Борис Ханчалян: «Зритель стал требовательнее и патриотичнее»

БК пообщался с заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», чтобы подвести итоги 2025 года, а также обсудить обновленную стратегию кинопроизводства

С января 2025 года Борис Ханчалян занимает должность заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга». В сферу его задач входит формирование международных партнерств, курирование производства и дистрибуции контента группы компаний ГПМ КИТ, а также развитие новых перспективных проектов. Среди фильмов, продюсером которых он выступал, такие хиты этого года, как ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, БАТЯ 2. ДЕД, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, а к Новому году на большие экраны выйдет сказка ПРОСТОКВАШИНО. Борис Ханчалян подвел итоги 2025-го и обсудил с БК реструктуризацию продакшнов холдинга, а также обновленную стратегию кинопроизводства «Газпром-Медиа».

О вашем назначении на должность заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» было объявлено почти год назад. До этого вы были советником генерального директора холдинга и занимали должность заместителя генерального директора ГПМ РТВ. Как изменились ваши задачи в рамках нового статуса?

В новом статусе я сконцентрировался на трех ключевых направлениях: кинопроизводство (инхаус), реклама и международное сотрудничество. Причем последнее – это не просто разовые сделки, а выстраивание системной копродукции, дистрибуции и комплексных партнерств – когда мы сотрудничаем со страной не только в медиа, но и в культуре, спорте, туризме. На первый взгляд это разные процессы. На самом деле – один долгий путь. Мы уже научились снимать и продавать для внутреннего рынка, а вот закрепиться на глобальном – задача со звездочкой. И мы в самом начале ее решения, хотя уже многое сделали. С дружественными странами мы работаем не для галочки: это и дистрибуция, и продажи, и культурный обмен, и копродукция. Сегодня, я не ошибусь, практически все крупные игроки хотят снимать совместно. Это дает синергию и, что важно, экономическую эффективность.

Что из этих задач вам удалось реализовать в течение года? Какие цели имеют более дальний горизонт планирования?

Все наши цели с дальним горизонтом. Иначе нет смысла: кино, а уж тем более культурное влияние нельзя построить за квартал. Но кое-что уже можно подытожить. По кинопроизводству: я курирую группу компаний ГПМ КИТ – это управляющая структура для всех продакшнов холдинга. Лидер по созданию игровых проектов – 1-2-3 Production, снявший за год более 120 часов контента. Это выше прогнозов этого года, особенно на фоне того, что мы решили сделать упор на полные метры, которые со сдачей готового материала уходят в следующий год. Плюс наблюдаем, как в какой-то момент все поняли, что аудиторию слегка «перекормили». Честно, на месте зрителя я бы сам мечтал о детоксе от этого обилия контента. Мы это слышим и не хотим перенасыщать.

Отдельно – про анимацию. Самый притязательный зритель – детская и семейная аудитория. Для них мы работаем с особой отдачей. Наша студия «ЯРКО» к 2025 году произвела больше 2,7 тысяч минут анимации. Для компании, которой в следующем году исполнится всего пять лет, это серьезный результат. Мы окрепли и стали одними из лидеров по производству. Но здесь вступает в силу дальний горизонт. Производственные KPI – это одно. А любовь, доверие и лояльность зрителей, особенно детей, – это совсем другие, гораздо более сложные критерии. Именно они и становятся нашей глобальной целью. Возвращаясь к примеру нашей анимационной студии «ЯРКО», в портфеле компании уже порядка двадцати проектов («Спорт Тоша», «Команда МАТЧ», «Дракошия», полный метр ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ и другие). Пока не все они имеют оглушительную узнаваемость, но мы идем к этому системно. Мы понимаем, что детскую аудиторию нельзя завоевать одним хитом – нужно годами создавать качественный, добрый и умный контент, который родители будут доверять детям.

Ну и, опять же, не могу не упомянуть 1-2-3 Production. Как я уже говорил, с этого года мы сделали ставку на производство полных метров, в 2026-м на большие экраны выйдет несколько проектов, которые снимала наша команда. В начале года – АЛЕКСАНДР I, в ноябре – Я ПРИЗРАК, в декабре – УМКА. При этом многие масштабные картины в 2026-м мы только начнем снимать, но об этом расскажем уже в начале года. В общем, говоря об итогах 2025-го и долгосрочных планах, отмечу: среди наших целей есть очень тонкая задача – не оставить наших зрителей без внимания, каждый год контент от нас точно будет доходить до аудитории, причем через разные каналы.

В момент вашего назначения генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров подчеркивал, что в 2024 году вы провели оптимизацию работы продакшнов холдинга. Продолжилась ли эта деятельность в 2025-м? В чем именно она заключалась?

