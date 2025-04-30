Карен Оганесян и Владимир Пермяков: «“Соловей против Муромца” – это уникальная и вместе с тем максимально основанная на отечественных мифах история»

Создатели грядущего фэнтези рассказали БК о том, как шла работа над картиной

С начала года всего три блокбастера – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА – собрали на троих 6,7 млрд рублей. Выходит, три самых успешных игровых проекта 2025-го, так или иначе затрагивающих сказочные мотивы, принесли кинотеатрам больше трети валового бокс-офиса в текущем году (18,84 млрд). А ведь тех или иных сказок на больших экранах было гораздо больше, то есть зрительский спрос на сказочный эскапизм остается сегодня на высоком уровне. 22 мая компания «Атмосфера кино» выпускает фэнтези СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, по сюжету которого два легендарных былинных персонажа доживают до современности и вновь сходятся в противостоянии, но на этот раз – в специальных боевых костюмах на технологичной «Робоарене». О проекте СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА и перспективах сказочного тренда мы поговорили с режиссером и продюсером фильма Кареном Оганесяном и ассоциированным продюсером проекта Владимиром Пермяковым.

Расскажите, пожалуйста, историю создания СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА. Почему вы решили заняться этим фильмом?

Карен Оганесян: Говорят, титры пишутся на небесах. И не мы выбираем фильмы, а фильмы выбирают нас. Я хотел сделать кино с оригинальным миром и перенести сказочных героев из прошлого в настоящее. Чтобы они органично существовали в нашей действительности и у зрителей не было вопросов, почему Соловей-разбойник в исполнении Никиты Ефремова и Илья Муромец, которого играет Владимир Любимцев, встречаются не у себя в богатырском прошлом, а здесь и сейчас. Это был супервызов – драматургически, творчески, продюсерcки, креативно. Этот вызов мне захотелось бросить самому себе. Создавать еще одну сказку в классическом формате я не хотел. Очень надеюсь, зритель оценит эти усилия и нам откроется перспектива строительства новой оригинальной франшизы с героями, давно ставшими частью русского культурного кода.

В чем для вас принципиальное отличие вашего былинного фэнтези от остальных похожих проектов? От тех же анимационных ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ или франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ? Как вы сами относитесь к использованию былинных «брендов» в голливудском супергеройском сюжете?

Карен Оганесян: Я хотел бы говорить именно о кино, потому что анимация рассчитана совсем на другого зрителя, исключительно на детскую аудиторию. Очень уважаю франшизу ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и ее создателей. Мы шли в заданном коллегами направлении и делали фильм именно для молодежной аудитории, при этом понятный и детям, и более взрослым людям. Я слышал мнение, что робобои – мужская история и не очень заинтересует девочек. Но результаты качественно проведенных зрительских фокус-групп СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА показали, что женской аудитории картина зашла. Классные молодые герои, честные и волевые, отношения братьев, их дружба с Муромцем, романтическая линия персонажей Тимофея Кочнева и Александры Тихоновой, боевая бабушка в исполнении Елены Валюшкиной, отвечающая в картине за юмор, – все это тронуло женщин всех возрастов. Наш проект разрабатывался параллельно фильму СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Результаты этой картины в прокате показали, что кино с фантастическим сюжетом и узнаваемыми героями из нашего детства может стать хитом и быть принятым зрителем в кинотеатрах. С помощью фильма Александра Андрющенко был опровергнут тезис, что в стране не любят фантастику. Поэтому синтез былинных героев и роботов в современном мире – это свежо и актуально. Мы постарались сделать историю с известными «богатырскими» персонажами и при этом развлечь зрителей с помощью робобоев, добавить в кино элементы из компьютерных игр, которыми увлекается так много молодых людей. И, на мой взгляд, это способно привлечь киноходящую аудиторию.

По-вашему, не устал ли зритель от сказок-перевертышей и, в общем-то, от одних и тех же героев, которым сегодня постоянно переписывают и дополняют мифологию? Не видите ли вы в этом угрозу для вашего проекта?

Владимир Пермяков: Я пытаюсь вспомнить, когда в последний раз на киноэкраны выходил фильм, где Илья Муромец являлся бы главным героем, и на ум не приходит ничего, кроме фильма Александра Птушко 1956 года. Да, великий русский богатырь появлялся в анимации или в качестве героя второго плана в сказочных лентах. Но главным киногероем, как в СОЛОВЬЕ ПРОТИВ МУРОМЦА, он не был около семидесяти лет. Это же касается и Соловья-разбойника. Персонаж часто появлялся на втором плане, но такого киновоплощения – главного, центрального, основного, если речь идет именно о былинном герое, а не о его постмодерновых и артхаусных вариациях, – в российском кино не было. Именно поэтому оба наших главных героя, эдакие Тор и Локи из «Старшей Эдды» (а в скандинавских и славянских легендах много созвучного), вынесены в название фильма. Только Муромец. Только Соловей. И ничего лишнего. А если серьезно, то Карен создал действительно уникальный мир и тонко вплел известных персонажей в ткань современной реальности. Поэтому угроз мы не видим. СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА – это уникальная и вместе с тем максимально основанная на отечественных мифах история, что делает ее привлекательной для самой широкой аудитории.

