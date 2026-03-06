Надежда Мотина: «Скоро столкнемся с дефицитом контента: производить собственный все еще дорого, а поток иностранного сокращается»

Президент Arna Media и кинопродюсер рассказала БК о минувшем EFM, а также о перспективах зарубежного и женского кино в отечественном прокате

Компания Arna Media остается одним из самых активных участников международного кинорынка, что в очередной раз было заметно на недавно прошедшем European Film Market. В пакете компании несколько весьма перспективных зарубежных проектов, включая новую часть ГОЛОДНЫХ ИГР, которая обещает стать самым кассовым иностранным релизом российского проката в наступившем году. БК поговорил с президентом Arna Media и кинопродюсером Надеждой Мотиной об итогах EFM, о перспективах зарубежного и женского кино в отечественном прокате и о сложностях производства оригинального контента в современных условиях.

Как для вас прошел EFM? Какие проблемы волнуют сейчас участников рынка?

EFM прошел хорошо. Обычно Берлин – самый слабый рынок в году. Студии не успевают спакетировать проекты из-за праздников и откладывают все самое интересное для Канн. Ведь собирать финансирование легче на яхте или на красной дорожке со звездами. В этом году было несколько сильных фильмов, также привезли пару жемчужин после фестиваля «Сандэнс». Индустрия независимого кино по-прежнему страдает из-за слабого спроса основных рынков. Азия не покупает, в США кинотеатральный график релизов заполнен на ближайший год, Франция снизилась больше чем на 20 процентов. И все наконец-то услышали и поняли, что и российский рынок пошел на спад.

Насколько много было интересных вам проектов? Можете ли вы анонсировать какие-то закупки?

Мы подписываем новую картину со студией Lionsgate. Как только чернила высохнут, сразу смогу рассказать. Из ранее купленных фильмов мы посмотрели четыре. СКАЛОЛАЗ 2, который выйдет на трех тысячах экранов в США в конце лета, был показан с почти завершенной графикой. На меня он произвел очень сильное впечатление. Невероятной красоты горы, лавины, взлеты и падения, взрывы, атаки летучих мышей. Все-таки бюджет в 100 миллионов долларов для независимого кино – большая редкость. Все, кто боится высоты, испытают очень сильные ощущения при просмотре. ФТУКА с самым колоритным злодеем этого года в исполнении Тайки Вайтити, его очаровательной няней и Мией Васиковской запал мне в сердце. У фильма очень положительные отзывы. Готовим очень крутой мерч и ждем дату американского релиза. Надеюсь, вся семейная аудитория захочет завести фтуку у себя дома. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ Эндрю Никкола, который только что завершил съемки ОРУЖЕЙНОГО БАРОНА 2, – это путешествие в фэнтезийный мир предметов: метелок, кондиционеров, банок с газировкой, зубных щеток, самолетов. Все они живые, со своей историей и характерами. Настоящая ИСТОРИЯ ИГРУШЕК в реальном мире. И ОСТРОВ ПАУКОВ – не рекомендуется всем любителям экзотического отдыха. После этого фильма тропический рай будет пугать по-настоящему.

Как продвигается ваша деятельность в качестве сейлз-агента? Какие фильмы вы предлагали на этом рынке покупателям и какие территории проявляют наибольший интерес к российскому контенту?

Мы готовимся к релизу фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ в США и Канаде 3 апреля. Очень приятно видеть его страничку на Rotten Tomatoes и других ресурсах. Проект тепло приняли в Латинской Америке, Азии. В Европе мы его показывали на фестивалях в Германии, Италии, но со сделками есть сложности. По-прежнему присутствует русская токсичность, которую тяжело преодолевать. Наш главный релиз этого года – фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО [Ранее – КОЛОТУН. – Прим. ред.] – будет представлен на Кинорынке в Каннах. Планируем впечатлить партнеров материалами и закрыть сделки в Торонто и на AFM.

Не можем не вернуться к теме ограничений, которые накладывает на деятельность байеров постоянно развивающееся российское законодательство. Как эта динамика отражается на вашей работе на данном этапе? Стали ли вы более осторожны в оценке потенциала различных проектов?

