актуальной в обществе»

Автор: Рая Башинская

17 января 2024

Продюсер «Холопа 2» рассказал БК о том, как создатели оценивают выход картины на большие экраны

Продемонстрировав феноменальные результаты в кинотеатрах, комедия ХОЛОП 2 уже окупилась в прокате. Бюджет проекта составил 768 млн рублей, что практически в пять раз превышает стоимость первого фильма, обошедшегося продюсерам в 160 млн. В этот раз около 150 млн было вложено только в маркетинг. Продюсер фильма Эдуард Илоян рассказал БК о том, как создатели оценивают выход картины на большие экраны.

Поздравляем вас с новогодними результатами ХОЛОПА 2! С какими ожиданиями вы в целом входили в новогодние праздники и превзошли ли полученные результаты фильма ваши прогнозы?

После выхода первого ХОЛОПА у студии Yellow, Black and White появилась приятная новогодняя традиция представлять в кинотеатрах большой фильм. Среди них – ХОЛОП, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, ЧЕБУРАШКА. Мы стараемся держаться консервативных прогнозов, но готовимся к праздничному периоду очень тщательно – и в создании, и в продвижении фильмов. Конечно, кассовые сборы в новогодние праздники нас сильно порадовали.

В чем вы видите причины интереса зрителей к релизу сиквела?

Тема перевоспитания мажора остается актуальной в обществе. К тому же добавились новая героиня, другая историческая эпоха и больший масштаб съемок. Первый ХОЛОП по праву можно назвать народной комедией, очень полюбившейся зрителю. Над второй частью работали та же команда, тот же режиссер, прекрасный актерский ансамбль, которые уже заслужили доверие публики. Людям было интересно посмотреть, что мы приготовили для них на этот раз.

Как вы распределили маркетинговый бюджет? На какие инструменты делали основной упор?

По традиции, бόльшую часть бюджета мы тратим на ТВ-рекламу, в данном случае – около 70 процентов. Также мы делаем акцент на кинотеатральную рекламу и диджитал. Особую роль выполнил тизерный этап кампании. Первый тизер-трейлер был подклеен к фильмам, начиная с ВЫЗОВА (апрель 2023 года). Отдельное спасибо нашим партнерам с телеканала «Россия» за поддержку релиза на всех этапах – от старта съемок до выхода в кинопрокат.

Чем рекламная кампания сиквела отличалась от маркетинга первого фильма?

Рекламная кампания ХОЛОПА 2 была построена таким образом, чтобы, помимо комедийной составляющей продолжения, продемонстрировать масштаб и зрелищность, обилие спецэффектов, массовых и сложнопостановочных сцен. Кроме того, в продвижении второй части картины к нам присоединились партнеры в лице «Сбера» (генеральный партнер), бренда пельменей «Сибирская коллекция», крупнейшей сети магазинов электроники группы «М.Видео – Эльдорадо» и других.

Что вы считаете самым удачным в продвижении картины?

Рекламная кампания картины была четко продумана и выверена, мы понимали аудиторию франшизы и старались ее расширить. Думаю, нам это удалось. На мой взгляд, у нас получились достаточно яркие рекламные материалы.

Каковы ваши ожидания от дальнейшего проката ХОЛОПА 2? Очевидно, сборы превысят результаты первого фильма. Покорится ли сиквелу отметка в 4 миллиарда рублей, на ваш взгляд?

Мы, безусловно, следим за результатами проката, но главное для нас – чтобы как можно больше зрителей сходили в кино и получили удовольствие от просмотра нашего фильма.

Будет ли у истории продолжение?

Как будут развиваться события, покажет время (улыбается).

О чем вам как продюсеру говорят рекордные результаты новогоднего проката второй год подряд в самое сложное для страны время? Какие выводы вы делаете для себя по итогам новогодних выходных и какие составляете профессиональные планы?

Во-первых, это говорит о том, что у зрителей есть высокое доверие к российскому кинематографу. Во-вторых, людям очень нужно светлое, доброе кино, способное объединять поколения, радовать и смешить, особенно в Новый год. Что касается профессиональных планов, то вектор развития нашей студии не меняется: мы будем продолжать создавать большое, событийное кино для широкой аудитории.

Фото: пресс-служба компании Yellow, Black and White

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
«Холоп 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»
Подробнее
Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидировать продолжает «Холоп 2»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 января 2024 года
Подробнее
Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года
Подробнее
Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»
Подробнее
Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюри
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 января
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
Минюст РФ признал Бориса Акунина* иноагентом
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» изменил даты проведения
Подробнее
Анимационная студия Pixar планирует массовые увольнения
Подробнее