Да, в этом году мы продолжили эту работу. Проговорю важное: это шаг к большей эффективности. Консолидировав продакшны под управлением ГПМ КИТ, мы укрепили финансовые и юридические позиции, но главное – запустили обмен опытом между творческими командами. В долгосрочной перспективе это даст творческий и коммерческий эффект. Это история не про сокращения, а про рост эффективности.

Как сейчас для холдинга выглядит идеальный scripted-контент, сериальный и полнометражный?

Абсолютно точно мы будем развивать топовые проекты и доводить их до франшиз. В сериалах мы продолжаем снимать полюбившиеся зрителям «Полярный», «Праздники», «Жуки». К этим историям наша аудитория уже привыкла. Вообще говоря, в сериальном портфеле уверенно чувствуют себя платформенные восьмисерийки – хороший формат для погружения и избежания затянутости и скуки от сюжета. Здесь у нас есть настоящий хит – «Подслушано в Рыбинске», который доказывает, что локальные, но искренние истории могут покорить всю страну. Что касается полных метров, то для нас фундамент – это сильные ценности. На них мы и делаем упор. На это ориентированы все наши фильмы в производстве. Ну и без оригинальных сценариев с крепкой литературной основой уже никуда. Новый УМКА или наша версия МЮНХГАУЗЕНА – это вызов и для нас, и для зрителя, который ждет не только развлечения, но и трогательности, глубины, ностальгии.

И, конечно, патриотические темы с международным акцентом – наша особенная ответственность. Уже в следующем году мы начнем снимать первый по-настоящему масштабный международный проект с участием стран СНГ – сериал под рабочим названием «Искра». Нужно грамотное соотношение между проверенными франшизами и новинками, между небольшими историями и большим кино, которое говорит о важном.

Как вы в целом оцениваете год, если смотреть на объем и количество произведенного контента? Кажется ли вам, что в продакшнах холдинга достигнут баланс между оригинальными тайтлами и продолжениями?

Вы удачно подметили слово «баланс». К нему мы и стремимся: баланс между творческим риском и надежными франшизами, между новыми именами и известными звездами. Аудитории интересно и то, и другое – и вдохновленные современные версии классики, и свежие оригинальные сюжеты. Рядом с трендом на сказки прекрасно уживаются новые форматы. Например, микродрамы – истории в 1-2 минуты, которые бьют точно в эмоцию. Нашу великую литературу и историю в такой формат, конечно, не упакуешь, но для современных историй это может стать идеальным воплощением.

Какие у вас ожидания от предстоящей «новогодней битвы»? Разделяете ли вы оптимизм тех представителей индустрии, которые ждут от нее рекордных сборов? Как вы думаете, удастся ли на этом отрезке прервать и переломить тренд на снижение посещаемости российских кинотеатров?

Думаю, несмотря на зимнее время, будет жарко. Не стану отдавать пальму первенства никому из претендентов, но отмечу, что все-таки зрительские ожидания по сюжету про Дядю Федора, Матроскина и Шарика выше. А как это повлияет на расклад, увидим позже. Главное – зритель снова почувствует праздник в кино. Несколько лет назад в Новый год был один очевидный хит. Сейчас – выбор, конкуренция, а значит, растет и качество.

Были ли в 2025 году в прокате проекты холдинга, которые, как вам кажется, не смогли полностью выработать свой потенциал? И если да, то с чем вы это связываете?

Этот вопрос требует более детального взгляда. Каждый проект – это сложное уравнение, где учитываются рыночный контекст, бюджет, дистрибьюторская и маркетинговая стратегии, целевая аудитория. Мы можем сознательно ограничивать масштаб релиза определенной картины. Взять пример проката ряда фильмов в Китае. Во-первых, это тоже про сложную стратегию, а во-вторых, мы ставили перед собой задачу не кассового успеха, а планомерного входа на рынок и формирования долгосрочного культурного диалога.

Как вы оцениваете прокат ДОКТОРА ДИНОЗАВРОВА? Что в целом думаете о потенциале полнометражной анимации?

Для первого полного метра молодой студии «ЯРКО» результат достойный. Например, мультфильм возглавил чарт уикенда, что доказывает: аудитория готова идти на отечественную анимацию, хотя период – конец летних каникул – был не самый оживленный. Полнометражная анимация – это возможность создать настоящее семейное кино, на которое идут вместе дети и родители. Такие фильмы формируют культурный код, становятся частью детства. Наша задача – не просто сделать технически сложный продукт, а наполнить его душой, юмором и смыслами, которые будут близки и ребенку, и взрослому. Это не самая легкая задача, но вполне выполнимая.