Мы очень внимательно читаем сценарии, обсуждаем тревожные моменты. К сожалению, стало сильно больше картин, от которых мы отказываемся в связи с новыми нормами законодательства.

Так как вы покупали предыдущий фильм Люка Бессона, ДОГМЕН, в итоге не получивший прокатное удостоверение, намеренно ли вы отказались от приобретения ДРАКУЛЫ? Или «Маурис Фильм» оказался более убедительным для правообладателя? Какие выводы вы делаете для себя в такие моменты?

Уверяю вас, каждый раз, когда на рынке случается успех у фильма, который ты не купил, все закупщики грустят. Кто-то поднимает аналитику, кто-то вздыхает. Я боролась за ДРАКУЛУ и предлагала очень существенную сумму за права. Разница в предложениях была незначительной. Но выиграл тот, кто верил сильнее. И ставка сыграла. Если посмотреть на сборы иностранного кино в 2025 году, то очень заметны успехи ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3, ДРАКУЛЫ, БАЛЕРИНЫ, МАТЕРИАЛИСТКИ, ДОЛГОЙ ПРОГУЛКИ и ЧЕЛОВЕКА-БЕНЗОПИЛЫ. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ, но дальше – пустота. Огромное количество фильмов провалилось или не оправдало ожиданий дистрибьюторов. Посмотрим, как пройдет 2026 год.

Что в целом вы думаете о том, как формировалась сетка релизов в 2026 году в плане зарубежного кино в отечественном прокате?

Мне грустно видеть в расписании низкокачественное кино, которое отталкивает зрителя. Хочется, чтобы все игроки выпускали меньше проектов и отдавали предпочтение более дорогим и качественным картинам, больше времени тратили на кросс-промо и маркетинг. Тогда в кинотеатрах будет больше зрителей на следующих релизах.

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 смогла собрать впечатляющие 2 миллиарда рублей, отработав в том числе в «новогоднюю битву». ДРАКУЛА стал хитом проката, долго работавшим в кинотеатрах на протяжении осени. Недавно вышедшая ГОРНИЧНАЯ также стала настоящей сенсацией, заработав более 1 миллиарда. Есть ли у вас объяснение этим феноменам?

Все три проекта стали фильмами-событиями, когда ты не можешь поддерживать разговор в компании, не посмотрев их. Они красиво сняты. Есть IP или книга. На ДРАКУЛУ девушки ходили по несколько раз, потому что мы все мечтаем о мужчине, который будет нас ждать 400 лет. ГОРНИЧНАЯ попала в нерв домашнего насилия и токсичной маскулинности. Кто бы заподозрил такого красавчика в подобных подлостях? ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 – эффектные фокусы. Она стала для нас вдохновляющим примером. 2 миллиарда – емкость рынка иностранного контента с понятным IP. Мы повысили прогноз сборов на ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ. Очень удачно, что фильм выходит в ноябре и сможет зайти с полными сеансами в новогодние праздники.

Имеются ли у вас конкретные идеи/советы, как искать и находить спящие хиты? Есть ли для этого какая-нибудь формула?

Формула простая: нужно просмотреть 400–500 проектов за рынок, тогда есть все шансы найти спящий хит. И обязательно в команде иметь мужской и женский взгляды.

В 2024 году мы обсуждали с вами рекорды СОБИРАТЕЛЯ ДУШ и тот факт, что независимые хорроры вышли в отечественном прокате на новый кассовый уровень. С оглядкой на сборы ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ, МАТЕРИАЛИСТКИ и ГОРНИЧНОЙ можно сделать вывод, что в 2025-м нечто подобное произошло с мелодрамами или, если смотреть шире, с женским кино. Согласны ли вы с этим? Если да, то что думаете по этому поводу?

70 процентов аудитории кинотеатров – женщины, поэтому такой контент выходит на первый план. Плюс мне кажется, что ужастики потеряли свое терапевтическое значение. Бояться вместе в темном зале уже не помогает. И людям хочется смотреть на что-то красивое и с хорошим концом.

