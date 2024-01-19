Алексей Рязанцев: «Мы стремимся к результатам «Дома Gucci» и «Ford против Ferrari»

Президент компании «КарроПрокат» оценил результаты новогоднего проката «Феррари» Майкла Манна

Президент компании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев оценил результаты новогоднего проката единственного голливудского фильма со звездами – гоночного байопика ФЕРРАРИ Майкла Манна. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, и проект претендовал на то, чтобы стать главным предложением для взрослого зрителя на длинных выходных.

Как вы оцениваете новогодние результаты фильма ФЕРРАРИ? Какие ключевые особенности позволили ему привлечь зрителей, по вашему мнению?

Все-таки при таком доминировании в медиапространстве основных релизов новогодних праздников – ХОЛОПА 2 и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ – даже приподнять голову из медийных окопов было сложно. Абсолютно трезво понимая объем рекламного продвижения этих двух фильмов, я оцениваю результаты проката ФЕРРАРИ как хорошие. Мы провели свой предварительный анализ и убедились в том, что в принципе всё сделали правильно, но, как всегда, есть нюансы (смеется). Хотел бы отметить, как быстро меняются пристрастия, вкусы и желания зрителей. Казалось бы, с ухода Голливуда прошло только два года, но интерес публики на глазах переформировался в сторону отечественных картин. Многие уже считают, что если в афише кинотеатра оказался фильм иностранного производства, то скорее всего это какой-то пиратский контент наверняка в не очень хорошем качестве или нечто случайно оказавшееся на больших экранах и не стоящее внимания.

Рекламный бюджет ФЕРРАРИ был вполне объемным и составлял около 65 миллионов рублей, это стандартный, выше среднего уровень продвижения фильма, но даже он на фоне маркетинга двух этих картин оказался не так заметен. Таким образом, первым выбором для кинозрителей оказывались самые громкие релизы. Тем не менее, за исключением последнего выходного дня, ФЕРРАРИ ежедневно попадал в четверку лидеров новогоднего проката. Если радоваться победным реляциям о рекордах новогоднего проката, то можно отметить, что из 5,8 миллиарда рублей сборы российского кино составили 5,6 миллиарда, а остальное – зарубежного. И вот это – результаты ФЕРРАРИ.

На какие ресурсы вы распределили эти 65 миллионов рублей? Было ли задействовано телевидение?

Мы следовали уже испробованным рабочим шаблонам, которые продвигали фильмы Warner Bros. на протяжении двадцати лет, классифицируя их в зависимости от бюджета – от среднего, выше среднего, большого и так далее. Реклама ФЕРРАРИ присутствовала на телевидении и в интернете, был использован весь джентльменский набор, обычно сопровождающий выпуск большого кино в прокат. Не будучи активным телезрителем, даже я попадал на ролики фильма, включая телевизор случайно. Однако рекламное время не резиновое, мы хотели бы его докупить, но все интересные нам слоты были недоступны. Если бы фильм выходил не в это конкурентно обостренное праздничное время, а на более пустой дате, то, думаю, по итоговым сборам он вполне мог бы превзойти этот результат как минимум. Мы стремились и продолжаем стремиться к результатам ДОМА GUCCI и FORD ПРОТИВ FERRARI. Но ни тот, ни другой фильм не столкнулись с такой жесткой конкуренцией на старте и выходили в более простое время, когда на голливудское кино зрители еще как-то обращали внимание. Также мне представляется принципиально важным, что как раз на эти дни пришлись сильнейшие морозы, и погода по всей России показала свой крутой нрав. Дело то ли в високосном годе, то ли в чем-то еще. Пришедших в кинотеатр людей можно считать героями, которые, несмотря на природный катаклизм, выбрались из дома. Конечно, можно было приехать в кинотеатр на машине, но не у каждого россиянина она есть. Мы выбрались с внуками на БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, и нам пришлось помучиться со множеством слоев одежды, как и остальным закутанным зрителям, пришедшими в кино с детьми. Все это было только ради большого интереса к кино. Тем не менее такие высокие цифры общих сборов – это замечательный результат, но, уверен, он мог быть больше. Думаю, впереди есть еще время поработать и дособрать всем участникам «новогодней битвы», потому что дальше в графике релизов ничего больше не будет в жанре ФЕРРАРИ.

Расскажите, пожалуйста, как вам удалось приобрести ФЕРРАРИ? Планируете ли вы и дальше выпускать голливудское кино со звездами?