Как вам кажется, в чем секрет столь очевидного успеха сериала «Олдскул»? Кто стал его ключевой аудиторией и насколько это универсальный для разного возраста контент?

Вновь прибегну к тезису про объединяющий поколения контент. «Олдскул» – это ироничная, но уважительная машина времени, которая возвращает нас в детство и юность. Конечно, на это повлиял беспроигрышный образ строгой, но справедливой училки. Этот архетип откликается абсолютно всем: молодежи – тем, что таких людей они видят практически ежедневно в своей реальности, взрослым – пониманием, что все-таки та самая Мария Павловна была во многом права. Возрастного барьера абсолютно точно нет, это и есть признак настоящего семейного контента.

Насколько вообще сегодня отличаются аудитории стримингов и эфирного ТВ? Можно ли говорить о них как о слабо пересекающихся множествах или со временем они стали фактически и полностью перекрываться?

Честно говоря, сложно дать точный ответ. Стриминги редко делятся детальной аналитикой, поэтому данных о полном пересечении аудиторий мало. Но внутри «Газпром-Медиа Холдинга» есть все, чтобы увидеть картинку в общем виде. Аудитория стримингов активно растет, но говорить о полном пересечении с ТВ еще рано. Ежемесячный охват ТВ в России – около 145 миллионов человек. Для всех стримингов вместе цифры варьируются от 40 до 60 миллионов, но нужно иметь в виду, что и тут есть большая погрешность. Что на самом деле важно, так это учитывать разные модели поведения зрителя. Телевизор – это про включить и смотреть профессионально составленную сетку телеканалов в заранее отобранной логике. Онлайн-кинотеатр – это про целенаправленный поиск. При этом один и тот же человек может смотреть совершенно по-разному. Поколения, которые по утрам собираются на работу под новости фоном, никуда не делись. И при этом те же самые люди вечером выбирают просмотр сериала на платформе. Поэтому мы продолжим дистрибутировать свой контент во все среды, где есть наш зритель. И точно не отказываемся от телевидения – это мощный инструмент для массовых хитов.

Какие сериалы уходящего года стали для холдинга наиболее приятными сюрпризами по вниманию со стороны зрителей?

Тут отмечу от себя лично: среди проектов, снятых командой 1-2-3 Production, сразу вспоминается «Подслушано в Рыбинске». И если говорить не столько про сериалы, сколько про контент, который по зрительской вовлеченности и шуму вокруг имел большой успех, то это франшиза ТВ-шоу «Выжить в…». В каждой заграничной командировке я рассказываю потенциальным партнерам, что это проект, который из формата путешествий вырос в некое социальное явление, влияя даже на туристический поток в те места, где снимался. Это доказывает, что даже в знакомом формате можно найти что-то новое и в хорошем смысле перезапуститься.

За последние годы ГПМ объявил о ряде проектов, которые будут создаваться в копродукции с дружественными странами: СОЮЗНИКИ с Китаем, ШИЗОФРЕНИК с Латинской Америкой, фильм с Ираном. На каком этапе находятся эти проекты? Как вы оцениваете перспективы подобных картин?

Да, мы действительно планируем 2026 год посвятить активному съемочному процессу многих картин, которые будут созданы в копродукции. Сериал «Искра» совместно со странами СНГ, фильм СОЮЗНИКИ с Китаем и другое – сейчас мы в стадии разработки. Опыт мировой индустрии показывает: именно многонациональные проекты часто становятся глобальными хитами. Для нас это стратегический путь к новым рынкам, историям и технологиям.

Какие явления в киноиндустрии сегодня привлекают ваше внимание? Какие вы видите ключевые тренды?

Во-первых, зритель стал требовательнее и патриотичнее в хорошем смысле. После ухода западных игроков выбор аудитории часто падает на отечественные проекты. Во-вторых, один из ключевых трендов – телефастфуд (я так это называю): топовый, хорошо упакованный контент, который говорит о жизни здесь и сейчас на языке зрителя. При условии, что реалии киносъемочного процесса часто складываются таким образом, что летом снимаем зиму, а зимой снимаем лето, тренд на контент «с колес» нас очень закаляет на самом деле. В-третьих, технологически все меняют искусственный интеллект и короткие формы. Микродрамы показывают, что для сильной эмоции не нужен часовой хронометраж. В целом кино остается инструментом, который формирует ценности, укрепляет связь поколений и рассказывает миру важные истории. И наша задача – делать это на самом высоком уровне.

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»