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА и МАТЕРИАЛИСТКА неоднозначно были восприняты в регионах, ГОРНИЧНАЯ сейчас обсуждается активной аудиторией в соцсетях. Как вам кажется, почему именно женскому кино в сравнении с другими жанрами меньше всего мешает противоречивый «сарафан»? Может, женщины больше настроены на диалог и не столь категоричны в суждениях?

Когда мы выпускали АНОРУ, регионы были шокированы откровенностью картины плюс им не хватило социальной справедливости в финале. А в ГОРНИЧНОЙ она восторжествовала. Успешное кино должно соответствовать социальному стандарту.

Есть ли какая-то специфика в продвижении именно женского кино? Нужно ли в случае с ним использовать какой-то особый рекламный инструментарий?

Безусловно, каждый фильм требует своего подхода. В зависимости от аудитории меняются таргетинги, креативы и места размещения рекламных материалов. Что касается инструментов, то их сейчас на рынке не очень много. Женщинам хочется смотреть истории про себя и про любовь, поэтому во всех материалах нужно подчеркивать элементы узнавания для соответствующей возрастной группы.

Есть ли в вашем пакете релизы, потенциально интересные женской аудитории и способные стать поводом для обсуждений?

У нас будет фильм с Брэдом Питтом. После того, как посмотрела F1, я понимаю, что любая картина с его участием еще лет двадцать будет интересна женской аудитории.

Можно ли назвать ПРОКЛЯТОГО РЫЦАРЯ таким фильмом? Или это все-таки хоррор? Какой аудитории будет интересен этот проект?

Это мистический триллер во времена войны Алой и Белой Розы, где встречаются герои Софи Тернер и Кита Харрингтона. Софи, будучи продюсером фильма, очень активно работает с женской аудиторией. Ее история – история женщины, оставшейся без мужа (покровителя) в сложной ситуации, искушаемая красивым незнакомцем, – будет любопытна широкой женской аудитории.

Как вы думаете, станет ли фильм ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ самым кассовым зарубежным проектом этого года в российском прокате? Какие предпосылки есть для этого?

Да, станет. Мы начали рекламную кампанию за год до релиза. Тизер разошелся очень хорошо и мы ждем новый ролик в апреле. Партнеры уже сейчас размещают рекламные материалы. Последний фильм франшизы собрал 2,5 миллиона зрителей. В этой части появятся Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон. Книга стала не просто бестселлером, а лучшей по продажам среди всей художественной литературы издательства за год. И дата релиза позволит нам работать в кинотеатрах все новогодние праздники, как ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 в этом году. Есть все предпосылки собрать 2 миллиарда и больше.

Сейчас в американском прокате работает комедия ХОЛОСТЯК В ИТАЛИИ, но в России она выйдет только 7 мая. Как вы выбирали дату выхода? Какие у вас ожидания перед релизом картины?

Мы хотели выйти на праздники. На 14 февраля и 8 марта была жесткая конкуренция, так что выбрали дату в начале мая. Плюс Кевин Джеймс обещал нас особо поддержать.

Как и экшн КАЛЕВАЛА: ПЕРВЫЙ ВИКИНГ и ПРОКЛЯТОГО РЫЦАРЯ, вы выпускаете ХОЛОСТЯКА вместе с Cinema Park Distribution, а не с «Атмосферой Кино». Какие задачи вы решаете в рамках нового партнерства? Что оно означает для сотрудничества с «Атмосферой»? Какие проекты уходят в пакет «Атмосферы», а какие – Cinema Park Distribution?

«Атмосфера Кино» остается нашим стратегическим партнером, который выпускает самые крупные проекты. По остальным релизам мы сотрудничаем с разными компаниями. Хочу сказать большое спасибо дистрибьютору КИНО.АРТ.ПРО, предложившему выпустить БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ 1 января. Это была амбициозная дата и мы очень довольны результатом. С Cinema Park Distribution мы представим четыре фильма в формате 100–200 копий, с пиаром и маркетингом, направленным на конкретные кинотеатры.

Сиквел НЕ ОДНОЙ ДОМА привлек больше зрителей, чем первый фильм, что редко происходит с продолжениями сейчас. Как вам удалось этого добиться? Сохранится ли тренд с третьим релизом?

