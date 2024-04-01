Эмир Кустурица: «Моей миссией к концу жизни стало стремление раскрыть в кино добродетель человека»

Режиссер и президент фестиваля «Дух огня» рассказал БК, как он планирует соединить два романа Федора Достоевского в одном фильме, а также о темах, волнующих его сегодня

Эмир Кустурица прилетел в Ханты-Мансийск в качестве президента Международного фестиваля дебютного кино «Дух огня». Маэстро ждали и в прошлом году, но прямо перед фестивалем он сломал ногу, и ожидание балканского гения растянулось на целый год. Однако еще в самолете из Москвы всех иностранных и российских гостей фестиваля ошарашила информация о трагедии в «Крокус Сити Холле», что вызвало боль, шок и абсолютное непонимание того, как в таких обстоятельствах проводить фестиваль. На следующий день на открытии смотра, торжественная часть которого была отменена, Кустурица высказал слова поддержки всем жителям России, подчеркнув, что, несмотря на весь ужас произошедшего, нужно продолжать жить и творить, ведь искусство – «лучший лекарь против смерти».

В интервью главному редактору БК Юлии Шампоровой обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей», «Серебряного медведя», «Серебряного льва» и премии «Сезар», режиссер, которого Милош Форман назвал главной надеждой европейского и мирового кино, Эмир Кустурица рассказывает о том, почему нужно продолжать нормальную культурную жизнь в России во что бы то ни стало, как он планирует соединить два романа Федора Достоевского в одном фильме и как князь Мышкин может перевоплотиться в Раскольникова, об экранизациях произведений Льва Толстого и Евгения Водолазкина, которые он собирается снимать в ближайшие годы, а также о темах, волнующих режиссера сегодня.

Господин Кустурица, я начну наше интервью с небольшой личной истории. Когда я была юным журналистом, то брала у вас интервью, и вы сказали мне тогда, что нужно быть достаточно упрямой для того, чтобы увидеть, как мои мечты сбываются. Я напечатала эти слова на плакате, и он несколько лет висел на моем холодильнике. Ваши слова долгое время были моим вдохновением, спасибо вам за это!

Я очень рад это слышать! Спасибо вам!

В России новость о том, что вы планируете соединить два романа Федора Михайловича Достоевского в один сценарий и поставить по нему фильм, вызвала довольно возмущенную новостную волну. Многие восприняли это как сумасшествие. Расскажите, пожалуйста, почему вы решились на такое нетривиальное прочтение русской классики?

Когда я читал «Идиота», то всегда верил, что у такого хорошего человека, как князь Мышкин, могут однажды сдать нервы и он может решиться на убийство. Я начал фантазировать, что могло бы привести его в момент, когда он стал Раскольниковым. Какой в этом смысл? Я считаю, что сегодня на экране, в кино нет портрета хорошего человека, человека доброй воли. Если такие персонажи и есть, то они не играют особой роли из-за того, что общество как будто вытесняет их из жизни, часто они идут в церковь. Но в реальной жизни у них нет никакой функции. Итак, в фильме, который я планирую снять и который называется ИНЖЕНЕР ЛЕГКИХ ПРОГУЛОК, на мой взгляд, предстанет очень последовательный и вдохновленный Достоевским персонаж. Но поскольку время изменилось, я все же считаю, что Достоевский в новых условиях задумался бы, в какой новой форме должен появиться князь Мышкин. Неужели это тот, кто так много страдает и ничего не делает, несмотря на все трудности, в которых живет? Тогда я пришел к выводу, что это можно легко изменить. И героем фильма стал беженец из Донбасса. Он живет на юге России, в Сочи, и пережил шок, когда умер отец. Он начал возвращаться к жизни через общение с людьми. Но способ его коммуникации заключался в том, что он предложил совместные прогулки любому, кто чувствует себя одиноким или кому необходимо общество. Так он встречает девушку, которая меняет его жизнь, но она находится в очень трудном положении, потому что отец Сони, бывший чемпион, как и в романе Достоевского, спустил все деньги, в частности, на лечение брата, страдающего от тяжелой болезни. В конце концов она становится проституткой, чтобы отдавать деньги брату, но именно наш герой спасает ее от того, чтобы она опустилась на дно жизни, от того, чтобы стать частью общества, в котором все эти парни разрушают ее жизнь. Так он освобождает ее, продолжая быть инженером легких прогулок, и в этом смысле параметры прозы Достоевского изменяются исходя из социальной детерминации новой жизни. Но это тот же материал, за исключением того, что конфликт внутри изменился.

Что вы вкладываете в название ИНЖЕНЕР ЛЕГКИХ ПРОГУЛОК?

Инженер легких прогулок – это символ хорошего человека, который мог бы предложить вам пойти в кино, если вам одиноко, побыть с ним, поговорить, рассказать ему обо всех своих проблемах, не ради денег, как у Достоевского. Если есть кто-то, кто готов делать другим добро, то это лучшая черта в человеке и не очень обычная. Мало кто, за исключением религиозных людей, стал бы делать что-то бесплатно.

Когда вы планируете приступить к съемкам картины?

К концу года начну подготовку, а весь следующий год буду снимать.

В Сочи?

Не только в Сочи, в Питере, где-нибудь в Сибири, возможно, в Ханты-Мансийске.

Как будет финансироваться фильм? Будет ли он независимым?

Деньги не важны. Частично он будет независимым, частично – не независимым, частично снят на мои средства.

Достоевский для русских – своего рода святыня. Не опасаетесь ли вы реакции зрителей?