Как в целом вы позиционируете картину при продвижении – больше как сказочный фильм или как молодежную фантастику? Будете ли вы в коммуникации со зрителем сглаживать момент того, что это микс разных жанров и традиций – русской сказки и голливудского комикса? Или, наоборот, будете выводить компилятивность на первый план?

Владимир Пермяков: Мы позиционируем фильм как большую богатырскую сказку, масштабное фэнтези, где Илья Муромец и Соловей-разбойник продолжают свое вековое противостояние в современном мире. Мы видим, что это интересно аудитории. Например, на «Кинопоиске» СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА входит в тройку самых ожидаемых фильмов года по количеству пользовательских голосов: вместе с новым «Мажором», экранизацией культовой игры Atomic Heart и опережая следующий АВАТАР. Мы живем во времена переизбытка контента, где многие фильмы и сериалы делаются «по лекалам» и мало чем отличаются друг от друга. Именно поэтому практически во всех жанрах каждый год случается та или иная революция, когда фильмы с оригинальной концепцией переписывают все существующие законы. Например, ОППЕНГЕЙМЕР в биографическом жанре или СУБСТАНЦИЯ с СОБИРАТЕЛЕМ ДУШ в хоррорах. Поэтому в СОЛОВЬЕ ПРОТИВ МУРОМЦА мы работаем в жанре популярной среди россиян киносказки, но при этом подчеркиваем оригинальность картины, свежесть ее концепта и новый взгляд на историю Муромца и Соловья.

Как проходили съемки? Что было самым сложным?

Карен Оганесян: Проходили интересно, как и любые съемки большой масштабной картины. Самым сложным в производстве фильма было поставить классные робобои. Ранее в российском кино никто не делал ничего подобного. Роботы в кадре – настоящие. Графики использовано минимальное количество, только чтобы почистить картинку от тросов и страховок. Роботов мы разрабатывали долго, особенно Соловья и Муромца. Нам было важно, чтобы в их визуальном облике присутствовал и считывался характер главных героев, которые находятся внутри робокостюмов. Хотелось, чтобы роботы, особенно Муромец, передавали зрителю сказочность, былинность, а не только технологичность или современный фантазийный мир, где разворачивается действие фильма. Робота Соловья мы сделали более агрессивным, так как этот герой – многолетний чемпион «Железных героев», именно он до новой встречи с Муромцем лидировал и побеждал всех соперников на «Робоарене».

В чем вам помог предыдущий опыт работы в семейном жанре – ГРОЗНЫЙ ПАПА, «Любопытная Варвара»?

Карен Оганесян: В любой семейной или детской картине важен посыл, который мы оставляем новым поколениям, нашим детям и их родителям. Иногда нам кажется, что мы понимаем, как разговаривать с детьми, но жизнь показывает, что далеко не всегда. Дети в каких-то моментах бывают мудрее взрослых. Посылы и смыслы наших фильмов должны вдохновлять детей и их родителей на свершения в жизни. Герои на экране должны быть примерами, а картины – оставлять хорошее, доброе послевкусие и чистые, светлые мысли. В СОЛОВЬЕ ПРОТИВ МУРОМЦА на примере отношений между двумя братьями-подростками, сыновьями профессора Киселева в исполнении Марка-Малика Мурашкина и Тимофея Кочнева, демонстрируется, что взаимная поддержка друг друга, даже в самой тяжелой ситуации, даже когда вокруг много ложных искушений, помогает преодолеть все трудности. Если после просмотра родители захотят поговорить об этом со своими детьми, посоветуют посмотреть наш фильм друзьям, я буду счастлив. Потому что в картине заложены мысли о справедливости, о том, что за нее надо биться и идти до конца, несмотря ни на что.

Какие у вас были основные референсы при работе над картиной?

