Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»

Главный приз смотра получила лента «Бауырына салу»

В Ханты-Мансийске завершился XXII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня».

Главный приз смотра – «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм – был присужден картине БАУЫРЫНА САЛУ Асхата Кучинчирекова. Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм достался ленте ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА Наура Гармелии.

Почетным призом за вклад в развитие кинематографа был награжден композитор Максим Дунаевский.

Список некоторых лауреатов

• Главный приз «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм фестиваля – БАУЫРЫНА САЛУ (реж. Асхат Кучинчиреков, Казахстан)

Международный конкурс

• Приз «Серебряная тайга» за дебютный фильм – УГОЛ НАКЛОНА (реж. Анна Далингер, Станислав Фомичев, Россия)

• Приз международного конкурса «Бронзовая тайга» за дебютный фильм – СОБСТВЕННОСТЬ (реж. Даниэль Бандейра, Бразилия)

• Особое упоминание жюри – ПОХИЩЕНИЕ (реж. Каран Теджпал, Индия)

Конкурс российских дебютов

• Приз «Золотая тайга» Приз Президента – КУБА, МАРИНА (реж. Константин Богославский)

• Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм – ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА (реж. Наур Гармелия)

• Приз зрительских симпатий «Цветы Таежной надежды» по результатам зрительского голосования – ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА (реж. Наур Гармелия)

• Приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль» – Михаил Иванов (ЛАПИН, реж. Ася Олешкевич, Влад Краснослободцев)

• Приз имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль» в российском дебютном фильме – Ирина Саликова (КОНТАКТЫ, реж. Дмитрий Моисеев.

• Приз «Серебряная роза» за лучшую работу с музыкой – ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА (реж. Наур Гармелия)

• Приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева «За лучшую операторскую работу» – Дмитрий Знаменщиков (ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА, реж. Наур Гармелия)

• Приз генерального партнера «За сохранение культурных традиций» – НЕНОРМАЛЬНЫЙ, реж. Илья Малинин

• «За вклад в развитие кинематографа» – Максим Дунаевский

Фото: пресс-служба фестиваля