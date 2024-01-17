Эдуард Илоян: «Тема перевоспитания мажора остается актуальной в обществе»

Продюсер «Холопа 2» рассказал БК о том, как создатели оценивают выход картины на большие экраны

Продемонстрировав феноменальные результаты в кинотеатрах, комедия ХОЛОП 2 уже окупилась в прокате. Бюджет проекта составил 768 млн рублей, что практически в пять раз превышает стоимость первого фильма, обошедшегося продюсерам в 160 млн. В этот раз около 150 млн было вложено только в маркетинг. Продюсер фильма Эдуард Илоян рассказал БК о том, как создатели оценивают выход картины на большие экраны.

Поздравляем вас с новогодними результатами ХОЛОПА 2! С какими ожиданиями вы в целом входили в новогодние праздники и превзошли ли полученные результаты фильма ваши прогнозы?

После выхода первого ХОЛОПА у студии Yellow, Black and White появилась приятная новогодняя традиция представлять в кинотеатрах большой фильм. Среди них – ХОЛОП, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, ЧЕБУРАШКА. Мы стараемся держаться консервативных прогнозов, но готовимся к праздничному периоду очень тщательно – и в создании, и в продвижении фильмов. Конечно, кассовые сборы в новогодние праздники нас сильно порадовали.

В чем вы видите причины интереса зрителей к релизу сиквела?

Тема перевоспитания мажора остается актуальной в обществе. К тому же добавились новая героиня, другая историческая эпоха и больший масштаб съемок. Первый ХОЛОП по праву можно назвать народной комедией, очень полюбившейся зрителю. Над второй частью работали та же команда, тот же режиссер, прекрасный актерский ансамбль, которые уже заслужили доверие публики. Людям было интересно посмотреть, что мы приготовили для них на этот раз.

Как вы распределили маркетинговый бюджет? На какие инструменты делали основной упор?

По традиции, бόльшую часть бюджета мы тратим на ТВ-рекламу, в данном случае – около 70 процентов. Также мы делаем акцент на кинотеатральную рекламу и диджитал. Особую роль выполнил тизерный этап кампании. Первый тизер-трейлер был подклеен к фильмам, начиная с ВЫЗОВА (апрель 2023 года). Отдельное спасибо нашим партнерам с телеканала «Россия» за поддержку релиза на всех этапах – от старта съемок до выхода в кинопрокат.

Чем рекламная кампания сиквела отличалась от маркетинга первого фильма?

Рекламная кампания ХОЛОПА 2 была построена таким образом, чтобы, помимо комедийной составляющей продолжения, продемонстрировать масштаб и зрелищность, обилие спецэффектов, массовых и сложнопостановочных сцен. Кроме того, в продвижении второй части картины к нам присоединились партнеры в лице «Сбера» (генеральный партнер), бренда пельменей «Сибирская коллекция», крупнейшей сети магазинов электроники группы «М.Видео – Эльдорадо» и других.

Что вы считаете самым удачным в продвижении картины?

Рекламная кампания картины была четко продумана и выверена, мы понимали аудиторию франшизы и старались ее расширить. Думаю, нам это удалось. На мой взгляд, у нас получились достаточно яркие рекламные материалы.

Каковы ваши ожидания от дальнейшего проката ХОЛОПА 2? Очевидно, сборы превысят результаты первого фильма. Покорится ли сиквелу отметка в 4 миллиарда рублей, на ваш взгляд?

Мы, безусловно, следим за результатами проката, но главное для нас – чтобы как можно больше зрителей сходили в кино и получили удовольствие от просмотра нашего фильма.

Будет ли у истории продолжение?

Как будут развиваться события, покажет время (улыбается).

О чем вам как продюсеру говорят рекордные результаты новогоднего проката второй год подряд в самое сложное для страны время? Какие выводы вы делаете для себя по итогам новогодних выходных и какие составляете профессиональные планы?

Во-первых, это говорит о том, что у зрителей есть высокое доверие к российскому кинематографу. Во-вторых, людям очень нужно светлое, доброе кино, способное объединять поколения, радовать и смешить, особенно в Новый год. Что касается профессиональных планов, то вектор развития нашей студии не меняется: мы будем продолжать создавать большое, событийное кино для широкой аудитории.

Фото: пресс-служба компании Yellow, Black and White