Карен Оганесян: Как на режиссера еще в детстве на меня эмоционально повлиял ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ, где есть эмоциональные отношения между подростком и роботом. Как известно из интернет-мемов, нет таких детей в 90-е, кто не плакал бы со своими отцами на финале второго ТЕРМИНАТОРА. В СОЛОВЬЕ ПРОТИВ МУРОМЦА заложена вот эта мужская, дружеская, отцовская тема. Это именно эмоциональный, человеческий референс, а не сюжетный. Что касается боев, то здесь все не так просто. Кому-то может показаться, что ничего сложного в постановке боев нет. Один победил, другой проиграл. Но это не так. Во время любой схватки зритель должен подключаться к героям и максимально сопереживать им. Поэтому я не считаю бои роботов просто аттракционом. Происходящее на «Робоарене» – драматургически важная часть фильма. И при подготовке мы смотрели картины из детства, сделанные в лучших традициях проектов о боевых искусствах, где экшн был сценарно и жанрово правильным. Где герои проигрывают и побеждают, падают, а потом собираются с духом, где им страшно, где им приходит поддержка от родных и близких. С точки зрения экшна, именно драматургически, мы вдохновлялись такими картинами, а дальше переносили это в жанр семейного фильма и выстраивали сюжет вокруг столкновения известных былинных героев в костюмах гигантских роботов.

Кто основная аудитория вашего проекта? На какого зрителя вы рассчитываете?

Владимир Пермяков: Здесь я могу говорить не гипотетически, а опираться на реальные цифры. Благодаря сотрудничеству с «Атмосферой кино» – дистрибьютором с мейджорскими стандартами работы – нам удалось провести максимально качественное исследование реакции зрителей на картину. СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА увидели несколько сотен человек. Это были и семьи с детьми, и взрослые зрители, и подростки, которые являются наиболее критически настроенной к российскому кино аудиторией. Во всех целевых группах и сегментах положительная оценка и готовность рекомендовать составляет от 80 до 90 процентов. Сопоставимые цифры, по данным коллег, занимающихся социологией в кино, показывал ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. Результаты фокус-групп вселили в продюсеров и дистрибьютора еще больше уверенности, поэтому мы планируем широкую рекламную кампанию, бюджет которой абсолютно сопоставим с хитовыми российскими киносказками.

Какие у вас эстимейты?

Владимир Пермяков: Это тот вопрос, на который не любит отвечать никто, потому что, как известно, поспешишь – людей насмешишь. Могу сказать, что вместе с «Атмосферой кино» мы настраиваемся на максимально возможный результат и сделаем все, чтобы кинотеатры и зрители не были разочарованы.

Как выстраивается промокампания фильма? Какие ресурсы задействованы? Из каких этапов она состоит, что у нее еще впереди?

Владимир Пермяков: Кампанию мы ведем давно, еще с первых питчингов в Фонде кино, когда в онлайн-трансляции представили ролик с первыми отснятыми сценами, и он мгновенно завирусился. В интернете и в кинотеатрах весь последний год работают несколько трейлеров на разные аудитории, где вместе с Кареном, соучредителем «Атмосферы кино» Николаем Борунковым и креативным директором компании Марией Счастливой мы сделали акценты на зрелищность картины, фактурных персонажей, необычную визуальную составляющую, большое количество юмора, глубокие и эмоциональные взаимоотношения персонажей-подростков друг с другом и со взрослыми друзьями и неприятелями. Общий объем трейлеринга, включая платный на таких хитах, как ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, составляет более 10 миллионов контактов. Ролик прикреплялся к самым большим семейным хитам «Атмосферы кино»: ДОМОВЕНОК КУЗЯ, МАНЮНЯ и ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ. На финальном этапе к кампании подключатся основные партнеры ТНТ, VK и «Кинопоиск», с помощью которых мы максимально охватим всю киноходящую аудиторию. Кроме того, будет много рекламных роликов на главных федеральных каналах и интернет-ресурсах. Привлечено несколько больших кросс-промопартнеров: вместе с «Теремком» мы предложим аудитории богатырские блины, в магазинах всей страны появятся миллионы бутылок сока «Фрутмотив» с брендингом фильма, а издательство «Эксмо» выпустит книгу «Соловей против Муромца» в печатном и электронном виде. Нас поддерживают информационные партнеры: «Русское радио», «Комсомольская правда», Woman.ru. Рекламной кампанией занимается «Атмосфера кино», и мы с большой надеждой смотрим в будущее и ждем начала проката СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА.

Почему вы выбрали именно майскую дату?

Владимир Пермяков: Дату предложил дистрибьютор, и вместе с продюсерами фильма Кареном Оганесяном и Полиной Ивановой мы согласились, доверяя опыту «Атмосферы кино» и приведенным нашим партнером аргументам. Во-первых, конец мая – это завершение учебного года, когда хочется уже расслабиться, отдохнуть, сходить в кино с друзьями и семьями. Во-вторых, зритель, посмотревший выходившие в начале года киносказки, успеет соскучиться по новым историям в этом жанре. И в-третьих, конец мая – это период, когда годами прекрасно работали голливудские семейные блокбастеры. Аудитория есть, и ее точно можно вытащить в кино при наличии качественного и масштабного предложения, которым СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА, безусловно, является.

