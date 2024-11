Анатолий Максимов: «Главный результат премьерного уикенда для нас – такие фильмы можно и нужно делать»

Продюсер фильма «Любовь Советского Союза» прокомментировал БК итоги первого уикенда

Лидером уикенда стала ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – история о тех, кого называли звездами в 30-е годы прошлого века. Актриса, летчик, драматург – это собирательные образы известных исторических личностей в исполнении молодых знаменитостей Ангелины Стречиной, Романа Васильева, Кирилла Кузнецова. Лента, снятая при поддержке Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko, вышла в прокат сразу после окончания школьных каникул и обошла лидера предыдущих двух недель, сказку ОГНИВО. Продюсер фильма Анатолий Максимов прокомментировал БК итоги первого уикенда ЛЮБВИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Как вы оцениваете премьерный уикенд фильма ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА? Каковы были ваши предстартовые ожидания?

У специалистов по компьютерной графике на случай, когда у них принимают кадр, есть щадящее самолюбие выражение: CBB (could be better, то есть «можно и получше»). Но, наверное, это же чувствует каждый продюсер, который верит в свою картину, потому что прожил с ней заметную часть жизни. ЛЮБОВЬ нагрянула в кинотеатры как фильм, которых очень давно у нас не снимали. Это большое зрелище, в этом никто, по-моему, не сомневается. Но у нашей ЛЮБВИ нет привычной и потому безопасной жанровой формулы, которая сделала бы ее «легко усвояемой» для сегодняшней киноаудитории. Это не семейная сказка, не комедия и вообще далеко не эскапистское зрелище, столь популярное в наши дни. Это драма про жизнь. Поэтому часть аудитории, к счастью для нас, преобладающую, она завораживает, мы получаем крайне эмоциональный ответ: фильм затрагивает давно забытые нашим кинематографом чувства. Другая, меньшая часть недоумевает по поводу неформатности зрелища. Главный результат премьерного уикенда для нас – такие фильмы можно и нужно делать. Надо расширять эмоциональную палитру для зрителя, и, может быть, тогда разные демографии будут выбираться из дома в кино не только по праздникам.

Фильм выходил при мощной поддержке Первого канала. Расскажите, пожалуйста, о ключевых особенностях кампании.

Первый канал – мощнейший партнер, который сочетает информационный напор с тонкой настройкой. Вопрос не в количестве рекламы – ее не так много, как бывает, когда телевидение вкладывается в кинопроекты. Это вопрос качества работы, когда уместное упоминание о фильме появляется в разных программах канала. И естественное продолжение работы телевидения – уже на большом экране, потому что ЛЮБОВЬ вобрала в себя ту социальную и ценностную повестку, ради которой и существует канал.

Множитель фильма составил 9,6. Чем вы объясняете столь высокую цифру? Почему на картину так активно пошла аудитория именно в выходные дни?

Первая версия – потому что это выходные дни. Вторая – нужно время для распространения информации о фильме, оно необходимо, чтобы развернулся положительный «сарафан».

Кто стал основной аудиторией проекта? Удалось ли привлечь в кинотеатры возрастного зрителя?

Социологические опросы показывают, что основная аудитория фильма – молодежь: зрители от 16-ти до 24 лет составили 66 процентов аудитории. Для нас это очень важное подтверждение результатов фокус-группы, которые показали, что фильм, действие которого происходит в далеком прошлом, может быть интересен молодежной аудитории. При выпуске картины эта тема горячо обсуждалась. Возрастная публика, то есть 35+, составила 25 процентов, что представляет собой очень хороший результат для фильма, который претендует на заметные кассовые сборы. И здесь в первую очередь видна работа канала.

Как вам кажется, насколько фильм сможет отработать в длину? Что вы будете делать для поддержки его проката?

Мы на это серьезно рассчитываем. Сейчас наше главное оружие – testimonials (свидетельства зрителей, вышедших с просмотра). Эмоции не подделаешь. Это просто: либо есть, либо нет. Здесь уникальна поддержка Первого канала, который имеет корреспондентскую сеть в разных городах страны. Нам очень помогают объединенная киносеть «Формула Кино» и «Синема Парк», «КАРО», «Киномакс», «Синема Стар», «Мираж Синема», «Монитор», «Премьер Зал», «Синема 5», размещая эти отзывы в своих социальных сетях. Это дело новое, незнакомое, но очень хорошее. На фоне угасания YouTube рунет еще не нащупал площадку, где может собираться киноаудитория, чтобы обменяться мнениями о фильме. Киносети с их сильными телеграм-каналами и пабликами в VK могут стать такой «точкой сборки» для будущего роста продвижения фильмов к зрителю, новым рекламоемким ресурсом. Отдельное спасибо АВК за проявленное понимание к выходу картины, которая может потенциально расширить киноаудиторию, дав зрителю новый подзабытый тип зрелища: большое кино «про жизнь». Естественно, поддержка проекта будет продолжаться, пока он работает в кинозалах. Формы ее будут меняться, но цель неизменна – дать потенциальной аудитории почувствовать, что в кино ее ждет уникальный опыт переживания «открытого чувства». Что это шанс увидеть фильм, какого у нас давно не было. На этой неделе в интернете появится музыкальное видео, посвященное картине, адресованное в первую очередь молодежи. Мы планируем продолжить акции к выходу фильма, которые нам поможет подсветить Первый канал.