Мы планируем и дальше выпускать такое кино, и, надеюсь, в скором времени не нужно будет применять какие-то хитроумные схемы, чтобы иностранные фильмы попадали в наш прокат. Верю в это и думаю, так и случится. О запуске и производстве таких больших картин, как ФЕРРАРИ, рынок узнает заранее, пресейлы проводятся предварительно. Вопрос только в надежности контрагента, который, несмотря на обстоятельства, имея подписанные соглашения и выплаченные деньги, выполняет свои обязательства по контракту. Производитель фильма – не мейджор, поэтому бюджет производства формировался из денег, полученных авансом после рыночных переговоров на Кинорынках, куда выезжают наши представители. В целом на зарубежных конвентах отмечается более позитивное отношение к заключению сделок для проката фильмов в России.

Вы действительно думаете, что зритель успел перестроиться и готов смотреть только российское кино?

Я очень уважаю решение некоторых федеральных сетей принципиально не показывать пиратское кино, хотя сначала оно казалось мне немного странным с точки зрения бизнеса, но время действительно все расставляет по своим местам. Это правильно с точки зрения сегодняшней ситуации и предпринятых недружественных действий. Я не говорю о том, что в ответ не надо вообще ничего показывать. Если в фильме нет какой-то предосудительной малины или клюквы, формирующей определенное отношение к нашей стране, представляющей ее некой империей зла, то почему бы не показывать такое кино. В частности, ФЕРРАРИ, фильм отличного режиссера с замечательными актерами, посмотрело свыше полумиллиона человек. В то же время зритель может прийти в кинотеатр и увидеть в расписании постеры, трейлеры АКВАМЕНА или ВОНКИ, хотя многие площадки отказались на Новый год от показа пиратского кино. На ранних стадиях оно попадает на рынок в очень плохом качестве и с очень невнят- ным озвучанием. Тем не менее когда фильм появляется в нормальном качестве на платформах, то количество зрителей, смотрящих нелегальное кино, и показывающих его кинотеатров оказывается ничтожно мало с точки зрения росписи и претензий на какие-то сборы. В конечном итоге это все равно влияет на аудиторию. Предположим, юный зритель 8–10 лет привык к одной реальности, где он смотрит в кинотеатрах блокбастеры Marvel и слышит о них повсюду, а через два года это уже другой человек. В качестве развлечения он уже выберет просмотр ХОЛОПА или БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ – фильмов в нормальном качестве, в нормальном звуке и в нормальном цвете. Подход зрителей к тому, что смотреть, меняется, отсюда и результаты в 5,8 миллиарда рублей.

Второй год подряд новогодний прокат показывает рекордные результаты. Какие выводы вы делаете для себя по итогам новогодних праздников и какие составляете профессиональные планы?

Такие рекорды говорят лишь о том, что люди готовы по-прежнему ходить в кино, а значит, вся наша профессиональная деятельность на протяжении многих лет оказалась не зря, и мы занимаемся тем, что людям необходимо. Чем больше будет зрителей в кинотеатрах, тем чаще они будут знакомиться с новыми релизами, смотреть новые трейлеры. 14,8 миллиона зрителей посмотрели ролики перспективных проектов ближайших нескольких месяцев и будущего года в новогодний период. Тем более по инициативе кинотеатров ролики клеятся не только к тем фильмам, к которым они официально заявляются в ткани непосредственной копии, но и к другим. Замечательно, что кинозрители посмотрели трейлер фильма Я – МЕДВЕДЬ, выходящего 1 февраля, и КОМАНДИРА, стартующего 22 февраля. Значит, этот поток зрителей я бы уже не назвал ручейком. Он все еще не очень большой, к сожалению, тем не менее прибавляет и ширится, размывает берега и новые русла с учетом этих сборов. У нас нормальные планы на этот год, несмотря на его високосность, – будут и иностранные релизы, и российские крупные проекты, по которым мы ведем ряд переговоров. Не все так просто, потому что конкуренция обостряется. Раньше за российское кино боролись одна-две компании, а сейчас соревнуются все. Это тоже полезно для рынка. Если в условиях такой конкуренции будет повышаться качество фильмов, а не их количество, это станет правильным направлением в деятельности всего российского кинематографа.

Какие у вас ожидания от наступившего года?

Хорошие. 27 марта в 12:30 запланирован день презентации «КарроПрокат» на весеннем Кинорынке, поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Хочу поздравить всех партнеров «КарроПрокат» с наступившим Новым годом и пожелать всем здоровья, мира и любви!

Фото: пресс-служба компании «КарроПрокат»