Именно поэтому я внес свои изменения. Все-таки это не экранизация Достоевского. Трансформация князя Мышкина в Раскольникова будет происходить в наше время, и это яркая характеристика нашего времени. Если представить Раскольникова сегодня, то это было бы слишком, я бы сказал, мрачно, слишком беспросветно. А мы не хотим мрака. Моей миссией к концу жизни стало стремление раскрыть в кино добродетель человека, это не современный подход, где все становится относительным, а мораль определяется ценой, а не концепцией жизни и желаниями людей.

Организаторы фестиваля «Дух огня» два года ждали вашего приезда в Россию, и наконец вы здесь.

В прошлом году я сломал ногу и не смог участвовать. А на второй год я приехал.

Фестиваль начался в очень трудный момент для русских людей – на следующий день после трагедии в «Крокус Сити Холле», что стало шоком для всех жителей нашей страны. Конечно, это событие повлияло и на фестиваль – торжественное открытие было отменено, фильмы были недоступны для зрителей в первые дни, их могли посмотреть только гости и журналисты. Как вы восприняли фестиваль в такой атмосфере?

Отобранные на фестиваль фильмы хорошие. Я уже увидел несколько очень хороших картин, а это значит, что фестиваль продолжается. Но, с другой стороны, у вас есть, я бы сказал, проблемная часть истории России, которая пока решается на передовой. Но видите ли, она импортирует проблемы внутрь страны. И действительно ли это ИГИЛ* или кто-то другой? Пусть это оценят специалисты. Но то, что террористы хотят сделать, они хотят парализовать жизнь в России. Поэтому нужно продолжать нормальную жизнь в стране во что бы то ни стало, сохраняя культурные события и фестивали.

Говоря о фильмах, которые вы уже видели, можете ли вы обратить внимание на какие-то тенденции в молодом российском кино?

Я видел пять фильмов, и три из них оказались очень интересны. Что касается зрительского кино, то в первый вечер на премьере был показан фильм о мальчике-инвалиде, который становится чемпионом по игре на пианино, НЕНОРМАЛЬНЫЙ. На мой взгляд, это милый коммерческий фильм, но сделан хорошо. Потом я посмотрел фильм КОНТАКТЫ, который содержит в себе отголоски фильмов Тарковского, и как-то он очень настойчив и эстетически очень закончен. И КУБА, МАРИНА оказался интересным фильмом, в котором нет сюжета, но есть какой-то, я бы сказал, очень интересный формальный подход. Если на одном фестивале есть три интересных фильма из двадцати, почему бы и нет? [На церемонии награждения Эмир Кустурица вручил приз президента фестиваля «Золотая тайга» режиссеру фильма КУБА, МАРИНА Константину Богославскому. – Прим. авт.]

Вы – один из самых известных режиссеров в мире, призер крупнейших международных кинофестивалей. В своих работах вам удавалось говорить о важных человеческих проблемах, таких как война, тоталитаризм, репрессии, антисемитизм, национализм, необходимость не потерять в жизни доброту и человечность и многое другое. Какая проблема или какая тема сегодня является для вас самой важной, той, о которой вы хотите говорить в своих фильмах?

Я хочу сделать социально значимой идею о том, что у хороших людей должно быть все больше и больше возможностей для проявления самого важного в жизни. Потому что зло функционализировалось, распространилось по всему миру, и нам нужно с этим бороться.

Насколько я знаю, вы планировали сделать несколько спектаклей в российском театре, но в жизнь это не воплотилось... [22 февраля 2022 года Минобороны РФ сообщило, что Кустурица станет главным режиссером Театра Российской Армии. 1 марта режиссер опроверг эту информацию, сказав, что лишь планировал поставить в театре три спектакля, но о назначении главным режиссером речи не шло. После новостей о назначении чешский кинофестиваль Febiofest лишил Кустурицу своей награды, врученной ему в 2017 году. – Прим. авт.]

Я был очень разочарован, когда об этом объявили. Были люди, которые говорили: чего он хочет в театре, почему он взялся за это?.. Для меня это было интересно не потому что это военный театр, а потому что там огромная сцена, на которой можно было реконструировать фильмы. Но желание пропало после того, как московские режиссеры и некоторые интеллектуалы задавали вопросы, зачем мне это нужно. Без публичного одобрения, признания, без готовности людей принять не нужно ничего делать.

На данный момент вы не планируете ставить что-либо в театре?

Нет, потому что после Достоевского я хочу снять еще два фильма.

Что это будут за фильмы?

Есть идея снять фильм по роману Водолазкина. Может быть, снять картину по не очень известным произведениям Льва Толстого.

Можете ли вы рассказать о вашем проекте по роману Евгения Водолазкина? Вы планируете экранизацию «Лавра»?

Да, Водолазкин уже завершил работу над сценарием. Теперь мне нужно снять фильм по Достоевскому и потом приняться за ЛАВРА. Я не могу делать два фильма одновременно.

Что бы вы пожелали молодым кинематографистам, которые снимают кино в России?

Не копировать Голливуд, ведь у вас есть свои традиции, есть источники формы, которые очень богаты в вашей стране. Им просто не надо брать инспирированные Голливудом конфликты, потому что это бессмысленно и не отражает реальность, из которой мы должны брать свои темы и мотивы. И я думаю, что Россия достаточно велика, и в России есть много проблем, которые могут вдохновить на то, какой фильм снимать.

Достоевский, Толстой – классика русской литературы. Они всегда вас интересовали?

Нет. Достоевский меня интересует потому, что он рассказывал о людях с точки зрения маргиналов. И я с самого начала своей художественной карьеры говорю только о людях, живущих на окраинах жизни.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Фото: пресс-служба фестиваля «Дух огня»