Какой вы прогнозируете «сарафан»?

Владимир Пермяков: Мы его не прогнозируем, а уже представляем после внимательного изучения результатов фокус-групп. «Сарафан» будет отличным. Семейная аудитория считает, что СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА получился добрым и вдохновляющим фильмом, отмечает его зрелищность и при этом – безопасность для детей. Подросткам нравятся бои роботов, образы Муромца и Соловья, динамичный сюжет. Замечу, что женскую аудиторию особенно трогают Жар-птица – робот, если можно так выразиться, женского пола, который умеет постоять за себя на «Робоарене», и бабушка Киселевых. Бабушка вообще оказалась фаворитом зрителей во всех категориях. Она дает настоящего огня, это истинный юмористический бенефис Елены Валюшкиной и одна из ее лучших ролей.

Работаете ли вы над тем, чтобы проект получил международную судьбу? Каковы перспективы СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА в зарубежном прокате?

Владимир Пермяков: Фильм действительно обладает международным потенциалом. В нем собраны все жанровые составляющие, востребованные у международных закупщиков: это фантастическое, сказочное кино с элементами экшна. Это позволяет рассчитывать, что даже в текущих геополитических условиях проект найдет свою аудиторию в мире. Мы рады сотрудничеству с компанией Arna Media в продвижении международных продаж. Следующей ключевой площадкой для переговоров о правах станет Кинорынок в Каннах в мае. Как отмечают коллеги из Arna Media, трейлер фильма вызвал интерес не только у партнеров из дружественных стран, но и в Европе, что особенно ценно в текущей ситуации. Картина будет дублирована на английский язык, что значительно расширит ее дистрибьюторские возможности. Мы прогнозируем прокат на следующих территориях: США, Канада, Швейцария, Испания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Израиль, Турция, Кипр и Мальта. В азиатском регионе также ожидают финальный монтаж для оценки перед подготовкой коммерческих предложений.

На ближайшие годы производители готовят очень много сказок. Насколько долгосрочным окажется сказочный тренд, по-вашему?

Карен Оганесян: Не знаю, насколько этот тренд долгосрочен. Точно знаю, что долго живут хорошие фильмы. Сделанные с умом и с сердцем, без халтуры. Сегодня сказки так популярны, потому что безопасны со зрительской точки зрения. Когда семья идет в кино, то понимает, что добро всегда победит зло. Это ощущение сформировалось в детстве, еще с советского кинематографа, где точно известно, что все закончится хорошо. И если сказка красочно сделана, профессионально и качественно снята, зритель четко понимает, какие эмоции испытает. Работает и ностальгия. Ведь сказки часто связаны с детскими воспоминаниями. Зритель всегда может вернуться в свое детство хотя бы на пару часов. Тренд будет существовать, пока сказки будут между собой конкурировать, постоянно повышать качество, а не скатываться в самоповторы. Каждый режиссер и продюсер должен понимать, чем его фильм отличается от всего того, что уже есть на рынке. Поэтому несмотря на то, что Соловей и Муромец – известные герои русских былин, перед нами стояла творческая задача сделать их актуальными именно для сегодняшних реалий. Нам было важно поработать с этими персонажами в фантастическом жанре и рассказать об их подвигах и злодействах через современный визуал, через аттракцион, через игры и развлечения, понятные детям и подросткам. Считаю, что жанр должен постоянно развиваться, а не сидеть в прошлом и снова и снова пересказывать одни и те же классические сюжеты.

Каким вы видите дальнейшую эволюцию сказочного тренда в российском кинопроизводстве? Если вдруг он начнет угасать, то по какому сценарию – в результате громких провалов отдельных проектов или медленно и плавно?

Владимир Пермяков: Думаю, сказочный нарратив будет популярен и востребован всегда. Через сказку ребенок познает мир, узнает, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и зло, как устроен мир и по каким законам существует. Сказки всегда скрепляли семьи и давали цивилизации шанс на выживание. Ведь от кого мы узнаем сказки? От своих родителей. Кому мы дальше их передаем? Своим детям. И так – каждое поколение. На основе сказок, легенд, преданий целые нации создают собственную идентичность и объединяют людей. Российское кинопроизводство – часть большой мировой экосистемы, мы не находимся в вакууме. Потому пока идеи существования общества будут опираться на различные мифы, будет жива и сказка. В каком формате – покажет время. В любом случае СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА – это фантастическая сказка, которая не пытается догнать или опередить время. Наш фильм идет с ним в ногу. А мы работаем и надеемся на отличный результат.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Карго»