Нам очень повезло с режиссером. Митрий Семенов-Алейников – очень талантливый человек, ему удается совмещать драматизм, серьезные темы и чувства, а также юмор и хулиганство. У второй части на «Кинопоиске» оценка 7,5, что довольно много для российского кино. Плюс Милана Хаметова очень выросла как актриса, она прекрасно чувствует себя в кадре и вдохновляет поклонников. В третей части мы сильно расширили роль Марка-Малика Мурашкина, звезды фильма ВОЛЧОК. Плюс привлекли молодежную группу, усилили команду злодеев. Девочки будут смотреть на подготовку к выпускному (сценарии проведения, платья, образы), а мальчики – наслаждаться коварством няни, трюками каскадеров и стойкостью, с которой Милана преодолеет все трудности. Среди зрителей будем разыгрывать визит Миланы на их собственный выпускной. Так что надеемся продать больше билетов, чем на вторую часть.

На «Кинопоиске» в титрах боевика ОСТОРОЖНО, ДВОРЕЦКИЙ! с Жаном Рено вы указаны как исполнительный продюсер. Значит ли это, что вы активно работали на съемочной площадке? Как проходили съемки? Какие у вас ожидания перед выпуском фильма?

Ко мне попал сценарий с предложением частично финансировать проект. Всю жизнь мечтала поработать с Жаном Рено и не смогла отказать. Снимали летом 2025 года в Лондоне. Я робела в его присутствии, но он очень галантный джентльмен и профессиональный артист. Надеюсь, он сможет приехать на премьеру в Москву.

Вы говорили о том, что сейчас работаете над несколькими международными хоррорами, в том числе ПАСТВОЙ Рустама Мосафира. Можете ли вы рассказать подробнее о них?

Пока все в процессе. Мы получили очень ценные комментарии от студии Neon и адаптируем проект.

Завершились ли съемки СЕКТОРА ГАЗА? Каким получается фильм?

Остался еще один съемочный блок. Никита Кологривый в этом фильме – это что-то.

Расскажите, пожалуйста, о картинах вашего собственного производства, которые в скором времени выходят на экраны. И что из отдаленных проектов находится у вас в данный момент в девелопменте? Будете ли вы участвовать в производстве МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2? Почему не стали принимать участие в создании спин-оффа НЕ ОДНОЙ ДОМА – РОБОНЯНЕ?

Мы – полноценные сопродюсеры проекта МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2. Съемки стартуют в апреле. Два других фильма нам пришлось пропустить. В сутках все еще 24 часа, хочется спать, есть и заниматься личной жизнью (улыбается).

Есть ли у вас новости о других ваших копродукционных картинах?

Через несколько месяцев будут громкие новости. Проекты двигаются, но я пока не вправе говорить. Помните: Канны, звезды, десант российской прессы – все располагает к тому, чтобы делать анонсы в мае.

Наблюдаете ли вы снижение интереса к покупке фильмов со стороны онлайн-платформ? Насколько оно велико, если да? Как этот фактор влияет на вашу деятельность?

Да, наблюдаю. И это сильно влияет на бизнес и на всю индустрию. Думаю, скоро мы столкнемся с дефицитом контента. Платформы не покупают, дистрибьюторы закупают меньше контента. Производить собственный все еще дорого, поэтому рост локального контента имеет предел, а поток иностранного сокращается.

С какими в целом главными вызовами вам пришлось столкнуться в 2025 году?

Контент по-прежнему король, а люди – золото, нефть и все ценные металлы. Очень важно собрать команду единомышленников, с которой не страшно в любом году.

Чего вы не понимали раньше о российским кинопроизводстве, но поняли после нескольких лет работы в этом направлении?

Это безумно сложно. С нашим первым фильмом ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ: ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ все, то есть абсолютно все пошло не по плану. И, казалось бы, вот знак не заниматься кинопроизводством никогда, но мы продолжаем. В этом году запустим в съемки три проекта и разрабатываем картины на 2027 и 2028 годы.

Какие цели вы ставите перед своей компанией на ближайший год?

Достойно выпустить главный иностранный фильм года. Получить парочку номинаций на «Оскар» наших релизов и увидеть хотя бы пять наших фильмов в топ-100 по итогам года.

Фото: пресс-служба Arna Media